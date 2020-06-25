Три десятки українців застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, бо не можуть встановити застосунок "Дій вдома"
Прикордонники мають право пропускати на підконтрольну територію через КПВВ "Новотроїцьке" тільки тих, у кого встановлено на смартфоні застосунок "Дій вдома. У сірій зоні дуже слабкий мобільний інтернет, і частина людей не може встановити додаток.
Про це повідомив у Telegram позафракційний народний депутат Муса Магомедов із посиланням на заяву гуманітарної місії "Проліска", інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 30 людей застрягли в "сірій зоні". Їх випустили з непідконтрольної території, але через відсутність смартфонів, і, відповідно програми "Дій вдома", в Україну вони не потрапили. Зараз це питання вирішуємо разом з Мінреінтеграції і керівництвом Донецької області", - написав Магомедов.
Цю інформацію підтвердила виданню "Новости Донбасса" пресофіцер Донецького прикордонного загону ДПСУ Валерія Карпиленко. За її словами, українські прикордонники діють згідно з постановою уряду, яка зобов'язує мати застосунок "Дій вдома".
Вона зазначила, що прикордонники в цій ситуації "роблять усе, що можуть". Зокрема, допомагають зв'язатися з родичами. Бувають випадки, коли родичі привозять людині смартфон під КПВВ. Також співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції та ДСНС роздають Wi-Fi для того, щоб люди завантажили застосунок. Якщо людина не вміє цього робити, то вони їй допомагають. При цьому також є категорія людей, яка відмовляється переходити на підконтрольну Україні територію, сподіваючись потрапити в ОРДО.
Карпиленко зазначила, що люди, які "застрягли", ночують у наметі ДСНС. Щодня на ніч залишається 30-40 осіб. Їхній склад і кількість змінюються, оскільки частині громадян вдається вирішити проблему з відсутністю програми.
Зараз питання цих людей вирішують міністерство з питань реінтеграції та Донецька облдержадміністрація.
Будь ласка, зачекайте...
Неа, По просьбам ватников, после 14 дней самоизоляции, с плеймаркета можно будет загрузить новую, прикольную игру "Тонет Закарпатье - и хер с ним"
В то же время например в подрядных организациях компании киевстар, где люди занимаются монтажем ты не сможешь работать ели у тебя нет смартфона!!! При этом слово Смартфон ключевое..Ибо те кто имел айфон не смогут установить прогу от киевстар, без которой монтажник не сможет быстро найти повреждения на линии, а так же получить премию за выполненные работы, и + составить отчет о растраченых материалах...
И как все догадались выдавать казенный никто не собирается...
А зарплата в последнее время в пределах 5-6 грн...