На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця. ФОТО
В Ривненской области правохранители блокировали деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на перепродаже нелегально добытого янтаря.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Жительницы Рокитновского района области организовали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей перевозки через границу Украины в обход установленных таможенных правил.
Сегодня, 25 июня, в ходе ряда обысков сотрудники полиции изъяли 142 килограмма расфасованных камней различной фракции. Общая стоимость изъятого янтаря-сырца - 2 миллиона гривен.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все лица, которые могут иметь отношение к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).
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