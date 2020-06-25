Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ біля хутора Вільний, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку доби 25 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російські збройні формування двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався.
Підсумки за минулу добу
24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 4 населених пунктів: Старогнатівка, Широкине, Мар’їнка та Хутір Вільний.
За минулу добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
24 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 20 злочинів. З них 4 крадіжки, 8 випадків незаконного зберігання наркотиків, одне пограбування та два випадки незаконного поводження зі зброєю і вибухівкою. Також виявлено 69 адміністративних правопорушень.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнуло 1044 особи, у зворотному напрямку – 372 особи. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів.
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Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты цепи на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.
Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Мы из младших все стали старшими,
закалила нас всех война.
Красный Луч, Иловайск, Дебальцево
и Донецкий аэропорт…
Твоих фото, касаясь пальцами,
верить хочется - повезёт...
"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывали "Градами!…
Только верили до конца.
Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты с Победой, под желто-синими,
возвращайся скорей ко мне. (2015)
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