Відбувся черговий раунд переговорів стосовно Донбасу - обговорювали допуск ОБСЄ на всі території, відновлення мобільного зв'язку та екологічні проблеми
Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
Під час дискусії українська сторона в ТКГ наголосила на важливості встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.
У межах робочої групи з безпекових питань обговорювалася низка пропозицій, внесених українською стороною. Вони, серед іншого, стосувалися протимінної діяльності та забезпечення безпеки для мирного населення, нових точок розведення сил і засобів, забезпечення сталого припинення вогню. Модератор групи посол Яшар Халіт Чевік відзначив конструктивний характер діалогу.
Українська делегація акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї тимчасово непідконтрольної території. Лише в період з 1 до 23 червня 2020 року зафіксовано 39 випадків недопуску спостерігачів СММ ОБСЄ через блокпости уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії розмежування на непідконтрольну уряду України територію.
Українська сторона підкреслила готовність надати необхідні безпекові гарантії та всебічне сприяння СММ ОБСЄ для розслідування інциденту з пошкодженням камери спостереження Спеціальної моніторингової місії в районі населеного пункту Широкине (Донецька область), яке сталося 22 червня 2020 року внаслідок обстрілу з непідконтрольної уряду України території.
Українська сторона запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів на проектних ділянках до наступного засідання ТКГ.
Завдяки зусиллям української делегації в межах робочої групи з соціально-економічних питань після двотижневої перерви було відновлено роботу українського оператора мобільного зв’язку в ОРДЛО України.
Українська сторона ініціювала обговорення підходів до розв'язання екологічних проблем в ОРДЛО України. Зокрема, порушила питання безпечного зберігання радіоактивних матеріалів, які знаходяться в ОРДЛО України, та можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу ситуації. Також делегація порушила питання забезпечення водопостачання у зоні конфлікту.
У межах робочої групи з політичних питань українська делегація надала сторонам консультацій календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.
Також було наголошено на можливості проведення виборів в ОРДЛО України виключно після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.
Радники української делегації в ТКГ – представники окремих районів Донецької та Луганської областей України у політичній групі взяли активну участь у цих консультаціях.
У межах гуманітарної групи обговорювалися питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".
Делегація України знову наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ у Луганській області з гуманітарних міркувань, а також укотре підтвердила готовність надати гарантії безпеки на період побудови інфраструктури КПВВ з боку тимчасово окупованих територій за умови реального проведення робіт.
Наступний раунд консультацій у межах ТКГ запланований на 8 липня.
Українська сторона робить усе можливе для виконання домовленостей лідерів країн – учасниць Нормандського формату, досягнутих у Парижі 9 грудня 2019 року, для забезпечення якнайшвидшого проведення наступного саміту в Берліні.
Підсумовуючи дискусію, модератор від ОБСЄ посол Хайді Грау позитивно оцінила активізацію роботи української сторони, зазначивши, що це внесло конструктив у роботу усіх груп ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Мнения 25-июн, 19:209 1 948 0
Про корабельную сосну писать не буду. Но напишу, пожалуй, про другое.
Морг в Артемовске, конец зимы 2015-го. Гробы - не знаю, из сосны ли, но в них лежат ребята, каждый из которых, может быть, превосходил по интеллектуальным способностям и Арахамию, и Корниенко, не говоря уже об их "лидере".
И вместо того, чтобы ржать - они погибали под Дебальцево. Мужества - вагон и маленькая тележка. Совести - бесконечность. Чувства долга - необъятное.
И давайте опустим те попытки очернить воинов, которые делаются нашими 73%, якобы, разные туда шли.
Один факт, что оказались в Дебальцево, а не в тылу, что погибли на линии фронта, а не на концерте - все объясняет.
Я понимаю, это не в моде у 73% - вспоминать о погибших, тем более это и не было их войной.
Но если уж заговорили про сосну - то пусть ассоциации будут другие.
Открой глаза, "население", и помни, кому обязано своей мирной жизнью.
Да, теперь уж точно голодной.
И с высокой стоимостью коммуналки.
А еще без зарплаты и работы, и осень близится.
Но ты же, "население", само постаралось - так распорядиться сохраненной тебе мирной жизнью.
Елена Кудренко
Министерство здравоохранения составило новые рекомендации для россиян по ведению здорового образа жизни. В новом методическом пособии гражданам предлагают ограничить в своём рационе потребление сахара и соли. Особую опасность, по мнению диетологов, для организма могут нести морепродукты. Россиянам предлагают дозировать потребление форели, лосося, кижуча, лобстеров. Ограничивать себя стоит и в потреблении красной икры, которой часто злоупотребляют россияне, особенно старшего возраста.
«Привычка вёдрами есть икру лососевых рыб: горбуши, кеты, нерки, кижуча, атлантического лосось, форели осталась у россиян с советских времён. Редко найдёшь семью, которая бы не ела икру каждый день. Особенно уязвимы к этому пенсионеры, но именно им опаснее всего есть много икры, ведь они уже имеют к своему преклонному возрасту отложения солей в организме, что чревато закупоркой сосудов и тромбами. Поэтому хочется, прежде всего, обратиться именно к пенсионерам с просьбой ограничить потребление красной икры полтора килограммами в неделю. Понимаю, что хочется ни в чём не отказывать себе в старости, но нужно ответственно отнестись к здоровью», - рассказала составитель пособия, доктор медицинских наук Инна Травникова.
В Минздраве предупредили и о необходимости контроля уровня сахара в крови. Особое внимание в пособии уделено фруктозе, содержащейся в большинстве фруктов и ягод. Тут ведомство рекомендует не есть больше 3 килограммов в неделю таких фруктов, как папайя, маракуйя, питахайя (драконий фрукт), манго, карамбола и другие. Их желательно заменить яблоками сорта Симиренко и отечественными корнеплодами.
Кого-то можно и "по собственному желанию".
Шо вы суки падлы квартельные из телевизора вытворяете, сволочи ? Шо вы делаете, твари прокацапские ?
второй вопрос - шиш
третий вопрос - возможно