Паводки нанесли 234 млн грн убытков четырем западным областям Украины, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что по предварительным оценкам, паводки нанесли 234 млн грн убытков Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Криклий во время брифинга в четверг.

"По Черновицкой области – для ликвидации последствий стихии было привлечено 53 единицы техники и 70 сотрудников служб, также были задействованы местные жители, которые присоединились к расчистке дорог. По Ивано-Франковской – разрушено 190 км дорог, повреждено – более 400 км. Кроме того, разрушено 90 мостов и 130 повреждено, а также повреждено почти 2 тыс. береговых укреплений", - сказал Криклий.

По словам министра, в настоящее время на некоторых участках с определенными ограничениями уже возобновлено движение, также обеспечено движение на национальной трассе.

При этом перекрыто движение на автомосту через р.Днистер, что проходит через Н-09.

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