УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5310 відвідувачів онлайн
Новини
747 0

ЦИК сформировал избирательные участки в Украине на постоянной основе

ЦИК сформировал избирательные участки в Украине на постоянной основе

Центральная избирательная комиссия во время заседания утвердила Порядок образования избирательных участков на постоянной основе, их временного закрытия, ликвидации и внесения изменений в сведения об образованных избирательные участки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому, согласно принятому порядку, Комиссия создала на постоянной основе: - 32 035 обычных избирательных участков; - 1 296 специальных избирательных участков; - 102 зарубежных избирательных участка", - сообщили в ЦИК.

При этом признаны утратившими силу постановления ЦИК от 12 апреля 2012 года № 66 и № 67, в соответствии с которыми в свое время были созданы указанные избирательные участки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК признал избранным народного депутата от "Батькивщины" Сергея Евтушка

Автор: 

избирательный закон (151) ЦИК (1177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 