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ДТП (4440) Київська область (3796) Нацполіція (14873)

П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж

П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж

Поліція Київщини затримала нетверезого водія, який на узбіччі збив дитину. Порушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Постраждала дитина зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в с. Ковалівка Васильківського району. Водій автомобіля раптово виїхав на узбіччя дороги, де скоїв наїзд на 13-річну велосипедистку. Дівчинка їхала разом з сестрою, яка не постраждала.

Поліція затримала 33-річного водія на місці події. Під час огляду на стан алкогольного сп'яніння алкотестер зафіксував 2,7 проміле.

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Пяний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації 01

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Пяний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації 02

Крім того, вчора в смт Долина водій ВАЗ-2106 збив 5-річного хлопчика, коли той перебігав по "зебрі". Постраждалу дитину госпіталізували в лікарню з переломом ноги.

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Пяний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації 03
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі
+18
и камеры тут не помогут..
за синьку за рулём - пожизненное лишение прав - точка..
всё остальное - от лукавого
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25.06.2020 15:04
+10
Выпил, ну, иди ты пешком, сядь в маршрутку, в конце концов, толкай свою машину руками, НО не садись за руль!
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25.06.2020 15:04
+10
ненавижу пьянь за рулем!
и никогда не найду ни одного оправдания, ни одной причины чтобы оправдать потенциального убийцу !!! (хрен бы - самоубийцу...а то ведь невинные страдают!!)
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25.06.2020 15:08
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и камеры тут не помогут..
за синьку за рулём - пожизненное лишение прав - точка..
всё остальное - от лукавого
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25.06.2020 15:04 Відповісти
будут без прав ездить, менять фамилии....
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25.06.2020 15:11 Відповісти
У нас в Польше за пьяную езду срок дают до 3х лет или штраф, но космический.

http://advokatvkrakove.pl/lisheniye-voditelskikh-prav-v-polshe/ (это что бы не обвиняли в балобольстве)
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25.06.2020 15:19 Відповісти
П'яний, машина не заведеться. https://www.euromaster.fr/particulier/entretien-auto/prestations-auto***********-antidemarrage
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25.06.2020 16:38 Відповісти
Выпил, ну, иди ты пешком, сядь в маршрутку, в конце концов, толкай свою машину руками, НО не садись за руль!
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25.06.2020 15:04 Відповісти
Да таксистів двох визвати щоб один за кермо сів,і безпечніше і дешевше.Вже нарешті і в нас бачать п'яного за кермом відразу викликають поліцію,нажаль не всі,але по трішки доходить.П'яний за кермом злочинець.
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25.06.2020 16:07 Відповісти
Так не виходить, чи не доходить людям.
"Я трошки, я себе контролюю, я вже не вперше, та все буде норм, чого ти починаєш? Чо ти очкуєш? Та я п'яним іду краще, ніж тверезим..."
Набором цих фраз можна книгу написати.
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25.06.2020 19:31 Відповісти
Нормально бы публиковать норм. прав. акты. и прочее - сколько за такое грозит "там"(на Западе).
Не на Рашке, ибо там окажется, что если за рулем не велосипеда "непростой", то = пьяная девочка нахально повредила машину культурного водителя в форменном пиджаке или в черном платье с крестом, более того - нагло вцепилась в горло, залила бедолаге в рот какую-то жидкость, как потом экспертиза показала, содержащую кокаин и прочее кроме этила и ВНЕЗАПНО ударилась головой о стойку, показала язык(травму душевную создала) и .... погибла, или стала инвалидом.

Ну и на дело Зайцевой посмотрим(мы же не Рашка, не?) - кто помнит, даже недавно новость была - кайфует себе вна зоне.(6 человек уже не живут)
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25.06.2020 15:07 Відповісти
http://advokatvkrakove.pl/lisheniye-voditelskikh-prav-v-polshe/
Всегда пожалуйста.
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25.06.2020 15:20 Відповісти
ненавижу пьянь за рулем!
и никогда не найду ни одного оправдания, ни одной причины чтобы оправдать потенциального убийцу !!! (хрен бы - самоубийцу...а то ведь невинные страдают!!)
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25.06.2020 15:08 Відповісти
***, как это достало. Чуть ли не каждый день пьяные водители кого-то сбивают или сами разбиваются. Вот что толкает этих удотов пьяными за руль садиться. Ну выпил - ляг и проспись. Так нет же. Обязательно нужно сесть и поехать. Дебилы.
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25.06.2020 15:17 Відповісти
я теж вважаю ,що хто п'яний за кермом лишати прав..або такий штраф шо йому того автомобіля вже не захочеться..п'яний водій не тільки вбиває себе а нівчому не винних людей--кожен може опинитись на місці постраждалих
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25.06.2020 15:25 Відповісти
Пьяные делятся на две категории - одни ложатся спать а другие ищут приключений. Иногда они их находят, но к сожалению не только для себя.
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25.06.2020 15:28 Відповісти
потрібно якусь систему контролю стану водія. Якшо реакції водія вповільнені, то відкючаєця педаль газу і подаєтця сигнал - світловий, звуковий та вібро - розбудити воділу та зупинити транспорт. Якшо є можливість автопілота - включаєця автопілот
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25.06.2020 15:28 Відповісти
Цікава історія виходить. По синьці трапляється неймовірна кількість ДТП з потерпілими. Але держава тільки пальчиком гримає. А от техогляд увести для всіх категорій автомобілів, так просто із штанів вискакує. Бо то ж гарантований дохід своїм людям у кишеню. І типу - ніяка не корупція. А чи хто задавався питанням, чи спробував для себе відповісти на питання про кількість ДТП (відсоток від загальної кількості) на дорогах загального користування з причини неналежного технічного стану ТЗ? Просто погугліть. І тоді прийдете до висновку, що пріоритети безпеки поставлені з ніг на голову. От так і живемо.
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25.06.2020 15:38 Відповісти
это тоже сегодня, и тоже в Днепре, но правда на Правом берегу...
https://youtu.be/Jsbmm1E3huM

дурдом!!!!
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25.06.2020 16:29 Відповісти
там без лесапеда но легкавуха как игрушечная..там же тонна веса
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25.06.2020 16:43 Відповісти
Только самосуды спасут нас от этой беды.
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25.06.2020 20:20 Відповісти
 
 