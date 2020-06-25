З Павловського зробили інваліда, і я злякався, - підозрюваний у справі Гандзюк Левін пояснив, чому переховувався в Болгарії

Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко), якого у березні затримали у Болгарії та екстрадували до України, пояснив, чому переховувався і чому відмовлявся свідчити.

Про це він сказав у коментарі hromadske під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Я просто бачив, що зробили з Ігорем Павловським (обвинувачений у приховуванні злочину — ред.). Він до цієї справи взагалі не має жодного відношення. Він ніяким боком. Я вивчив всі томи всієї справи. А ви бачили, де його утримували і зробили з нього інваліда? Тому я просто злякався", — сказав Левін.

Суд сьогодні, 25 червня, мав розглянути продовження терміну тримання під вартою Олексію Левіну (Москаленку), втім через відсутність адвокатів засідання відклали. Левін запевняє, що просив перевезти його з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) СБУ до слідчого ізолятора (СІЗО), бо зараз начебто порушуються його права на конфіденційні розмови із захисником.

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"Під час першого суду я казав, що просив щоб мене арештували, щоб не було спекуляцій. Але я просив перевезти мене в СІЗО, тому що в ІТТ СБУ, де мене утримують — там величезні камери в туалеті, там, де ми спілкуємось з адвокатом. Про яку конфіденційність може йти мова? Я казав, що якщо переведуть і я поспілкуюсь з адвокатом — я почну давати покази", — сказав Левін.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.