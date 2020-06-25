Три десятки українців застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, бо не можуть встановити застосунок "Дій вдома"

Прикордонники мають право пропускати на підконтрольну територію через КПВВ "Новотроїцьке" тільки тих, у кого встановлено на смартфоні застосунок "Дій вдома. У сірій зоні дуже слабкий мобільний інтернет, і частина людей не може встановити додаток.

Про це повідомив у Telegram позафракційний народний депутат Муса Магомедов із посиланням на заяву гуманітарної місії "Проліска", інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 30 людей застрягли в "сірій зоні". Їх випустили з непідконтрольної території, але через відсутність смартфонів, і, відповідно програми "Дій вдома", в Україну вони не потрапили. Зараз це питання вирішуємо разом з Мінреінтеграції і керівництвом Донецької області", - написав Магомедов.

Цю інформацію підтвердила виданню "Новости Донбасса" пресофіцер Донецького прикордонного загону ДПСУ Валерія Карпиленко. За її словами, українські прикордонники діють згідно з постановою уряду, яка зобов'язує мати застосунок "Дій вдома".

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Вона зазначила, що прикордонники в цій ситуації "роблять усе, що можуть". Зокрема, допомагають зв'язатися з родичами. Бувають випадки, коли родичі привозять людині смартфон під КПВВ. Також співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції та ДСНС роздають Wi-Fi для того, щоб люди завантажили застосунок. Якщо людина не вміє цього робити, то вони їй допомагають. При цьому також є категорія людей, яка відмовляється переходити на підконтрольну Україні територію, сподіваючись потрапити в ОРДО.

Карпиленко зазначила, що люди, які "застрягли", ночують у наметі ДСНС. Щодня на ніч залишається 30-40 осіб. Їхній склад і кількість змінюються, оскільки частині громадян вдається вирішити проблему з відсутністю програми.

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Зараз питання цих людей вирішують міністерство з питань реінтеграції та Донецька облдержадміністрація.