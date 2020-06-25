На границе с Польшей изъяты контрабандные 70 тыс. долл. наличными и гаджеты Apple на 0,5 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТО
Вчера, 24 июня, в автомобилях, которые ехали через пункт пропуска "Краковец" пограничники изъяли контрабандную валюту и продукцию Apple.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время проверки микроавтобуса, на котором ехал в Польшу украинец, пограничники изъяли более 70 тыс. долларов США. Водитель спрятал денежные средства среди личных вещей.
В другом случае наш соотечественник вез в Украину ноутбуки, планшеты и наушники фирмы Apple, спрятав контрабанду в нише под полуприцепом.
Иностранную валюту и гаджеты, которые оценены в 500 тыс. грн., изъяли сотрудники таможни.
Топ коментарі
+3 Сергей Тарасов #110107
показати весь коментар25.06.2020 17:39
+3 Mora Zfayfer
показати весь коментар25.06.2020 17:46
+1 senia
показати весь коментар25.06.2020 17:45
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При чому митники до того, що цензор і погранці безграмотні?
Вам напиши марсіани прилетіли повірите?)
я бачу на свiтлинi 90 тисяч з лишнiм баксiв...а менi кажуть, що спiймали з незадекларованою сумою 70 тисяч з лишнiм. бачу одне, читаю зовсiм iнше...
До речі ви класно на око вмієте рахувати...
Сума там набагато більша... Якщо збільшите зображення там де лежить зігнута пачка, то під нею не одна, а дві пачки.
Але! "Контрабандной валюты" не бывает (исключение - всрашка). В законодательстве Украины (и парктически всех государств мира) предметами контрабанды являются (цитирую):
1. Культурні цінності.
2. Вибухові речовини.
3. Отруйні речовини
4. Сильнодіючі речовини.
5. Радіоактивні матеріали.
6.Зброя - предмети та пристрої, що призначені для ураження живих цілей, кораблів, літаків (вертольотів) та інших об'єктів і не мають іншого призначення; та ********** до неї (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї) и т.ін.
7. Спеціальні технічні засоби.
Бутусов! ПОВЫГАНЯЙ ГОПОТУ ИЗ ПЕРСОНАЛА!!!