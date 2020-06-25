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ВР (14812) призначення (2239) плагіат (69) Міносвіти (1404) Совсун (50) Шкарлет (353)

"Голос" після призначення Шкарлета вніс до ВР законопроєкт про заборону займати посади міністрів та ректорів особам, викритим у плагіаті

Народні депутати фракції "Голос" направили на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт, який заборонить займати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, в чиїх наукових роботах був виявлений плагіат, заявила парламентарій і заступниця керівника партії "Голос" Інна Совсун.

"Незважаючи на численні публічні протести наукової та освітньої спільнот, депутатів та активістів, уряд на закритій частині засідання призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки одіозного ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета. Цей ректор відомий тим, що використав чужі наукові роботи у своїх, підтримував Януковича, був членом "Партії регіонів", а також купив за державний кошт розкішне авто вартістю понад 1,6 млн грн. Призначення пана Шкарлета очільником МОН всупереч думці експертів і навіть профільного комітету Верховної Ради свідчить не лише про кадровий голод у команді президента. Це також ознака відсутності стандартів якості для осіб, які керують країною", - заявила Совсун, передає Цензор.НЕТ.

Для того, щоб в майбутньому не допустити призначення на важливі державні пости осіб, в наукових роботах яких виявлено плагіат, депутати фракції розробили і подали на реєстрацію в Раду законопроєкт, що забороняє таким людям займати посади міністрів та ректорів університетів.

Також читайте: Представник "Велюру" збирає підписи за відставку Бабака, що не підтримав кандидатуру "відрижки Табачника" Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Лерос

"Плагіатори - це люди некомпетентні, адже у них не вистачило професіоналізму самостійно написати дисертацію. Плагіатори - це також люди несумлінні, з сумнівною професійною етикою. Вони не можуть займати суспільно важливі посади", - йдеться в заяві політсили.

Також Совсун звернулася до Національного агентства щодо забезпечення якості освіти, яка уповноважена ухвалювати рішення про наявність порушень академічної доброчесності, з вимогою надати офіційний висновок про наукові роботи в.о. міністра освіти Шкарлета.

Як повідомлялося, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Як повідомлялося, 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

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Топ коментарі
+9
Чим гірше для України, тим краще для зевлади.
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25.06.2020 16:36
+8
"Голос" после назначения Шкарлета внес в ВР законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров лицам, уличенным в плагиате - Цензор.НЕТ 237
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25.06.2020 16:42
+4
Наївні та довірливі, трохи загальмовані представники фракції "Голос", які ще мають якусь довіру до земонобільшості...
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25.06.2020 16:36
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Наївні та довірливі, трохи загальмовані представники фракції "Голос", які ще мають якусь довіру до земонобільшості...
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25.06.2020 16:36 Відповісти
Они просто играют в игру.
Как сявка
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25.06.2020 16:38 Відповісти
викритим у плагіаті

Обыкновенное шоу для народа. Надо ещо запретить выступать президентам и депутатам в СМИ, которых уличили в обмане и невыполнении обещаний.
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25.06.2020 20:34 Відповісти
Чим гірше для України, тим краще для зевлади.
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25.06.2020 16:36 Відповісти
почему не до?
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25.06.2020 16:39 Відповісти
Мабуть все ще вірили в залишки порядності...
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25.06.2020 16:41 Відповісти
"Голос" после назначения Шкарлета внес в ВР законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров лицам, уличенным в плагиате - Цензор.НЕТ 237
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25.06.2020 16:42 Відповісти
Аваков выдвигается в премьер-министры вместо Шмыгаля. Первый кандидат на его место - Максим Донец, нынешний начальник службы охраны президента (круто беня топчет Украину). Запретите охранникам занимать пост министра, а Авакову - пост премьера. Это стоит сделать "до того как", а не спать, пока будет "поздно".
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25.06.2020 16:50 Відповісти
Зеботи тут в коментах розводили хай через плагіат в дружини Кириленка (плагіат - зло, але ж вона не претендувала на жодні політичні посади), а що вони зараз скажуть? Чи будуть захищати плагіатора?
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25.06.2020 16:51 Відповісти
Ну и что что он из партии ондонов. Я даже знаю одного основателя из той же партии, которой сейчас патриот и торговый портнер. 😷
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25.06.2020 16:59 Відповісти
Натякаєте, що скоро і він до зе-команди доєднається?))
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25.06.2020 18:25 Відповісти
Один раз не п...ас, а два не считается.
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25.06.2020 17:03 Відповісти
"голос"?
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25.06.2020 17:08 Відповісти
Похоже, что скоморох набирает в свою команду сплошное отребье, на всех положил, предлагаю всем забить болт на скомороха.
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25.06.2020 17:26 Відповісти
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"Голос" після призначення Шкарлета вніс до ВР законопроєкт про заборону займати посади міністрів та ректорів особам, викритим у плагіаті - Цензор.НЕТ 4239
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25.06.2020 18:38 Відповісти
Взагаліто, дипломна робота в якій виявлений плагіат мала б визнаватися недійсною і наукова ступінь бути анульована. Чому так поводяться зі студентом-плагіаторам але не з ректором чи викладачем? Може тому що, тоді Україна залишиться майже без "наукової" елітки?
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25.06.2020 23:27 Відповісти
 
 