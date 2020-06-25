Росія планує застосувати війська для створення сухопутного коридору в окупований Крим, - ГУР Міноборони
Російська Федерація має намір за допомогою військової сили пробити в окупований Крим сухопутний коридор і позбавити Україну виходу до Чорного моря
Про це заявив в інтерв'ю "Укрінформу" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перш за все, слід зауважити, що це - не ідея, а план. Очевидно, що стратегічний план застосування ЗС РФ для створення цього сухопутного коридору і позбавлення України виходу до Чорного моря і світового океану в плануючих документах Росії залишається", - сказав представник ГУР у відповідь на запитання, чи залишила Росія ідею "пробити" сухопутний коридор до Криму.
За словами Скібіцького, військова розвідка "має певну інформацію щодо навчань, які проводяться за таким же сценарієм, і інших дій".
"Тому такі плани існують. Але їхня реалізація вже залежатиме від багатьох факторів", - розповів він.
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А Бубочку в Ростов, отдыхать, устал он сильно.
шум поднимет только Порох, если бубочка не придумает его посадить конечно
это выкурит очередной айкос в кабинете с корабельной сосной и снимет ролик в фейсбук, скажет какие же они засранцы эти зелёные человечики
"А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
Заранее спасибо за ответ.
Вава-слесарь.
Слесарю - слесарево.
Итак: всякое вменяемо государство должно иметь три папочки планов:
а) на случай самой ОПАСНОЙ ситуации
б) на случай самой ВЕРОЯТНОЙ ситуации
в) план по реализации Великиго плана вождя и учителя.
При этом важно - у каждой группы отдельный руководитель, совместно - только ознакомление.
кто сдал Украинский КРЫМ без единого выстрела .
"Вы там держитесь" и не был отдан и.о президентом Турчиновым " Боевой Приказ"
178 воинским частям и соединениям , а также 72 боевым вымпелам Украинского ВМФ.
Вот и результат на фейсе. .
Пастор уже никому не поможет ! Боты (тока не надо).Капитально восстанавливается возле Балаклавы «Объект № 221», «Алсу-2») - (http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=44.519153,33.697214&spn=0.024785,0.038581&t=h&z=15 ссылка на Google maps ):
Правде надо смотреть в лицо.А Крым - как не потопляемый авианосец с 8 (восемью) стратегическими базами хранения ЯО в ближайшие годы никто не отдаст .
Пани Мила, Крым как стратегический объект - база для авиации - потерял значения после 2МВ.
Какой смыл в хранении стратег ЯО в Крыму?
И еще таких , как минимум семь складов и ядерных Арсеналов .
Кизилташ, "Объект 712"
Феодосия-13 или Предприятие почтовый индекс 105 - бывший секретный объект близ https://jalita.com/guidebook/sudak/index.shtml Судака в урочище Кизилташ (Красный камень), хранилище ядерных бомб в https://jalita.com/guidebook/crimea/total_information.shtml Крыму .
https://crimeanblog.blogspot.com/2011/11/secretnye-obiekty.html