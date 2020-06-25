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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Три десятки українців застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, бо не можуть встановити застосунок "Дій вдома"

Три десятки українців застрягли в

Прикордонники мають право пропускати на підконтрольну територію через КПВВ "Новотроїцьке" тільки тих, у кого встановлено на смартфоні застосунок "Дій вдома. У сірій зоні дуже слабкий мобільний інтернет, і частина людей не може встановити додаток.

Про це повідомив у Telegram позафракційний народний депутат Муса Магомедов із посиланням на заяву гуманітарної місії "Проліска", інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 30 людей застрягли в "сірій зоні". Їх випустили з непідконтрольної території, але через відсутність смартфонів, і, відповідно програми "Дій вдома", в Україну вони не потрапили. Зараз це питання вирішуємо разом з Мінреінтеграції і керівництвом Донецької області", - написав Магомедов.

Цю інформацію підтвердила виданню "Новости Донбасса" пресофіцер Донецького прикордонного загону ДПСУ Валерія Карпиленко. За її словами, українські прикордонники діють згідно з постановою уряду, яка зобов'язує мати застосунок "Дій вдома".

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Вона зазначила, що прикордонники в цій ситуації "роблять усе, що можуть". Зокрема, допомагають зв'язатися з родичами. Бувають випадки, коли родичі привозять людині смартфон під КПВВ. Також співробітники Держприкордонслужби, Нацполіції та ДСНС роздають Wi-Fi для того, щоб люди завантажили застосунок. Якщо людина не вміє цього робити, то вони їй допомагають. При цьому також є категорія людей, яка відмовляється переходити на підконтрольну Україні територію, сподіваючись потрапити в ОРДО.

Карпиленко зазначила, що люди, які "застрягли", ночують у наметі ДСНС. Щодня на ніч залишається 30-40 осіб. Їхній склад і кількість змінюються, оскільки частині громадян вдається вирішити проблему з відсутністю програми.

Читайте: Окупанти саботують роботу КПВВ у районі операції Об'єднаних сил, - Держприкордонслужба

Зараз питання цих людей вирішують міністерство з питань реінтеграції та Донецька облдержадміністрація.

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Топ коментарі
+10
Не понял! Теперь каждый обязан иметь смартфон? И обязан установить троян?
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25.06.2020 15:59
+9
Країна в смартфоні, ****!
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25.06.2020 15:53
+9
Може вони просто засранці?
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25.06.2020 15:57
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Країна в смартфоні, ****!
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25.06.2020 15:53 Відповісти
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25.06.2020 15:54 Відповісти
Може вони просто засранці?
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25.06.2020 15:57 Відповісти
А хтож, ще на реХВерендуми бiгаэ, та горлаэ- хутiнВведi?!!!
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25.06.2020 16:16 Відповісти
технологии)). на белорусской границе такая-же история.
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25.06.2020 15:59 Відповісти
Не понял! Теперь каждый обязан иметь смартфон? И обязан установить троян?
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25.06.2020 15:59 Відповісти
и плюс к тому иметь мобильный проплаченый интернет !
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25.06.2020 22:06 Відповісти
А я подумал что не могут к нам попасть потому что предатели!?
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25.06.2020 16:01 Відповісти
Застряли из-за приложения??? Ну и заголовки, хай они себе это дырявое приложение в жопу засунут рекламируют его везде.
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25.06.2020 16:01 Відповісти
И чувства добрые я лирой пробуждал.

Неа, По просьбам ватников, после 14 дней самоизоляции, с плеймаркета можно будет загрузить новую, прикольную игру "Тонет Закарпатье - и хер с ним"
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25.06.2020 18:39 Відповісти
журналист идиот - пишет про плохой интернет в серой зоне, а походу бредущие к нам за пенсиями и пособиями домбасеры вообще с допотопными нокияяя 1110 (колйоровыми но пыжжеными). На которых вообще никакой интернет не кОчается. Цензор, в этом тоже виноват Зеленский.
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25.06.2020 16:10 Відповісти
ну какие еще украинцы? сепары с двумя паспортами.
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25.06.2020 16:16 Відповісти
Какие там сепары, просто ДИ-БИ-ЛО-И-ДЫ, теперь лугандонские!
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25.06.2020 16:20 Відповісти
Сепарати́зм (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. separatus - відокремлення) - політика і практика відокремлення, відділення частини території (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) сецесії ) держави з метою створення суверенної державиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1 [
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25.06.2020 16:27 Відповісти
Нехай вводять систему «відрізані вуха»- кількість відрізаних кацапських вух напряму залежить до дозволеного часу перебування в вільній Україні.
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25.06.2020 16:48 Відповісти
А мне людей жалко. Считаю что там много тех, кто в свое время не посчитал возможным лезть голой жопой на пулеметы. А сбежать в Украину не дало наше "заботливое государство", т.к. не предоставило для этого никаких условий. А финансовый жирок есть, мягко говоря, не у всех работяг.
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25.06.2020 16:58 Відповісти
Тоді хай сидить вдома.
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25.06.2020 20:06 Відповісти
Вот реально..смартфон не всем нужен, смартфон не всем по карману...на строительных монтажах ты просто можешь его раздавить....
В то же время например в подрядных организациях компании киевстар, где люди занимаются монтажем ты не сможешь работать ели у тебя нет смартфона!!! При этом слово Смартфон ключевое..Ибо те кто имел айфон не смогут установить прогу от киевстар, без которой монтажник не сможет быстро найти повреждения на линии, а так же получить премию за выполненные работы, и + составить отчет о растраченых материалах...
И как все догадались выдавать казенный никто не собирается...
А зарплата в последнее время в пределах 5-6 грн...
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25.06.2020 21:11 Відповісти
И это только первые цветочки на ниве диджитализма. А вожди объявили поголовную оцифровку в стране где пенсы это основное население.
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25.06.2020 17:26 Відповісти
Херня какая-то, я в другой стране был без украинской симки. Я без Дія не пускали на посадку в самолёт. Но ничего, разобрался и заехал. Нет мозгов заранее разобраться или попросить кого-то помочь? Теперь новости про них читаем и обсуждаем зраду.
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25.06.2020 18:50 Відповісти
Статью внимательно читайте."В серой зоне слабый интернет".
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25.06.2020 20:58 Відповісти
Не понял! С какой стати кто-то обязан в свой собственный смартфон какую-то зерню устанавливать?
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25.06.2020 21:07 Відповісти
*херню
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25.06.2020 21:08 Відповісти
Це приклад зебілізма, який перетворюється в дебілізм
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25.06.2020 20:25 Відповісти
Все же их положение не такое как у пострадавших от наводнения, как-то перебьются с помощью руководства "рыспублик".
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25.06.2020 21:19 Відповісти
Може в них кнопочні , з чорно-білим екранчиком телефони , тому й інтернет "слабий" .
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25.06.2020 21:51 Відповісти
"Диджитализаторы хреновы"... (с)
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25.06.2020 23:37 Відповісти
Хлопчики, а вам не здається, що це йде, як "нав"язування послуги"?... Тобто держава, у особі Кабміну, нав"язує послугу приватного підприємства? Хто там кричав про "боротьбу з корупцією"?...
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26.06.2020 10:06 Відповісти
твари у власти как в дыре так и в украине.
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26.06.2020 17:25 Відповісти
 
 