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Одеська область (2998) паводок (233) Нацполіція (14873) ДСНС (4982)

Ділянку траси Одеса-Рені буде перекрито з 8 ранку п'ятниці через загрозу підтоплення

Ділянку траси Одеса-Рені буде перекрито з 8 ранку п'ятниці через загрозу підтоплення

Ділянку траси Одеса-Рені в межах 48 і 54 км (між автомобільними мостами Маяки і Паланка) буде перекрито в період з 8.00 26 червня через загрозу підтоплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"З 8 години ранку 26 червня до особливого розпорядження комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації буде перекрито ділянку траси Одеса-Рені в межах 48 і 54 км (між автомобільними мостами Маяки і Паланка)", - сказано в повідомленні.

Водіїв просять вибрати альтернативний маршрут руху.

"Крім цього, наполегливо рекомендуємо громадянам подбати про безпеку й утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у зазначеному районі", - закликали в поліції.

Про можливе підтоплення на вихідних сіл і траси Одеса-Рені попереджають і в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"27-29 червня внаслідок проходження дощового паводку на р.Дністер біля с.Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, через що можливий вихід води на заплаву, затоплення траси Одеса-Рені, городів і об'єктів у с. Яськи, м. Біляївка (Одеська область)", - сказано в оприлюдненому в четвер увечері повідомленні.

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Потрібно терміново розривати дамбу під трасою в кількох місцях, щоб дати воді з Дністра зійти в лиман і далі в Чорне море. Дамба була і є екологічною катастрофою для дельти Дністра! Дамбу потрібно повністю ліквідувати і замінити її залізнично-автомобільним мостом через Дністровський ліман в найбільш вузькому місці лиману - між Овідіополем та Білгород-Дністровським! Про цей мост говорять вже більше 50 років, але в жодної влади не доходили руки з'єднами Бесарабію з Україною нормальним мостовим переходом, по якому можна прокласти і ЛЕП і газогони і кабелі зв'язку! Все це зараз йде з Одеської області в Бесарабію через Придністров'я та Молдову! Потрібен новий мостовий перехід, для посилення обороноздатності і для припинення екологічної катастрофи в дельті Дністра!
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25.06.2020 20:42 Відповісти
Тут через Сухий лиман міст вже третій рік будують, довжиною метрів 50-70... нажаль.
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25.06.2020 21:55 Відповісти
 
 