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Новини Хабарники
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НАБУ (4983) Кіровоградщина (532) Балонь (20)

Голову Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. ФОТО

На хабарі затримано голову обласної державної адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НАБУ.

У повідомленні зазначається: "25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва САП викрили голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА "на гарячому".

Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами.

Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другого – у 250 тис. грн — їх викрито на гарячому.

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Голову ОДА та його пособника, посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину".

Як пише Сергій Лещенко в телеграмі йдеться йде про голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.

Голову Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря 01
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Топ коментарі
+45
конец эпохи бедности
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25.06.2020 23:34
+31
Зараз в моді Оман.
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25.06.2020 23:43
+25
Всьо в ячейку "СН" Може на білети в Ростов збирають?
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25.06.2020 23:40
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Думаю, що здали, бо крисятничав - не доносив потрібну долю на верх. - Нє по понятіям...
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26.06.2020 10:16 Відповісти
Это капец, все начинания коту под хвост, надо завести кошку.
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26.06.2020 10:21 Відповісти
Страна называется Украинское Сомали. Поэтому, как сказал Зеленский Трампу - мы уже другая страна, мы уже другие люди, у нас нет коррупции. Согласен с его словами полностью, но с уточнением - у нас нет уже коррупции в тех размерах, у нас просто другая большая коррупция. Причём, этот чиновник - креатура Зеленского. Тоже друг, тоже незаменимый профессионал, коих сейчас в Украине очень трудно найти - с кадрами дефицит. С такими кадрами.
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26.06.2020 10:39 Відповісти
Прийшли нові обличчя--не тількі тупі,а і найбільші злодії
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26.06.2020 11:12 Відповісти
Хахахаха) Так его Зе!ля назначил https://www.president.gov.ua/news/pershij-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-predstaviv-novo-58297
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26.06.2020 11:14 Відповісти
всех ОГА нахначает президент
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26.06.2020 14:39 Відповісти
Отож. Выходит зе!ля взяточник, вор, барига и мародьйор
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26.06.2020 14:43 Відповісти
У нас в стране каждый человек отвечает сам за себя после 16
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26.06.2020 14:57 Відповісти
Иссессно. Но это только тогда если не выяснится, что он комуто заносил, или его ктото покрывал, или его туда специально поставили такие дела делать. Ато ставит зе!ля чювака, а тот хабари гребёт миллионами. Выходит зе!ля и соответствующие службы при назначении и по результатам работы не выявил хабарника в особо крупных размерах. И комментариев от него на данный момент по этому поводу никаких нету. Что какбы намекает, что и другие назначения могут быть, и скорее всего и есть в таком же роде. Все таки, если ты назначаешь на должность, то результаты "работы" такого лица, налагают и на тебя. Тыж назначил.
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26.06.2020 15:11 Відповісти
Та нє - слуги ж чесні, корупцію перемогли.
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26.06.2020 11:44 Відповісти
Не сси Балон , завтра кенти на поруки вiзьмуть , обезжирять ,i пiдеш на пiдвищення ! Хабарник хабарника не посодить !
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26.06.2020 12:19 Відповісти
Итак первое:
в новостях напечатали
НАБУ дело завело
выйти под залог вот все три золотых правила настоящего бюрократа выполнено теперь можно выпускать на волю.
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26.06.2020 12:51 Відповісти
Ай, беда...Мусорок всю жизнь, не покладая рук, грудью стоял на защите Закона и Права. От усердия аж диссертацию на тему защитил. И на тебе ! Бес попутал ! На бензин не хватало. Беда ! Держава понесла большую утрату. На кого теперь область оставить? Придется квартальщику самому рукава закатывать.
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26.06.2020 13:16 Відповісти
Всюди за дії підлеглих відповідальність несе і керівник. Хай цей зезедент, котрий призначає цю гидоту, накаже сам себе. Відшльопає себе по дупі, або назове себе гівнюком)))). Та не забуде викласти це чудове відєо в інтернеті)))
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26.06.2020 14:53 Відповісти
Дєтішкам на молочішко... Все одно скоро випустять під дуже смішну заставу. А там слідство років 5-6 триватиме,стільки ж суд,якщо до суду взагалі дійде.Схема давно вже відпрацьована.Курва штепа на дасть збрехати...
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26.06.2020 15:11 Відповісти
Нужно вводить смертную казнь через повешивание, На площадях. Может поможет
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26.06.2020 15:16 Відповісти
Штрафы за нарушение пдд, за дтп к ответственности привлечь тех, кто с деньгами и волосатой рукой нельзя. Какое повешение, какое четвертование... Да хоть расстрел из рсзо пропишите в кодекс
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26.06.2020 15:26 Відповісти
Исторические примеры говорят, что не поможет.
На лекции об уголовных наказаниях преподаватель по уголовному праву приводил нам классический пример, когда в средневековой Франции казнили на площади известного вора-карманника. Собралась большая толпа зевак, в это время в толпе работали карманники, одного из них поймали, ещё два убежали (возможно были и необнаруженные).

То есть вешали их же коллегу, а они всё равно не боялись. Потому что соблазн велик, это заработок, ремесло . . . Так что расстрелы коррупционеров ничего не дадут. А учитывая практику подкидывания денег спецслужбистами, могут быть ещё и средством сведения счетов.

Надо сажать, просто с волчьим билетом до конца жизни (не после судимости, а вообще никогда никуда не брать на государственную работу больше, после того как отсидит большой срок).

А у нас сидевший Медведчук - был главой АП, теперь депутат.
Сидевший Янукович стал Президентом. И так далее по списку . . .
Так не должно быть. Тюрьма должна быть пожизненным клеймом в глазах общества.
А если обществу пофиг, то ему садятся на шею и дурят его . . .

Вот, например, какая нафиг отмена люстрации ? Волчий билет навсегда . . . А они отменяют.
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26.06.2020 16:45 Відповісти
Да, а иначе ничего не поможет с коррупцией.
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26.06.2020 19:19 Відповісти
Ну что там? Зе!ля както прокомментировал деяния назначенного им "свынарчука"(с)?
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26.06.2020 15:23 Відповісти
Ха!
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
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26.06.2020 15:27 Відповісти
ну что, зелебобы, топ-коррупции уже точно нет?
или это не точно?
кстати, в сумке конкретно намного больше, чем 250 тысяч. одна пачка 200-соток это 20 тысяч, а пачек там больше, чем 12. и 500-сотки торчат.
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26.06.2020 15:39 Відповісти
Новые лица . . .
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26.06.2020 16:40 Відповісти
новая банда, а не лица, которая грабит и так бедный народ Украины, это уж точно, с бедного народа, сделает нищим...
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26.06.2020 19:15 Відповісти
я ненавижу зелю но здесь новой власти плюс
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26.06.2020 17:10 Відповісти
Якого дідька вам 1000-гривневу купюру зробили? Передали б все одним пакунком в 2 кіла І всьо.. Ні, треба сумками кілька раз носити і ганьбитися на весь світ)
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26.06.2020 18:25 Відповісти
Этот капец, пока не будет давать пожизненное (на расстрел сейчас никто не пойдёт) с конфискацией имущества всей семьи, причём проверять в течение пяти лет после приговора - проявилось что-то - конфисковать! Ничего не будет, они не боятся, почти ничем не рискуют. И не говорите мне, зачем их кормить государству всю жизнь - все равно дешевле будет!!!
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26.06.2020 18:45 Відповісти
Так эта турборежимная братия,никогда не примет законы о коррупции,не будут же они против себя их принимать,скорее всего проводят законы,как можно больше состричь шерсти с баранов, за них голосовавших.
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27.06.2020 14:52 Відповісти
Во п#дар оборзел, нихрена не боится при таком не лохе, та тебя тварь на пожизненное надо, а лучше в расход пустить, чтоб другим не повадно было.
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26.06.2020 19:05 Відповісти
в набу и сбу.не занёс просто,жадность фраера сгубила,в долгую работать надо,не подсказали просто как нужно,сырой корупционер какой-то
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27.06.2020 00:05 Відповісти
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