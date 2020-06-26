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вибух (4364) Київ (19115) Кличко (3477) обвалення (121)

Київ надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух, - Кличко

Київ надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух, - Кличко

Міська влада надасть додаткову грошову допомогу всім постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з потерпілими родинами.

"Нам у дуже стислі терміни потрібно вирішити багато питань. Ви знаєте, що міська влада виділила матеріальну допомогу постраждалим жителям від 50 до 100 000 гривень. Також ми ухвалили рішення надати, разом із фондом "Майбутній Київ", додаткову матеріальну допомогу готівкою - за заявами кожного з потерпілих. Ці гроші потрібні людям для відновлення документів і на речі першої необхідності. Вже завтра вони зможуть отримати ці кошти", - розповів Кличко.

Кличко також зазначив, що за кошти міського бюджету планується зробити ремонти в квартирах, які отримають постраждалі жителі.

"Ми зробимо ремонт у нових квартирах для постраждалих мешканців. Щойно вони отримають ключі, ми готові це зробити. Для того, щоб якомога швидше люди змогли повернутися до нормального життя", - підсумував мер Києва.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 в Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, у десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху п'ятеро осіб загинуло, п'ятеро зазнали травм.

Дивіться також: Зеленський пообіцяв забезпечити новими квартирами з ремонтом усіх постраждалих від вибуху в багатоповерхівці у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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ещё каждому по лимону. теперь от кличка.
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26.06.2020 00:01 Відповісти
Так может им газконтора предоставит???? Пусть нахрен выселят тех кретинов которые резиновый шланг на хомуты прикрутили!
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26.06.2020 00:02 Відповісти
Якось дивно звучить в нових квартирах робити ремонт.
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26.06.2020 00:08 Відповісти
За личный счет мера?
Надо за счет народных депутатов, которые систему страхования похеряли напрочь.
И за счёт нацБанка,, обесценившего национальную валюту более чем в 15 раз! Что отмело сам смысл страхования.
За счёт всех работников КабМина, которым было выгодно обесценивание национальной валюты.
А что сделает мер? Выделит деньги из общей кассы - налогов трудящихся. Реально виноватые - не пострадают
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26.06.2020 00:12 Відповісти
Почему Киев? Пускай газовщики берут и покупают жильцам новые квартиры. Ато деньги за подключение и за разрешения бешенные если не сказать безумные дерут, а сами не могут нормально ни трубы сварить ни счетчик прикрутить
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26.06.2020 00:21 Відповісти
Почему опять за все должны платить налогоплательщики??? Когда наконец газовики понесут ответственность??? Бабки ежемесячно берут, а чуть что - они не при чем...
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26.06.2020 00:28 Відповісти
Мы сделаем ремонт в новых квартирах для пострадавших жителей. Как только они получат ключи, мы готовы это сделать. Для того, чтобы как можно быстрее люди смогли вернуться к нормальной жизни", - подытожил мэр Киева. Источник: https://censor.net/n3204481
Кто то будет делать ремонт новыйх квартир????? Насчет ключей не понял.
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26.06.2020 00:30 Відповісти
Интересно как он это сказал...Не мэрия Киева предоставит, а Киев...имея ввдиду всех киевлян. Отобьет за счет тарифов на проезд.
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26.06.2020 01:11 Відповісти
В старые времена жертв пожара ( тут больше взрыва) называли погорельцами.. Это Страшная беда и не дай Бог кому то попасть в такую ситуацию. Но хоть в чем то беднягам "повезло", хотя это слово мало подходит к данной ситуации, но все же. Это то что впереди местные выборы и это все таки Киев. Так что и местная власть в виде Витали и центральная в виде Зели и его "молодой команды" все таки постараются им помочь. Хотя понятно что нафик бы это помощь, лучше бы этого ни чего не было. Но все же.
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26.06.2020 07:43 Відповісти
 
 