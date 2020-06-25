ЦИК сформировал избирательные участки в Украине на постоянной основе

Центральная избирательная комиссия во время заседания утвердила Порядок образования избирательных участков на постоянной основе, их временного закрытия, ликвидации и внесения изменений в сведения об образованных избирательные участки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому, согласно принятому порядку, Комиссия создала на постоянной основе: - 32 035 обычных избирательных участков; - 1 296 специальных избирательных участков; - 102 зарубежных избирательных участка", - сообщили в ЦИК.

При этом признаны утратившими силу постановления ЦИК от 12 апреля 2012 года № 66 и № 67, в соответствии с которыми в свое время были созданы указанные избирательные участки.

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