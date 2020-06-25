Представництво президента в АРК напрацьовує стратегію деокупації і реінтеграції півострова, - Кориневич

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у взаємодії з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, РНБО і Міністерством закордонних справ працює над стратегією деокупації і реінтеграції АР Крим та м.Севастополя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це повідомив постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич.

"Наразі стратегія напрацьовується. По суті, представництво реанімувало роботу в цьому напрямі. Наша позиція є однозначною – така стратегія у держави має бути", – сказав Антон Кориневич під час брифінгу в Києві.

Він також наголосив на важливості ухвалення закону про корінні народи України, щоб закріпити це поняття на рівні держави та продемонструвати, що в Україні є три корінні народи, які мають стосунок до Кримського півострова: кримські татари, караїми та кримчаки.

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"Робота ведеться. 8 липня будуть слухання в Комітеті Верховної Ради України з прав людини та деокупації якраз із питання забезпечення прав корінних народів. Я думаю, що може бути якийсь позитивний прогрес у цьому питанні. Ми впевнені в тому, що законодавче регулювання прав корінних народів є обов’язковим, і нам треба це питання довести до логічного завершення", – зазначив він.

Постійний представник Президента в АР Крим також зауважив, що відновлення постачання води на півострів можливе тільки після деокупації Криму, і це значний важіль тиску на державу-окупанта.

Щодо незаконно затриманих громадян України, які проживали в Криму, Антон Кориневич повідомив, що, за їхніми даними, наразі 94 українських політв’язні перебувають на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, з них близько 70 – це кримські татари.

За його словами, питання звільнення незаконно утримуваних громадян України постійно порушується представниками української влади, насамперед Президентом України та нашими дипломатами, на міжнародному рівні.

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"І, на нашу думку, справді важливо прийняти законодавче регулювання й ухвалити закон, який би стосувався гарантій соціального і правового захисту з боку держави політичних в’язнів, полонених та їхніх сімей", – підсумував Антон Кориневич.