2 897 4
У Київській області обмежили доступ до сільради через коронавірус у сім'ї одного із співробітників
У селі Гнідин Київської області обмежили доступ до сільради після того, як в родині одного зі співробітників був виявлений коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба сільради, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з цим доступ до сільради обмежений, замовити довідки або документи можна за телефоном 045-95-4-11-60, 045-95-4-11-68, + 38066- 316-91-00 або відправивши запит на ел . адреса [email protected]", - повідомили в сільраді.
Також в сільраді закликали обмежити відвідування поштового відділення і комунального підприємства, які розташовані в його приміщенні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
Когда уже закончится всемирное шоу - .... Дурак на дураке и дураком погоняет!