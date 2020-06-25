Шмигаль: Ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, контроль за дотриманням карантину буде посилено
Кабінет Міністрів України посилює контроль дотримання карантинних обмежень.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
"Від тижня до тижня продовжується зростання. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Є області, в яких завантаженість лікарень становить понад 50%. На жаль, це надзвичайно негативний сигнал і це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності", - зазначив Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в четвер, 25 червня.
У деяких регіонах, повідомив прем'єр, довелося розгортати лікарні другої хвилі на прийом хворих на коронавірус.
"Українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину - люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада, щоб не втратити якісь політичні бали, продовжує послаблювати ті обмеження, що залишилися на місцевому рівні. На сьогодні ми отримали в багатьох областях чіткий конкретний результат щодо зростання захворюваності, хоча за такої моделі карантину, яку ми запровадили, в інших країнах захворюваність не зростає, а тримається на помірному рівні", - підкреслив Шмигаль.
У зв'язку з цим уряд з понеділка розпочав акцію щодо накладення штрафів, поки що переважно на заклади, які не дотримуються карантинних обмежень.
"Але шановні громадяни, ми будемо посилювати контроль за дотриманням соціального дистанціювання, маскового режиму, дезінфекційних заходів. Це дуже важливо, щоб ми не провалилися в таку хвилю епідемії, яка була в Італії та Іспанії. Прошу всіх бути пильними, відповідальними і дуже виважено ставитися до вимог карантину", - наполягає прем'єр-міністр.
"Якщо ми хочемо вберегти економіку країни від падіння і не закривати країну, не робити повну зупинку і не запроваджувати такий карантин, як це було в березні, є єдиний шлях - усім разом дотримуватися вимог адаптивної моделі карантину - маски, дезінфекція, соціальна дистанція", - підсумував він.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга виявлено 994 нові випадки інфікування коронавірусу за добу, 349 осіб, які раніше захворіли на COVID-19, одужали, 16 померли.
Будь ласка, зачекайте...
если вы будете штрафовать граждан антиконституционно, ибо гос-во должно обеспечивать засобами инд. захисту, на випадок надз. ситуац., то ты тупо не на своем месте.
давай, деда оштрафуй.те, который идет себе купить маску(ну пусть анальгину), потому что он без маски, потому что вы ему не выдали(раз в 2часа менять надо?) комплект - оштрафуй на годовую пенсию. Ты министр из Марса?
Конституцию почитай.те.
Вообще озверели - даже любой идет купить за свои деньги маску, которой его по закону обеспечить должен ТЫ, но его не впускают в аптеку, т.к. он...... правильно! "без маски", то такого "министра" **** * * *** * * ****(©Подревянский)
Че ты мелешь то?
этом году тоже самое. Ковид в голове и кто то за это ответит-
инкубаторийреанимацию и подождет полчаса.
некоторые уже лизали ручки дверей, вроде уже прекратили, хотя у них и Аллах и "вера" и прочие древние артефакты.
Кстати, был сайт Зетатолк - вот х.з. есть ли или нет еще? правда там высрали что это мы сбили самолет тогда. я так и думал что сайтишка гебнявый.
знаєте хто найуспішніший убивця людей?
це..... ось цей чувак
але крєпче - рейтинг хто найбільше вбиває людей - люди тут не на першому місці(крім Путіна)
хоча....
іди ще не скінчились (с)Путін ще не напав.
мне напр. побоку. особенно смотря на попов - то обосрались и мол заболели(почти никто не подох), то о5 визжат и колотят в колокольчики - иди сюда я тя каааак благословлю - совсем с короной будешь.
и тоже ниче.
так что чет тут не то. это как с мировыми будто аферами - такое чувство что "кто-то" питается эмоциями(я не эзотерик, но реально что-то ..... ну как, выглядит нелогично же, не?)
Бубочка уже сбитый летчик, но в планы кукловодов это не входило, поэтому они мечутся: то введут очень жесткий карантин, чтобы удержать рейтинг биомассы, которая сильно испугалась короны в начале марта, то полностью ослабят карантин, когда тупая биомассе он надоест. Т.е. они не применяют необходимые согласно времени и ситуации меры, а идут на поводу у своей тупой биомассы, которая сегодня одно думает, завтра другое, а они как флюгеры, в погоне за лайками и рейтингом готовы стелиться перед тупой 73 процентной толпой.
Только эта истеричная толпа будет ненавидеть власть все более и более и попытки удержать рейтинг вместо адекватным ситуации мерам приведут только к еще большему падению экономики, увеличению заболеваемости и падению рейтинга.