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На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки. ІНФОГРАФІКА

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки. ІНФОГРАФІКА

Реальна кількість хворих на COVID-19 в 3,75 рази більше, ніж виявлено. До кінця року коронавірусом можуть заразитися від 120 тис. до 650 тис. українців.

Про це свідчать дані аналітиків Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ. 25 червня вона представила оновлену епідеміологічну модель поширення COVID-19.

"За даними моделі, загальна кількість випадків наразі становить близько 150 тис. осіб vs. 40 тис. офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співвимірно з середнім значенням у світі - 30%" - сказано в повідомленні.

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 01

Згідно з розрахунками КШЕ, до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти близько 4 тисяч осіб (станом на 25.06 зафіксовано 1 067 смертей. - Ред.). За такого сценарію адаптивний карантин триватиме весь рік.

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 02

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 03

"Можливо залишається також жовто-зелений сценарій - 2 500 смертей на кінець року. За такого сценарію можливе повне скасування карантинних обмежень з 1 серпня. Жовто-зелений сценарій можливий за умов посиленого дотримання вимог індивідуального захисту - масковий режим, мийка та дезінфекція рук, соціальне дистанціювання", - вважають у КШЕ.

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 04На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 05

У всьому світі за винятком Східної Європи і США поширення COVID-19 відповідає загальній сезонній динаміці грипоподібних захворювань.

Читайте також: Україна - серед 11 країн Європи з "прискореним поширенням" COVID-19, - ВООЗ

Щодо поширення у світі загалом за винятком країн Східної Європи і США. "Поширення захворювання в країнах субтропічного клімату відбувається швидше, ніж сезонне загасання в країнах помірного клімату - світ входить у новий пік, не вийшовши з попереднього", - зазначають аналітики.
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Топ коментарі
+10
наверное потому шо после него не надо пересаживать жопу, а вот от ковида легкие- запросто
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25.06.2020 21:01
+4
и что из этого?
геммороем болеет 900 тыс так почему об этом никто не говорит?
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25.06.2020 20:59
+3
5 тысяч человек в год умирает в Украине по причине расстройства нервной системы.
Интересно будет увидеть данные этого года.
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25.06.2020 21:32
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Так а что со смертностью?
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25.06.2020 20:58 Відповісти
в Украине могут умереть около 4 тысяч человек Источник: https://censor.net.ua/n3204455

0,01% населения Украины.
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25.06.2020 21:07 Відповісти
С таким же успехом могут не умереть. Аналитеги, мля. Откуда вводные данные? Кто проверял сторонний по данной методике? Очередная хрень и нагнетание истерии. Любая математическая или статистическая модель очень сильно зависит от изначально введенных данных корректных данных. И даже в этом случае имеет очень высокий разброс. У них даже у самих разброс от 2500 до 4000 тысяч смертей. Погрешность почти вдвое. Ахеренная такая аналитега.
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25.06.2020 21:54 Відповісти
Меньше , чем в прошлом году в енто время..))
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25.06.2020 21:29 Відповісти
и что из этого?
геммороем болеет 900 тыс так почему об этом никто не говорит?
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25.06.2020 20:59 Відповісти
наверное потому шо после него не надо пересаживать жопу, а вот от ковида легкие- запросто
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25.06.2020 21:01 Відповісти
ну-ну, и после пересадки овощем быть?
любой чих = реанимация
да ладно, всех кто мало верит, заберут как их.... ну, злые, а кто много верит, то покажут ему кусок флейты.
чего бояться то если все такие верующие то? и даже Попа Римский обосрался? гггг, мне то смешно
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25.06.2020 21:06 Відповісти
Ну, я верю в Иисуса Христа и вааще не боюсь ковида! Одеваю только в АТБ, потому что атеисты из охраны морду набьют! На собрание верующих хожу без маски! Никто еще не заболел! На работе с людьми тоже без маски, если клиенты не истерят...
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25.06.2020 21:11 Відповісти
ну и ок.
просто я бы хотел сказать:
1. римляне все записывали
2. Иудея была мятежной
3. 10-15 тыс. здоровых лбов шатающихся по пустыне римляне "не заметили"?
4. ой, не смешите мои тапочки.
просто логично - орда ходит, вот как например на Днобассе бы бегали 30 тыс. быков и мы не видели. при том что мы не завоеватели, так что поспокойней, а там? - там бы вышло все что можно, там 2 легиона стояло в то время. подумай над этим. какой там "иисус" то?
смешно же.
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25.06.2020 21:20 Відповісти
Ну, и ок! Оставайся со своими полезными знаниями!
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25.06.2020 22:21 Відповісти
так я тебе просто говорю шо на второй день Ису эту, слава Аллаху, бы повязали, а Аллах был бы свидетелем, ну правда егО еще не выдумали то гггг. не верь бреду, я вас умоляю молитвами к Зевсу, ибо у Зевса больше шансов быть, т.к. оН постарше бредней попов)
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25.06.2020 22:29 Відповісти
Ну не верить в Христа я думаю вообще очень глупо. Исторических свидетельств более чем. Вопросы расхождения во мнениях могут быть только относительно непорочного зачатия его матери и его родства с Господом, ну и собственно его воскрешения. Но тут у каждого свое мнение думаю.
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25.06.2020 22:00 Відповісти
ну, ты защитил, что и врага не нужно! главное и перечеркнул! хуже Козлова Бори!
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25.06.2020 22:20 Відповісти
да, хуже, он лжет, а я нет.
но для верунов хуже я - сомневаюсь в твердии небесной
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26.06.2020 07:34 Відповісти
более чем ноль(если считать высеры попов)

лжец вы, странник. так как попы бы уже давно захлебывались блевотой - найди они хоть 1 упоминание помимо своих комиксов. вы не коммунист? просто так нагло лгать могут либо комми, либо рабы Яхве.
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26.06.2020 07:33 Відповісти
В чем собственно моя ложь? И собственно на каких научно обоснованных доказательствах основываются Ваши утверждения. На второй вопрос отвечаю - я не коммунист и никогда к ним не относился.
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28.06.2020 17:01 Відповісти
Исторических свидетельств более чем\\\\\\\\\\\\\\\

У тебя походу даже если на заборе написать что-то, то правда?
какие свидетельства то? если даже Ирод Великий уже спокойно помер когда "иисус" начал жить.
Более наглой лжи чем єти высеры попов - нету.
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28.06.2020 19:48 Відповісти
Ну положим даже историки не отрицают того что Иисус в то время жил и был одним из многих в то время проповедником
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28.06.2020 20:01 Відповісти
Б. Джонсон, принц Чарльз, Том Хэнкс, Зеленская, наверное, уже во всю легкие пересаживают
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25.06.2020 22:40 Відповісти
та кому как, в США девушке 20 летней пересадили
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26.06.2020 12:40 Відповісти
на Г+Г розповіли?
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26.06.2020 17:53 Відповісти
ну если нью йорк таймз это гггггггггг мои тебе соболезнования, тема очень не смешная https://www.nytimes.com/2020/06/11/health/coronavirus-lung-transplant.html
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26.06.2020 19:07 Відповісти
так там написано, що вона на апараті ШВЛ
а вже, мабуть, всім відомо, що при коронавірусній (хоча раніше її називали інтерстиціальною) пневмонії не можна пацієнтам надавати кисень таким способом, бо він травмує легені, зокрема альвеоли
хоча в США за кожного пацієнта на апараті ШВЛ лікарня отримує 39000 доларів, тому там свої правила гри
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26.06.2020 19:56 Відповісти
Он не заразный.
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25.06.2020 21:03 Відповісти
как писал тут кто-то - "испанка" - 500млн. зараженных и погибших чет до 100мнл, неважно, пусть даже 99млн - но никто не укладывал всех в карантин.

нормально че, я не мусульманин и дверные ручки не лижу, так что как и все нормальные(если не считать целунов с иконами), шанс заразиться довольно такой как Гулливеру увидеть небесный город.
не, увидеть можно, если заедет табор цыган сюда, то можно даже Путина увидеть

короче реально неадекватно среагировали - Швеция чет боролась, но побороли(Швецию)
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25.06.2020 21:03 Відповісти
А Ви розумієте той факт, що коли була та испанка, не було такого сполучення між країнами як зараз.
Якщо б перекрили одразу всі сполучення між країнами, то коронавірус, вже був б історію.
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25.06.2020 21:18 Відповісти
то тепер би були заражені всі.
якби іспанка була.
в Франції та Кореї віруни шабашнули та роз.їхались - зараження сталось далеко від місця шабашу, божок поміг(рознести).

іспанка була коли не дуже розуміли які протиепід. засоби вводити.
до речі так, щось страшний вірус дуже мало заражує. і це можна дослухатись до борців проти всесвітньої змови, як от Міхалков, такий собі поїхавший боярин.

ну не знаю. може бути різне. Ілон Маск знає точно, я просто номер забув))
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25.06.2020 21:30 Відповісти
40 тыс, 150 тыс., кто больше, как вы украинцев за..бали уже этим коронавирусом.
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25.06.2020 21:11 Відповісти
Тимофій МиловановПрезидент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
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25.06.2020 21:16 Відповісти
че за бред - они были бы избиты санитарами, так как за ИВЛ надо очень вним. присматривать, чуть ли не анестезиолог дежурит.
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25.06.2020 21:32 Відповісти
А аппарат ШВЛ это Порох-Непорочный.
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25.06.2020 22:13 Відповісти
Готовая магистерская работа.
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25.06.2020 21:24 Відповісти
110 тысч об єнтом исчо нє вєдают..))
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25.06.2020 21:27 Відповісти
5 тысяч человек в год умирает в Украине по причине расстройства нервной системы.
Интересно будет увидеть данные этого года.
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25.06.2020 21:32 Відповісти
Да не фигняфсе,анафлезитеки всойврут
Источник- но ггшлпп по щщдд Ху й там б
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25.06.2020 21:40 Відповісти
Говорил же вам,шо начинаю чувствовать этих ДЕгенератов....c такой логикой ковид будет ещё 4 года ,но может исчезнуть после очередного майдана ....
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25.06.2020 21:41 Відповісти
*ну Вы поняопи..
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25.06.2020 21:44 Відповісти
Так.Те кто болеет,выйти из строя.Табельный к виску,пли
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25.06.2020 21:45 Відповісти
ці анал-ітики путають заражених коронавірусом із хворими на COVID-19

80% заражених не хворіють і не мають ніяких симптомів
а у 85% тих хто має відповідні симптоми тести коронавіруса не знаходять
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25.06.2020 22:28 Відповісти
Ну то, что реальная заболеваемость короновирусом в разы меньше официальной это я думаю всем понятно, вопрос только во сколько раз.
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25.06.2020 22:31 Відповісти
а може навпаки, вже давно всі "познайомилися" з цим вірусом? за новим шведським дослідженням, можливо, мільярд людей на планеті вже ним перехворіло чи є його носієм

тобто підсумкова летальність нижча, ніж 0,1%
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25.06.2020 22:37 Відповісти
Летальність у відсотковому співвідношенні може бути меньшою, але може через незнання що людина перехворіла на короновірус і у нею є ускладнення (тромбоз наприклад) лікарі і не фіксують смерть саме від короновіруса, а пишуть наприклад що померла через інсульт, або порушення функціонування внутрішніх органів і т.д.
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26.06.2020 02:12 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=978580152594055&set=pcb.978580262594044

ні вмирають лише від коронавірусу
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26.06.2020 10:45 Відповісти
Сорри, в разы больше официальной.
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26.06.2020 02:08 Відповісти
експерти з трьома класами середньої школи? дитина відрізняє заражених від хворих
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25.06.2020 22:36 Відповісти
Зеленський зупинив економіку, тепер немає грошей щоб платити зарплату. Значить про посилення карантину будуть тільки слова, а насправді скажуть носити маски, не торгувати на пляжі на відстані менше 1,5м, і таке інше.
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25.06.2020 22:59 Відповісти
во плять и "соросята " взялись к подсчету...надо подельников при власти поддерживать
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26.06.2020 00:10 Відповісти
у вас не закрытый перелом
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26.06.2020 12:48 Відповісти
 
 