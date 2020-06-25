Зеленський вітає запуск іпотечного кредитування під 10%: Зменшення ставки дозволить кожному українцю придбати житло
Президент Володимир Зеленський вітає анонсовану "ПриватБанком" державну програму "Доступне житло під 10%".
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Відсотки на придбання житла, які існували на ринку завжди і зараз пропонуються багатьма банками, для багатьох українців є непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки для зменшення ставки, щоб кожен українець міг сам придбати собі житло", - зазначив глава держави.
Програма почне діяти з 1 липня.
Раніше "Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних, програма поки доступна в Харкові.
Нагадаємо, державний "ПриватБанк" з 1 липня почне кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", яка передбачає надання іпотечних кредитів під 9,99% річних на термін до 20 років.
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Клоун при власти у нас токмо один пока что. Надеюсь первый и последний
Понятно, что в Украине дело ещё не дошло до кредитов под 2% годовых, но НБУ успешно работает в этом направлении.
Беда в том, что "Слуги народа" сейчас наехали на правление Нацбанка с целью его заменить, ибо такая политика Нацбанка их не устраивает. "Слуги народа" хотят включить печатный станок на всю мощность и, таким примитивным образом, покрыть дефицит бюджета, который неимоверно вырос в результате их тупейшего управления экономикой. После этого инфляция резко снова станет двхузначной (хорошо, если не трехзначной) и вы получите опять кредиты под 25 и больше процентов годовых. Так что эти 10% ипотеки - это не надолго, скоро будет в разы больше.
Бу-га-га. Вот зачем сыпать соль на раны народу?
В ипотеку в лутугино или в счастье взять квартиру, перспективно и недорого.
Гловна задача банків перенаправляти вільні кошти клієнтів на розвиток промисловості, яка дає заробити робітникам на споживання: їжу, одежу, розваги, житло, машину... Якщо економіка не отримує гроші від банків то, робітники не здатні заробити на споживання, навіть в кредит. Кридитування житла в таких умовах для банків стає дуже ризикованим. Взявши кредит і втративши роботу дурень передає квартиру у власність банку, а нафіга банку квартири?
Це все схоже на аферу забудовників, які натисли на владу аби за рахунок державних банків монетизувати неходовий товар за чисті бакси. Це, єдинні отримувачі вигоди. Решта буде в прольоті. Фактично маємо передачу бюджетних коштів в кишені забудовників.