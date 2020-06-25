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Зеленський вітає запуск іпотечного кредитування під 10%: Зменшення ставки дозволить кожному українцю придбати житло

Зеленський вітає запуск іпотечного кредитування під 10%: Зменшення ставки дозволить кожному українцю придбати житло

Президент Володимир Зеленський вітає анонсовану "ПриватБанком" державну програму "Доступне житло під 10%".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсотки на придбання житла, які існували на ринку завжди і зараз пропонуються багатьма банками, для багатьох українців є непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки для зменшення ставки, щоб кожен українець міг сам придбати собі житло", - зазначив глава держави.

Програма почне діяти з 1 липня.

Раніше "Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних, програма поки доступна в Харкові.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" з 1 липня почне кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", яка передбачає надання іпотечних кредитів під 9,99% річних на термін до 20 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропонуємо уряду створити програму іпотечних кредитів на економжитло під 3% річних, - Зубик
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Топ коментарі
+27
Лживые твари. Под себя все сделали. Пойди, работяга, попробуй оформить в банке ипотеку!!!
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25.06.2020 17:20
+27
10% это благо?
У нас 1,8% - не хотят брать,
ищут по 1,4% или ниже...
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25.06.2020 17:34
+23
В нашей реалии и 1% молодая семья не потянет! Стоимость 1 комнатной новой квартиры в Киеве около 50 000 долларов + ремонт. 10 % это 5000 долларов в год удорожание. Где-то 10 800 нужно платить ежемесячно только проценты, ведь есть еще тело кредита + квартплата! Да и одеться и пожрать иногда хочется. Каждый украинец говорите сможет?! В какой стране живет преЗедент???
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25.06.2020 17:45
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Какие проблемы, Тупицкого тупо посадить на бутылку, и заставить кричать;"Путин-*****! Крым-это Украина!" Только тогда до них что-то дойдет.
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25.06.2020 19:07 Відповісти
До цього вінницький клоун те саме обіцяв, обіцяв ще дітям інклюзивну освіту - обманув в дітей і дорослих і вивіз все награбоване на Мальдіви, тепер його послідовник криворізький ту саму лапшу вішає.
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25.06.2020 18:51 Відповісти
Это ты про кого? Кто такой вінницький клоун? Имя.
Клоун при власти у нас токмо один пока что. Надеюсь первый и последний
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25.06.2020 19:45 Відповісти
В Украине ещё недавно инфляция была те же 16% годовых, соответственно, ставки кредитования, в том числе и для ипотеки, автоматически были больше и значительно. Нацбанк за последние годы последовательно работал на снижение инфляции (сейчас меньше 5%) и недавно установил рекордно низкую для Украины ставку рефинансирования - 6% (под этот процент коммерческие банки берут кредиты у Нацбанка). Соответственно, снижается и процент кредитования.
Понятно, что в Украине дело ещё не дошло до кредитов под 2% годовых, но НБУ успешно работает в этом направлении.
Беда в том, что "Слуги народа" сейчас наехали на правление Нацбанка с целью его заменить, ибо такая политика Нацбанка их не устраивает. "Слуги народа" хотят включить печатный станок на всю мощность и, таким примитивным образом, покрыть дефицит бюджета, который неимоверно вырос в результате их тупейшего управления экономикой. После этого инфляция резко снова станет двхузначной (хорошо, если не трехзначной) и вы получите опять кредиты под 25 и больше процентов годовых. Так что эти 10% ипотеки - это не надолго, скоро будет в разы больше.
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25.06.2020 18:54 Відповісти
Если их не остановить,так и будет Зеленский и его банда хочет превратить Украину в Венесуэлу.
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25.06.2020 19:10 Відповісти
Так,а шо,кроме тадепутов хтось квартиры покупает?Ось тадепуты и их обслуга квартиры пачками скупают.А простой простолюдин забыл когда себе,щось приобретал кроме еды и оплаты по платёжкам.Все их бабки уходят на еду и на коммуналку.Теперь посмотрим,какое общество считается богатым?Такое, которое может себе позволить покупку машин,квартир и круиз кругосветный.Теперь скажите,сколько украинцев в % может себе позволить кругосветку на параходе?
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25.06.2020 19:15 Відповісти
Каждому украинцу? Зе у тебя, шо от несметного бабла крыша поехала? 63 мрд. долгу за коммуналку... спустись с Банковой на землю.
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25.06.2020 19:20 Відповісти
Страшно далеки оне от народа
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25.06.2020 19:46 Відповісти
"каждому украинцу приобрести жилье?"?!?!

Бу-га-га. Вот зачем сыпать соль на раны народу?
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25.06.2020 19:48 Відповісти
берем среднестатистическую квартиру в новостройке средней ущербности - ну пусть 40-50 т долларов (от 700 000 до 1 200 000 гривен) итого первоначальный взнос 117 000 грн надо внести сразу в банк, и по 10 000 -15 000 грн ежемесячно 10 лет - за это время переплата составит ровно в 2 раза - тоесть купите кваритру себе и тому дяде. Бурные аплодисменты. Занавес.
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25.06.2020 20:37 Відповісти
ніхріна ви не купите. Коли бюджетні гроші йдуть забудовникам то, нема фінансування економіки і ви не маєте грошей на виплату, ваша квартирка переходить банку.
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26.06.2020 00:10 Відповісти
что думает бухгалтер или подчинённый, когда видит придурковатого начальника который занимается всякой хернёй, а не работой, и финансами , в которых надо разбираться ? правильно, он начинает его иметь и ему даёт, немножко...а наш "начальник" изображает из себя начальника, потому что ему сказали: не сцы Вова, будешь презом, так нада, а остальное тебя не должно волновать!
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25.06.2020 19:53 Відповісти
не всем же в киеве квартиру брать.
В ипотеку в лутугино или в счастье взять квартиру, перспективно и недорого.
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25.06.2020 20:17 Відповісти
дурень, а на роботу, аби виплатити кредит ти будеш в Київ їздити?
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26.06.2020 00:07 Відповісти
Коли банки такого розміру роблять ставку на споживацькі кредити то, значить скоро економіці повний тухес.
Гловна задача банків перенаправляти вільні кошти клієнтів на розвиток промисловості, яка дає заробити робітникам на споживання: їжу, одежу, розваги, житло, машину... Якщо економіка не отримує гроші від банків то, робітники не здатні заробити на споживання, навіть в кредит. Кридитування житла в таких умовах для банків стає дуже ризикованим. Взявши кредит і втративши роботу дурень передає квартиру у власність банку, а нафіга банку квартири?
Це все схоже на аферу забудовників, які натисли на владу аби за рахунок державних банків монетизувати неходовий товар за чисті бакси. Це, єдинні отримувачі вигоди. Решта буде в прольоті. Фактично маємо передачу бюджетних коштів в кишені забудовників.
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26.06.2020 00:05 Відповісти
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