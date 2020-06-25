Туреччина профінансує закупівлю товарів і послуг військового призначення для ЗСУ на 35 млн дол., - Міноборони

Кабінет Міністрів України своїми постановами затвердив Угоду про військово-фінансове співробітництво та Протокол про втілення фінансової допомоги між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Ухвалені акти створюють правові підстави для надання Україні фінансового ресурсу в розмірі 205 млн турецьких лір (в еквіваленті близько 35 млн доларів США) на закупівлю товарів і послуг військового призначення для забезпечення потреб Збройних Сил України та сплати проходження навчальних курсів українськими військовослужбовцями в навчальних центрах Збройних сил Турецької Республіки упродовж наступних 5 років.

Зазначені документи були підписані 3 лютого 2020 року у Києві під час 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою за участю Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана.

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