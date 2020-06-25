Туреччина профінансує закупівлю товарів і послуг військового призначення для ЗСУ на 35 млн дол., - Міноборони
Кабінет Міністрів України своїми постановами затвердив Угоду про військово-фінансове співробітництво та Протокол про втілення фінансової допомоги між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Ухвалені акти створюють правові підстави для надання Україні фінансового ресурсу в розмірі 205 млн турецьких лір (в еквіваленті близько 35 млн доларів США) на закупівлю товарів і послуг військового призначення для забезпечення потреб Збройних Сил України та сплати проходження навчальних курсів українськими військовослужбовцями в навчальних центрах Збройних сил Турецької Республіки упродовж наступних 5 років.
Зазначені документи були підписані 3 лютого 2020 року у Києві під час 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою за участю Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана.
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Ну нічого і Зеленський також щось зробив, кажуть в чат до лісорубів законектився і смайл какашки їм скинув.
а то Коваль ездит на Крузаке за 100к.баксов, Нацполиции передали 7 Крузаков но дешевых и не черных а белых,и не люксовых, а обычных, а Геращенок высрал - что Ковалю передали эту машину Госдеповцы + журналистов вызвали давать показания еще. Это реально слабо верится что можно настолько нагло врать.
так что если сюда и передавать МВД(читай.те - кому-либо) - то только под роспись, с фото, с правом в любой момент запросить и получить инфо - где эта техника и что она делала.
иначе никак, просто если Аваков плохой, то что уже говорить например про .... даже не знаю кого
Французы, НАЦИЯ которая перевернула в лучшую сторону ВСЮ историю всей долбаной Европы и всего МИРА, А сейчас стали непонятными в непонятной "любви" единственному такому єксентричному в определенніх кругах президенту за всю свою историю Франции ( в Англии такие пару штук были, так англичане от них избавились в Средние века в Тауэре),
Дожили французы до ручки.