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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
7 650 97
окупація (6520) ЗНО (322)

На ЗНО не змогли приїхати 89% випускників шкіл окупованих територій, - ОДА

На ЗНО не змогли приїхати 89% випускників шкіл окупованих територій, - ОДА

Більша частина випускників з окупованих територій Донецької області, які зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, не змогла перетнути лінію розмежування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко

"З 9236 зареєстрованих осіб у нинішньому тестуванні взяли участь 7116 осіб (77%). З них 59 - це діти, які проживають на тимчасово окупованій території. Лінію розмежування не змогли перетнути 459 осіб (89% від тих, хто хотіли взяти участь у ЗНО)", - написав він.

Він підкреслив, що учасники, які не змогли прибути на пункти тестування з поважних причин, можуть упродовж 5 днів перереєструватися на додаткову сесію, подавши заявку в Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 24 липня по 10 серпня.

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Топ коментарі
+19
Там же наши люди дети опочленцев не смогут учится на халяву у нас?
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25.06.2020 18:30
+17
Хотят,да еще как хотят.Ведь в кацапии они будут поступать на общем положении а в сердобольной Украине на внеконкурсной основе.
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25.06.2020 18:44
+15
Вот для этих 89% дебилов из окупированых територий Рада и пыталась протянуть закон об отмене ВНО.
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25.06.2020 18:40
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Правила форума Рада форумчан
Там же наши люди дети опочленцев не смогут учится на халяву у нас?
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25.06.2020 18:30 Відповісти
А хотели ли они? Вот в чем вопрос. И нужны ли нам те, кто не хочет?
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25.06.2020 18:30 Відповісти
Реєструвались. Отже мали бажання.
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25.06.2020 18:33 Відповісти
Всех выехавших из ДНР (абитуриентов тоже) не впустят обратно до улучшения эпидемиологической обстановки. + очень тяжело выехать. Поэтому зарегистрировались (не зная как будет) и не приехали.
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25.06.2020 20:22 Відповісти
Хотят,да еще как хотят.Ведь в кацапии они будут поступать на общем положении а в сердобольной Украине на внеконкурсной основе.
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25.06.2020 18:44 Відповісти
Ну їм ж сказали, що їм для вступу ЗНО не треба, от і не поїхали...
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25.06.2020 18:47 Відповісти
А нужны ли они у нас,не менее важный вопрос.Что доброго дети врагов Украины способны принести народу Украины?...
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25.06.2020 18:50 Відповісти
Быстро определился,
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25.06.2020 20:40 Відповісти
Они едут не одни . С мамами , папами . Днепр граничит с Донбассом . Наших людей тоже надо беречь . Их приглашают без самоизоляции . Где логика в правилах карантина ?
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25.06.2020 18:33 Відповісти
Зачем лугандонцам образование? В Срани-Рязани туалеты чистить можно без образования да и не скрепно как-то иметь бандеровский диплом!

Образование только после принятие присяги на верность Украине и совершения деяния которое не даст свалить обратно в Лугандонию!
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25.06.2020 18:35 Відповісти
Присяга это только слова и они ее примут с дулей в кармане лишь бы поступить.
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25.06.2020 18:46 Відповісти
Даже после принятие присяги им можно инкриминировать государственную измену а после того как они совершат деяние то гос измену им инкриминируют в Лугандоне!
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25.06.2020 18:49 Відповісти
Не беспокойтесь,адвокаты обратятся в суды из исками на политическое гонение из за того что они из окупированых територий.
А лугандон им просто простит присягу как имамы отправляя призывников в армию разрешали мусульманам есть свинину.
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25.06.2020 18:54 Відповісти
Ой как говорил мой препод. Если будете выпендреватся то я завалю на экзамене любого и устроил перед нами показательный завал отличника. Так что я думаю можно кучу причин найти!
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25.06.2020 19:01 Відповісти
Да завалить можна любого но каждый завал из окупированых територий будет расцениваться как политическое действие и раздуто как СМИ так и пролитиками тем более что грядут местные выборы.
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25.06.2020 19:09 Відповісти
Почему? Можно вывести на экран как он плывет на экзамене! Ну или придумать ещё что-то была бы политическая воля возможно всё! Я кстати так ЗЕбобиков поувольнял со своей фирмы. Или пишешь по собственому или уходишь по статье а статья всегда найдется!
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25.06.2020 19:16 Відповісти
ерунду не городите.
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25.06.2020 19:33 Відповісти
В чем ерунда обоснуйте?
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25.06.2020 19:59 Відповісти
Присяга для того что если пойдет работать на окупантов уже есть юридическое обоснование привлекти к ответствености! А деяние - допустим хочешь учиться привези доказательство присутствия окупационных войск или сдай знакомого колаборанта!
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25.06.2020 19:04 Відповісти
Зачем в рашке чистить туалет, просто копают рядом новую дырку в земле и срут туда
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26.06.2020 12:59 Відповісти
Ну и слава богу !На хрена нам эти нахлебники отщепенцов-предателей!! Меньше раши больше каши нашим!!
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25.06.2020 18:37 Відповісти
весь форум уже рыдает
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25.06.2020 18:38 Відповісти
какая жалость
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25.06.2020 18:39 Відповісти
А зачем оно им надо? Сомневаюсь чтоб они собирались жить в Украине. Тогда уж им сдавать не Украинское ВНО, а российский ЕГЭ.
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25.06.2020 18:40 Відповісти
І куди ж потім з тим єге ?
кому воно треба.
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25.06.2020 18:42 Відповісти
Так в любой ВУЗ России. У них под боком Ростов. Город университетов. Там под 300 000 студентов учится. Есть университеты которые в год выпускают тысяч по 7 студентов. И он даже ближе того же Харькова.
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25.06.2020 18:49 Відповісти
Тупарєй випускають. Ніякої перспективи там немає.
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25.06.2020 19:40 Відповісти
В Украине есть лишь 2 университета какие в международном рейтинге выше чем Южный Федеральный Университет из Ростова.
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25.06.2020 20:05 Відповісти
которьіе, а не какие.
погано вас вчать у ваших унівєрсітєтах.
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25.06.2020 20:15 Відповісти
Чукча не филолог, чукча инженер механической обработки...
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25.06.2020 20:41 Відповісти
вища освіта передбачає, перш за все, таку елементарну річ як грамотність, чи не так ?
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25.06.2020 21:05 Відповісти
При поступлении сдавал физику, химию, математику (хотя их и не очень проверяли, на эту специальность было 27 человек на 50 бюджетных мест).

Русский язык учил только 1 курс. Да и то, сдавал в форме зачёта. За то учил спец главы математики (математическую логику), физики (квантовая, ядерная физика), химии.
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25.06.2020 21:49 Відповісти
не захотіли ж.... видно на росії не має нормальної освіти.
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25.06.2020 18:45 Відповісти
На ВНО не смогло приехать 89% выпускников школ оккупированных территорий, - ОГА - Цензор.НЕТ 9617На ВНО не смогло приехать 89% выпускников школ оккупированных территорий, - ОГА - Цензор.НЕТ 3903На ВНО не смогло приехать 89% выпускников школ оккупированных территорий, - ОГА - Цензор.НЕТ 2602

...
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25.06.2020 18:40 Відповісти
Можно подумать, дети сами себе темы заказывают.
При сафке заставляли ходить на парады и орать*слава сэрэсэр*. В этом народ был виноват?
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25.06.2020 19:59 Відповісти
не о том речь
за 6 лет там выросло целое поколение, которое ненавидит Украину
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25.06.2020 20:02 Відповісти
Вы с ними общались лично?
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25.06.2020 20:07 Відповісти
Вы хотите об этом поговорить?
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25.06.2020 20:13 Відповісти
Разговаривать много и не надо. 6 лет назад им было по 11, они и в помине не звали гиркина к себе. Вспомните свои 17 лет - вам был интерес к *красным и белым*? Это молодость. Пусть едут учиться, там и работать больно негде. Пусть все дети дружат и остаются в Украине.
А то здесь на форуме кричат: "Донбасс - Украина", а на деле ненавидят их.
Ненависть - не наилучшее чувство и не украшает никого! Добрей вам всем надо быть! Дети не выбирали территории и власти. У детей гибкая психика, вот , обучаясь в Украине, они и сформируются как украинцы. Но не в дырах! Пусть свои лучшие студенческие годы проводят на Родине, без басмачей!
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25.06.2020 20:21 Відповісти
Он прав. Даже не сравнивайте. Там сейчас режим хуже совка. Уроки мира, парады, новые "фронтовики". Какой смысл тратить деньги на образование тех, кто у нас работать не будет?
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26.06.2020 00:55 Відповісти
Вот для этих 89% дебилов из окупированых територий Рада и пыталась протянуть закон об отмене ВНО.
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25.06.2020 18:40 Відповісти
По закону уважаемого в ********** и в Зоне ОРДЛО тов. Сралина ******** предателей Родины имеют поражение в правах и отправляются автоматом по льготной путевке на лесоповал вместе с другими родичами.
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25.06.2020 19:41 Відповісти
Висловлюю стурбованість. Глибоку.
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25.06.2020 18:43 Відповісти
Аж до самого дна, навіть до безодні. Це все, мабуть, проблеми індійців в їхній резервації.
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25.06.2020 20:08 Відповісти
А как они с переводчиками сдавали ВНО,они же не понимают нифига,у них же челюсти.
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25.06.2020 18:44 Відповісти
Как как,онлайн.Под одной рукой комп с вопросами а в другой гаджет с ответами на вопросы или гуглили ответы.
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25.06.2020 18:49 Відповісти
Так проще им сразу туда дипломы прислать,что они уже специалисты,можно не ехать сюда.Только дипломы советского образца,как они там любят.
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25.06.2020 18:56 Відповісти
Советских дипломов уже не найти,на улице 21-й век можна просто отправить диплом онлайн как они отправляли ВНО.
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25.06.2020 18:59 Відповісти
Да да с серпом и молотом,иначе там он не будет действителен
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25.06.2020 19:03 Відповісти
На ЗНО не змогли приїхати 89% випускників шкіл окупованих територій, - ОДА - Цензор.НЕТ 3295
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26.06.2020 02:58 Відповісти
И какие они аттестаты будут подавать образца лыныры?
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25.06.2020 18:45 Відповісти
Так. Отже, Україна визнала атестати ;республік;.
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25.06.2020 18:48 Відповісти
Але їх там навчали,що Україна ворог,що наші герої це нацисти,то з якими загальними знаннями вони можуть продовжувати здобувати вищу освіту?!!!
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25.06.2020 18:51 Відповісти
Тю! А у дитячих військових таборах вони хіба просто так "відпочивали" влітку? "Юні захаровці" пройшли належну підготовку і тепер "на ворожій території" вони будуть ті навички застосовувати. Змушують вивчати мову - зробимо їм різанину! Звертаються на мові - розстріл!
Я, звичайно, перебільшую і сподіваюсь, що це лише дикі фантазії, але десь у Дніпрі (або ще де) може відтворитися "керчинська стрілянина" (не дай Боже такого!)
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25.06.2020 19:02 Відповісти
В Украине нет республик
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25.06.2020 19:50 Відповісти
Звичайно нема. Ти лапки не бачив?
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25.06.2020 20:07 Відповісти
Дик на днях ж вирішили, що лугандонців братимуть в вузи без ЗНО... От вони і розслабилися та не поїхали! Зате в кінці літа почнуть ломиться вступати без сертифіката ЗНО...
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25.06.2020 18:48 Відповісти
Вот как то вообще пихуй! Проблемы индейцев шерифа не ипут
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25.06.2020 18:54 Відповісти
На ЗНО не змогли приїхати 89% випускників шкіл окупованих територій, - ОДА - Цензор.НЕТ 2461
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25.06.2020 18:57 Відповісти
Не надо извинений, всё правильно.
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25.06.2020 20:14 Відповісти
какое горе
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25.06.2020 18:58 Відповісти
І не кажіть. Тихий жаль і незабутній смуток
...
Але все одно спочатку треба поїсти, а вже потім висловлювати стурбованість )))0))0)))
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26.06.2020 03:32 Відповісти
Навіщо їм те ЗНО? БубАчка ж і без нього "постраждалих" прилаштує у виші
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25.06.2020 19:01 Відповісти
Не зовсім зрозуміло, а чому власне кажучи вони повинні були приїжати сюди здавати ЗНО?????
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25.06.2020 19:09 Відповісти
После всей этой херни с вступление «нашихдетей» на шару и без экзаменов, знакомые приняли решение отправлять ребенка Учиться в Варшаву . Ребенок очень подающий надежды в it , закончил лицей информационнных технологий. Считаю что родители правильно делают, ибо порождение этой несправедливости это последнее с чем ребенок должен сталкиваться в 16, считаю что все одаренные дети просто обязаны поступать и учиться в странах где к ним будут относится нормально ( Украина пусть набирает в вузы хоть дебилов, нормальным детям в такой системе делать нечего).
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25.06.2020 19:10 Відповісти
Ну так все ******** госворов стран всего постсовка на Западе и учатся и там же их шалавы-мамаши живут, пока папаши на народе постсовков деньги для своих ********* наворовывают в рамках упомянутой тобой справедливости. Вот придет твое чадо одаренное в Гарвард (если денег наскребаете по всяким фондам с протянутой лапой) и как глянет кто там учится из наших и на пары на бентли приезжает - и твое чадо мигом учиться на айти раздумает и усердно станет учиться на продажного госворюгу.
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25.06.2020 19:38 Відповісти
Я написала о очень способном ребенке, который едет не Гарвард или Оксфорд а в простой универ в Варшаве- почувствуйтеразницу. И поедет он не на Бентли поступать а на поезде Киев - Варшава ( если они снова начнут ходить к тому моменту).
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25.06.2020 20:06 Відповісти
Искренне вам сочувствую. Тогда ваш ребенок УЖЕ знает какова она указанная вами справедливость - он, способный, едет в Варшаву, а его дибилы-сверстники из мажориков госворов едут на бентли в Гарвард на деньги уворованные у вас.
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25.06.2020 20:17 Відповісти
Вы вообще читаете коментарии на которые пишите ответы?Если лень читать, то не надо мне отвечать. Я нигде не писала что это мой ребенок.
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25.06.2020 20:26 Відповісти
Ты читай ниже и хоть прозреешь на истинное положение вещей в сфере обучения айти
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25.06.2020 20:32 Відповісти
Кстати, действительно способной молодежи именно в айти сфере учиться в каких-то ВУЗах совсем не нужно и даже вредно. Например МТНК Гугл на дипломы вообще не смотрит и набирает штат исключительно по способностям - то есть могут и дворника взять, если он умеет то, что им нужно. А в ВУЗах учатся как раз те айтишники, которые без диплома не смогут найти работу т. к. не тянут мозгами на такое и им нужен диплом, как протез вместо мозгов. У меня сын приятеля учился в Мацкве на айти и на 3-м курсе на спор ушел из универа. Поспоил, что за оставшееся еще не слитое в унитаз время (2.5 года), пока его однокурсники продолжат сливать свое время в унитаз, он преуспеет в айти. Так и вышло - за 2 года он основал 4 айти-компании чисто на своих знаниях, имевшихся до бесполезного универа. То есть айти - это такая сфера, которой всякие универы противопоказаны т. к. научиться всему в айти сейчас невозможно, а преуспеть можно только, если учиться айтишник строго по индивидуальной программе - то есть самостоятельно определяя предметы изучения и самостоятельно добывая истинные знания, а не беря их от отсталых профессоров. В айти преподсостав в ВУЗах практически всегда отсталый т. к. им некогда обновлять свои познания, а обновлять нужно каждый месяц! Для препода это неподъемно. Вот и учат они с таким же качеством - то есть выпускают пустышку с бумажкой. Если айтишнику нужна бумажка, то он априори никакой не способный. Я таких знаю - задашь сисадмину с дипломом вопрос, а оно мычит, что не знает и не понимает, не проходили...
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25.06.2020 20:30 Відповісти
Закономірний результат ініціативи Зєлєнского.Вони банально чекають.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1876916-u-radi-zareyestruvali-zakonoproekt-zelenskogo-pro-vstup-ditey-z-okupovanikh-teritoriy-do-vishiv-bez-zno У Раді зареєстрували законопроект Зеленського про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО

Тим часом:
На ЗНО не змогли приїхати 89% випускників шкіл окупованих територій, - ОДА - Цензор.НЕТ 2885
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25.06.2020 19:11 Відповісти
И нафига им тащиться в Одессу, когда под боком в Ростове есть несколько подобных ВУЗов? (при том у них там тоже будут льготы) Надо быть очень большим чудаком чтоб на их месте выбрать Одессу.
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25.06.2020 19:16 Відповісти
Це у випадку, коли назовсім залишатись на росії, але не всі бажають дохнути в Сіріях, Венесуелах чи служити на Чукотці.
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25.06.2020 19:33 Відповісти
Обирають в більшості,від позиції батьків.Більшість поступає в місцеві вузи (з-за недобору з цим проблем немає).Є ,що поступають в рф (Ростов,Рязань,Вороніж) за програмою "соотєчєствєннік" (тобто бюджетні місця),але для цього їм потрібно скласти повноцінні екзамени ,нарівні з місцевими.Лише тотальна меншість їде в Україну,де теж є пільгові програми для випускників ОРДЛО.
Все-таки для мене чудак той,хто між Одесою й Ростовом обирає останнє.
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25.06.2020 21:11 Відповісти
То есть в Одессе набирают в силовые ВУЗы заведомых предателей Родины с официальным направлением от НКВД **********.
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25.06.2020 19:32 Відповісти
А своих значит коленом под сраку на строительство дорог
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25.06.2020 19:52 Відповісти
Ты не в теме. В дворники, да, но места на строительстве дорог распределяются по блату (т. к. ЗП высокая) в основном среди дамбасов. Например, у моего друга в районном городе никому из местных в ремонт дорог не попасть никак. Многие пытались, но им сказали: у вас по городу средняя з/п 6 тыс вот туда и обращайтесь, а у нас з/п 15-18 и это только для дамбасов. Как исключение предлагали внести взятку в размере 60 тыс. за одно место с кайлом.
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25.06.2020 20:06 Відповісти
Do sraki!
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25.06.2020 19:13 Відповісти
Скот совковый должен учиться в совковузах в скотозагонах типа ОРДЛО или *****.
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25.06.2020 19:30 Відповісти
брехня
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25.06.2020 19:31 Відповісти
Не только не отменять самоизоляцию. А и в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке - документально должны доказать, что ни они , ни папы с мамми, ни бабушки с дедушками - НЕ ХОДИЛИ НА РЕФЕРЕНДУМ. Да и хорорший душ из дуста не повредил бы
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25.06.2020 19:34 Відповісти
По закону уважаемого в ********** и в Зоне ОРДЛО тов. Сралина, ******** предателей Родины имеют поражение в правах и отправляются автоматом по льготной путевке на лесоповал вместе с другими сородичами.
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25.06.2020 19:42 Відповісти
Система ценностей главное у этих детей.Война идёт не территориально,а по ценностям.Если они согласны быть рабами,то им лучше в Рашку конечно..Если свободными,то Украина и Мир приветствует их
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25.06.2020 19:48 Відповісти
Я представляю какая у них система ценностей.И кака така Украина и мир?? их приветствует?
Ты что с дуба упал?
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25.06.2020 19:54 Відповісти
Не исключено, что из корабельной сосны.
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25.06.2020 20:16 Відповісти
Не смогли или не захотели?!!
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25.06.2020 20:15 Відповісти
Нафиг нужны эти манкурты, пусть их раша обучает, они же без ума от путлера.
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25.06.2020 20:21 Відповісти
менше лайна, більше кисню)
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25.06.2020 21:11 Відповісти
Будущих террористов-сепаратистов нужно обучать убивать украинцев в украинских военных училищах и академиях бесплатно и вне конкурса.
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25.06.2020 21:25 Відповісти
нахрена эта вата нужна Украине?
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25.06.2020 21:57 Відповісти
гнать эту тварь надо! Какое обучение? Эти козлы должны сидеть в стойле росийском, а не срать на двух унитазах. И пора это дерьмо гнать с нашей земли. Там 99% тварей росийских, которые никогда не будут лучше.. Их только гроб изменит и то только в размерах!
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26.06.2020 01:01 Відповісти
Ну от і нащо вони потрібні? На даунбасії Україні потрібні лише території, земля. А те лайно що "путін ввєді" то лише добрива. Навчати добрива? Нащо???
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26.06.2020 05:01 Відповісти
там зараз сохатих алєнєй вирощують в лугандоні, які там в дупу екзамени?...))))
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26.06.2020 08:06 Відповісти
Этим деткам уже 7 лет срут в уши из каждого утюга, что Украина это враг. У нас и без них хватает всякой совковой шушеры. Нужно наоборот не пускать этот сброд в Украину.
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26.06.2020 13:02 Відповісти
 
 