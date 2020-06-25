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вирубка (166) паводок (233) прокуратура (3633) Івано-Франківська область (928)

За фактом вирубок, які могли стати причиною повені, розпочато кримінальні провадження, - прокуратура Івано-Франківської області

За фактом вирубок, які могли стати причиною повені, розпочато кримінальні провадження, - прокуратура Івано-Франківської області

За фактом незаконного вирубування, які могли стати причиною паводків, прокуратура Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомство поінформувало 25 червня.

"Прокуратура Івано-Франківської області за матеріалами УСБУ в області почала кримінальне провадження за численними фактами незаконної вирубки лісу, що призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей (ст. 441 КК України)", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що після випадання на території Прикарпаття великої кількості опадів "загинуло три людини, підтоплено понад 10 тис. житлових будинків, зруйновано 150 км доріг і 90 мостів, пошкоджено 586 доріг і 169 мостів, знищено 4146 метрів берегоукріплення".

"Їхнє виникнення, ймовірно, стало можливим унаслідок масового знищення об'єктів рослинного світу, вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища посадовими особами", - пояснили у відомстві.

Дивіться також: Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину (оновлено). ВIДЕО

Досудове розслідування проводить СБУ.

Інтенсивні опади 22-23 червня призвели до повені в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Найскладніша ситуація - в Івано-Франківській області, де залишаються підтопленими понад 9 тис. будинків, пошкоджено понад 600 км автодоріг, 900 людей евакуйовано або відселено.

Читайте також: Затоплені будинки, повалені дерева і замулені дороги: на Буковині взялися до ліквідації наслідків повені. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+18
Почему Петя за 5 лет ненавел порядок, видать в доле с ними был.
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25.06.2020 21:13
+16
Нардеп от "Слуги народа" назвала Зеленского " ребенком низкого качества" и предложила стерилизовать его родителейПо факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4267
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25.06.2020 21:10
+14
Алєкс, не придурюйся. При Пороху продовжували нищити ліси в рази швидше, ніж при Януковощу.
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25.06.2020 21:20
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Ничего вы с ними не сделаете, как рубали, так и будут рубать, потому что такая у нас страна.
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25.06.2020 21:07 Відповісти
А раніше ви Петю у всьому винуватили, якщо не помиляюсь.
Чому думка змінилась ? Не вистачає сміливості критикувати зелене одоробло ?
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25.06.2020 21:10 Відповісти
Почему Петя за 5 лет ненавел порядок, видать в доле с ними был.
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25.06.2020 21:13 Відповісти
Свої почємучкі адресуйте вже нинішньому гарантові, а не мені.
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25.06.2020 21:14 Відповісти
Вам бракує знаку запитання.
А також логіки в судженнях. Ви без моєї допомоги виставили себе дурником, спростувавши свою ж першу тезу претензіями до попереднього очільника держави.
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25.06.2020 21:22 Відповісти
Вы такой умный, аж страшно.
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25.06.2020 21:23 Відповісти
не будут менти откривать уголовние дела на самих себя
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25.06.2020 22:22 Відповісти
Тому що напевно клав тобі в щтанці, і зараз продовжує. Рік потужного турборежиму хіба недостатньо...?
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25.06.2020 21:16 Відповісти
Президент должен наводить порядок еще с вырубкой леса?
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25.06.2020 21:25 Відповісти
А как же. Он президент, первое лицо в стране. Должен все держать под контролем. За год не мог спросить у ГПУ и МВД почему рубают безнаказанно лес? Почему нет заведенных дел? Если эти организации, которые принадлежат к компетенции президента не работают, то видимо нужно было наводить в них порядок и менять там руководителей и не ждать паводка и разных катастроф. Если так себя будет вести ,то и Украину сдаст Путину и скажет,а я же не знал ничего и не ведал. Кстати уже Зеленского предупреждают о том, что Путин готовится захватить юг Украины с Крыма. А Зеленский в носу ковыряется. Может и тут не его компетенция?
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25.06.2020 21:37 Відповісти
Придет весна, будем сажать лес.
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25.06.2020 21:39 Відповісти
пэпа шо, самолично рубал? Люди всё те же при любых правителях.
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25.06.2020 22:21 Відповісти
Якщо Поця їх не чіпав то, значить мав з того свою частку.
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26.06.2020 00:35 Відповісти
мне так говорил один начальник полиции, типа такая страна, законы не работают для избранных, но плохо, что другие с этим смирились и живут по принципу,...они власть, а моя хата с краю.
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25.06.2020 21:17 Відповісти
Там все завязано и все заплачено, думаю что там бесполезно что то реально сделать.
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25.06.2020 21:19 Відповісти
везде можно что-то сделать, если помните, куча была игровых заведений по всей стране, на каждом углу, налоги не платили, закрыли за пару дней, было бы желание
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25.06.2020 21:44 Відповісти
закрыли за пару дней, - їх не закрили, просто пішли у відпуск

Як менти можуть закрити свої заклади доходу
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26.06.2020 09:27 Відповісти
А может "нарід"?
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25.06.2020 21:19 Відповісти
Петя вам ещё и жопу забыл вытереть
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26.06.2020 06:50 Відповісти
Знов про Рибу та Бляху в Одессе...
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25.06.2020 21:08 Відповісти
Дитячий садок "Козюльки".
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25.06.2020 21:08 Відповісти
Нардеп от "Слуги народа" назвала Зеленского " ребенком низкого качества" и предложила стерилизовать его родителейПо факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4267
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25.06.2020 21:10 Відповісти
По факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 9674По факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 6771По факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 8506
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25.06.2020 21:21 Відповісти
Типичная любительница Зеленского
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25.06.2020 21:23 Відповісти
Цікаво, а під яким ніком ця ай не-не не-не на Цензорі? 🧐
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26.06.2020 00:47 Відповісти
Як тільки на Закарпатті з'явився свій місцевий «Зеленскій» Дьопйош,регіон став епіцентром апокаліпсису...
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25.06.2020 21:12 Відповісти
От ніяк не можу вимовити прізвище отого зеленського.
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25.06.2020 21:17 Відповісти
*** Йож.
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25.06.2020 21:43 Відповісти
Для СБУ в этом деле главное - не выйти на самих себя!
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25.06.2020 21:14 Відповісти
При Порохе хоть деревья садили,даже площади ввеличиваться стали. ЦН от 26.06.2020.13.02. Незконная вырубка леса ....
Но пришли КОЗЕЛи с криворагульным сцыкуном и вырубка увеличиоась от 6 до8 раз!
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25.06.2020 21:17 Відповісти
Алєкс, не придурюйся. При Пороху продовжували нищити ліси в рази швидше, ніж при Януковощу.
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25.06.2020 21:20 Відповісти
Тебе по тв так сказали? А они врать не будут!
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25.06.2020 23:59 Відповісти
Да, и рыбу при порохе ловить стали в разы больше, в нацпарках и заповедниках. Даже при яныке такого не было. Официально в нацпарке Нижнеднепровский на каждом углу стояли ставники и сети-типа рыбартелей с разрешения чинуш пороха.
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26.06.2020 08:15 Відповісти
Начати??? А мали б почати виходити з місць позбавлення волі перші винищувачі лісів.
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25.06.2020 21:17 Відповісти
Рубки идут десятилетиями!!!!
Вывозят через границу!!!!
Журналисты и экологи уже 10 лет обнародуют расследования!!!!
А прокуратура (которая 100% это крышевала) проснулась и на 99,9% уверен назначит какого то дедушку с валежником виновным!!! Может еще и бабку как соучастницу заметут!!!
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25.06.2020 21:20 Відповісти
_Еще могут и внучку. Того... (как уже увидели недавно). И Жучку. И кошку с мышарой (мышу за Госрезерв, понятно).
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25.06.2020 21:42 Відповісти
А кошку за шо?))
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25.06.2020 21:46 Відповісти
А мышей не ловит!
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25.06.2020 21:47 Відповісти
Шобы поймать мышу, шо съела госрезерв зерна, кошка сначала должна сожрать госрезерв тушонки.
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25.06.2020 21:51 Відповісти
Кошка с измазанной сметаной мордой мышей в госрезерве ловить не станет.
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25.06.2020 22:16 Відповісти
У тропічних лісах Амазонки майже кожен день йшли дощі, зараз ті ліси вирубують, то і дощів поменшало, а в нас бач навпаки. Може діло паводків не скільки у дощах, а у небажанні збудувати шлях для ливневих паводкових вод з Карпат. Спитайтесь у турків про досвід Анталії і гірських ливневих стоках. В них жовтень аномальний місяць
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25.06.2020 21:23 Відповісти
больше года зебыдло не замечало вырубок леса в промышленном масштабе.
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25.06.2020 21:23 Відповісти
5 лет порохобыдло не замечало вырубок леса в промышленном масштабе
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25.06.2020 21:54 Відповісти
А порохоботы, рыги и прочие, что что-то замечали? Им всем глазки зеленью прикрыли. Все эти вырубки идут при каждой власти и как сильный паводок, начинается очередное бла-бла-бла... посадим, разберёмся, давайте соберём деньги и поможем, а воз и ныне там... Сами же жители рубят лес, моют янтарь, добывают гравий и потом кто-то им виноват и должен помочь. Каждый раз выделяются денежки, которые тупо разворовываются. Так что жителям подтопленных территорий надо пенять только на себя и не искать виновных где-то.
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26.06.2020 08:23 Відповісти
Спуск пара через свисток пар кончется все затихнет
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25.06.2020 21:25 Відповісти
Верховний суд визнав «Укрзалізницю» правонаступницею за боргами державних підприємств залізничної галузі. Через це компанія зобовʼязана виплатити 6,5 млрд гривень боргів «Донецької залізниці».

https://texty.org.ua/fragments/101324/reparaciyi-rosiyi-ukrzaliznycyu-zobovyazaly-vyplachuvaty-borhy-doneckoyi-zaliznyci-z-nyh-5-mlrd-rosijskym-bankam/ Here
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25.06.2020 21:29 Відповісти
«Много лет вы рубили лес: теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова. Получите и распишитесь!»

--------------------------------------------------------------------

Про паводок. Был у нас производитель деревянных костылей из Черновицкой области. Его цены были намного ниже всех конкурентов на рынке, а делал он эти костыли в отличии от большинства не из дешевой сосны, а из дорогого бука.
Об этом случае https://www.facebook.com/ukrdav рассказал в Фейсбуке политик и бизнесмен Алексей Давыденко.
И вот как-то мы с ним встретились и я его спрашиваю:
- А как у вас выходит так дёшево производить костыли из бука? Это ведь ниже себестоимости древесины?
- Так, а в нас немає ніякої собівартості деревини. Я собі за парканом в ліс вийшов і нарубав скільки потрібно. Так вже майже 30 років роблю.
- Вы просто рубите лес? Это ведь незаконно?
- Так а кого мені питати!? Це мій ліс. У нас так в області всі роблять. Зато в мене найкраща ціна.
Пару дней назад говорили с ним:
- Ой, Олексію. Біда до нас прийшла. Лихо. Ніколи в житті такої води не було.
- Так у вас же ліс свій, бук свій. У вас же 30 років всі так роблять.
Розумієте!
Всі так роблять!
А когда вода сносит нахер целые села, то это ведь не они виноваты, а кто-то другой.
Грустна правда.
Леса на западной Украине вырубаются массово на глазах у местных жителей и при их непосредственном участии.
Кто-то местный валит кругляк.
Кто местный его сушит.
Кто-то местный его грузит.
Кто-то местный его возит.
Кто-то местный это крышует.
Кто-то местный делает вид, что это не замечает.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2018/07/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-75-%D0%B7%D0%B0-4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2.html Экспорт леса в ЕС вырос на 75% за 4 года, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году
Это что, киевляне лес валят?
Или может харьковчане?
Это вы же сами и уничтожили свои леса.
Это вы продали будущее своего края на десятилетия вперёд.
Уверен.Они прекрасно понимают, что вырубка леса влечет за собой стихийные бедствия, но бедствие будут когда-то потом, а заработать на его вырубке можно прямо сейчас.
Их, местных, много лет устраивает такая ситуация - они все, кто активные, а кто пассивные соучастники этого истребления.
Нечего в таком случае взывать к государству при очередных наводнениях, смытых дорогах и уничтоженных селях.
Много лет вы рубили этот ценный лес и продавали его за сущие копейки.
Теперь нет ни леса, ни туризма, ни крова.
Получите и распишитесь.
***
Автор неправ только в утверждении, что якобы никто в столице «не валит лес» на западной Украине:
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25.06.2020 21:34 Відповісти
Ну так, це місцеві вибирають ментів чи їх прямо і опосередковано за гроші призначають з Київа?
Те саме питання по прокурорах, суддях, таможниках сбушниках і навіть тих самих лісничих.
І як ви собі уявляєте промислову виробку, складування вивіз за границю без кришування, і участі в темі решал з Київа?

Тому нема чого писати дурниці.
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26.06.2020 00:18 Відповісти
Ща клоун зайдет с корешами в закрытый чат лесорубов и покажет им кто тут засранец.
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25.06.2020 21:34 Відповісти
Всем и так известно кто.
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25.06.2020 21:44 Відповісти
Гы-гы-гы.
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25.06.2020 21:44 Відповісти
короче посадят конкурентов по вырубке!
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25.06.2020 21:41 Відповісти
Первыми за вырубку лесов нужно арестовать всех проккуроров которые возглавляи ИФ область. Ну то так мечты, бо и это дело окончится пшиком.
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25.06.2020 21:43 Відповісти
Ну да, как их привлекать, если они в Киев заносили.
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25.06.2020 21:54 Відповісти
Шо там выяснять?!Командосы Святого Петра, голосовавшие в этих областях, его патриотично поддерживают вооружённые копьями с янтарным наконечником
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25.06.2020 21:50 Відповісти
Уже плюс озвучивание этого вопроса.
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25.06.2020 21:50 Відповісти
Что то я не вижу тут одного поца, косящего под коренного иванофранковца с ником рамзес круцио , ну того, что недавно юзал по ушам и с пеной из своего пикантного розового места, доказывал, как знатный и почётный лесовод, что незаконных вырубок у них нет. При чём делал это демонстрируя свою безграмотность. Неуч, ауууууууу?
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25.06.2020 21:55 Відповісти
мабуть йому інтернет знесло водою.
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26.06.2020 00:41 Відповісти
за что местные жители боролись - на то и напоролись...
их не жалко - жалко природу, которые погубили эти варвары...
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25.06.2020 21:56 Відповісти
Напоролись они,а оплачивать будут из бюджета.
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26.06.2020 08:45 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWLDUf2gZGMEsb8aXqHf7o4ub0QMmD7Oze1DE8HwjR9PVxmpq12ak1Fzg4WlJy6UzPpQseOj83xg6X&hc_ref=ARRZ2UN-LingG9Cw68_514rXhTJGcXOoprwGlxKUVywcFDGVEJVv5Bu_LLErxUgUR8c&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4209217099118554 10 год ·

Раз в четыре-пять лет в Украине повторяется национальная игра - "борьба с наводнением на Закарпатье". Вода сходит с гор, смывает населенные пункты и дороги, игра начинается.
Первыми в игру вступают руководители страны. Они спасают народ от очередного "внезапного" стихийного бедствия. Летят министры, вертолеты, спасатели, телекамеры, извергают заботу, сочувствие, скорбь, казенную помощь, обещания все исправить и всем вернуть кров и все отстроить лучше прежнего за счет резервного фонда.

Затем в игру вступают местные власти - они, скромно отводя в сторону глаза, говорят, что необоримая стихия смыла вообще все, надо срочно направить средства из госбюджета, все, что нажито непосильным трудом...
Потом взрываются соцсети и общество, ведь люди снова обсуждают фотографии вырубленных лесов, которые рубили и продолжают рубить, все постят карпатские пеньки.
Затем вступают в дело эксперты-экологи, которые дают профессиональные оценки комплексной проблемы, перемены климата, вмешательство человека в экосистемы, загрязнение мусором.
Затем героями новостей становятся пострадавшие - они потеряли все, их очень жаль, публикуются карточки и номера счетов.
Затем президент отчитывается, сколько людей спасли, сколько домов восстановили, сколько денег выделили, а
Кабмин отчитывается, что план борьбы с наводнениями утвержден, и деньги в бюджете будущего года предусмотрены, мол, если они будут работать еще год, то все необходимые миллиарды найдут и выделят.
Таким образом, провал власти превращается в подвиг.
И через пару недель все стихает и забывается, ведь наводнения есть везде, бывает, а что масштаб у нас большой, так вы в другие страны посмотрите.
Никто не отвечает за то, что в борьбу с наводнениями зарыли за предыдущие десятилетия миллиарды, куда они пошли, можно ли было сократить масштабы ущерба?
Никто не изучает ответственность местных властей, чрезвычайных служб, как велась работа на упреждение?
Никто не изучает, а как финансируются госпрограммы по расширению защитных сооружений и как защищаются от застройки охранные зоны водоемов, как контролируется хозяйственная деятельность в зонах риска, где предполагается сход воды?
Никто не проводит парламентские слушания, чтобы оценить, как меняется экологическая ситуация в стране, что надо делать чтобы избежать беды в будущем?
Никто не контролирует как выполняются решения СНБО и указы президентов по защите населения от стихийных бедствий?
Потому что в следующем году, авось, не зальет.
Украина не умеет жить планами развития на годы, потому что про планы развития здесь вспоминают только после стихийных бедствий, катастроф, войн, и забывают тотчас, как беда и лица жертв уходят с телеэкранов.
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25.06.2020 21:57 Відповісти
А хіба у нас хоч колись робили хоч якийсь аналіз хоч якоїсь реформи чи програми уряду тощо? Гроші розікрали та й забули.
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26.06.2020 00:44 Відповісти
Показывали в новостях. пострадавший от наводнения рассказывал на камеру как он пострадал и тут же на заднем плане рядом стоит ЗИЛ 131 с краном! Надо было бы у него спросить что он ним возит.
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25.06.2020 21:59 Відповісти
Данунаху................й!
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25.06.2020 22:12 Відповісти
Неожиданно оказалось шо леса нэма
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25.06.2020 22:18 Відповісти
Ггг,прокуратура Іванофранківської області,ви серйозно?
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25.06.2020 22:25 Відповісти
Так Парась за транш МВФ,весь кругляк "слил". Что и кого искать? Опять понты.
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25.06.2020 22:50 Відповісти
За фактом вирубок, які могли стати причиною повені, розпочато кримінальні провадження, - прокуратура Івано-Франківської області - Цензор.НЕТ 3650
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25.06.2020 22:58 Відповісти
"По факту вырубок, которые могли стать причиной паводка, начаты уголовные производства, - прокуратура Ивано-Франковской области..."

Тобто, якщо б не було повені, то ніякого кримінального провадження не було б?
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25.06.2020 22:59 Відповісти
т.е. прокуратура была не в курсе...
Я понимаю всех руководителей силовых ведомств области - в отставку. Потом весь аппарат центральной прокуратуры на неделю в командировку на полевые занятия. Потом еще неделя на подготовку документов в суд и крупнеёшее судебное разбирательство!
Тогда бы, и только тогда к Зе относиться стали серьёзно.
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26.06.2020 00:04 Відповісти
Уже поздно.Аваков наверняка плавал во всех схемах,но его трогать сейчас уже поздно,он фактически единственный кто держит сейчас ситуацию в стране под контролем.
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26.06.2020 08:53 Відповісти
Прокуратура швиденько доведе що, вирубки не впливали на повені тому можна рубити і на далі.
Хускварна вам в поміч.
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26.06.2020 00:47 Відповісти
постфактум ...
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26.06.2020 00:50 Відповісти
Піздна! Раніше треба було заводити. Ви запіздилися!
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26.06.2020 00:51 Відповісти
Азіравка, єслі шо.
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26.06.2020 00:52 Відповісти
Так прокуратура як і ментура і інші силові органи під носом якої робили вирубку лісів, всі ті злочини кришує. Зв'язані одним ланцюгом, кругова порука... Називається, кинули щуку в воду... Нічого в цьому "царстві" не змінити...
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26.06.2020 01:43 Відповісти
 
 