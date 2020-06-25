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ОБСЄ (3479) Донбас (22348) Тристороння контактна група (827)

Відбувся черговий раунд переговорів стосовно Донбасу - обговорювали допуск ОБСЄ на всі території, відновлення мобільного зв'язку та екологічні проблеми

Відбувся черговий раунд переговорів стосовно Донбасу - обговорювали допуск ОБСЄ на всі території, відновлення мобільного зв'язку та екологічні проблеми

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Під час дискусії українська сторона в ТКГ наголосила на важливості встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

У межах робочої групи з безпекових питань обговорювалася низка пропозицій, внесених українською стороною. Вони, серед іншого, стосувалися протимінної діяльності та забезпечення безпеки для мирного населення, нових точок розведення сил і засобів, забезпечення сталого припинення вогню. Модератор групи посол Яшар Халіт Чевік відзначив конструктивний характер діалогу.

Українська делегація акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної території. Лише в період з 1 до 23 червня 2020 року зафіксовано 39 випадків недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ через блокпости уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії розмежування на непідконтрольну уряду України територію.

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Українська сторона підкреслила готовність надати необхідні безпекові гарантії та всебічне сприяння СММ ОБСЄ для розслідування інциденту з пошкодженням камери спостереження Спеціальної моніторингової місії в районі населеного пункту Широкине (Донецька область), яке сталося 22 червня 2020 року внаслідок обстрілу з непідконтрольної уряду України території.

Українська сторона запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів на проектних ділянках до наступного засідання ТКГ.

Завдяки зусиллям української делегації в межах робочої групи з соціально-економічних питань після двотижневої перерви було відновлено роботу українського оператора мобільного зв’язку в ОРДЛО України.

Українська сторона ініціювала обговорення підходів до розв'язання екологічних проблем в ОРДЛО України. Зокрема, порушила питання безпечного зберігання радіоактивних матеріалів, які знаходяться в ОРДЛО України, та можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу ситуації. Також делегація порушила питання забезпечення водопостачання у зоні конфлікту.

У межах робочої групи з політичних питань українська делегація надала сторонам консультацій календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

Також було наголошено на можливості проведення виборів в ОРДЛО України виключно після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.

Радники української делегації в ТКГ – представники окремих районів Донецької та Луганської областей України у політичній групі взяли активну участь у цих консультаціях.

У межах гуманітарної групи обговорювалися питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".

Делегація України знову наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ у Луганській області з гуманітарних міркувань, а також укотре підтвердила готовність надати гарантії безпеки на період побудови інфраструктури КПВВ з боку тимчасово окупованих територій за умови реального проведення робіт.

Наступний раунд консультацій у межах ТКГ запланований на 8 липня.

Українська сторона робить усе можливе для виконання домовленостей лідерів країн – учасниць Нормандського формату, досягнутих у Парижі 9 грудня 2019 року, для забезпечення якнайшвидшого проведення наступного саміту в Берліні.

Підсумовуючи дискусію, модератор від ОБСЄ посол Хайді Грау позитивно оцінила активізацію роботи української сторони, зазначивши, що це внесло конструктив у роботу усіх груп ТКГ.
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Топ коментарі
+12
"Население", открой глаза и помни, кому обязано мирной жизнью
Мнения 25-июн, 19:209 1 948 0

Про корабельную сосну писать не буду. Но напишу, пожалуй, про другое.

Морг в Артемовске, конец зимы 2015-го. Гробы - не знаю, из сосны ли, но в них лежат ребята, каждый из которых, может быть, превосходил по интеллектуальным способностям и Арахамию, и Корниенко, не говоря уже об их "лидере".

И вместо того, чтобы ржать - они погибали под Дебальцево. Мужества - вагон и маленькая тележка. Совести - бесконечность. Чувства долга - необъятное.

И давайте опустим те попытки очернить воинов, которые делаются нашими 73%, якобы, разные туда шли.

Один факт, что оказались в Дебальцево, а не в тылу, что погибли на линии фронта, а не на концерте - все объясняет.

Я понимаю, это не в моде у 73% - вспоминать о погибших, тем более это и не было их войной.

Но если уж заговорили про сосну - то пусть ассоциации будут другие.

Открой глаза, "население", и помни, кому обязано своей мирной жизнью.

Да, теперь уж точно голодной.

И с высокой стоимостью коммуналки.

А еще без зарплаты и работы, и осень близится.

Но ты же, "население", само постаралось - так распорядиться сохраненной тебе мирной жизнью.

Елена Кудренко
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25.06.2020 22:14
+7
Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы - Цензор.НЕТ 6352
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25.06.2020 22:19
+5
В більших чим теперішня територія України.
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25.06.2020 22:28
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"Население", открой глаза и помни, кому обязано мирной жизнью
Мнения 25-июн, 19:209 1 948 0

Про корабельную сосну писать не буду. Но напишу, пожалуй, про другое.

Морг в Артемовске, конец зимы 2015-го. Гробы - не знаю, из сосны ли, но в них лежат ребята, каждый из которых, может быть, превосходил по интеллектуальным способностям и Арахамию, и Корниенко, не говоря уже об их "лидере".

И вместо того, чтобы ржать - они погибали под Дебальцево. Мужества - вагон и маленькая тележка. Совести - бесконечность. Чувства долга - необъятное.

И давайте опустим те попытки очернить воинов, которые делаются нашими 73%, якобы, разные туда шли.

Один факт, что оказались в Дебальцево, а не в тылу, что погибли на линии фронта, а не на концерте - все объясняет.

Я понимаю, это не в моде у 73% - вспоминать о погибших, тем более это и не было их войной.

Но если уж заговорили про сосну - то пусть ассоциации будут другие.

Открой глаза, "население", и помни, кому обязано своей мирной жизнью.

Да, теперь уж точно голодной.

И с высокой стоимостью коммуналки.

А еще без зарплаты и работы, и осень близится.

Но ты же, "население", само постаралось - так распорядиться сохраненной тебе мирной жизнью.

Елена Кудренко
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25.06.2020 22:14 Відповісти
Кто организовал оборону Дебальцевского аппендикса таким "успешньім" образом ? Я не о солдатах и офицерах в войсках , а о ГШ и Главнокомандующем ?
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25.06.2020 22:48 Відповісти
Ну если ничего не делать, а только стучать хером по роялю, тогда да ты великий зеленый стратеХ диванных войск. ******* не мешки таскать.
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25.06.2020 23:04 Відповісти
Ну самолайки у таких ботов с красными шариками как ты. А мюсли у тебя в голове. Поэтому они тебе понятны на всю глубину.
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25.06.2020 23:06 Відповісти
Новость о старом.......
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25.06.2020 22:14 Відповісти
Минздрав посоветовал россиянам съедать не более 1,5 кг красной икры в неделю

Министерство здравоохранения составило новые рекомендации для россиян по ведению здорового образа жизни. В новом методическом пособии гражданам предлагают ограничить в своём рационе потребление сахара и соли. Особую опасность, по мнению диетологов, для организма могут нести морепродукты. Россиянам предлагают дозировать потребление форели, лосося, кижуча, лобстеров. Ограничивать себя стоит и в потреблении красной икры, которой часто злоупотребляют россияне, особенно старшего возраста.

«Привычка вёдрами есть икру лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, атлантического лосось, форели осталась у россиян с советских времён. Редко найдёшь семью, которая бы не ела икру каждый день. Особенно уязвимы к этому пенсионеры, но именно им опаснее всего есть много икры, ведь они уже имеют к своему преклонному возрасту отложения солей в организме, что чревато закупоркой сосудов и тромбами. Поэтому хочется, прежде всего, обратиться именно к пенсионерам с просьбой ограничить потребление красной икры полтора килограммами в неделю. Понимаю, что хочется ни в чём не отказывать себе в старости, но нужно ответственно отнестись к здоровью», - рассказала составитель пособия, доктор медицинских наук Инна Травникова.

В Минздраве предупредили и о необходимости контроля уровня сахара в крови. Особое внимание в пособии уделено фруктозе, содержащейся в большинстве фруктов и ягод. Тут ведомство рекомендует не есть больше 3 килограммов в неделю таких фруктов, как папайя, маракуйя, питахайя (драконий фрукт), манго, карамбола и другие. Их желательно заменить яблоками сорта Симиренко и отечественными корнеплодами.

Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы - Цензор.НЕТ 8788
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25.06.2020 22:14 Відповісти
А лучше вообще не есть.Тогда не будет тромбов и закупорок не надо будет срать бегать на улицу .Ну разве самую малость ягеля и щи с бярезовой коры
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25.06.2020 22:49 Відповісти
Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу - обсуждали допуск ОБСЕ на все территории, восстановление мобильной связи и экологические проблемы - Цензор.НЕТ 6352
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25.06.2020 22:19 Відповісти
В каких территориях?
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25.06.2020 22:21 Відповісти
В більших чим теперішня територія України.
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25.06.2020 22:28 Відповісти
Самая большая досталась от СССР, дуракам досталась, не смогли обустроить такую страну.
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25.06.2020 23:01 Відповісти
Так такие ..... как ты под ногами крутятся.
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25.06.2020 23:08 Відповісти
"В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех".

Кого-то можно и "по собственному желанию".
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25.06.2020 22:23 Відповісти
На факте оккупации все это балабольство никак не скажется. Юридически - это все обычное предательство и шашни с оккупантами. В военное время таких переговорщиков обычно ставят к стенке,но у нас мир в банановой Республике. Задача же ОБСЕ - зафиксировать статус-кво оккупированных территорий и обеспечить покой бурятов, что бы в них не стреляли.
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25.06.2020 22:27 Відповісти
Восстановление какой нахрен связи? Ещё банкоматы им на парашютах сбросьте и воду конечно в Крым…
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25.06.2020 22:29 Відповісти
А что вы хотите?Зеленскому и его "соснам народа" ватное население лугандона ментально более близко,чем население свободной Украины.Вот для своих и стараются.
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26.06.2020 07:51 Відповісти
Агент Ермак получил очередную порцию указанию от своих хозяев из Кремля.
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25.06.2020 22:30 Відповісти
Давайте уже не пистите а запускайте в Украину гондонов лугандонских гардонов с автоматами и я знаю,шо их 2 таких гондонов из лугандонии прежде чем меня они убьют я их сук убью двоих топором на своей территории в доме.

Шо вы суки падлы квартельные из телевизора вытворяете, сволочи ? Шо вы делаете, твари прокацапские ?
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25.06.2020 22:33 Відповісти
первый вопрос - да
второй вопрос - шиш
третий вопрос - возможно
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25.06.2020 22:40 Відповісти
Все идет в нужном направлении , а направление на вторую встречу в Нормандском формате. Именно там будет решаться принципиальньій и ключевой вопрос - вьівод российских войск и вооружений с Донбасса.
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25.06.2020 22:52 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом. Точнее совсем не верится.
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26.06.2020 00:55 Відповісти
Ты,человече,похоже из другого измерения вещаешь.Достаточно просто послушать,что наговорил за последнюю неделю царь московии пуйло первое про "исконно русские земли", которые должны вернуть рахе бывшие союзные республики, чтобы понять,что рашисты по своей воле никогда не уйдут с оккупированных земель.Только идиот в наркотическом бреду может видеть мир в зеньках путлера.
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26.06.2020 07:59 Відповісти
Не тупи , про миролюбие Путина речь не идет. РФ-ию нагибают на уход с Донбасса , не факт , что єто сработает , но єкономическое ослабление противника на руку Украине. Идет сложная дипломатическо- силовая партия , пока Украина играет не одна против РФ - шанс вьіиграть у нас есть.
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26.06.2020 08:34 Відповісти
"В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок." Все остальное после этой цитаты это для успокоения небайдужых украинцив т.к. реальной всеобъемлющей деэскалации не будет ну по типу разведения в птровском или Золотом ( недели тишины не было, а "развели" как котят с подачи бубочки), вывода техники тоже не будет на крайний случай загонят в сараи и повесят амбарные замки, а про контроль над границей еще из уст величайшего политика звучало о муниципальной охране состоящей из представителей Нац.гвардии, представителей оккупантов и ОБСЕ.Вот потому-то и был вояж ермака в Белоруссию, Париж, Берлин.Формула Штанмаейра уже включена в проект Закона .Еще в мае знаток корабельных сосен озвучивал :"Корниенко также выразил надежду, что 25 октября выборы также пройдут и на оккупированных территориях Донбасса.«Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому шло», - добавил он."
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25.06.2020 23:10 Відповісти
"... была возобновлена ​​работа украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО Украины" --- значит развязка близка. Операторы что-то уже знают. Захватывают рынок за ранее.
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26.06.2020 00:47 Відповісти
 
 