УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6214 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 897 4
карантин (18171) Київська область (3801) сільрада (69) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Київській області обмежили доступ до сільради через коронавірус у сім'ї одного із співробітників

У Київській області обмежили доступ до сільради через коронавірус у сім'ї одного із співробітників

У селі Гнідин Київської області обмежили доступ до сільради після того, як в родині одного зі співробітників був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба сільради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з цим доступ до сільради обмежений, замовити довідки або документи можна за телефоном 045-95-4-11-60, 045-95-4-11-68, + 38066- 316-91-00 або відправивши запит на ел . адреса [email protected]", - повідомили в сільраді.

Також в сільраді закликали обмежити відвідування поштового відділення і комунального підприємства, які розташовані в його приміщенні.

Також читайте: Від коронавірусу помер депутат сільради в Чернівецькій області
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
показати весь коментар
25.06.2020 17:58 Відповісти
райком закрыт- все на карантине!...
Когда уже закончится всемирное шоу - .... Дурак на дураке и дураком погоняет!
показати весь коментар
25.06.2020 18:04 Відповісти
Все. Жизнь в селе остановилась - ни родиться, ни жениться и помереть да и другие радости жизни, требующие регистрации, стали недоступны.
показати весь коментар
25.06.2020 18:25 Відповісти
Все ушли на фронт!!!
показати весь коментар
25.06.2020 19:40 Відповісти
 
 