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Туреччина профінансує закупівлю товарів і послуг військового призначення для ЗСУ на 35 млн дол., - Міноборони

Туреччина профінансує закупівлю товарів і послуг військового призначення для ЗСУ на 35 млн дол., - Міноборони

Кабінет Міністрів України своїми постановами затвердив Угоду про військово-фінансове співробітництво та Протокол про втілення фінансової допомоги між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Ухвалені акти створюють правові підстави для надання Україні фінансового ресурсу в розмірі 205 млн турецьких лір (в еквіваленті близько 35 млн доларів США) на закупівлю товарів і послуг військового призначення для забезпечення потреб Збройних Сил України та сплати проходження навчальних курсів українськими військовослужбовцями в навчальних центрах Збройних сил Турецької Республіки упродовж наступних 5 років.

Зазначені документи були підписані 3 лютого 2020 року у Києві під час 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою за участю Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана.

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Топ коментарі
+19
Молодець, Порох. Нормально вчора побалакав і вирішив питання.

Ну нічого і Зеленський також щось зробив, кажуть в чат до лісорубів законектився і смайл какашки їм скинув.
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25.06.2020 16:38
+4
Респект Турции!И Пороху!
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25.06.2020 16:59
+4
Спасибо туркам и за это, а могли бы вообще ничего не дать, ведь в "мозоку" гавнокомандующего война уже закончилась.
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25.06.2020 17:01
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а смысл?? вон, три Байрактара-беспилотника купленных еще при Порошенко, при ваЗелине 6-м стоят в ангарах и ржавеют без дела....
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25.06.2020 16:38 Відповісти
ну их собьют, Рашка со своей территории - это не в Ливии и Сирии что тупо у Турции группировка РЭБ полноценная натовская и "панцыри" щелкали Байрактары шо только скорлупу и поджаренных Иванов ахметовичей по кускам собирали койоты)
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25.06.2020 16:45 Відповісти
ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ УДАРНИЙ БПЛА AKINCI ПРОЙШОВ ПЕРШІ ВИПРОБУВАННЯТуреччина профінансує закупівлю товарів і послуг військового призначення для ЗСУ на 35 млн дол., - Міноборони - Цензор.НЕТ 2125
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25.06.2020 20:07 Відповісти
Молодець, Порох. Нормально вчора побалакав і вирішив питання.

Ну нічого і Зеленський також щось зробив, кажуть в чат до лісорубів законектився і смайл какашки їм скинув.
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25.06.2020 16:38 Відповісти
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25.06.2020 16:38 Відповісти
Агент-нелох42!
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25.06.2020 16:41 Відповісти
зробив ... скоротив армію перед парадом пуйла в подаруночок йому...
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25.06.2020 18:34 Відповісти
правильно - надо контролировать.

а то Коваль ездит на Крузаке за 100к.баксов, Нацполиции передали 7 Крузаков но дешевых и не черных а белых,и не люксовых, а обычных, а Геращенок высрал - что Ковалю передали эту машину Госдеповцы + журналистов вызвали давать показания еще. Это реально слабо верится что можно настолько нагло врать.

так что если сюда и передавать МВД(читай.те - кому-либо) - то только под роспись, с фото, с правом в любой момент запросить и получить инфо - где эта техника и что она делала.
иначе никак, просто если Аваков плохой, то что уже говорить например про .... даже не знаю кого
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25.06.2020 16:42 Відповісти
А мы ещё электромицыков для полициянтов докупим!)
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25.06.2020 16:45 Відповісти
Респект Турции!И Пороху!
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25.06.2020 16:59 Відповісти
Потроха на нари ☝
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25.06.2020 17:07 Відповісти
Спасибо туркам и за это, а могли бы вообще ничего не дать, ведь в "мозоку" гавнокомандующего война уже закончилась.
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25.06.2020 17:01 Відповісти
А перед этим маккрон с фуйлом официально заявили. что они не потерпят Эрдогана с Америкой и с Европой в Сирии, Египте и Ливии и что Египету на войне с Турцией при помощи Московии и при поддержке Франции французы будут помогать.

Французы, НАЦИЯ которая перевернула в лучшую сторону ВСЮ историю всей долбаной Европы и всего МИРА, А сейчас стали непонятными в непонятной "любви" единственному такому єксентричному в определенніх кругах президенту за всю свою историю Франции ( в Англии такие пару штук были, так англичане от них избавились в Средние века в Тауэре),
Дожили французы до ручки.
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25.06.2020 17:30 Відповісти
 
 