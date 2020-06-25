Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за "тероризм"

Слідчий комітет РФ заочно пред'явив заступникові гендиректора ATR Айдеру Муждабаєву звинувачення в "тероризмі" й оголосив його в міжнародний розшук.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Слідкому РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Йому інкримінується скоєння з використанням мережі інтернет публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії)", - сказано в повідомленні.

У російському Слідкомі стверджують, що Муждабаєва звинувачують за два пости у Facebook. За даними російських силовиків, ці пости "містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, для їхнього подальшого обміну на засудженого в Росії за терористичні злочини Олега Сенцова".

Муждабаєв прокоментував звинувачення на своїй сторінці в Facebook.

"Це найкращий подарунок до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня, всією країною. Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо російського рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця триватиме, поки я живий, поки чобіт російського окупанта не втече геть із українського Криму і з Донбасу. Слава Україні, слава кримським татарам, смерть ворогам!" - написав він.

Нагадаємо, 23 травня 2020 року Муждабаєв опублікував постанову про порушення проти нього кримінальної справи в Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у зв'язку з цим, що РФ зловживає антитерористичним законодавством за політичними мотивами.

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