На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки. ІНФОГРАФІКА
Реальна кількість хворих на COVID-19 в 3,75 рази більше, ніж виявлено. До кінця року коронавірусом можуть заразитися від 120 тис. до 650 тис. українців.
Про це свідчать дані аналітиків Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ. 25 червня вона представила оновлену епідеміологічну модель поширення COVID-19.
"За даними моделі, загальна кількість випадків наразі становить близько 150 тис. осіб vs. 40 тис. офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співвимірно з середнім значенням у світі - 30%" - сказано в повідомленні.
Згідно з розрахунками КШЕ, до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти близько 4 тисяч осіб (станом на 25.06 зафіксовано 1 067 смертей. - Ред.). За такого сценарію адаптивний карантин триватиме весь рік.
"Можливо залишається також жовто-зелений сценарій - 2 500 смертей на кінець року. За такого сценарію можливе повне скасування карантинних обмежень з 1 серпня. Жовто-зелений сценарій можливий за умов посиленого дотримання вимог індивідуального захисту - масковий режим, мийка та дезінфекція рук, соціальне дистанціювання", - вважають у КШЕ.
У всьому світі за винятком Східної Європи і США поширення COVID-19 відповідає загальній сезонній динаміці грипоподібних захворювань.
Щодо поширення у світі загалом за винятком країн Східної Європи і США. "Поширення захворювання в країнах субтропічного клімату відбувається швидше, ніж сезонне загасання в країнах помірного клімату - світ входить у новий пік, не вийшовши з попереднього", - зазначають аналітики.
Будь ласка, зачекайте...
0,01% населения Украины.
геммороем болеет 900 тыс так почему об этом никто не говорит?
любой чих = реанимация
да ладно, всех кто мало верит, заберут как их.... ну, злые, а кто много верит, то покажут ему кусок флейты.
чего бояться то если все такие верующие то? и даже Попа Римский обосрался? гггг, мне то смешно
просто я бы хотел сказать:
1. римляне все записывали
2. Иудея была мятежной
3. 10-15 тыс. здоровых лбов шатающихся по пустыне римляне "не заметили"?
4. ой, не смешите мои тапочки.
просто логично - орда ходит, вот как например на Днобассе бы бегали 30 тыс. быков и мы не видели. при том что мы не завоеватели, так что поспокойней, а там? - там бы вышло все что можно, там 2 легиона стояло в то время. подумай над этим. какой там "иисус" то?
смешно же.
но для верунов хуже я - сомневаюсь в твердии небесной
лжец вы, странник. так как попы бы уже давно захлебывались блевотой - найди они хоть 1 упоминание помимо своих комиксов. вы не коммунист? просто так нагло лгать могут либо комми, либо рабы Яхве.
У тебя походу даже если на заборе написать что-то, то правда?
какие свидетельства то? если даже Ирод Великий уже спокойно помер когда "иисус" начал жить.
Более наглой лжи чем єти высеры попов - нету.
а вже, мабуть, всім відомо, що при коронавірусній (хоча раніше її називали інтерстиціальною) пневмонії не можна пацієнтам надавати кисень таким способом, бо він травмує легені, зокрема альвеоли
хоча в США за кожного пацієнта на апараті ШВЛ лікарня отримує 39000 доларів, тому там свої правила гри
нормально че, я не мусульманин и дверные ручки не лижу, так что как и все нормальные(если не считать целунов с иконами), шанс заразиться довольно такой как Гулливеру увидеть небесный город.
не, увидеть можно, если заедет табор цыган сюда, то можно даже Путина увидеть
короче реально неадекватно среагировали - Швеция чет боролась, но побороли(Швецию)
Якщо б перекрили одразу всі сполучення між країнами, то коронавірус, вже був б історію.
якби іспанка була.
в Франції та Кореї віруни шабашнули та роз.їхались - зараження сталось далеко від місця шабашу, божок поміг(рознести).
іспанка була коли не дуже розуміли які протиепід. засоби вводити.
до речі так, щось страшний вірус дуже мало заражує. і це можна дослухатись до борців проти всесвітньої змови, як от Міхалков, такий собі поїхавший боярин.
ну не знаю. може бути різне. Ілон Маск знає точно, я просто номер забув))
Интересно будет увидеть данные этого года.
Источник- но ггшлпп по щщдд Ху й там б
80% заражених не хворіють і не мають ніяких симптомів
а у 85% тих хто має відповідні симптоми тести коронавіруса не знаходять
тобто підсумкова летальність нижча, ніж 0,1%
ні вмирають лише від коронавірусу