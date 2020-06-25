"Голос" після призначення Шкарлета вніс до ВР законопроєкт про заборону займати посади міністрів та ректорів особам, викритим у плагіаті

Народні депутати фракції "Голос" направили на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт, який заборонить займати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, в чиїх наукових роботах був виявлений плагіат, заявила парламентарій і заступниця керівника партії "Голос" Інна Совсун.

"Незважаючи на численні публічні протести наукової та освітньої спільнот, депутатів та активістів, уряд на закритій частині засідання призначив виконуючим обов’язки міністра освіти і науки одіозного ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета. Цей ректор відомий тим, що використав чужі наукові роботи у своїх, підтримував Януковича, був членом "Партії регіонів", а також купив за державний кошт розкішне авто вартістю понад 1,6 млн грн. Призначення пана Шкарлета очільником МОН всупереч думці експертів і навіть профільного комітету Верховної Ради свідчить не лише про кадровий голод у команді президента. Це також ознака відсутності стандартів якості для осіб, які керують країною", - заявила Совсун, передає Цензор.НЕТ.

Для того, щоб в майбутньому не допустити призначення на важливі державні пости осіб, в наукових роботах яких виявлено плагіат, депутати фракції розробили і подали на реєстрацію в Раду законопроєкт, що забороняє таким людям займати посади міністрів та ректорів університетів.

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"Плагіатори - це люди некомпетентні, адже у них не вистачило професіоналізму самостійно написати дисертацію. Плагіатори - це також люди несумлінні, з сумнівною професійною етикою. Вони не можуть займати суспільно важливі посади", - йдеться в заяві політсили.

Також Совсун звернулася до Національного агентства щодо забезпечення якості освіти, яка уповноважена ухвалювати рішення про наявність порушень академічної доброчесності, з вимогою надати офіційний висновок про наукові роботи в.о. міністра освіти Шкарлета.

Як повідомлялося, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Як повідомлялося, 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.