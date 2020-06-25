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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14078) розвідка (3804) росія (63556) зовнішня розвідка (445) Скібіцький (285)

Росія планує застосувати війська для створення сухопутного коридору в окупований Крим, - ГУР Міноборони

Росія планує застосувати війська для створення сухопутного коридору в окупований Крим, - ГУР Міноборони

Російська Федерація має намір за допомогою військової сили пробити в окупований Крим сухопутний коридор і позбавити Україну виходу до Чорного моря

Про це заявив в інтерв'ю "Укрінформу" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перш за все, слід зауважити, що це - не ідея, а план. Очевидно, що стратегічний план застосування ЗС РФ для створення цього сухопутного коридору і позбавлення України виходу до Чорного моря і світового океану в плануючих документах Росії залишається", - сказав представник ГУР у відповідь на запитання, чи залишила Росія ідею "пробити" сухопутний коридор до Криму.

За словами Скібіцького, військова розвідка "має певну інформацію щодо навчань, які проводяться за таким же сценарієм, і інших дій".

"Тому такі плани існують. Але їхня реалізація вже залежатиме від багатьох факторів", - розповів він.

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Топ коментарі
+74
Порох потрібен.
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25.06.2020 23:11
+44
видосик про дальнобойщиков снимет
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25.06.2020 23:09
+43
Гвоздики и гиацинты???
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25.06.2020 23:09
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Росія планує застосувати війська для створення сухопутного коридору в окупований Крим, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8804
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26.06.2020 09:18 Відповісти
свихнувшаяся ботоксная бабушка-Сцарек. Интересно, пуйло только демонстрирует невменяемость и шизофрению или реально кукухой поехал?
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26.06.2020 11:12 Відповісти
Пороха надо!

А Бубочку в Ростов, отдыхать, устал он сильно.
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26.06.2020 09:31 Відповісти
Порох 5 лет продавал свои конфеты в раисе и Крыму, а во время Иловайска парад забацал хотя разведка предупреждала..
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26.06.2020 14:00 Відповісти
Зверніть увагу..Тільки констатація факту. А ні слова про " українська армія та командування негайно вживають заходів для укріплення обороноздатності на цьому напрямку" Тобто навіть сказати немає про що?
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26.06.2020 09:33 Відповісти
так і є. Додерібанівают країну тільки незрозуміло нащо? Якщо хйло захопить територію право їхньої власності автоматично втрачається
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26.06.2020 12:14 Відповісти
Вони цього не розуміють. Або сподіваються "всьо порєшать".
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26.06.2020 16:08 Відповісти
Козломордые не такие и тупые , они понимают что сейчас самое время ...А что им сейчас может помешать ,, Пороха ж - нема ,а Бубочка воевать не будет . .
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26.06.2020 09:35 Відповісти
бубочка даже шума не поднимет, сделает вид что так и должно быть..
шум поднимет только Порох, если бубочка не придумает его посадить конечно
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26.06.2020 09:39 Відповісти
максимум что Зеленский сделает против этого
это выкурит очередной айкос в кабинете с корабельной сосной и снимет ролик в фейсбук, скажет какие же они засранцы эти зелёные человечики
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26.06.2020 09:38 Відповісти
Мы б тоже перебросили 30 вагонов, но их подорвал главмародер петрило
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26.06.2020 09:39 Відповісти
Мдя .Ну вот и пришли!Сначала украли у людей фабрики ,заводы ,недра .Теперь и на землю обнулили -горожанам большой ЙУХ бесплатно.Кричат, -Частная собственность священна!Защищать людям что? Что у них осталось? Их жизни и их цепи вот что осталось .Аналогичная ситуация ,когда Гитлер напал на Францию -,кто из французов бросился на амбразуру дота?Ясен пень -никто ! Рабам им всё равно кто господин ,лишь бы не бил и кормил .И теперь с нашим главзелёным вруном и клоуном ,который ублажает олигархов и танцует на костях народных-мы стоим лицом к лицу с врагом ,которому нужна вода в украденный им же Крым .Это равносильно насрать соседу на его коврик возле его же двери ,позвонить и требовать туалетную бумагу ,так как она жизненно важна для его зада .Накормить бы этой использованной бумагой нашего зеленозадого бубочку ,пока не лопнет . Показывает как он борется с вирусом и переживает за народ -а тут бац!-и 5 млн пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума,который и так занижен -дальше некуда .Зеленокожий негодяй и нарик опоржнил на землю нацию и выпускает испражнения в виде антинародных законов-как из пулемёта .Ни одного положительного закона для людей -все принятые законы -нагрузить рабов ещё больше .Этот отстой всё хорошо понимает -да видимо у афакова компроматик хороший по поводу употребления зеленокожим наркоты -есть!Поэтому это чудо теперь ширяется ,ходит как марионетка и делает всё что ему прикажут .Вот как отстоять с таким нашу страну?
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26.06.2020 10:00 Відповісти
как отстоять ??? , как можно больше , вместе со скабеевыми , соловьиными пометами и остальной сволочью ******* на Зеленского .., ты вот сейчас как раз и отстаиваешь .., с ольгино наверное ...
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26.06.2020 11:07 Відповісти
Хватит этих страшилок! Как только под Президентами начинает качаться кресло, они начинают нас пугать, что Путин нападёт, но Путин напал ещё в феврале 14 года и по сей день, неужели это так незаметно для них?
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26.06.2020 10:20 Відповісти
А я уже и не против. Ватные города встряхнуть надо. Когда пару бомб попадут в девятиэтажки поклонников ЗЕшляпы и опзж, может задумаются..
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26.06.2020 10:30 Відповісти
кацапе, пости свои болезненные бредни у себя в нарабсее...
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26.06.2020 12:24 Відповісти
Ты за ЗЕшляпу голосовал?
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26.06.2020 14:10 Відповісти
Оце операвність ГУРа. Вже всі повідомили західні країни, вже навіть дітям у мільтиках показали і нарешті свіжайшу інформацію видав ГУР. Молодці. Але не можна списувати, потрібно свою роботу робити самим.
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26.06.2020 10:48 Відповісти
Це зрозуміло , що Раш4а бажае , а що саме Україна робить ...? Україна під Командуючим Зе..щоб цього не сталося?Строе дзоти ?Укріплюе оборону ?Ставить перешкоди ?чи знищуе патріотичний рух...
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26.06.2020 12:42 Відповісти
Не здивуюсь коли тепер партія Шарая , або Медведчука закличе в Україну, Рашку на ...огонEк ..Скільки простору без бою Україна здала в тилу прорашинським силам ?))Судячи Зе качаеться з одного боку в інший , з кожним разом це качання стае менше....
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26.06.2020 12:54 Відповісти
Единственый выход вооружатся чтоб отбить охоту лезть к нам
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26.06.2020 13:48 Відповісти
Пользуясь случаем, что тут в каментах собралось столько экспертов в военном деле, я хочу задать вопрос, который не даёт мне покоя давно:
"А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
Заранее спасибо за ответ.
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26.06.2020 17:04 Відповісти
насяльник...
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26.06.2020 17:40 Відповісти
Не піддавайтеся на провркацію, паніку і залякування моцкалів. Вони знають, що відкрито рипатися не можна - санкціїї і не такі символічні, а реальні. Ніхто і відра газу, чи нафти не купить. Зробити якусь провокацію - не вийде, всі знають, що ті хочуть захопити дамбу. Як тільки 100 тисяч підуть - повстане частина Кавказу, бо не все там так рівнозначно. Відволікати війська від Китаю - жопа зразу і ніхто не рипниться. Застосування ядерної зброї? Тут зовсім не вийде, бо тільки щось бабахне - санкції до знищення московії, а вона не радянський союз, без обладнання і сировини цивілізованого світу двойна жопа. А ви точно знаєте, що ще ті ракети вилетять? Скоріше половина з них не шевенеться, а ще якась кількість вибухне в шахтах. Це все робиться, щоб залякати сцикуна і що він сам дав їм воду.
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26.06.2020 17:10 Відповісти
Як казали найкращі з нас:'' Нам ніхто не допоможе крім Господа Бога і нас самих!"
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26.06.2020 22:19 Відповісти
Зеленского пора перекалифицировать в водопроводчики.
Вава-слесарь.
Слесарю - слесарево.
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26.06.2020 17:26 Відповісти
Фу, одно гавно и не единой мысли....
Итак: всякое вменяемо государство должно иметь три папочки планов:
а) на случай самой ОПАСНОЙ ситуации
б) на случай самой ВЕРОЯТНОЙ ситуации
в) план по реализации Великиго плана вождя и учителя.
При этом важно - у каждой группы отдельный руководитель, совместно - только ознакомление.
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26.06.2020 17:43 Відповісти
Наше Государство имеет один универсальный план на все случаи НЕ СТРЕЛЯТЬ.Не провоцировать кацапию.
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26.06.2020 19:35 Відповісти
Это не предмет для ёрничанья. Прямых обстрелов и ввода войск тоже никто не ожидал.
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27.06.2020 10:24 Відповісти
Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы вторглись российские десантники в августе 2014-го.
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26.06.2020 18:07 Відповісти
Вся Россия этого ждет-не дождется, а Путлер ссыт....
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26.06.2020 18:37 Відповісти
Что и следует ожидать,мировое сообщество об анексии Крыма ускорено забывает,о войне на востоке Украины вспоминает все реже и реже вот ,,зеленые человечки,,пробют коридор в Крым а мировое сообщество снова чуть-чуть языками поплещет и все забудет.
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26.06.2020 19:33 Відповісти
А зеки скорочуюють армію, а ментам підвищені премії виплачують з грошей на совід19.
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26.06.2020 22:17 Відповісти
Неможет быть, Зеля посмотрел в глаза Путлеру и увидел там мир
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26.06.2020 23:02 Відповісти
вислюк все напутал, то были не глаза, то был шоколадный глаз пуйла, который Янелох с вожделением обнюхал и лизнул.))
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26.06.2020 23:14 Відповісти
Что - то Все забывают -

кто сдал Украинский КРЫМ без единого выстрела .
"Вы там держитесь" и не был отдан и.о президентом Турчиновым " Боевой Приказ"
178 воинским частям и соединениям , а также 72 боевым вымпелам Украинского ВМФ.
Вот и результат на фейсе. .
Пастор уже никому не поможет ! Боты (тока не надо).Капитально восстанавливается возле Балаклавы «Объект № 221», «Алсу-2») - (http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=44.519153,33.697214&spn=0.024785,0.038581&t=h&z=15 ссылка на Google maps ):

Правде надо смотреть в лицо.А Крым - как не потопляемый авианосец с 8 (восемью) стратегическими базами хранения ЯО в ближайшие годы никто не отдаст .
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27.06.2020 00:19 Відповісти
Крым - как не потопляемый авианосец с 8 (восемью) стратегическими базами хранения ЯО

Пани Мила, Крым как стратегический объект - база для авиации - потерял значения после 2МВ.

Какой смыл в хранении стратег ЯО в Крыму?
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29.06.2020 15:46 Відповісти
https://starcom68.livejournal.com/2439595.html
И еще таких , как минимум семь складов и ядерных Арсеналов .
Кизилташ, "Объект 712"

Феодосия-13 или Предприятие почтовый индекс 105 - бывший секретный объект близ https://jalita.com/guidebook/sudak/index.shtml Судака в урочище Кизилташ (Красный камень), хранилище ядерных бомб в https://jalita.com/guidebook/crimea/total_information.shtml Крыму .
https://crimeanblog.blogspot.com/2011/11/secretnye-obiekty.html
Росія планує застосувати війська для створення сухопутного коридору в окупований Крим, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 3497
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27.06.2020 00:28 Відповісти
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