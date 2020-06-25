На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера, 24 июня, в автомобилях, которые ехали через пункт пропуска "Краковец" пограничники изъяли контрабандную валюту и продукцию Apple.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время проверки микроавтобуса, на котором ехал в Польшу украинец, пограничники изъяли более 70 тыс. долларов США. Водитель спрятал денежные средства среди личных вещей.

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В другом случае наш соотечественник вез в Украину ноутбуки, планшеты и наушники фирмы Apple, спрятав контрабанду в нише под полуприцепом.





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Иностранную валюту и гаджеты, которые оценены в 500 тыс. грн., изъяли сотрудники таможни.