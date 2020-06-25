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Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за "тероризм"

Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за

Слідчий комітет РФ заочно пред'явив заступникові гендиректора ATR Айдеру Муждабаєву звинувачення в "тероризмі" й оголосив його в міжнародний розшук.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Слідкому РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Йому інкримінується скоєння з використанням мережі інтернет публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії)", - сказано в повідомленні.

У російському Слідкомі стверджують, що Муждабаєва звинувачують за два пости у Facebook. За даними російських силовиків, ці пости "містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, для їхнього подальшого обміну на засудженого в Росії за терористичні злочини Олега Сенцова".

Муждабаєв прокоментував звинувачення на своїй сторінці в Facebook.

"Це найкращий подарунок до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня, всією країною. Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо російського рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця триватиме, поки я живий, поки чобіт російського окупанта не втече геть із українського Криму і з Донбасу. Слава Україні, слава кримським татарам, смерть ворогам!" - написав він.

Нагадаємо, 23 травня 2020 року Муждабаєв опублікував постанову про порушення проти нього кримінальної справи в Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у зв'язку з цим, що РФ зловживає антитерористичним законодавством за політичними мотивами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії. ДОКУМЕНТ

Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за тероризм 01
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Топ коментарі
+18
кацапские хотелки єто еще далеко не международный розыск)
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25.06.2020 19:00
+17
Муждабаев красава.
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25.06.2020 19:03
+12
Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм" - Цензор.НЕТ 7490
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25.06.2020 19:13
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кацапские хотелки єто еще далеко не международный розыск)
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25.06.2020 19:00 Відповісти
Муждабаев покусился на кума ***** - это однозначно на России терроризьм.
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25.06.2020 19:03 Відповісти
А де наші юристи?Хто повинен відповісти знахабнілій паРаші?
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25.06.2020 19:03 Відповісти
Оксюморон. Терористи "объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм"
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25.06.2020 21:37 Відповісти
Муждабаев красава.
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25.06.2020 19:03 Відповісти
За что и получил награду.
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25.06.2020 20:23 Відповісти
Интересно, какая награда будет фюреру русни? Табакерка, шарфик или Гаага? Или просто втихаря в сортире утопят?
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25.06.2020 21:09 Відповісти
Црапинка и лягушка кокои.
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25.06.2020 21:13 Відповісти
анекдот не уб'єш, не задушиш, не втопиш...
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26.06.2020 11:10 Відповісти
В международный розыск за "терроризм" надо объявить всех жителей орды .
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25.06.2020 19:03 Відповісти
Щоб зелень не видала хоч...
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25.06.2020 19:11 Відповісти
Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм" - Цензор.НЕТ 7490
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25.06.2020 19:13 Відповісти
Я в Чечня масква шаталь слава шайтану Душманюку !
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25.06.2020 21:40 Відповісти
Поддержка Вам Уважаемый Айдер и поздравления! Метят кого боятся , как наш засранец
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25.06.2020 19:15 Відповісти
А кого Трамп пометил?
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25.06.2020 19:20 Відповісти
Уважаю этого Человека. Респект Вам Айдер.Кымские татары бомбезные.лично знаю.
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25.06.2020 19:19 Відповісти
Російське гестапо геть здуріло.
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25.06.2020 19:24 Відповісти
Знаете почему мы братья кацапам?
Так бо даже этот человек сравнивает какое-то гестапо, с каким-то рейхом - к совку.
Ну не гестапо же забило трупами тюрьму на Лонцкого и не рейх тут наголодоморил миллионы.....

напишите ему кто может там, в "френдах" у него. ибо у нас совков 90%.
вот тупо я Путина поддерживаю в высере шо "братский народ", ибо если даже постадавший от кацапов визжит что "этовсегитлер, да какаяразница" - .... ну..... не враг ты мне "Платон", но я не совок и не собираюсь слышать шо моего деда репрессировало гестапо(после войны). и рейх голодоморил его знакомых в 32-33.
........ да, мы заслужили. вот именно этим - совок тупо обезличил даже пострадавших от него.

я то различаю что никакие гитлеры даже не помышляли чтобы выморить тупо миллионы людей в мирное время.

Айдер, иди на Путина лучше.

Какая Европа?? совки - в стойло. судя по высерам умников - Сралин типо плох, но вот тебе и гестапо и этапо и сальвадоре и потапо. совки, это неизлечимо. это реально пошесть.
че ты несешь, какие рейхи то?
и да - не удивлюсь если ты путинский, ибо не разделять хулигана с рогаткой и палача с ППШ - может либо слепой, либо..... да-да, тов., Шмырлиц, встаньте и пройдите на Путина
тьху
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25.06.2020 19:24 Відповісти
Кисіль, Солов'їний послід, **********... (та ще сотні тих пропагандонів) засудити за розпалювання міжрасової, міжрелігійної ворожнечі (і не тільки) та заявити їх в міжнародний розшук!
Як же вони без закордонних своїх віл та рахунків будуть працювати на "благо скрєп і вялічія"
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25.06.2020 19:25 Відповісти
Пора СБУ организовать убийство Муждабаева по типу Бабченко и вывезти его за кордон. Жаль, гениальный режиссер таких спектаклей Юра Луценко уже не у дел...
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25.06.2020 19:26 Відповісти
Такие "спектакли" по всему миру распространены! Если б не регыАналы и зЕбилы, всё прошло бы как обычно, жааль что Вы редко в новости заглядываете. Хотя, Луценко мне не нравится, но остальные - все бенядиктоввны!
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25.06.2020 20:24 Відповісти
Нет таких спектаклей, когда всему миру и жителям своей страны говорят: смотрите, соседняя страна убила такого-то! все журики поднимают невероятный переполох, родичи якобы убитого чуть ли не впадают в кому от шока. А потом наутро, как в сказке про зайца: "Привезли его домой оказалось - он живой!".
Приведите пример такого спектакля. Нет, Юра таки талантище!
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25.06.2020 20:41 Відповісти
Значит, хороший мужик!
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25.06.2020 19:31 Відповісти
Россияне объявили журналиста Муждабаева в международный розыск за "терроризм" - Цензор.НЕТ 3174
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25.06.2020 19:33 Відповісти
Герою Слава!
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25.06.2020 19:42 Відповісти
Надо ***** объявить в розыск интерпола за его всем известную немочь - педофилию!
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25.06.2020 19:52 Відповісти
нужно развесить обьявления с рожой ***** ,осторожно педофил
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25.06.2020 21:07 Відповісти
Найдём порвём
Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за "тероризм" - Цензор.НЕТ 511
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25.06.2020 20:10 Відповісти
Как вы их любовно называете - рассияне!! Рашисты будет правильно!!
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25.06.2020 20:14 Відповісти
Я дивуюся що в нас не судять цю гниду,що закликала стріляти в Український народ!!!! Видати цю падаль кацам,не будемо марати руки.І сракуаваки заодно!
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25.06.2020 20:53 Відповісти
это оно хотело украицев расстреливать
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25.06.2020 21:40 Відповісти
А непогано було б того ж Соловйова оголосити в міжнародний розшук за терорізм, зоофілію і торгівлю наркотиками.
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25.06.2020 21:51 Відповісти
"https://censor.net/news/3200416/deputaty_opzj_pojalovalis_v_prokuraturu_na_jurnalista_mujdabaeva_nazvavshego_upts_mp_podrazdeleniemhttps://censor.net/n3204432 - а что разве не правду https://censor.net/news/3200416/deputaty_opzj_pojalovalis_v_prokuraturu_na_jurnalista_mujdabaeva_nazvavshego_upts_mp_podrazdeleniem сказал ? В 70 и 80 годах (дальше не знаю), на учёбу в семинарию принимали исключительно членов кпсс, не смотря на возраст! От сюда и гуйндяи всякие пошли...
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25.06.2020 22:22 Відповісти
это успех,слава Крымским Татарам!!!!!
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25.06.2020 23:25 Відповісти
Нічого, скоро в розшук об'являть куйло з його гопкомпанієй. Господи, якікіж вони мразі, монголоїдні. Повний Крим за еляють руССким скотом. В любому випадку, всі монголоїдні потвори повернуться до себе в пушку, в вєлікіє Єпєня, чи якийсь Мухосранськ чи Волосолапськ. Одним словом дамо в расєю. На. К. Уй з України.
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04.09.2020 09:57 Відповісти
очепЯчтка. в рашку
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04.09.2020 09:58 Відповісти
 
 