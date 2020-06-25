Мене судитимуть за те, що перешкодила провокатору Шарія знімати під спідницею, - Чорновол

Екснародна депутатка Тетяна Чорновол заявила про те, що над нею відбудеться суд за позовом "провокатора Шарія, який знімав у неї під спідницею".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Чорновол зазначила: "Чи має право жінка перешкодити шаріївському провокатору робити відеозапис у неї під спідницею?

Завтра у мене суд. Судять мене. І це прохання про жіночу солідарність.

Підтримайте мене, бо коли тебе принижують як жінку, а потім репресують, - це навіть гірше, ніж фальсифікація звинувачення в умисному вбивстві...

Завтра в Печерському суді о 11 ранку я буду оскаржувати підозру мені по кримінальній справі, де мене звинувачують в перешкоджанні журналістській діяльності. Потерпілий - гр. Кучер, на виборах був в списку Шарія. Це він знімав у мене під спідницею. А потім це відео транслювалося по ютубканалам Шарія та шаріївців зі збоченими коментарями аля-портнов.

Зрозуміло, що я не буду давати посилання на відео. Тільки скріни. Проте, навіть вони дають можливість оцінити, що це за "журналістика". Це - дно!

Я захищала свою честь і гідність, як жінка, коли відвела від себе телефон Кучера. А тепер мене за це судитимуть...

Що особливо ганебно, що цю кримінальну справу проти мене фабрикує теж жінка - генпрокурор Венедіктова".



