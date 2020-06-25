Три військові бронеавтомобілі "Новатор" потрапили в ДТП на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО
У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військових автомобілів "Новатор", внаслідок якої постраждало двоє осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
Повідомлення про ДТП на окружній дорозі поблизу с.Хролі надійшло в поліцію о 15:40.
"На вказаній автодорозі рухалися колоною три нові військові автомобілі "Новатор" без номерних знаків. Останній у колоні транспортний засіб не дотримав безпечну дистанцію і скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, своєю чергою, зіткнувся з автомобілем, який рухався першим у колоні. Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнквся з мікроавтобусом Volkswagen", - сказано в повідомленні.
Внаслідок аварії зазнали травм 19-річний водій і 20-річний пасажир мікроавтобуса. Їх доставили в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.
Поліція встановлює всі обставини ДТП.
Будь ласка, зачекайте...
К сожалению, нормальная ситуация с молодежью за рулем броневиков. Учат их на грузовиках, причем пустых, а броневик ведет себя на дороге по другому. Те если отъездит за рулем броневика хотя бы тыс км - привыкнет, так кто ж ему даст.
Не справился с управлением броневика на трассе, это скорее всего изза малого опыта на такой технике. А то что 33 года - так вопрос, сколько он за рулем броневика, такие проблемы обычно у молодых.
PS: Действительно говорили что во Вьетнам, в В/Ч, а не в Афганистан...
Це аваковські підріли з нацгвадії.
ничего лучшего для тех дорог не придумать
Ты пи.. балабол, и тебя не раз уже тыкали в твое же насранное. Покажи мне продажи Краз за последние 10 лет. Их нет. Потому как без ЯМЗ-238 он нах никому не нйжен.
А "движок" на "КрАЗ" можно поставить и "Крайслеровский", и "БМВ"... на нас ведь, санкции, не действуют...
А вот за настоящими "лаптёжниками", действительно, водилы, на "Севере", плакали... Вот только они не "КрАЗами", были, а ЗИЛ-157, "мормон"... Те, на приспущеных шинах, пёрли по болоту, как по асфальту... Вот только не "рассейские" они были, и не "савецкие", а "упрощённая" копия "Студебеккера", ещё военных времён - убрали гидроусилитель руля...
Ну а про такие чудеса как седельный тягач на базе ГАЗ-51 можно просто молчать...
И был даже урал 375Д ...на нем начальник склада ГСМ "выехал в командировку за топливом"...а сам 3 дня стоял в посадке и крутил специально присобленым моторчиком спидометр
Хотя водил профи в армии я видел...это были дальнобои после 60 лет из местного населения...но в колонах они не ездили, их отправляли по службе тыла по полуворовским задачам...Левый песок загрузить, вывезти украденные продукты с продсклада..итд.и тп
американцам только не показывайте,а то джавелины заберут назад