Росія планує застосувати війська для створення сухопутного коридору в окупований Крим, - ГУР Міноборони

Російська Федерація має намір за допомогою військової сили пробити в окупований Крим сухопутний коридор і позбавити Україну виходу до Чорного моря

Про це заявив в інтерв'ю "Укрінформу" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перш за все, слід зауважити, що це - не ідея, а план. Очевидно, що стратегічний план застосування ЗС РФ для створення цього сухопутного коридору і позбавлення України виходу до Чорного моря і світового океану в плануючих документах Росії залишається", - сказав представник ГУР у відповідь на запитання, чи залишила Росія ідею "пробити" сухопутний коридор до Криму.

За словами Скібіцького, військова розвідка "має певну інформацію щодо навчань, які проводяться за таким же сценарієм, і інших дій".

"Тому такі плани існують. Але їхня реалізація вже залежатиме від багатьох факторів", - розповів він.

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