Україна звернулася в НАТО, ЄС і до держав-партнерів по допомогу в подоланні наслідків повені, - МЗС
Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій із проханням про допомогу в подоланні наслідків повені на заході країни. Окремі звернення направлено до Європейського Союзу і НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізм цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду України щодо захисту життя і здоров'я людей, об'єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.
У міністерстві нагадали, що в Івано-Франківську область направлено додаткові підрозділи МВС, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій з відповідною технікою, а Кабінет міністрів України розглядає можливість виділення додаткових ресурсів на подолання наслідків повеней із Державного резервного фонду.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер ходять з протягнутою рукою по світу...
от эти соседи...все им надо подсказывать... то ли дело Израиль - сам предложил
Вам дали помощь на ковид, а вы ее на дороги распилили.
Щас просите на повэнь..
Неужели сразу на дороги распилите?
Просто пердимонокль...
А спроси как же так? А и я не я, и хата не моя... Вырвали из контекста, смонтировали и не так так- не тому поняли.
Они шо, считают себя вечными?
30 червня 2019 року, вівторок. Пленарні засідання Великої палати Конституційного Суду України:
Продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (закрита частина пленарного засідання).
Они что, реально хотят снести фонд гарантирования вкладов признав его антиконституционным? Кто-то в курсе происходящего?
Теперь, по любому поводу, попрошайничают, позорят Украину.....