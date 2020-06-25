Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за "тероризм"
Слідчий комітет РФ заочно пред'явив заступникові гендиректора ATR Айдеру Муждабаєву звинувачення в "тероризмі" й оголосив його в міжнародний розшук.
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Слідкому РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Йому інкримінується скоєння з використанням мережі інтернет публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії)", - сказано в повідомленні.
У російському Слідкомі стверджують, що Муждабаєва звинувачують за два пости у Facebook. За даними російських силовиків, ці пости "містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, для їхнього подальшого обміну на засудженого в Росії за терористичні злочини Олега Сенцова".
Муждабаєв прокоментував звинувачення на своїй сторінці в Facebook.
"Це найкращий подарунок до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня, всією країною. Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо російського рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця триватиме, поки я живий, поки чобіт російського окупанта не втече геть із українського Криму і з Донбасу. Слава Україні, слава кримським татарам, смерть ворогам!" - написав він.
Нагадаємо, 23 травня 2020 року Муждабаєв опублікував постанову про порушення проти нього кримінальної справи в Росії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у зв'язку з цим, що РФ зловживає антитерористичним законодавством за політичними мотивами.
Будь ласка, зачекайте...
Так бо даже этот человек сравнивает какое-то гестапо, с каким-то рейхом - к совку.
Ну не гестапо же забило трупами тюрьму на Лонцкого и не рейх тут наголодоморил миллионы.....
напишите ему кто может там, в "френдах" у него. ибо у нас совков 90%.
вот тупо я Путина поддерживаю в высере шо "братский народ", ибо если даже постадавший от кацапов визжит что "этовсегитлер, да какаяразница" - .... ну..... не враг ты мне "Платон", но я не совок и не собираюсь слышать шо моего деда репрессировало гестапо(после войны). и рейх голодоморил его знакомых в 32-33.
........ да, мы заслужили. вот именно этим - совок тупо обезличил даже пострадавших от него.
я то различаю что никакие гитлеры даже не помышляли чтобы выморить тупо миллионы людей в мирное время.
Айдер, иди на Путина лучше.
Какая Европа?? совки - в стойло. судя по высерам умников - Сралин типо плох, но вот тебе и гестапо и этапо и сальвадоре и потапо. совки, это неизлечимо. это реально пошесть.
че ты несешь, какие рейхи то?
и да - не удивлюсь если ты путинский, ибо не разделять хулигана с рогаткой и палача с ППШ - может либо слепой, либо..... да-да, тов., Шмырлиц, встаньте и пройдите на Путина
тьху
Як же вони без закордонних своїх віл та рахунків будуть працювати на "благо скрєп і вялічія"
Приведите пример такого спектакля. Нет, Юра таки талантище!