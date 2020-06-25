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голосування (480) референдум (626) росія (63556) Чорноморський флот рф (618)

Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна

Моряків ЧФ РФ звільняють через

Офіцери російського корабля "Василь Биков" розповіли штабу Навального у Краснодарі, що їм пригрозили звільненням через голосування проти поправок.

Про це повідомляє російський ресурс "Карта порушень на виборах", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією штабу Навального в Краснодарі, 28 членів екіпажу з 63 проголосували проти поправок.

У зв'язку з чим, командування Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії вимагає в офіцерів змінити свою думку, погрожуючи звільненням.

Але командир російського корабля відмовився підтасовувати результати.

Водночас російські ЗМІ із посиланням на голову ради при губернаторі Краснодарського краю з розвитку громадянського суспільства Андрія Зайцева категорично заперечують повідомлення про погрози щодо моряків під час голосування.

Читайте також: Голосування на референдумі РФ мешканців окупованого Донбасу і Криму є незаконним і ставить під сумнів його результат, - МЗС
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Топ коментарі
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Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 7793
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25.06.2020 22:05
+22
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6986
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25.06.2020 22:02
+22
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6012
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25.06.2020 22:06
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Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6986
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25.06.2020 22:02 Відповісти
Мамадарагая. Так и до референдума за присоединение Кр. Края к Украине недалеко.
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25.06.2020 22:04 Відповісти
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 7793
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25.06.2020 22:05 Відповісти
что толку в избу торопиться

и тятя-тятя звать с крыльца

когда сетями притащило
подлеца
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25.06.2020 22:12 Відповісти
кто из них мордовка, а кто удмуртка?
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25.06.2020 22:28 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!
Ну, то, что увольняют, это может быть, а вот то, что они не за путина голосуют, такого не может быть.
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25.06.2020 22:05 Відповісти
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6012
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25.06.2020 22:06 Відповісти
спасиб, что я в сортире был недавно
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25.06.2020 22:30 Відповісти
Не нужны ему уже миллиярды, перерос он эту тему, в этом то и проблема.
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25.06.2020 22:34 Відповісти
Плюсую. Когда деньги уже не интересны остается только жажда вдасти. Безграничной власти. А карлан на старости лет вообще кукухой поехал - возомнил себя супергеополитиком.
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25.06.2020 22:40 Відповісти
Російська "демократія" у всій тоталітарній красі.🥴
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25.06.2020 22:07 Відповісти
Такой случай был и в Беларуси, знакомый рассказывал.
Избирательная комиссия старается, чтобы как можно больше проголосовали досрочно - студентам угрожают, солдат строем гонят на досрочные. Так в одной части, ЗА ДЕНЬ ДО ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТЫ голосования, устроили разнос за то, что голосовали против чего-то, уже не помню подробности, а ведь подсчёт голосов только после окончания выборов...
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25.06.2020 22:32 Відповісти
Що не день-то чергове дно.Бездонний кацапстан...На жаль,ми їх наздоганяємо із ЗЄ.
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26.06.2020 00:19 Відповісти
Смейтесь смейтесь скоро и в Украине будет такое ....
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25.06.2020 22:10 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/rossija-planiruet-primenit-armiju-dlja-sozdanija-sukhoputnoho-koridora-k-krymu-razvedka.html Россия планирует применить армию для создания сухопутного коридора к Крыму - разведка ...и зачем Кравчук с Кучмой отдали ядерное оружие варварам,? Кравчук говорил что если российские войска войдут в Украину,то он с ружьём пойдёт добровольцем на фронт,а было бы ядерное оружие ,то ему этого не надо было делать сейчас.
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25.06.2020 22:11 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher

тётя Роза

@Anakoyher

·https://twitter.com/Anakoyher/status/1276172669201850368 3 ч

75 лет после окончания войны и победы в ней. А если отъехать от Москвы километров на 100, впечатление местами, что война кончилась вчера. И совсем не победой...
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25.06.2020 22:13 Відповісти
Це демократія у факін рашен федерашен.
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25.06.2020 22:14 Відповісти
Яка там нах.. федерація?Федерація -у Німеччині,США,Бразилії...
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26.06.2020 00:23 Відповісти
какие то нах офицеры, крысы трюмные корабельные, что нагло брали "Черкассы" на абордаж...вы ещё скажите ,что у них есть честь и они унитазы не воруют, а токмо соляру и токмо на чф рф
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25.06.2020 22:24 Відповісти
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 7027
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25.06.2020 22:24 Відповісти
Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 8935
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25.06.2020 22:25 Відповісти
За последние 20 лет президентские сроки были обнулены в следующих "сверхдержавах:"
Таджикистан
Буркина-Фасо
Узбекистан
Сенегал
Боливия
Бурунди
Египет.
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25.06.2020 22:26 Відповісти
Референдум в Белоруссии (2004)

Вопрос на референдум выносился один и звучал следующим образом: "Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: «Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?»
В то же время согласно ст. 112 Избирательного Кодекса «на республиканский референдум не могут выноситься вопросы: …связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь…»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-2 [2] .Результаты[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)&action=edit&section=3 править код ]
По сообщению ЦИК Беларусиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)#cite_note-5 [5] за проголосовало 79,42 % (5 548 477 чел.) от числа граждан, внесённых в списки для голосования. Против одобрения вынесенного на референдум вопроса проголосовало 9,90 % (691 917 чел.) от числа граждан, внесённых в списки для голосования. Число бюллетеней, признанных недействительными, составило 67 001.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2004)
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25.06.2020 22:39 Відповісти
Можно продолжить этот список "сверхдержав" и в основном из Африки:
Чад -Идрис Деби
Камернун -Поль Бийя
Конго -Дени Сассу-Нгессо
Зимбабве -Роберту Мугабе
...
Отличная компания единомышленников и близких по духу товарища путина
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26.06.2020 00:56 Відповісти
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна - Цензор.НЕТ 2898
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25.06.2020 22:44 Відповісти
а стоимость одинаковая
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25.06.2020 22:59 Відповісти
до какого же мерзкого состояния, один мелкий уродец,может довести нацию Пушкина,Чехова?!
В подсознании всплывают кадры из мульта,про Нильса,который с помощью волшебной дудочки,управляет целым стадом...
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25.06.2020 22:48 Відповісти
Это здесь к чему? Речь как раз о матросах, не поддавшихся дудочке
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25.06.2020 22:54 Відповісти
ой ли,много ли таких матросов будет...
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25.06.2020 22:57 Відповісти
Почти 50% экипажа.
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25.06.2020 23:00 Відповісти
Чехов был, Пушкин был и народец конченый тоже был и есть: они параллельными курсами идут. Не пересекаясь.
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25.06.2020 23:09 Відповісти
Кулаче,Пушькєнд--ефіопський юда,Чехів писав,що він---з "укр.міста Таганрог".
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26.06.2020 00:25 Відповісти
нацию Пушкина,Чехова



какую такую нацию? мокшей и лаптей, полудикой кацапо-орды? так они всегда такими были. а Пушкин и Чехов для кацапсин шибко умные, которых они ненавидят, да и инородцы они для мокшей. такие, как эфиоп Пушкин и малоросс Чехов из Таганрога - это все недолгое, только 19 век и мизерное с масшабами все паРаши явление, это пленка на толще воды.
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26.06.2020 13:25 Відповісти
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна - Цензор.НЕТ 8114
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26.06.2020 13:26 Відповісти
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна - Цензор.НЕТ 6179
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26.06.2020 13:27 Відповісти
теперь оно не х#йло, а х#йл∅...
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25.06.2020 22:51 Відповісти
Руководить образованием в Украине теперь будет «второй Табачник», - политолог. Как пишет у себя на Facebook Андрей Смолий , есть два события, которые не просто разрушают систему координат украинского государства, они ставят под сомнение все движение и прогресс Украины после Революции Достоинства. Политолог отмечает, первое - Владимир Зеленский возвращает коммунистов в Украину. Министр юстиции Денис Малюська заявил в Конституционном Суде, что автоматическая люстрация чиновников времен Компартии будет отменена, поскольку это «неактуально» в 2020 году. Второе событие - правительство, вопреки Верховной Раде и профильному Комитету, с нарушением Закона назначило исполняющего обязанности министра образования и науки Шкарлета, которого за глаза называют «вторым Табачником». Журналисты отмечают, что Шкарлет есть фигурантом многих скандалов, а также человеком, который очень хорошо засветился в Партии регионов. Теперь он будет главным за наше образование.

Андрей Смолий пишет, эти два события показывают, что Зеленский «идет своим путем». И этот путь далеко не украинский. Это путь ликвидации всего украинского и разрушения наработок Революции Достоинства. Одним слово падение продолжается.
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25.06.2020 22:59 Відповісти
А какой "третий Табачник" молча оптимизировал (позакрывал) сельские школы и сделал с многих средних школ в городах девятилетки (именно то за что сьели Собачника)?
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25.06.2020 23:04 Відповісти
Нами керують не українці,а ми,наївні й дурні,писки розняли і добре жити хочемо...
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26.06.2020 00:26 Відповісти
Майбутній корм для риби не поважає свого хазяїна.
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25.06.2020 23:13 Відповісти
Понти для приїзжих, командири за наказом показово грають в демократію. Який дурень повірить що, ті голоси хтось рахує? Яка різниця хто і як там голосував, якщо у них вже протоколи з результатами готові і підписи стоять з мокрими печатками?
Не вірю.
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26.06.2020 00:51 Відповісти
Якісь не такі морячки. Хай беруть наших, ті фактично всі перейшли на бік ворога в Криму, а їх залишки голосували за клованів на самій передовій.
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26.06.2020 10:50 Відповісти
ахренеть кацапы имеют царя батюшку хйула .
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26.06.2020 10:57 Відповісти
 
 