Антикорупційний суд обирає Омеляну запобіжний захід: САП просить про особисте зобов'язання

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить обрати ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне клопотання було оголошено у Вищому антикорупційному суді, де зараз почалося засідання з обрання запобіжного заходу колишньому чиновнику, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Омеляну повідомлено про підозру. У зв'язку з цим ми звертаємося до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила прокурор.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в заподіянні збитків державі через ухвалення рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

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До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталася до прем'єр-міністра України про можливість зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.