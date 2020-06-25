Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна
Офіцери російського корабля "Василь Биков" розповіли штабу Навального у Краснодарі, що їм пригрозили звільненням через голосування проти поправок.
Про це повідомляє російський ресурс "Карта порушень на виборах", інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією штабу Навального в Краснодарі, 28 членів екіпажу з 63 проголосували проти поправок.
У зв'язку з чим, командування Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії вимагає в офіцерів змінити свою думку, погрожуючи звільненням.
Але командир російського корабля відмовився підтасовувати результати.
Водночас російські ЗМІ із посиланням на голову ради при губернаторі Краснодарського краю з розвитку громадянського суспільства Андрія Зайцева категорично заперечують повідомлення про погрози щодо моряків під час голосування.
Будь ласка, зачекайте...
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
подлеца
Ну, то, что увольняют, это может быть, а вот то, что они не за путина голосуют, такого не может быть.
Избирательная комиссия старается, чтобы как можно больше проголосовали досрочно - студентам угрожают, солдат строем гонят на досрочные. Так в одной части, ЗА ДЕНЬ ДО ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТЫ голосования, устроили разнос за то, что голосовали против чего-то, уже не помню подробности, а ведь подсчёт голосов только после окончания выборов...
https://twitter.com/Anakoyher
тётя Роза
@Anakoyher
·https://twitter.com/Anakoyher/status/1276172669201850368 3 ч
75 лет после окончания войны и победы в ней. А если отъехать от Москвы километров на 100, впечатление местами, что война кончилась вчера. И совсем не победой...
Таджикистан
Буркина-Фасо
Узбекистан
Сенегал
Боливия
Бурунди
Египет.
Вопрос на референдум выносился один и звучал следующим образом: "Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?»
В то же время согласно ст. 112 Избирательного Кодекса «на республиканский референдум не могут выноситься вопросы: …связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-2 [2] .Результаты[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)&veaction=edit§ion=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)&action=edit§ion=3 править код ]
По сообщению ЦИК Беларусиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-5 [5] за проголосовало 79,42 % (5 548 477 чел.) от числа граждан, внесённых в списки для голосования. Против одобрения вынесенного на референдум вопроса проголосовало 9,90 % (691 917 чел.) от числа граждан, внесённых в списки для голосования. Число бюллетеней, признанных недействительными, составило 67 001.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)
Чад -Идрис Деби
Камернун -Поль Бийя
Конго -Дени Сассу-Нгессо
Зимбабве -Роберту Мугабе
...
Отличная компания единомышленников и близких по духу товарища путина
В подсознании всплывают кадры из мульта,про Нильса,который с помощью волшебной дудочки,управляет целым стадом...
какую такую нацию? мокшей и лаптей, полудикой кацапо-орды? так они всегда такими были. а Пушкин и Чехов для кацапсин шибко умные, которых они ненавидят, да и инородцы они для мокшей. такие, как эфиоп Пушкин и малоросс Чехов из Таганрога - это все недолгое, только 19 век и мизерное с масшабами все паРаши явление, это пленка на толще воды.
Андрей Смолий пишет, эти два события показывают, что Зеленский «идет своим путем». И этот путь далеко не украинский. Это путь ликвидации всего украинского и разрушения наработок Революции Достоинства. Одним слово падение продолжается.
Не вірю.