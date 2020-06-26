"Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко
Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що глава Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, якого впіймали під час отримання хабаря, був призначений за особистої участі президента Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шевченко написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Знайомтеся: очільник Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Був призначений на посаду в жовтні 2019 року за особистим проханням Президента.
На другому фото частина хабаря в розмірі 1,8 млн грн, який вимагав цей покидьок, але щось пішло не так і сьогодні, під час передачі другого траншу, воно було затримано детективами НАБУ".
Топ коментарі
+66 Small Jerboa
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+59 Олег Тихонов 055f40a1
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+40 Eugen Konovalenko
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8 листопада 2019 року
Посади довіряло.
Неначе візьме й принесе,
Але ж гривнями брало!
******* такие незамутненные разумом!
Жертвой желания Зеленского уволить Баканова и Авакова, падет Шмыгаль, просто потому, что уволить первых двух Зеленский просто боится.
Ермак начинает просмотр кандидатур на должность министра внутренних дел.
Схема проста - Аваков выдвигается в премьер-министры вместо Шмыгаля и освобождает столь лакомый пост. Первый кандидат - Максим Донец, нынешний начальник службы охраны президента. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Зекоманда рулит ,, cтрана летит в тар-тарары . .
Кто хоть что то понимает в экономике и управлении страной , со " слугами" стараются не связываться ,, дорожат репутацией , ибо понимают чем всё рано или поздно закончится .
При парашенки такого нэбуло!
типа Свердлова. У которого в сейфе оказались золотые монеты царской чеканки на астрономическую сумму, свыше семисот золотых изделий с драгоценными камнями, множество чистых бланков паспортов и заполненных паспортов на имя самого Свердлова и никому не известных лиц.Ничего не изменилось.
А головне, як вони це без відома Венедиктової провернули! Молодці.
Мнения / Общество 26-июн, 00:439 1 607 0
Власть целенаправленно вытесняет из своих рядов людей, которые настроены проевропейски и готовы проводить реформы, заменяя их на бывших «регионалов» с пророссийскими взглядами. Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший узник российских оккупантов Олег Сенцов.
По его словам, в настоящее время критиковать команду президента Владимира Зеленского стало почти бессмысленно, поскольку «они сами себе стреляют в ноги и голову несколько раз в неделю».
Сенцова беспокоит кадровая политика.
Он напомнил, что вопреки несогласию нардепов, министерскую должность получает «зашкваренный» Шкарлет. ОП настойчиво лоббирует на пост заместителя главы Харьковской ОГА кандидатуру «антиукраинской» Мураевой.
«Объяснять все это пресловутым кадровым голодом и неопытностью уже невозможно. Идет постепенное очернение государства и растаскивание ее на куски собственных интересов мошенников и преступников», - написал он.
Сенцов резюмировал, что вне зависимости от того делается это сознательно или нет, но реализуется московский сценарий.
«Колонны шарийцев в центре Киева - это только начало», - отметил он.