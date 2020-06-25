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юстиція (732) Омелян (1348) Антикорупційний суд (1876)

Антикорупційний суд обирає Омеляну запобіжний захід: САП просить про особисте зобов'язання

Антикорупційний суд обирає Омеляну запобіжний захід: САП просить про особисте зобов'язання

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить обрати ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне клопотання було оголошено у Вищому антикорупційному суді, де зараз почалося засідання з обрання запобіжного заходу колишньому чиновнику, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Омеляну повідомлено про підозру. У зв'язку з цим ми звертаємося до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила прокурор.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в заподіянні збитків державі через ухвалення рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян не мав права зменшувати портові збори наказом. Він порушив вимоги Бюджетного кодексу, - НАБУ

До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталася до прем'єр-міністра України про можливість зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

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Топ коментарі
+13
Гипер луп вам из семи *****! Зебил, ответит за политические репрессии! Не успеет бежать на тамбов!!!
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25.06.2020 15:20
+12
https://censor.net/news/3203465/snijenie_portovyh_sborov_kotorogo_dobilsya_eksministr_omelyan_bylo_dostijeniem_eva
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25.06.2020 15:27
+10
Просто перестать стрелять: окупанти мінують ділянки, які залишили ЗСУ за наказом Зеленського Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 2493
Цікаво б було спитати військових, які голосували за опудало: чи подобається їм виконувати зрадницькі накази московської маріонетки
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25.06.2020 15:21
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Гипер луп вам из семи *****! Зебил, ответит за политические репрессии! Не успеет бежать на тамбов!!!
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25.06.2020 15:20 Відповісти
- Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск.http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn222 К обеду не жди. Твой Суслик». (с)
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25.06.2020 15:48 Відповісти
Просто перестать стрелять: окупанти мінують ділянки, які залишили ЗСУ за наказом Зеленського Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 2493
Цікаво б було спитати військових, які голосували за опудало: чи подобається їм виконувати зрадницькі накази московської маріонетки
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25.06.2020 15:21 Відповісти
Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 2514
Корабельная Сосна.
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25.06.2020 15:22 Відповісти
И два дуба или дубА
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25.06.2020 15:26 Відповісти
два додика
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25.06.2020 15:27 Відповісти
https://censor.net/news/3203465/snijenie_portovyh_sborov_kotorogo_dobilsya_eksministr_omelyan_bylo_dostijeniem_eva
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25.06.2020 15:27 Відповісти
Антикоррупционный суд избирает Омеляну меру пресечения: САП просит о личном обязательстве - Цензор.НЕТ 924
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25.06.2020 15:30 Відповісти
Прийде розплата цим скотам, любителям "любителям русского міра".
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25.06.2020 15:31 Відповісти
Омелян отремонтировал 7000 км дорог.
Конечно, с точки зрения колониальной администрации, которая сейчас у власти, это тяжкое преступление.

Ау, шавки австрийских Хозяев ! Вы уверены что сумеете свалить из страны ? Границы ведь закрыты. Что если неизбежная военная хунта вас просто развесит вдоль Крещатика ?
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25.06.2020 15:32 Відповісти
Я что-то запутался, САП или НАБУ? Или они там все у него коррупцию вдруг обнаружии?
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25.06.2020 15:46 Відповісти
В терпком воздухе крикнет
Последний мой бумажный пароход.
Good-bуe Америка, оооо,
Где я не был никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-
Ла-ла-ла.
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25.06.2020 15:46 Відповісти
Після зменьшення тарифів чи не збільшився суднозахід та вантажепереробка у портах??? Прибутки збільшились???
Чи не дурість намагатись Омеляна за це судити???
І більше привидів не знайшли???
Тобто й тут брехали за корупцію...
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25.06.2020 16:25 Відповісти
как там дела с герусом, который через центрэнерго обогатил каломойшу на 1 млрд за счет украинцев?
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25.06.2020 16:33 Відповісти
Патриотам тюрьмы !!!
Реальне гасло зе-банди.
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25.06.2020 16:38 Відповісти
ЗеБанду геть!
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25.06.2020 16:58 Відповісти
У капитана ********
Была огромная....... гиперлупа!
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25.06.2020 17:02 Відповісти
Если вы такие умные , почему янек до селе портит воздух? А вот на Емельяна, Савченко Рубан Тимошенко и других нормальных у вас и сил и средств хватает.
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25.06.2020 17:44 Відповісти
Завдяки Омеляну ( коректно говорити постанові КАБМІНУ) сьогодні наші Чорноморські порти, в першу чергу порт Південний, показують рекордну перевалку генеральних вантажів. Порт Південний РЕКОРДНУ з моменту заснування у 70-их роках
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25.06.2020 18:58 Відповісти
 
 