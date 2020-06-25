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Продажу конфіскованих диких і домашніх тварин на аукціонах більше не буде, - Малюська

Продажу конфіскованих диких і домашніх тварин на аукціонах більше не буде, - Малюська

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову Мін'юсту про внесення змін до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, Порядок доповнюється положеннями, які урегульовують реалізацію тварин, які були конфісковані у господарів за рішенням суду. Так, відтепер коти, собаки та інші домашні тварини будуть безоплатно передаватися притулкам для тварин або іншим установам для утримання тварин.

Також не будуть виставлятися на продаж дикі тварини. Вони безоплатно передаються притулкам для тварин, зоологічним паркам, або іншим установам для утримання тварин.

"До сьогодні правила, які регулюють конфіскацію майна за рішенням суду, не передбачали жодних особливостей для ситуацій, коли конфісковувати доводилося диких або ж домашніх тварин (наприклад, за неналежне поводження з такими тваринами). Застосовувалася загальна процедура – конфісковану тварину виставляли на продаж на аукціоні. Сенсу у такій "конфіскації" було вкрай мало. Часто тварину за копійки викуповував попередній власник (який з нею неналежно поводився до цього). А навіть якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була лише готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварини не йшлося. Сьогодні ми проблему вирішили. Продажу диких та домашніх тварин через аукціони більше не буде", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

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Топ коментарі
+6
Так уже и не надо, Коломойский скупил всех животных в слуге урода, Кабмине и ОПе
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25.06.2020 15:42
+3
і як тепер за газ платить?
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25.06.2020 15:38
+3
Господи!
"Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных"
Он что, реально такой идиот? За ЧЕЙ СЧЁТ будут содержаться там "безвозмездно переданные" животные?
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25.06.2020 16:03
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і як тепер за газ платить?
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25.06.2020 15:38 Відповісти
манюська ты тараканов еще продавай!)
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25.06.2020 15:39 Відповісти
ти педебіл?ти читати не вмієш,що це роками існувало?
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25.06.2020 16:26 Відповісти
Так уже и не надо, Коломойский скупил всех животных в слуге урода, Кабмине и ОПе
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25.06.2020 15:42 Відповісти
А Петя - всех пресмыкающихся. Теперь у них более короткое прозвище: пе...
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25.06.2020 15:46 Відповісти
Йой, біда бідезна! Страшна і чорна!
Як тоді продати песика, щоб за газ заплатити?
Ви, Зю!-упирі, або хрестика зніміть, або ж, пардон, труси вдягніть...
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25.06.2020 15:54 Відповісти
Господи!
"Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных"
Он что, реально такой идиот? За ЧЕЙ СЧЁТ будут содержаться там "безвозмездно переданные" животные?
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25.06.2020 16:03 Відповісти
Он хохол, не зйим так понадкусюю. Если вы их в приют будете бесплатно отдавать, так может не забирать их у хозяев??? Не???
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25.06.2020 16:07 Відповісти
Манюська . заруби себе на носу ! Взрослые животные ( собаки . кошки ) ничего не стоят .Когда ты конфисковал и кинул собаку на аукцион я понял что ты идиот .
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25.06.2020 16:11 Відповісти
пля - где можно было накопать столько явных тупых обоссанных дебилов...
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25.06.2020 16:19 Відповісти
так ти перший
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25.06.2020 16:27 Відповісти
Хорошо придумал этот малюск, теперь ждём беляшей с котятиной и собачатиной и прочей частной живностью. А мне сейчас захотелось котлет с бегемотятины.
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25.06.2020 17:37 Відповісти
Повинен все рівно бути механізм передачі тварини в приватні руки.Притулки не безмежні за кількістю місць та ресурсами.Також є дикі тварини які розповсюджені і зоопарки їх не хочуть брати,що з ними робити.Постанова мін.юста викликає більше питань ніж відповідей.
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25.06.2020 20:41 Відповісти
Піар-акція закінчилася
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25.06.2020 20:48 Відповісти
 
 