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Зеленський (22399) розвідка (3804)

Зеленський провів засідання новоствореного Комітету з питань розвідки: "Я йду з вами в розвідку"

Зеленський провів засідання новоствореного Комітету з питань розвідки:

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Комітету з питань розвідки, утвореного 17 червня 2020 року Указом Глави держави № 230/2020.

Перед комітетом поставлені пріоритетні завдання, визначені головні напрямки роботи, шляхи посилення розвідувальних можливостей держави в умовах протидії гібридним загрозам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Була відзначена важлива роль Комітету з питань розвідки для виконання завдань з координації, керівництва і контролю за діяльністю розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувальної спільноти.

"Я йду з вами в розвідку, адже один професійний розвідник вартий цілої армії противника", - підкреслив Президент України.

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Топ коментарі
+59
Ой, дурак. Шо воно курить? Баба да, Баба да?
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25.06.2020 15:52
+44
"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - подчеркнул Президент Украины.



Обьясните на человеческом, что это было щас
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25.06.2020 15:53
+42
ну как что... вислюк снова обкурился айкосом и почувствовал себя "разведчиком": будет проводить разведку очередных корабельных сосен
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25.06.2020 16:07
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це вже не треш... ЦЕ ХОРРОР.
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25.06.2020 18:26 Відповісти
Генератор случайных фраз и порывистых необдуманных действий
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25.06.2020 18:27 Відповісти
Чувак,ты демаскируешь группу во-первых..И во-вторых,я тебе не няня
Зеленський провів засідання новоствореного Комітету з питань розвідки: "Я йду з вами в розвідку" - Цензор.НЕТ 4301
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25.06.2020 18:38 Відповісти
а где же хлавный разведчик СБУ - якобы муж Лукашихи. 6 лет его не видно, не слышно - никто не знает, где он? ауууу...
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25.06.2020 20:50 Відповісти
скажите ему кто нибудь шо он не в квартале.
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25.06.2020 21:06 Відповісти
Танунахуй!!! Он там смешить всех собрался? Так у него и без разведки нефигово выходит...
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25.06.2020 21:51 Відповісти
Свят свят. Урыл-бы напарничка. Админ, наш Президент - гандон. Баньте.
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25.06.2020 21:58 Відповісти
не ходи, всю группу спалят по запаху…
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25.06.2020 22:51 Відповісти
Парня нормально кроет... Он уже целой армии стоит... Может оно имело ввиду слив инфы в родную ПаРашу? Тогда да, угробит целую армию.
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25.06.2020 23:49 Відповісти
Може Янелоху одразу в Моссад податися? Там же всі свої.
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25.06.2020 23:58 Відповісти
Уявляю як він йде в розвідку з піаніном
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26.06.2020 00:11 Відповісти
Ти, Клоуне, підеш на куй.
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26.06.2020 08:22 Відповісти
Нарик вместо маски,должен носить черные очки, тогда не будет видно ослиных глаз,смотрящих в одну точку
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26.06.2020 08:50 Відповісти
Увеличил дожу походу ..
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26.06.2020 08:58 Відповісти
А кто ж с тобой в разведку пойдет? Настоящий разведчик побрезгует с тобой в одном поле...
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26.06.2020 10:22 Відповісти
Вопрос с употреблением веществ изменяющих сознание снят.
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26.06.2020 15:29 Відповісти
Лучше иди нахер вместе со своими собратьями.
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12.12.2020 07:10 Відповісти
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