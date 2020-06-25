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США про "військові паради" в окупованому Криму: Продовжимо робити ціну агресії РФ високою

США про

Посольство США в Україні висловлює глибоку стурбованість у зв'язку проведенням Російською Федерацією "військових парадів" на території окупованого Криму.

Про це заявляє посольство США на сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми долучаємося до Міністерства закордонних справ України і висловлюємо глибоку стурбованість щодо російських військових парадів, проведених на суверенній українській території 24 червня. Разом з нашими українськими партнерами ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, і ми будемо продовжувати робити так, щоб ціна слідування стежкою агресії була дуже високою для Росії", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося 24 червня 2020 року РФ без позгодження з українською стороною провела так звані "паради" підрозділів Чорноморського флоту РФ з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Севастополя.

Також "паради" були проведені на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, під час яких було продемонстровано військову техніку, зокрема, 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1, що є грубим порушенням зобов'язань російської сторони перед Мінськими угодами.

США про військові паради в окупованому Криму: Продовжимо робити ціну агресії РФ високою 01

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Топ коментарі
+6
Эти обеспокоенность просто так не проявляют. Ждите действий.
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25.06.2020 15:30
+5
Это всего лишь дипломатичная формулировка. Более высокая степень: "глубокая обеспокоенность". Формы типа "А то глаз нажопу натяну" в дипломатии не приняты.
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25.06.2020 15:38
+4
обеспокоенность?
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25.06.2020 15:27
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обеспокоенность?
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25.06.2020 15:27 Відповісти
Эти обеспокоенность просто так не проявляют. Ждите действий.
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25.06.2020 15:30 Відповісти
Это всего лишь дипломатичная формулировка. Более высокая степень: "глубокая обеспокоенность". Формы типа "А то глаз нажопу натяну" в дипломатии не приняты.
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25.06.2020 15:38 Відповісти
Є тут "дипломати"
США про "військові паради" в окупованому Криму: Продовжимо робити ціну агресії РФ високою - Цензор.НЕТ 3761
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25.06.2020 16:39 Відповісти
А от Зеленского я даже обеспокоиности не услышал.
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25.06.2020 16:41 Відповісти
Народєц знаходиться під тяжким пресом пропогондонської машини.
Кацапаи змогли навіть зазомбувати вже зомбованих. Вата там така придуркувата, що капєц.
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25.06.2020 15:31 Відповісти
Розмови про "високу ціну" дуже мені не подобаються , бо цими розмовами українців схиляють до думки , що Батьківщину можна продавати , але "задорого".
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25.06.2020 15:31 Відповісти
У дипломатів такі правила. Замість "Будеш с%ка ви#обуватися - отримаєш пі@дюлей" їх вчать говорити "За свої дії ви заплатите високу ціну".
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25.06.2020 16:27 Відповісти
А що є "не продаж Батьківщини"? Напевно військовий шлях деокупації? Так після його початку, "висока ціна" для окупанта не буде означати нічого. Усі негаразди із шлунком москалі спишуть на війну, а не на )(.йла та самих себе.
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25.06.2020 17:00 Відповісти
Достаточно перестать обслуживать Боинги Аэрофлота, что летают в Крым. А то наши ковбойцы на голубом глазу разрешили полеты в оккупированный Крым, а наша банановая Республика годами не чешется.
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25.06.2020 15:34 Відповісти
Так будут летать Аэробусы... (ну или Суперджеты)
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25.06.2020 17:14 Відповісти
Суперджети хай літають, хоч по десять на день. Суперджет повний моцкалоти це, дуже добре.
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25.06.2020 23:23 Відповісти
America the best!
Дякуємо!
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25.06.2020 15:35 Відповісти
ну хоть посольство ... Крим це українська територія
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25.06.2020 15:41 Відповісти
Канада тоже начнет "благодарить" "слуг" кремлевских в Украине за "голос" о непредоставлении ей места быть непостоянным членом совета безопасности ООН...
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25.06.2020 15:47 Відповісти
Кацапня - готовьте многие лярды баксов, дорогие эти парады будут для вас, ах ...но дорогие.



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25.06.2020 15:48 Відповісти
Крым - становится горячей сковородкой на крысином масле, крысяне, побежавшие на рейхферендум за путинскую замануху, кажется стали подозревать, что скоро их будут жарить не переворачивая.
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25.06.2020 15:48 Відповісти
я тоже обеспокоен пойду рвать вишни обрекосы черешню и копать червей с утра а так все норм
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25.06.2020 16:47 Відповісти
обрекосы это хорошо. А как у вас кружовником, мальвиной и смиродиной?
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25.06.2020 17:04 Відповісти
смородина в июле а малина наверно тже или август и этот деликатес он так не растет в отличие от смородины
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25.06.2020 19:49 Відповісти
Как грамотно изъясняются, чертяки! Зебил учись.
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25.06.2020 17:00 Відповісти
таки почем абонемент ?
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25.06.2020 18:11 Відповісти
США про "військові паради" в окупованому Криму: Продовжимо робити ціну агресії РФ високою - Цензор.НЕТ 3024
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25.06.2020 22:17 Відповісти
 
 