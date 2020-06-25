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обстріл (27057) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ біля хутора Вільний, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ біля хутора Вільний, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби 25 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російські збройні формування двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався.

Підсумки за минулу добу

24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 4 населених пунктів: Старогнатівка, Широкине, Мар’їнка та Хутір Вільний.

Читайте також: Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

24 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 20 злочинів. З них 4 крадіжки, 8 випадків незаконного зберігання наркотиків, одне пограбування та два випадки незаконного поводження зі зброєю і вибухівкою. Також виявлено 69 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнуло 1044 особи, у зворотному напрямку – 372 особи. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів.
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Так у них похмелье после парада -- как всегда в Сов. Армии.
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25.06.2020 17:59 Відповісти
***

Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты цепи на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.
Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Мы из младших все стали старшими,
закалила нас всех война.
Красный Луч, Иловайск, Дебальцево
и Донецкий аэропорт…
Твоих фото, касаясь пальцами,
верить хочется - повезёт...
"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывали "Градами!…
Только верили до конца.
Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты с Победой, под желто-синими,
возвращайся скорей ко мне. (2015)
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25.06.2020 18:20 Відповісти
https://glagol.press/blog/43837877178/SSHA-predupredili-Kiev-o-planah-Rossii-zahvatit-************-dam?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_source=smi2
США предупредили Киев о планах России захватить украинскую дамбу.
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25.06.2020 18:53 Відповісти
Для РФ склався чудовий шанс вдарити з Криму і пробити сухопутний коридор захапавши ще кусок України, оскільки, влада України слабка і не компетентна, в США маленька громадянська війна і їй не до України, для ЄС Україна така ж далека як колись Руанда для Бельгії з відносинами між хуту і тутсі. Тому буде обовязково завданий удар в спину Україні, при цьому почненться тоді, коли внутнішні чвари посиляться. Зупинити окупанта можуть тільки розумні тактичні дії ведення війни керівництвом України .
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25.06.2020 19:24 Відповісти
 
 