Зеленський провів засідання новоствореного Комітету з питань розвідки: "Я йду з вами в розвідку"

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Комітету з питань розвідки, утвореного 17 червня 2020 року Указом Глави держави № 230/2020.

Перед комітетом поставлені пріоритетні завдання, визначені головні напрямки роботи, шляхи посилення розвідувальних можливостей держави в умовах протидії гібридним загрозам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Була відзначена важлива роль Комітету з питань розвідки для виконання завдань з координації, керівництва і контролю за діяльністю розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувальної спільноти.

"Я йду з вами в розвідку, адже один професійний розвідник вартий цілої армії противника", - підкреслив Президент України.

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