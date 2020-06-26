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Новини Янтарная мафия
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На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця. ФОТО

В Ривненской области правохранители блокировали деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на перепродаже нелегально добытого янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 01

Жительницы Рокитновского района области организовали приобретение и хранение янтаря с целью дальнейшей перевозки через границу Украины в обход установленных таможенных правил.

На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 02

Сегодня, 25 июня, в ходе ряда обысков сотрудники полиции изъяли 142 килограмма расфасованных камней различной фракции. Общая стоимость изъятого янтаря-сырца - 2 миллиона гривен.

Смотрите: Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине. ФОТОрепортаж

На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 03
На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця 04

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все лица, которые могут иметь отношение к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульный за взятки покрывал нелегальную добычу янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (15191) правоохранительные органы (2708) силовики (2514) янтарь (509) Ровенская область (1179)


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Топ коментарі
+4
Это намыли ещё при Пеце.
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26.06.2020 00:31
+3
А разве все еще моют? Бубочка ведь говорил что в незаконной добыче виноват Петя. Странно.
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26.06.2020 00:23
+1
Ось природа ще дасть люлєй і за бурштин.
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26.06.2020 00:13
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Ось природа ще дасть люлєй і за бурштин.
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26.06.2020 00:13 Відповісти
Эй, Шарии-Петушарии, пришла на ваши сраки разнарядка - жопы ваши проданы в Тунис и ими будут бармалеи тамошние утешаться.
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26.06.2020 00:22 Відповісти
Респект работникам СОРМ, теперь желающих бесплатно копаться в грязи будет всё меньше.
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26.06.2020 00:23 Відповісти
А разве все еще моют? Бубочка ведь говорил что в незаконной добыче виноват Петя. Странно.
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26.06.2020 00:23 Відповісти
Это намыли ещё при Пеце.
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26.06.2020 00:31 Відповісти
А де це у нас є легальний виробіток бруштину? І хто дав ліцензію?
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26.06.2020 00:37 Відповісти
На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн
Половина отправлена Венедиктовой
половина-сАбакову
для "экспертизы"
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26.06.2020 01:05 Відповісти
Это Аваков набирает себе рабов по добыче янтаря. Иначе срок. Пусть выбирают. С каждым задержаным будет проведена соответствующая беседа.
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26.06.2020 01:15 Відповісти
Странно, а я ведь много раз слышал:
"Коррупцию поборато",
"Контрабанду поборато",
" Нелегальную добычу поборато"...
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26.06.2020 01:15 Відповісти
Тож Питро все потужно поборов, а при Зеленському все вернулось за один день. )))
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26.06.2020 06:03 Відповісти
Работу Аваковы хоть кто-нибудь контролирует?
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26.06.2020 01:16 Відповісти
Ну наркоманы.Вы посмотрите,они камню в мешках молятся падая на колени
На Ривненщине изъято 142 кг нелегального янтаря, стоимостью 2 млн грн, - Нацполиця - Цензор.НЕТ 921
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26.06.2020 01:27 Відповісти
Куда они его потом продают? Кто и зачем покупает янтарь? У меня лично нет ни одного знакомого у кого есть изделие из янтаря.
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26.06.2020 02:04 Відповісти
Китайцы очень любят, от сглаза... курортные места, типа Гданьск. По закупке наверное тысяч на 200.
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26.06.2020 05:54 Відповісти
Обратил внимание на тарантайку-телегу с ржавыми ободами на колёсах. Или музейная этнографическая? Как вроде со времен Тараса Григорьевича! Или взаправду на таких там гоняют? На коняку бы глянуть! И в обморок упасть. Ох и живём.
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26.06.2020 02:06 Відповісти
Це декоративний візок, для прикраси, - зараз дуже модно. А ви, очевидно ще в дрімучому совку живете.
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26.06.2020 06:05 Відповісти
Спасибо товарищ Аль Пачино-Капучино за намёк. Да, не молод я. И глечик что на фото одет верх дном увидел сразу тоже. Чуть стебанулся я коментиком. А по слову ржавчина в моём тексте можно бы было и догадаться. Ну ничего. А кофе-капучино впервые попил в 1976г, в Генуе, тогда пенку посыпали тёртым мелко шоколадом, и эта пенка напоминала шапку берет монаха ордена Капуцинов---ущучил? Предполагаю что в 1976 годы твои мама и папа ещё не познакомились---но не страшно конечно. Учи матчасть---мать вашу!
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26.06.2020 20:20 Відповісти
В 1976 я ходив в третій клас, хлопчику.
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26.06.2020 20:47 Відповісти
Ну годится тоже. Я правда в том году на пас-лайнере ЧМП *Леонид Собинов* вернулись после круизов от Сиднея по Тихому океану, на Средиземное море. Тут лето началось, а в Австралии зима пошла. Сезон кончился. Аривидерчи бамбино.
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26.06.2020 20:58 Відповісти
Я за вас радий. )))
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26.06.2020 21:22 Відповісти
"Янтарное дело": Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА/ Розенблат подал в суд с требованием признать, что Порошенко не имел права назначать Сытника директором НАБУ./Пора Коломойскому заменить Сытника на Розенблата-профессионала.
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26.06.2020 08:48 Відповісти
Опять пропадет как когдато изьяли и украли с кабинета мусарни
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26.06.2020 09:01 Відповісти
 
 