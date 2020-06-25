П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж
Поліція Київщини затримала нетверезого водія, який на узбіччі збив дитину. Порушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Постраждала дитина зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в с. Ковалівка Васильківського району. Водій автомобіля раптово виїхав на узбіччя дороги, де скоїв наїзд на 13-річну велосипедистку. Дівчинка їхала разом з сестрою, яка не постраждала.
Поліція затримала 33-річного водія на місці події. Під час огляду на стан алкогольного сп'яніння алкотестер зафіксував 2,7 проміле.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Крім того, вчора в смт Долина водій ВАЗ-2106 збив 5-річного хлопчика, коли той перебігав по "зебрі". Постраждалу дитину госпіталізували в лікарню з переломом ноги.
Будь ласка, зачекайте...
за синьку за рулём - пожизненное лишение прав - точка..
всё остальное - от лукавого
http://advokatvkrakove.pl/lisheniye-voditelskikh-prav-v-polshe/ (это что бы не обвиняли в балобольстве)
"Я трошки, я себе контролюю, я вже не вперше, та все буде норм, чого ти починаєш? Чо ти очкуєш? Та я п'яним іду краще, ніж тверезим..."
Набором цих фраз можна книгу написати.
Не на Рашке, ибо там окажется, что если за рулем не велосипеда "непростой", то = пьяная девочка нахально повредила машину культурного водителя в форменном пиджаке или в черном платье с крестом, более того - нагло вцепилась в горло, залила бедолаге в рот какую-то жидкость, как потом экспертиза показала, содержащую кокаин и прочее кроме этила и ВНЕЗАПНО ударилась головой о стойку, показала язык(травму душевную создала) и .... погибла, или стала инвалидом.
Ну и на дело Зайцевой посмотрим(мы же не Рашка, не?) - кто помнит, даже недавно новость была - кайфует себе вна зоне.(6 человек уже не живут)
Всегда пожалуйста.
и никогда не найду ни одного оправдания, ни одной причины чтобы оправдать потенциального убийцу !!! (хрен бы - самоубийцу...а то ведь невинные страдают!!)
https://youtu.be/Jsbmm1E3huM
дурдом!!!!