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Васильченко (5) ДАБІ (183)

Структура Держінспекції містобудування створена за прикладом Мін'юсту, - очільник ДІМУ Васильченко. ВIДЕО

Структура Держінспекції містобудування створена за прикладом Мін'юсту, - очільник ДІМУ Васильченко. ВIДЕО

Структура Державної інспекції містобудування України (ДІМУ) створена за територіальним принципом і прикладом Міністерства юстиції України, а функції центрального апарату і міжрегіональних органів держархбудконтролю будуть розділені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" очільник новоствореної Державної інспекції містобудування України Юрій Васильченко.

"Внаслідок містобудівної реформи поділ функцій відбувся і в самій Держінспекції. Центральний апарат ДІМУ займатиметься виключно наглядом, а 8 територіальних органів займатимуться контролем об'єктів будівництва", - сказав керівник ДІМУ, розповідавючи про ліквідацію скандальної ДАБІ та створення замість неї трьох нових органів архітектурно-будівельного контролю з різними функціями.

"Кабмін вже прийняв рішення про створення восьми головних міжрегіональних управлінь. Сім управлінь координують по три регіони, і на одне припадає чотири області. До речі, за основу була взята модель формування територіальних органів за прикладом Міністерства юстиції. Ми взяли їхній позитивний досвід", - сказав глава Держінспекції.


За словами Васильченка, зараз багато органів державної влади переходять на таку модель формування територіальних органів. Це пов'язано з оптимізацією штатів і бюджетних витрат.

Нагадаємо, раніше Васильченко заявляв про те, що Мінфін погодив кошторис ДІМУ на 2020 рік, а також план асигнувань і штатний розпис. Тоді ж глава Держінспекції анонсував повноцінний запуск нового органу на кінець червня - початок липня цього року.

Юрій Васильченко був призначений на посаду голови Державної інспекції містобудування України 29 квітня 2020 року.

Читайте також: Запуск Держінспекції містобудування, яка замінить скандальну ДАБІ, запланований на кінець червня - початок липня, - Васильченко

У березні цього року президент України Володимир Зеленський ініціював початок реформи містобудівної галузі і заявив про ліквідацію скандально відомої ДАБІ.

13 березня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв Постанову №219 про ліквідацію ДАБІ та створення замість неї трьох нових центральних органів виконавчої влади: Державної інспекції містобудування України, Державного агентства з питань технічного регулювання в містобудуванні України та Державної сервісної служби містобудування України.
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Если по примеру минюста будет и руководитель и стиль руководства -- то писец, сливайте сразу воду

Структура Госинспекции градостроительства создана по примеру Минюста, - глава ГИГУ Васильченко - Цензор.НЕТ 5305
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25.06.2020 20:41 Відповісти
Градом усьо побьйот...
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25.06.2020 20:48 Відповісти
Зачем эти министерства в огромном количестве? У нас в каждом городе есть главный архитектор, который за все отвечает и есть ГПУ, которая за все спрашивает. Толку от них нет. Города застраиваются преступно, а архитекторы не отвечают за это. Киев перевели и застроили похабно и кто-то ответил? Так и это министерство не будет работать, а будут только коррупцией заниматься и зарплаты хорошие получать.
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25.06.2020 21:42 Відповісти
 
 