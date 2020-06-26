Основна версія вибуху в київській багатоповерхівці пов'язана з порушеннями "Київгазу" під час обслуговування лічильників, - Геращенко

Основна версія вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва пов'язана з можливими порушеннями співробітниками "Київгазу" технології обслуговування лічильників, підозри поки нікому не висунуто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в ніч на п'ятницю заявив заступник генерального прокурора Олексій Симоненко

Він нагадав, що органи поліції розслідують кримінальне провадження у зв'язку з вибухом у багатоповерхівці. "У ході розслідування основна версія - вибух побутового газу. Перевіряються й інші версії. Призначено низку складних, комплексних експертиз, за результатами висновків експертів буде остаточна відповідь на це питання", - розповів заступник генпрокурора.

За словами Симоненка, в межах слідчих дій проводиться виїмка документів. "Насамперед, щодо забезпечення газом і дотримання всіх норм безпеки при цьому", - зазначив заступник генпрокурора.

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Відповідаючи на питання про те, чи відкриті провадження стосовно співробітників "Київгазу", оскільки мешканці будинку, в якому стався вибух, скаржилися на запах газу після обслуговування лічильників, Симоненко сказав: "У межах відкритого провадження насамперед у приміщеннях "Київгазу" вилучені всі документи щодо службових обов'язків відповідальних за безпеку осіб, а також документи з обслуговування саме цього будинку. У межах розслідування буде дана правова оцінка саме діям конкретних посадових осіб".

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав: "Зараз дійсно немає пред'явлених підозр жодній особі, але основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією, - це перевірка дотримання технології звірки лічильників співробітниками компанії "Київгаз".

Заступник міністра наголосив: "Справді, за тиждень до цього страшного вибуху, який призвів до п'яти жертв ... були звірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки, байпаси, і дійсно були повідомлення від мешканців і свідків, що був запах газу".

У цьому контексті Геращенко продовжив: "Тому основна версія - це перевірка саме цих дій. І якщо буде достатньо підстав вважати, що це неправомірні, непрофесійні дії співробітників компанії ("Київгаз"), то можуть бути позови до суду за компенсацією".

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.