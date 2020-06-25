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Україна звернулася в НАТО, ЄС і до держав-партнерів по допомогу в подоланні наслідків повені, - МЗС

Україна звернулася в НАТО, ЄС і до держав-партнерів по допомогу в подоланні наслідків повені, - МЗС

Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій із проханням про допомогу в подоланні наслідків повені на заході країни. Окремі звернення направлено до Європейського Союзу і НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізм цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду України щодо захисту життя і здоров'я людей, об'єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

У міністерстві нагадали, що в Івано-Франківську область направлено додаткові підрозділи МВС, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій з відповідною технікою, а Кабінет міністрів України розглядає можливість виділення додаткових ресурсів на подолання наслідків повеней із Державного резервного фонду.

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Топ коментарі
+5
Якби так Петя звертався, то Зеля би оборжав цю ситуацію в своєму квартал - шьоу.
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25.06.2020 19:35
+4
Шмигаль нібито оцінював збитки у 800 млн грн. А на доплати МВС виділили 2 млрд. грн.

Тепер ходять з протягнутою рукою по світу...
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25.06.2020 19:33
+3
Ага нечем уже торговать в супермаркетах,сколько раз помошь потом продавалась украинцам за деньги?
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25.06.2020 19:32
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Украина обратилось в НАТО, ЕС и к государствам-партнерам за помощью в преодолении последствий наводнения, - МИД - Цензор.НЕТ 810
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25.06.2020 19:31 Відповісти
обратилось
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25.06.2020 19:32 Відповісти
Ага нечем уже торговать в супермаркетах,сколько раз помошь потом продавалась украинцам за деньги?
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25.06.2020 19:32 Відповісти
Шмигаль нібито оцінював збитки у 800 млн грн. А на доплати МВС виділили 2 млрд. грн.

Тепер ходять з протягнутою рукою по світу...
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25.06.2020 19:33 Відповісти
Поможите чем можите. Сами мы не местные.)
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25.06.2020 19:34 Відповісти
Якби так Петя звертався, то Зеля би оборжав цю ситуацію в своєму квартал - шьоу.
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25.06.2020 19:35 Відповісти
Я бы отказал по причине "сами леса вырубали - сами результаты и разгребайте! Конфискуйте активы у тех кто рубал, кто продавал, кто перевозил, кто крышевал! Вот тебе и помощь! За года бесконтрольных рубок должно не мало накопится!"
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25.06.2020 19:37 Відповісти
Агада,НАТО какраз этим и обеспокоено...миссия Украины при в НАТО-вот вофлогофнофуфло...
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25.06.2020 19:40 Відповісти
95 КВАРТАЛ - какую шутку придумает по этому поводу ?
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25.06.2020 19:40 Відповісти
ну наконец-то...
от эти соседи...все им надо подсказывать... то ли дело Израиль - сам предложил
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25.06.2020 19:44 Відповісти
Насадіть новий ліс де повирубували, почекайте років 20 і буде вам допомога.
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25.06.2020 19:45 Відповісти
Зеленая банда вылизывает задницу кремлю, но как за помощью, так побежали к НАТО и ЕС.
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25.06.2020 19:45 Відповісти
а почему не в ООН? они занимаются таким
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25.06.2020 19:46 Відповісти
І пішло ЗЄ, як повія, як жебрак(ніщій єврєй), з протягнутою рукою випрошувати милостиню по Світу.
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25.06.2020 19:47 Відповісти
Курво, за що боролось, ****, на то напоролось
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25.06.2020 19:48 Відповісти
Выписать Ленуцу с двойным отрицаловым любимому за поддержку х/з в оманских зоназ отчуждения... это так сценарий напотомавдруг..
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25.06.2020 19:50 Відповісти
Ееех, а попереджали вас ще рік назад. І про потопи, і про хворобу. Смішно ж було. Найгірша біда - самовпевненість і відсутність критичного мислення. Де зараз отой Татьяна Памолова... *********.
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25.06.2020 19:51 Відповісти
До Канади не забудте звернутися!!!
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25.06.2020 19:51 Відповісти
бл... вот читаю эти новости и уею...
Вам дали помощь на ковид, а вы ее на дороги распилили.
Щас просите на повэнь..
Неужели сразу на дороги распилите?
Просто пердимонокль...
А спроси как же так? А и я не я, и хата не моя... Вырвали из контекста, смонтировали и не так так- не тому поняли.
Они шо, считают себя вечными?
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25.06.2020 20:13 Відповісти
А как же великая стена по укреплению берегов навсегда, ну или по крайней мере на десятилетия? Мошонка слаба оказалась? И кстати...
30 червня 2019 року, вівторок. Пленарні засідання Великої палати Конституційного Суду України:
Продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (закрита частина пленарного засідання).
Они что, реально хотят снести фонд гарантирования вкладов признав его антиконституционным? Кто-то в курсе происходящего?
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25.06.2020 20:45 Відповісти
Канада в помощь"зе" служивым,,, Наверное она голосом обратится к странам НАТО ,что бы те "поддержали Украину2 так же ,как Украина "поддержала" Канаду в голосовании ООН не дав голос "за" по указанию кремлевского хозяина...
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25.06.2020 20:47 Відповісти
Це що??? Зеленський веде себе як повія??? Готовий приймати з усіх боків???
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26.06.2020 00:35 Відповісти
ЗЕленые разрушили экономику Украины!
Теперь, по любому поводу, попрошайничают, позорят Украину.....
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26.06.2020 09:36 Відповісти
 
 