Зараз ми маємо унікальний шанс дотиснути Путіна і змусити піти з Донбасу і Криму, - Порошенко

Економічна криза в Росії є унікальним шансом для України і світової антипутінської коаліції змусити країну-агресора піти з окупованих територій Криму і Донбасу. Для цього треба не заглядати в очі Путіну, а зміцнювати міжнародну солідарність довкола нашої держави.

Як передає Цензор.НЕТ про це заявив в інтерв'ю Сергію Жадану в ефірі волонтерської радіостанції "Тризуб ФМ" п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він поділився враженнями від зустрічей із Путіним у рамках нормандського формату і ще раз підкреслив, що саме російський президент несе відповідальність за війну проти України.

"Я постійно бачив його очі, але у складі Нормандського формату, коли поруч зі мною були канцлер Німеччини і президент Франції. Бажання миру я там точно не побачив. Ненависть до України і українців я там бачив. Саме Путін вніс до Ради Федерації РФ законопроєкт про надання йому дозволу на застосування збройних сил на території інших країн. Путін підписав указ про анексію Криму, саме Путін дав директиви начальнику Генштабу для того, щоб вдерлися російські десантники в серпні 2014-го", - нагадав Петро Порошенко.

"Я був твердо переконаний - спільними зусиллями ми здатні перемогти. Не тільки і не стільки на полі бою. Не тільки і не стільки військовою силою - хоча не маючи сучасної міцної, патріотичної, професійної армії, це буде зробити неможливо. Але додатково до цього нам потрібні були санкції. І вони були запроваджені саме за порушення виконання мінських домовленостей з боку Росії. Для цього нам потрібна була міжнародна солідарність, коли весь світ об'єднався проти Путіна, підтримуючи Україну", - зазначив п'ятий президент.

"За дуже короткий термін весь світ об'єднався на нашу користь. І на сьогодні, коли впала ціна на нафту, коли в Росії глибока криза з 5-відсотковим падінням ВВП, коли російська економіка не здатна вже фінансувати цей "чемодан без ручки", - є унікальний шанс зміцнити міжнародну солідарність і примусити Росію піти геть з Донбасу і Криму, виконуючи ті зобов'язання, які були підписані під спільним тиском Нормандського формату, ЄС і американських партнерів", - переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко підкреслив, що Путін розуміє лише мову санкцій. "Миру немає. Бажання миру - теж немає. Але він розуміє, коли є спільний світовий тиск, який вимагає усунути порушення міжнародного права", - зазначає Порошенко.

Петро Порошенко також нагадав, що його команді вдалося вперше в історії домогтися в міжнародних судах застосування конвенцій ООН проти країни-агресора. "Підкреслюю: ми вперше в світовій історії застосували конвенції ООН для того, щоби притягнути Росію до відповідальності як агресора. Це було стосовно агресії Російської Федерації проти військових кораблів ВМС України в Керченській протоці. І це було щодо порушення конвенції з фінансування тероризму, коли російські терористичні підрозділи вдерлися на нашу територію. І безпосередню відповідальність за порушення міжнародного права несе особисто президент РФ Путін", - зазначив Порошенко.

Він укотре підкреслив, що мир на базі міжнародного права буде досягнуто у разі, коли російські збройні формування буде виведено за територію України. "Із застосуванням, до речі, миротворчих підрозділів, що базуються на рішення Ради Безпеки ООН, бо це забезпечить вичавлення з української території окупаційних російських військ. Роззброєння незаконних збройних формувань, викидання важкої техніки й артилерії за ділянку російсько-українського кордону, бо саме це зазначено як пріоритетне питання безпеки характеристики мінських домовленостей, де і стоїть підпис і зобов'язання Путіна, як безпосереднього учасника збройної агресії проти України", - резюмував Петро Порошенко.

Радіо Тризуб ФМ створено лікарями-добровольцями, які в прифронтовій Карлівці поблизу окупованого Донецька організували стоматологічну допомогу бійцям ЗСУ. Радіостанція мовить у зоні проведення операції об'єднаних сил і на тимчасово окупованій території. Відомий український культурний діяч, музикант Сергій Жадан днями веде прямі ефіри радіо "Тризуб FM".