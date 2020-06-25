За фактом вирубок, які могли стати причиною повені, розпочато кримінальні провадження, - прокуратура Івано-Франківської області

За фактом незаконного вирубування, які могли стати причиною паводків, прокуратура Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомство поінформувало 25 червня.

"Прокуратура Івано-Франківської області за матеріалами УСБУ в області почала кримінальне провадження за численними фактами незаконної вирубки лісу, що призвело до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей (ст. 441 КК України)", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що після випадання на території Прикарпаття великої кількості опадів "загинуло три людини, підтоплено понад 10 тис. житлових будинків, зруйновано 150 км доріг і 90 мостів, пошкоджено 586 доріг і 169 мостів, знищено 4146 метрів берегоукріплення".

"Їхнє виникнення, ймовірно, стало можливим унаслідок масового знищення об'єктів рослинного світу, вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища посадовими особами", - пояснили у відомстві.

Дивіться також: Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину (оновлено). ВIДЕО

Досудове розслідування проводить СБУ.

Інтенсивні опади 22-23 червня призвели до повені в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Найскладніша ситуація - в Івано-Франківській області, де залишаються підтопленими понад 9 тис. будинків, пошкоджено понад 600 км автодоріг, 900 людей евакуйовано або відселено.

Читайте також: Затоплені будинки, повалені дерева і замулені дороги: на Буковині взялися до ліквідації наслідків повені. ФОТОрепортаж