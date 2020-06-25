УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11830 відвідувачів онлайн
Новини
25 095 130

Мене судитимуть за те, що перешкодила провокатору Шарія знімати під спідницею, - Чорновол

Мене судитимуть за те, що перешкодила провокатору Шарія знімати під спідницею, - Чорновол

Екснародна депутатка Тетяна Чорновол заявила про те, що над нею відбудеться суд за позовом "провокатора Шарія, який знімав у неї під спідницею".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Чорновол зазначила: "Чи має право жінка перешкодити шаріївському провокатору робити відеозапис у неї під спідницею?

Завтра у мене суд. Судять мене. І це прохання про жіночу солідарність.

Підтримайте мене, бо коли тебе принижують як жінку, а потім репресують, - це навіть гірше, ніж фальсифікація звинувачення в умисному вбивстві...

Завтра в Печерському суді о 11 ранку я буду оскаржувати підозру мені по кримінальній справі, де мене звинувачують в перешкоджанні журналістській діяльності. Потерпілий - гр. Кучер, на виборах був в списку Шарія. Це він знімав у мене під спідницею. А потім це відео транслювалося по ютубканалам Шарія та шаріївців зі збоченими коментарями аля-портнов.

Зрозуміло, що я не буду давати посилання на відео. Тільки скріни. Проте, навіть вони дають можливість оцінити, що це за "журналістика". Це - дно!

Я захищала свою честь і гідність, як жінка, коли відвела від себе телефон Кучера. А тепер мене за це судитимуть...

Що особливо ганебно, що цю кримінальну справу проти мене фабрикує теж жінка - генпрокурор Венедіктова".

Мене судитимуть за те, що перешкодила провокатору Шарія знімати під спідницею, - Чорновіл 01
Мене судитимуть за те, що перешкодила провокатору Шарія знімати під спідницею, - Чорновіл 02

Автор: 

пропаганда (2807) Чорновол Тетяна (254) Шарій Анатолій (227)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Имеет ли Украина право на независимость,если люди это не ценят,если проглатывают назначение ватных мразей,после 6 лет войны?
показати весь коментар
25.06.2020 20:15
+48
Шарий-редкий мерзавец и подонок!В настоящее время он даже не организатор опущения украинского народа,он индикатор нашей реакции на кацапский провокации.Не больше,но правда и не меньше!
показати весь коментар
25.06.2020 20:21
+30
Нужно будет судить начальство СБУ за саботаж. Я вижу что они наоборот подыгрывают пророссийским. Шариевцы - террористы ходят как ни в чем не бывало, мертветчуковцы как ни в чем не бывало и т. д. Это у нас война, да? Это здача страны.
показати весь коментар
25.06.2020 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Когда я это писал статьи на Цензоре ещё не было, нужно эту тему разгонять.
показати весь коментар
26.06.2020 18:05 Відповісти
Напомните, какой суд разрешил шарию организовать партию предателей Украины, несмотря на то, что он в Украине не живёт?
показати весь коментар
25.06.2020 21:59 Відповісти
Їшь чьйо ні живйоть? Лє? Чому б це? Вся мерзота кацапська вже давно тут.
показати весь коментар
26.06.2020 00:53 Відповісти
Гдето плачет ледоруб Троцкого...
показати весь коментар
25.06.2020 22:03 Відповісти
Ледоруб был ни Троцкого, а его убийцы, между прочим комуняки.
показати весь коментар
26.06.2020 02:48 Відповісти
Банду Шария надо гнать взашей.Пусти свинью за стол,она и ноги на стол.Петрушку они тоже донимали.Жаль он этого не понял. С любовью макать их в ведро туалетное.Толерантность Зе к банде Шария слишком безмерна.Если Кучер пытался снять под юбкой у фурии революции- ,как Вайнштейна запроторить.Повод -идеальный!Хамство нельзя терпеть.На фоне порногфии можно и партию оштрафовать миллионов на 40.
показати весь коментар
25.06.2020 22:15 Відповісти
Назвать Танюху порнографией - это шедевр!
показати весь коментар
25.06.2020 22:27 Відповісти
А вони позичать у Сірка очей і гавкнуть:"Єта-палєтічясскає прі сьлєдаваньїє!!!"
показати весь коментар
26.06.2020 00:54 Відповісти
На видео только та часть её ног, которая видна на расстоянии, а про "подъюбье" - домыслы ТЧ.

Почитайте определение слова "порнография".
показати весь коментар
26.06.2020 02:52 Відповісти
Это верхушка айсберга.Для борьбы с бандой Шария -идеальный повод.Фурию оправдать,а Шария привлечь за хамство ,разврат и нецензурщину.Это не ЛГБТ-их гонять и фамилию не спрашивать ,шариёвцев этих.
показати весь коментар
26.06.2020 08:31 Відповісти
зедно
показати весь коментар
25.06.2020 22:17 Відповісти
схороиться таньюхе нужно. там где ее не достанут, и там где ее всегда ждут.
показати весь коментар
25.06.2020 22:33 Відповісти
Укрзаголовок підправте. Тетяна Чорновол, а не Чорновіл.
показати весь коментар
25.06.2020 22:44 Відповісти
Це турки їй прізвище зіпсували.Не лише їй.Море всіляких ЄФІМєнко,НЄкалаєнко тощо.
показати весь коментар
26.06.2020 00:56 Відповісти
А ПетуШарий еще в свой рот сношается как его братан Ляшко!
показати весь коментар
25.06.2020 23:40 Відповісти
Таньку необходимо поддерживать хотя бы только из-за того, что она личэный враг Портнова с Петушрием. Это чёткий признак преданности Украине и её интересам.
показати весь коментар
25.06.2020 23:31 Відповісти
ПетуШария почуяло, что петушиное место Ляшка освободилось и ляшковский ************ ползает неприкаянный, ища повелителя своих продажных жоп. Вот и пытается захватить петуший угол.
показати весь коментар
25.06.2020 23:39 Відповісти
Будь мудрішим,стурбований.
показати весь коментар
26.06.2020 00:57 Відповісти
побачиш лоШАРіка - бий не замислюючись!
показати весь коментар
26.06.2020 08:33 Відповісти
Видимо наступило время самоорганизовываться,иначе завтра можем проснутся в Украинской Народной Республике.
показати весь коментар
26.06.2020 08:59 Відповісти
петушарий мало того что педофил, так еще и галимый вуаерист. фу **** извращенец
показати весь коментар
26.06.2020 09:29 Відповісти
Я этого засранца (Шарыя) не знаю. Но ,физиономистически, он редкостная скотыняка и мерзавец в олдном флаконе. Его нужно повесить между Раби и Мэдвэдчуком!
показати весь коментар
26.06.2020 09:58 Відповісти
Во всём виноват зеленский и его шнурки!!!
показати весь коментар
26.06.2020 13:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 