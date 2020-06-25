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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль: Ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, контроль за дотриманням карантину буде посилено

Шмигаль: Ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, контроль за дотриманням карантину буде посилено

Кабінет Міністрів України посилює контроль дотримання карантинних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Від тижня до тижня продовжується зростання. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Є області, в яких завантаженість лікарень становить понад 50%. На жаль, це надзвичайно негативний сигнал і це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності", - зазначив Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в четвер, 25 червня.

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У деяких регіонах, повідомив прем'єр, довелося розгортати лікарні другої хвилі на прийом хворих на коронавірус.

"Українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину - люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада, щоб не втратити якісь політичні бали, продовжує послаблювати ті обмеження, що залишилися на місцевому рівні. На сьогодні ми отримали в багатьох областях чіткий конкретний результат щодо зростання захворюваності, хоча за такої моделі карантину, яку ми запровадили, в інших країнах захворюваність не зростає, а тримається на помірному рівні", - підкреслив Шмигаль.

У зв'язку з цим уряд з понеділка розпочав акцію щодо накладення штрафів, поки що переважно на заклади, які не дотримуються карантинних обмежень.

"Але шановні громадяни, ми будемо посилювати контроль за дотриманням соціального дистанціювання, маскового режиму, дезінфекційних заходів. Це дуже важливо, щоб ми не провалилися в таку хвилю епідемії, яка була в Італії та Іспанії. Прошу всіх бути пильними, відповідальними і дуже виважено ставитися до вимог карантину", - наполягає прем'єр-міністр.

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"Якщо ми хочемо вберегти економіку країни від падіння і не закривати країну, не робити повну зупинку і не запроваджувати такий карантин, як це було в березні, є єдиний шлях - усім разом дотримуватися вимог адаптивної моделі карантину - маски, дезінфекція, соціальна дистанція", - підсумував він.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга виявлено 994 нові випадки інфікування коронавірусу за добу, 349 осіб, які раніше захворіли на COVID-19, одужали, 16 померли.

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Топ коментарі
+11
вы обосрались. вы угробили экономику, украли у народа весну, убили массу народа и очень многим попортили психику и в результате получили НИЧЕГО!
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25.06.2020 15:47
+6
Министр Кабинета министров, Главарь, послушай.те.
если вы будете штрафовать граждан антиконституционно, ибо гос-во должно обеспечивать засобами инд. захисту, на випадок надз. ситуац., то ты тупо не на своем месте.

давай, деда оштрафуй.те, который идет себе купить маску(ну пусть анальгину), потому что он без маски, потому что вы ему не выдали(раз в 2часа менять надо?) комплект - оштрафуй на годовую пенсию. Ты министр из Марса?
Конституцию почитай.те.
Вообще озверели - даже любой идет купить за свои деньги маску, которой его по закону обеспечить должен ТЫ, но его не впускают в аптеку, т.к. он...... правильно! "без маски", то такого "министра" **** * * *** * * ****(©Подревянский)
Че ты мелешь то?
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25.06.2020 15:48
+5
Серйозна хвиля захворюванності буде коли вимре третина населення. А це так, статистична похибка
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25.06.2020 15:46
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Серйозна хвиля захворюванності буде коли вимре третина населення. А це так, статистична похибка
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25.06.2020 15:46 Відповісти
вы обосрались. вы угробили экономику, украли у народа весну, убили массу народа и очень многим попортили психику и в результате получили НИЧЕГО!
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25.06.2020 15:47 Відповісти
Только ты ошибся, они та какраз свое не упустили и все получили.
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25.06.2020 16:03 Відповісти
Когда был лёгкий насморк - закрыли всю страну. Начали кашлять - открыли рестораны
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25.06.2020 15:48 Відповісти
Министр Кабинета министров, Главарь, послушай.те.
если вы будете штрафовать граждан антиконституционно, ибо гос-во должно обеспечивать засобами инд. захисту, на випадок надз. ситуац., то ты тупо не на своем месте.

давай, деда оштрафуй.те, который идет себе купить маску(ну пусть анальгину), потому что он без маски, потому что вы ему не выдали(раз в 2часа менять надо?) комплект - оштрафуй на годовую пенсию. Ты министр из Марса?
Конституцию почитай.те.
Вообще озверели - даже любой идет купить за свои деньги маску, которой его по закону обеспечить должен ТЫ, но его не впускают в аптеку, т.к. он...... правильно! "без маски", то такого "министра" **** * * *** * * ****(©Подревянский)
Че ты мелешь то?
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25.06.2020 15:48 Відповісти
это очень негативный сигнал и это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня.--- кто зарабатывае на серезных волнах ,серезные монеты,тот и должен серезные волны создавать и "красные"зоны" с предполагаемыми (планируемыми)"зе" пиками очередными...
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25.06.2020 15:52 Відповісти
Кстати, где уголовное дело за нецелевое использование финансовой помощи Европы? Денюжку дали на борьбу с ковидом, а зеленский денюжку потратил на асфальт?
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25.06.2020 15:53 Відповісти
Австрийский врач Пир -ковид это старый знакмый за своею никчемностью знаком узкому кругу специалистов и ежегодно занимает10% процентов среди таких же160 штамов грипа и в
этом году тоже самое. Ковид в голове и кто то за это ответит-
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25.06.2020 15:55 Відповісти
без вопросов - поезжает пусть в инкубаторий реанимацию и подождет полчаса.
некоторые уже лизали ручки дверей, вроде уже прекратили, хотя у них и Аллах и "вера" и прочие древние артефакты.
Кстати, был сайт Зетатолк - вот х.з. есть ли или нет еще? правда там высрали что это мы сбили самолет тогда. я так и думал что сайтишка гебнявый.
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25.06.2020 16:11 Відповісти
Так звана "пандемія" - це фейк. За рік в Україні помирає коло 600 тис. людей, на цьому фоні 1 тис. померлих від барановірусу це статистична похибка. А так то шанси померти є завжди https://www.facebook.com/DiscoveryChannelUkraine/posts/1615807245159614/ DiscoveryChannelUkraine список із 13 речей, які можуть стати причиною смерті
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25.06.2020 17:04 Відповісти
туфта.
знаєте хто найуспішніший убивця людей?

це..... ось цей чувак
Шмигаль: Ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, контроль за дотриманням карантину буде посилено - Цензор.НЕТ 4820
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25.06.2020 17:14 Відповісти
Я просто навів посилання з безглуздими причинами смерті, типу від падіння кокосу(150 людей в рік).
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25.06.2020 17:21 Відповісти
ну я то читав, шо ще в ванні гинуть більше аніж в авіатрафунках.
але крєпче - рейтинг хто найбільше вбиває людей - люди тут не на першому місці(крім Путіна)
хоча.... іди ще не скінчились (с) Путін ще не напав.
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25.06.2020 17:29 Відповісти
Шмыгаль: Мы вошли в серьезную волну заболеваемости, контроль за соблюдением карантина будет усилен - Цензор.НЕТ 7900
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25.06.2020 16:02 Відповісти
не, ну если в марте сотни тыс. впустили и ничего(Дубинский правда подзагрузил унитаз и много ругался), так что хуже не будет.
мне напр. побоку. особенно смотря на попов - то обосрались и мол заболели(почти никто не подох), то о5 визжат и колотят в колокольчики - иди сюда я тя каааак благословлю - совсем с короной будешь.
и тоже ниче.
так что чет тут не то. это как с мировыми будто аферами - такое чувство что "кто-то" питается эмоциями(я не эзотерик, но реально что-то ..... ну как, выглядит нелогично же, не?)
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25.06.2020 16:07 Відповісти
А не легше було б просто розповсюджувати інструкції щоб житлові і інші приміщення перевітрювались? Я таких маразмів влітку як на батькивщині не бачів ніде. Коли людм холодно в 30 тепла то це серйозна хвороба.
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25.06.2020 16:19 Відповісти
Дядько Білл з тіткою Меліндою і корпарацією NIH дав на лапу зелені і сказав треба чмирити населення. Уряд засунув хабар в кишені і взяв під козирець.
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25.06.2020 16:33 Відповісти
Давайдосвидания, шестёрка ахметовская.
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25.06.2020 16:41 Відповісти
Где я могу получить получить маски в необходимом объеме, согласно законодательства?
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25.06.2020 16:54 Відповісти
Вся проблема кукловодов зебуина в том, что они все пытаются удержать падающий рейтинг бубочки, не понимая, что в условиях пандемии, экономического кризиса и войны это сделать невозможно.
Бубочка уже сбитый летчик, но в планы кукловодов это не входило, поэтому они мечутся: то введут очень жесткий карантин, чтобы удержать рейтинг биомассы, которая сильно испугалась короны в начале марта, то полностью ослабят карантин, когда тупая биомассе он надоест. Т.е. они не применяют необходимые согласно времени и ситуации меры, а идут на поводу у своей тупой биомассы, которая сегодня одно думает, завтра другое, а они как флюгеры, в погоне за лайками и рейтингом готовы стелиться перед тупой 73 процентной толпой.
Только эта истеричная толпа будет ненавидеть власть все более и более и попытки удержать рейтинг вместо адекватным ситуации мерам приведут только к еще большему падению экономики, увеличению заболеваемости и падению рейтинга.
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25.06.2020 16:56 Відповісти
Слухайте, в харківський і полтавський пару знайомих кажуть що місцеві лікарі-сепаратисти кажуть що все брехня ніякого вірусу немає. Що люди ходять по базарах, ТРЦ, сусідах агітують що все це брехня і нічого немає. Так що ви хочете при таких розкладах?
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25.06.2020 18:25 Відповісти
НА СЕЙЧАС 2,9 % СМЕРТНОСТЬ, но это показатель к общей чисельности заболеваемости, а какой будет % когда закончать болеть все ? НЕИЗВЕСТНО.
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25.06.2020 20:25 Відповісти
Буть проклят весь твой род до седьмого колена. Пусть предки тех, кого ты мучишь с того света отплатят тебе и твоему роду. Желаю удачи.
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25.06.2020 20:42 Відповісти
 
 