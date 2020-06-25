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Новини Силовики
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На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера, 24 июня, в автомобилях, которые ехали через пункт пропуска "Краковец" пограничники изъяли контрабандную валюту и продукцию Apple.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба 01

Во время проверки микроавтобуса, на котором ехал в Польшу украинец, пограничники изъяли более 70 тыс. долларов США. Водитель спрятал денежные средства среди личных вещей.

На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине блокирована попытка нелегально вывезти из Украины 238 тыс. злотых наличными, - СБУ. ФОТО

В другом случае наш соотечественник вез в Украину ноутбуки, планшеты и наушники фирмы Apple, спрятав контрабанду в нише под полуприцепом.

На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба 03
На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба 04

Смотрите: На границе с Польшей у жителя Хмельницкого изъяли 160 тыс. долларов, - Гостаможслужба. ФОТОрепортаж

Иностранную валюту и гаджеты, которые оценены в 500 тыс. грн., изъяли сотрудники таможни.

Автор: 

валюта (2393) Госпогранслужба (6013) контрабанда (1823) правоохранительные органы (2708) силовики (2514) Львовская область (2433)


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Топ коментарі
+3
а угадай с одного раза
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25.06.2020 17:39
+3
там бiльше 90 тисяч...хто свиснув вже 20 тисяч? "чеснi" митники?
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25.06.2020 17:46
+1
сколько корабельных сосен ...
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25.06.2020 17:45
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Всегда было интересно , какова судьба изъятого ?
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25.06.2020 17:34 Відповісти
а угадай с одного раза
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25.06.2020 17:39 Відповісти
сколько корабельных сосен ...
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25.06.2020 17:45 Відповісти
Суд. Апеляція. Штраф. Повернення власнику. Або конфіскація і реалізація через "прозоро".
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25.06.2020 17:45 Відповісти
Секонд-хенд ?
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25.06.2020 17:47 Відповісти
Утилізація. Виконавча служба.
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25.06.2020 18:37 Відповісти
гроші (кЄш) - в казну, "товар" - 50/50, по своїм через суд- виконавчу - на реалізацію ( часто фіктивна "утилізація".... старе кіно - но постійне
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25.06.2020 19:04 Відповісти
там бiльше 90 тисяч...хто свиснув вже 20 тисяч? "чеснi" митники?
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25.06.2020 17:46 Відповісти
Єрунду пише цензор... Що злизує інформацію надану погранцями...
При чому митники до того, що цензор і погранці безграмотні?
Вам напиши марсіани прилетіли повірите?)
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25.06.2020 18:38 Відповісти
суми та предмети, що перевозять перевiряють саме митники, а не прикордонники.

я бачу на свiтлинi 90 тисяч з лишнiм баксiв...а менi кажуть, що спiймали з незадекларованою сумою 70 тисяч з лишнiм. бачу одне, читаю зовсiм iнше...
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25.06.2020 19:14 Відповісти
Це тому що прикордонники і цензор нет подали неправильні данні.
До речі ви класно на око вмієте рахувати...
Сума там набагато більша... Якщо збільшите зображення там де лежить зігнута пачка, то під нею не одна, а дві пачки.
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25.06.2020 22:14 Відповісти
Та не , там була сотня , всiм по трошки !
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25.06.2020 17:57 Відповісти
нет воабщеееееееееееееееееееееее денег а там пачечки
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25.06.2020 20:24 Відповісти
Ензорр стал откровенным отстоем. Заголовочек и опусы по поводу "контрабандной валюты" уже перестали веселить. Скорее всего бубочка везде засовывает на "работу" (в частности, корРЭспИДентаМЫ на цензор всю криворожскую гопоту. Которая по ходу вообще дупель не отбивает (перешел на понятный им ЕНзык - В.нП.).
Але! "Контрабандной валюты" не бывает (исключение - всрашка). В законодательстве Украины (и парктически всех государств мира) предметами контрабанды являются (цитирую):
1. Культурні цінності.
2. Вибухові речовини.
3. Отруйні речовини
4. Сильнодіючі речовини.
5. Радіоактивні матеріали.
6.Зброя - предмети та пристрої, що призначені для ураження живих цілей, кораблів, літаків (вертольотів) та інших об'єктів і не мають іншого призначення; та ********** до неї (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї) и т.ін.
7. Спеціальні технічні засоби.

Бутусов! ПОВЫГАНЯЙ ГОПОТУ ИЗ ПЕРСОНАЛА!!!
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26.06.2020 10:33 Відповісти
 
 