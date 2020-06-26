Київ надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух, - Кличко

Міська влада надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з потерпілими родинами.

"Нам у дуже стислі терміни потрібно вирішити багато питань. Ви знаєте, що міська влада виділила матеріальну допомогу постраждалим жителям від 50 до 100 000 гривень. Також ми ухвалили рішення надати, разом із фондом "Майбутній Київ", додаткову матеріальну допомогу готівкою - за заявами кожного з потерпілих. Ці гроші потрібні людям для відновлення документів і на речі першої необхідності. Вже завтра вони зможуть отримати ці кошти", - розповів Кличко.

Кличко також зазначив, що за кошти міського бюджету планується зробити ремонти в квартирах, які отримають постраждалі жителі.

"Ми зробимо ремонт у нових квартирах для постраждалих мешканців. Щойно вони отримають ключі, ми готові це зробити. Для того, щоб якомога швидше люди змогли повернутися до нормального життя", - підсумував мер Києва.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 в Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху п'ятеро осіб загинуло, п'ятеро зазнали травм.

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