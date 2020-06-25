Голову Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. ФОТО
На хабарі затримано голову обласної державної адміністрації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НАБУ.
У повідомленні зазначається: "25 червня 2020 року детективи НАБУ спільно з ГУ БКОЗ та УСБУ в одній із областей за процесуального керівництва САП викрили голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА "на гарячому".
Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти мали передаватися траншами.
Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передачі другого – у 250 тис. грн — їх викрито на гарячому.
Голову ОДА та його пособника, посадовця цієї ж ОДА, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину".
Як пише Сергій Лещенко в телеграмі йдеться йде про голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня.
Будь ласка, зачекайте...
в новостях напечатали
НАБУ дело завело
выйти под залог вот все три золотых правила настоящего бюрократа выполнено теперь можно выпускать на волю.
На лекции об уголовных наказаниях преподаватель по уголовному праву приводил нам классический пример, когда в средневековой Франции казнили на площади известного вора-карманника. Собралась большая толпа зевак, в это время в толпе работали карманники, одного из них поймали, ещё два убежали (возможно были и необнаруженные).
То есть вешали их же коллегу, а они всё равно не боялись. Потому что соблазн велик, это заработок, ремесло . . . Так что расстрелы коррупционеров ничего не дадут. А учитывая практику подкидывания денег спецслужбистами, могут быть ещё и средством сведения счетов.
Надо сажать, просто с волчьим билетом до конца жизни (не после судимости, а вообще никогда никуда не брать на государственную работу больше, после того как отсидит большой срок).
А у нас сидевший Медведчук - был главой АП, теперь депутат.
Сидевший Янукович стал Президентом. И так далее по списку . . .
Так не должно быть. Тюрьма должна быть пожизненным клеймом в глазах общества.
А если обществу пофиг, то ему садятся на шею и дурят его . . .
Вот, например, какая нафиг отмена люстрации ? Волчий билет навсегда . . . А они отменяют.
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
или это не точно?
кстати, в сумке конкретно намного больше, чем 250 тысяч. одна пачка 200-соток это 20 тысяч, а пачек там больше, чем 12. и 500-сотки торчат.