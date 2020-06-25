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Зараз ми маємо унікальний шанс дотиснути Путіна і змусити піти з Донбасу і Криму, - Порошенко

Зараз ми маємо унікальний шанс дотиснути Путіна і змусити піти з Донбасу і Криму, - Порошенко

Економічна криза в Росії є унікальним шансом для України і світової антипутінської коаліції змусити країну-агресора піти з окупованих територій Криму і Донбасу. Для цього треба не заглядати в очі Путіну, а зміцнювати міжнародну солідарність довкола нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ про це заявив в інтерв'ю Сергію Жадану в ефірі волонтерської радіостанції "Тризуб ФМ" п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він поділився враженнями від зустрічей із Путіним у рамках нормандського формату і ще раз підкреслив, що саме російський президент несе відповідальність за війну проти України.

"Я постійно бачив його очі, але у складі Нормандського формату, коли поруч зі мною були канцлер Німеччини і президент Франції. Бажання миру я там точно не побачив. Ненависть до України і українців я там бачив. Саме Путін вніс до Ради Федерації РФ законопроєкт про надання йому дозволу на застосування збройних сил на території інших країн. Путін підписав указ про анексію Криму, саме Путін дав директиви начальнику Генштабу для того, щоб вдерлися російські десантники в серпні 2014-го", - нагадав Петро Порошенко.

"Я був твердо переконаний - спільними зусиллями ми здатні перемогти. Не тільки і не стільки на полі бою. Не тільки і не стільки військовою силою - хоча не маючи сучасної міцної, патріотичної, професійної армії, це буде зробити неможливо. Але додатково до цього нам потрібні були санкції. І вони були запроваджені саме за порушення виконання мінських домовленостей з боку Росії. Для цього нам потрібна була міжнародна солідарність, коли весь світ об'єднався проти Путіна, підтримуючи Україну", - зазначив п'ятий президент.

"За дуже короткий термін весь світ об'єднався на нашу користь. І на сьогодні, коли впала ціна на нафту, коли в Росії глибока криза з 5-відсотковим падінням ВВП, коли російська економіка не здатна вже фінансувати цей "чемодан без ручки", - є унікальний шанс зміцнити міжнародну солідарність і примусити Росію піти геть з Донбасу і Криму, виконуючи ті зобов'язання, які були підписані під спільним тиском Нормандського формату, ЄС і американських партнерів", - переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко підкреслив, що Путін розуміє лише мову санкцій. "Миру немає. Бажання миру - теж немає. Але він розуміє, коли є спільний світовий тиск, який вимагає усунути порушення міжнародного права", - зазначає Порошенко.

Петро Порошенко також нагадав, що його команді вдалося вперше в історії домогтися в міжнародних судах застосування конвенцій ООН проти країни-агресора. "Підкреслюю: ми вперше в світовій історії застосували конвенції ООН для того, щоби притягнути Росію до відповідальності як агресора. Це було стосовно агресії Російської Федерації проти військових кораблів ВМС України в Керченській протоці. І це було щодо порушення конвенції з фінансування тероризму, коли російські терористичні підрозділи вдерлися на нашу територію. І безпосередню відповідальність за порушення міжнародного права несе особисто президент РФ Путін", - зазначив Порошенко.

Він укотре підкреслив, що мир на базі міжнародного права буде досягнуто у разі, коли російські збройні формування буде виведено за територію України. "Із застосуванням, до речі, миротворчих підрозділів, що базуються на рішення Ради Безпеки ООН, бо це забезпечить вичавлення з української території окупаційних російських військ. Роззброєння незаконних збройних формувань, викидання важкої техніки й артилерії за ділянку російсько-українського кордону, бо саме це зазначено як пріоритетне питання безпеки характеристики мінських домовленостей, де і стоїть підпис і зобов'язання Путіна, як безпосереднього учасника збройної агресії проти України", - резюмував Петро Порошенко.

Радіо Тризуб ФМ створено лікарями-добровольцями, які в прифронтовій Карлівці поблизу окупованого Донецька організували стоматологічну допомогу бійцям ЗСУ. Радіостанція мовить у зоні проведення операції об'єднаних сил і на тимчасово окупованій території. Відомий український культурний діяч, музикант Сергій Жадан днями веде прямі ефіри радіо "Тризуб FM".
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Топ коментарі
+70
Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6888
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25.06.2020 19:51
+54
Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5666
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25.06.2020 19:53
+45
Тут Я поддерживаю -- давить ***** всем миром нужно !!! Кто єтого не понимает и видит где то мир в глазах тот имбецил или предатель
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25.06.2020 19:53
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Зараз ми маємо унікальний шанс дотиснути Путіна і змусити піти з Донбасу і Криму, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8214 https://censor.net/user/317817 Геть за свій поребрік чмо!
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25.06.2020 23:50 Відповісти
= та ляксеичу обещать- шо с гары катиттца а на выдумки такой дияч всегда быв, е, у буде горяч....)))
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26.06.2020 00:07 Відповісти
Всі українські президенти змагалися за титул "самого миролюбного президента".
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26.06.2020 00:22 Відповісти
Щоб Путін вернувся в свою будку ..., треба щоб українська армія була на голову краща за російську ..., перш за все дисципліною, професіоналізмом і патріотством ....
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26.06.2020 00:41 Відповісти
Російська армія це фейк ,.., яка тримається на десятку безбашених .., і спецслужбі .., на жаль українське суспільство вибрало варіант повзання вибравши клоуна лідером..., що привело не до миру .., а до війни тої самої і позору...
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26.06.2020 00:46 Відповісти
Що те що зону протистояння кожний день пересікають тисячі ?))... дае державі Україна .., вони краще відносяться ,...менше стріляють ..., допомагають. ..що ? ))) або признайте їх ,... або відгородіться ...для чого фантазії ...?)))
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26.06.2020 00:51 Відповісти
Вони сприяли , що Рашка захватила території України .., тому саме вони повині попросити пробачення , щоб зрозуміти що зробили неправильно..., Просять вони ...хтось чуе??
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26.06.2020 00:55 Відповісти
Прошенко точно бы дажал бы, я помню ни Меркель, ни Макрон, ни ***** не могли без Украины захват ее территорий обсуждать, а сейчас фиг знает кто, но без Украины ее деребанит, вот еще и венгры оттяпают шмат. Путлер пискнуть боялся, а сейчас открыта учит Зелю как историю трактовать и что он доиграеться за то что сказал, что победа во второй мировой войне заслуга украинцев. Жопа полная стала. Порох не сказка, но рассвет независимости и обороноспособности Украины это 1000% его личная заслуга !!! А что сейчас, жопа, а не патриотизм, все раздирают, а Зе не пискнет, только бздыкает ... очень обидно и жаль ...
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26.06.2020 01:27 Відповісти
У Вас короткая память, сударь.
Вы забыли, что говорили Украине та же Германия с Францией, когда началась аннексия Крыма?
Сидите смирно и не высовывайтесь, не сопротивляйтесь, не злите Путина. Потому и сдали Крым без единого выстрела.
Забыли, как Обама увещевал обнуленного нацлидера удовлетвориться только Крымом и не идти дальше?
Забыли, что все наплевали на Будапештский меморандум?
Нас все сдали с потрохами.
И если бы не сбитый Боинг, то и санкций бы по сути не было, ибо санкции за Крым просто смешные.
В чем заслуга Порошенко?
Что мы дали отпор в начале агрессии в лугандоне? Так это заслуга Коломойского (как бы кто к нему не относился). Это на его деньги создавались добробаты в Днепре и Харькове, которые дрались с врагом.
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26.06.2020 09:23 Відповісти
И если бы не сбитый Боинг, то и санкций бы по сути не было,

Боинг - формальный повод, как и отравленные/чудесно воскресшие Скрипали итд. Запад решил, что после Грузии пора подрезать амбиции РФ и внятно дать понять, что её амбиции не соответствуют её амуниции. На это и накручено, в тч и желание Штатов иметь долгоиграющую черную дыру в Европе.

В чем заслуга Порошенко?
Реализовал задачи Майдана-2014:
- разрушил баланс сил "восток-запад",

- практ выдавил непрозападные силы с полит поля,

- значит усилил фрагментацию социума Украины по языковому, культурному, религиозному признакам, обострил противоречия "восток-запад" Украины

- Обменял с доплатой в виде ВВП-варрантов независимость государства Украина на безвиз и Ассоциацию,
- начал передачу ключевых отраслей укр экономики под контроль "западных партнеров" - Нафтогаз, НБУ
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26.06.2020 12:53 Відповісти
победитель ты наш, дожиматель.
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26.06.2020 02:51 Відповісти
;Я ваш вирок!;- Заявив на стадіоні найпопулярніший комік РФ Президенту України...
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26.06.2020 07:02 Відповісти
Госсекретарь США Майк Помпео посетовал, что, в то время как США рассматривают Россию как серьезную угрозу, ряд европейских стран относится к Москве с меньшей настороженностью. Поэтому, по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

После того, как ПАПе натянули глаза на опу, он потерял политическую резкость.
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26.06.2020 08:24 Відповісти
https://censor.net/user/65036 ...по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.

Т.е. засылать в американский общак больше лаандоса. Так ранее Донни уже это сказал, при чем открытым текстом
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26.06.2020 09:17 Відповісти
по мнению США, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону, а Вашингтон заинтересован в переоценке своих военных позиций.
Слова, слова, слова....
Без серьезного ЯО ни о какой собственной ответственности за свою оборону зап Европы и речи быть не может, а создать своё ЯО Германии не дадут теже Штаты.

Тоже самое - в отношении Японии: хоть какие-то шансы у Японии против Китая есть только с оч мощным ЯО, причем с разнообразным базированием. Но - низззя.
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26.06.2020 12:58 Відповісти
Україні потрібен ПОРОХ!!!!
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26.06.2020 08:35 Відповісти
Только этот отсырел... И это вообще не порох, а порошок. Пыль. Грязь.
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26.06.2020 10:57 Відповісти
Бг-ггг...ПОРОХ отсыревший, а у вас подгорает...ХЕХ...
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26.06.2020 12:12 Відповісти
Україні потрібен ПОРОХ!!!!
Порох уже решительно сдал независимость Украины "западным партнерам", зачем им он нужен ещё раз как президент? Какие задачи по добиванию независимости государства Украина именно он должен решать? Зе и сам с этим неплохо справляется. Стиль - да, другой, более базарный, но ведь пропихнули же Зе иКо законы о продаже земли, о неподсудности ЦБУ, причем без введения ЧП, ограничившись закрытием метро.
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26.06.2020 13:05 Відповісти
Що кацапе бздишь нашого Пороху?
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26.06.2020 19:40 Відповісти
***, сколько кацапья и шариесосов набежало на тему с порошенко. на внеочередных выборах будут точно голосовать за порошенко, чтобы у кацапья и колаборантов горели днища и дальше.
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26.06.2020 09:36 Відповісти
ти вже дожав у мінську
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26.06.2020 10:12 Відповісти
Вот мне интересно долго ли он будет гавкать из под забора. У него было время и возможность сделать то о чём он сейчас патякает, но он обосрался по всем пунктам, а теперь делает умное лицо. Не пора ли спросить с него за 146 реформ?
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26.06.2020 11:09 Відповісти
у клоуна лучше спросите, все вам - папередники поперек горла... Юльок, шо ля?
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26.06.2020 12:10 Відповісти
Так чего этот папередник тогда лезет со своими высказываниями? Облажался - пусть молчит себе в тряпочку и не вякает.
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26.06.2020 16:24 Відповісти
юльок... и всего то...
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26.06.2020 18:05 Відповісти
При Порохе вас руссовинок здорово киздили, правда вертухайчик?
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26.06.2020 19:42 Відповісти
Пане Президенте , не берите при мер с клоунов, не нужно питать иллюзии - нарабсея собирает 100 000-чную армию в районе Кавказа, бо желает заиметь сухопутный коридор в Крым, как и всю Украину...
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26.06.2020 12:09 Відповісти
Государственный изменник, ты свой шанс променял на бизнес и договорняки ещё в 2014 году, так что сгнинь!
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26.06.2020 16:12 Відповісти
Пётр Алексеич использует преимущества оппозиционной жизни: там можно красно говорить и ни за что не отвечать. ) К сожалению, кризис, который накрыл рашу, ударил по Украине ничуть не слабее. Дипломатические усилия - это хорошо, но из Крыма Путя не уйдёт, пока жив. Да и Донбасс посидит на голодном пайке, никуда не денется. В общем, пока в раше не начнётся настоящий развал, всё это вилами по воде писано. А пока наша задача - пережить зелёную плесень.
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26.06.2020 16:36 Відповісти
Но Путлер не будет жить вечно(ему реально 69...70 лет), а в ордынской конституции от 1 июля нет поправок о его клонировании.Здесь просто нужно терпеливо жить и не упустить подходящий момент для удара.Исторически в Орде после подыхания твердолобых правителей все порядки рушились в одночастье - что после Ивана 4, что после Петра 1, что после Николая 1 или Иосифа Джуга-швили.
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26.06.2020 17:48 Відповісти
Петро-молоток!Він просто продав цей народ український ще тоді, коли став дьячком МП в 2009-му році та провів хресну ходу з друзями Путлера Новіцькими,Медведчуками,Допкіними,вибравши найгіршу сторону окупанта-безбожну путлерасію. Диктатори- два ПП -розвязали війну:Педро Липецький одягнув вишиванку,аби під нею міг заховати лейбли зброї з гуманітарного вантажу РФ, щоб Європейський Суд не визнав його бізнес-партнера спонсором тероризму і не тільки.Там під вишиванкою заховав і пульт для підриву 5-и військових складів, і меморандум на повернення РФ до Комітету Ради Європи від 17 Мая 2019, і багато чого ще офшорного.Ніхто йому, окрім проплачених ним же "радників" з його особистих 76-и бізнесів зараз не повірить.А зачинщик усього Путлер *****-без жодного пострілу окупував Крим,наперед відштампувавши медальки "За освобождние Крьіма!",прибравши нерішучого на це Хряка,скориставшись слабкістю Обами та дружбою з Меркель-Олландом та головне,змовившись під столом підтримати однотурого виродка корумпованих комуняк Придністровя у знищенні патріотичної опозиції-реальної Майданної загрози обом ПП ,руками "своїх" фашиків-стрелкових.Але все таємне колись розкриється і злочинці ПП будуть відповідати перед трибуналом.
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26.06.2020 17:29 Відповісти
Чуть меньше оптимизма и эмоций, больше конкретики комариных укусов....
Помните как у Вознесенского?

Гибель оленя медведя

Меня, оленя, комары задрали.
Мне в Лену не нырнуть с обрыва на заре.
Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями -
комар но комаре.
Оставьте кровь во мне - колени остывают.
Я волка забивал в разгневанной игре.
Комар из комара сосет через товарища,
комар на комаре.
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26.06.2020 17:54 Відповісти
Тут как ни крути, но Порох намного лучший президент чем Зеленский.
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26.06.2020 18:13 Відповісти
Лапшу на уши действительно умеет вешать намного лучше, это факт. Говорит красиво, пыль в глаза пускает профессионально, лохов разводит, как детей. Не то что янелох, который таки лох и врать не умеет, хотя делает это постоянно.
В остальном... не вижу разницы.
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27.06.2020 00:02 Відповісти
А я вижу разницу.
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27.06.2020 07:55 Відповісти
В чём же? Зеленский ещё не успел свои пять артскладов уничтожить и сдать своё Дебальцево?
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27.06.2020 08:36 Відповісти
дожимание путина должно длится часы а не месяцы....
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01.07.2020 21:32 Відповісти
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