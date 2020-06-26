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вибух (4364) газ (10263) Київ (19116)

Основна версія вибуху в київській багатоповерхівці пов'язана з порушеннями "Київгазу" під час обслуговування лічильників, - Геращенко

Основна версія вибуху в київській багатоповерхівці пов'язана з порушеннями

Основна версія вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва пов'язана з можливими порушеннями співробітниками "Київгазу" технології обслуговування лічильників, підозри поки нікому не висунуто.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в ніч на п'ятницю заявив заступник генерального прокурора Олексій Симоненко

Він нагадав, що органи поліції розслідують кримінальне провадження у зв'язку з вибухом у багатоповерхівці. "У ході розслідування основна версія - вибух побутового газу. Перевіряються й інші версії. Призначено низку складних, комплексних експертиз, за результатами висновків експертів буде остаточна відповідь на це питання", - розповів заступник генпрокурора.

За словами Симоненка, в межах слідчих дій проводиться виїмка документів. "Насамперед, щодо забезпечення газом і дотримання всіх норм безпеки при цьому", - зазначив заступник генпрокурора.

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Відповідаючи на питання про те, чи відкриті провадження стосовно співробітників "Київгазу", оскільки мешканці будинку, в якому стався вибух, скаржилися на запах газу після обслуговування лічильників, Симоненко сказав: "У межах відкритого провадження насамперед у приміщеннях "Київгазу" вилучені всі документи щодо службових обов'язків відповідальних за безпеку осіб, а також документи з обслуговування саме цього будинку. У межах розслідування буде дана правова оцінка саме діям конкретних посадових осіб".

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав: "Зараз дійсно немає пред'явлених підозр жодній особі, але основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією, - це перевірка дотримання технології звірки лічильників співробітниками компанії "Київгаз".

Заступник міністра наголосив: "Справді, за тиждень до цього страшного вибуху, який призвів до п'яти жертв ... були звірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки, байпаси, і дійсно були повідомлення від мешканців і свідків, що був запах газу".

У цьому контексті Геращенко продовжив: "Тому основна версія - це перевірка саме цих дій. І якщо буде достатньо підстав вважати, що це неправомірні, непрофесійні дії співробітників компанії ("Київгаз"), то можуть бути позови до суду за компенсацією".

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

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Топ коментарі
+20
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9841
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26.06.2020 04:05
+19
Ну пускай теперь Киевгаз и возмещает потерпевшим моральный и материальный ущерб, а не все киевляне. Посмотрите какие тачки стоят под конторой Киевгаза, а ущерб хотят раскинуть на вообще не причастных холопов
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26.06.2020 01:40
+9
Дві соски. Пардон, дві сосни
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26.06.2020 07:13
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Ну пускай теперь Киевгаз и возмещает потерпевшим моральный и материальный ущерб, а не все киевляне. Посмотрите какие тачки стоят под конторой Киевгаза, а ущерб хотят раскинуть на вообще не причастных холопов
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26.06.2020 01:40 Відповісти
Ущерб введут в тариф и все.
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26.06.2020 08:00 Відповісти
Нельзя верить Геращенко, врёт, как дышит.
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26.06.2020 01:56 Відповісти
Та ні, то напевно рідкісний випадок, коли йому можна вірити. Просто вже дуже все очевидно, тут збрехати не вдасться.
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26.06.2020 07:53 Відповісти
сбрехать можно всегда и везде - послушай президента
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26.06.2020 08:07 Відповісти
Хто тобі винен, якщо ти до сих пір президентом вважаєш того петрушку.
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26.06.2020 08:47 Відповісти
Петрушка - герой народного театру ляльок. Як зовнішність Петрушки - довгий ніс та ковпачок с китичкою, - так і сценки, котрі він награвав, майже не змінювалися століттями.
Комедія з петрушкою розігрувалася на ярмарках і в балаганах.

Хто у нас є клоуном?))) Так що Петрушка у нас зараз і є преЗЕдентрм.
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26.06.2020 09:55 Відповісти
Петрушка вже рік, як президент=)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6) Хто такий Петрушка?

А хто у нас є такою веселою лялькою Коломойського та клоуном одночасно?=))
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27.06.2020 09:29 Відповісти
Щ один з секти гри хр...ом на роялі.
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27.06.2020 09:48 Відповісти
xD
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27.06.2020 10:37 Відповісти
Коли виникає питання: хто буде платити? Або страхова контора одного депутата, або газконтора Ахметова чи Фірташа то, результат не відомий.
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26.06.2020 09:04 Відповісти
Подозрительно это:
Зе-власти с самого начала на Газовые конторы наезжали, постоянно заставляют цену на газ снижать по малейшему поводу или вообще без повода.
За год цену снижали раз ПЯТЬ!
И в то же время к конторами по Гарячей воде и Отопления у зе-властей никаких вопросов НЕТ!
Хотя это как раз НИ РАЗУ цену не снижали!
А на потоплении такие ФАНТАСТИЧЕСКИЕ цифры расхода тепла нарисовали, что хоть вешайся.
А ведь воду греют в основном как раз ГАЗОМ.
Понятно где вся разница в цене газа оседает...
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26.06.2020 02:19 Відповісти
Ну вот, опять газ. А говорили - выборы на носу...
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26.06.2020 02:21 Відповісти
О мля!Власть реагирует.Им дом разнесли,а они компенсацию тулят 100 000 штук на аптеку.Ну не идиоты не?Чел сидел на капитале суммы киевской квартиры,смотрел Плюсы и вдруг пол под ним рухнул.Походу лове больше треба
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26.06.2020 02:46 Відповісти
Давайте поднимайте Непопа шилом в жопу,нехай выделяет хати
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26.06.2020 02:52 Відповісти
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9841
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26.06.2020 04:05 Відповісти
Основная проблема- уровень образования
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26.06.2020 04:21 Відповісти
Киевляне обосрались взорванного дома
А то что, над нами нависла угроза полномасштаной войны вас не тревожит?
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26.06.2020 05:05 Відповісти
Ви ж наче в НАТІ. Нє?
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26.06.2020 07:22 Відповісти
А версия с дальнобойщиками как?
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26.06.2020 06:01 Відповісти
Замминистра подчеркнул: "Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам…были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, байпасы, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа". Источник: https://censor.net.ua/n3204486
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Тобто цілий тиждень був запах газу, а служби газу не реагували? Щось тут не складається і хтось бреше.🤔
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26.06.2020 06:19 Відповісти
"Новые лица" куролесят.
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9412
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26.06.2020 06:48 Відповісти
Дві соски. Пардон, дві сосни
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26.06.2020 07:13 Відповісти
Не сверки, а поверки)
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26.06.2020 07:14 Відповісти
Акакаяразніца?
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26.06.2020 07:25 Відповісти
Основная версия взрыва в киевской многоэтажке связана с нарушениями "Киевгаза" при обслуживании счетчиков, - Геращенко - Цензор.НЕТ 570
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26.06.2020 07:38 Відповісти
Как то двусмысленно. Где смысловое ударение ставить?
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26.06.2020 08:16 Відповісти
Настала ера дилетантів.
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26.06.2020 07:42 Відповісти
Проверено ! Народу можно впаривать все что угодно - и 73% за клоуна - наркомана, и взрыв газа без огня и т.д.
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26.06.2020 07:46 Відповісти
А ви суки ще більше тут систему деребаньте, ще більше всіляких шарашок створіть. Ну щоб кожному слузі по коритцю. Он вас тварюк скільки.
Це ж як треба було то і так хиленьке комунальне господарство довбати, щоб сьогодні ні в чому не можна було знайти крайнього. Чи вода, чи ліфт, чи сміття... І навіть тут, де можна хоч пів міста запросто в повітря підняти, і навіть тут то не бардак, то вже повний 95-й квартал. Абсолютна безвідповідальність і ідіотизм.
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26.06.2020 07:58 Відповісти
Тобто, рукожопи з "Київгазу", встановлюючи нові лічильники, тупо намотували на різьбу суху паклю, прихєрачували це все зверху контргайкою - і все? Перевіряти герметичність з'єднання "лічильник-труба" мильною піною - це для слабаків? Я вже мовчу про анаеробний герметик для різьби. В результаті газ свистав зі щілин, що і призвело до трагедії. Проте є одне АЛЕ. Цю версію озвучила шавка авакяна хєрашьчєнка, брехлива істота із заплившими жиром мізками.
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26.06.2020 08:01 Відповісти
Если счетчик прям на трубе роторный, вполне возможно и такое, хотя такие вроде и не ставят уже. Себе ставил за свой счет в 2013 году мембранный. Приехал мастер, сказал будем ставить тут ( прям в тумбочке), выписал счета на счетчик и тд. после оплаты через пару дней приехал с счетчиком, гофротрубой из нержавейки, фитингами и тд... На эту трубу вообще не надо никакая пакля, все на компрессионных фитингах с прокладками. Дырки под трубы в тумбочке я вырезал сам, поэтому установка заняла вообще пыль, дольше бумаги заполняли. И я еще тогда спрашивал за гофротрубу, мастер ответил что всем на нее вашают счетчики. Резать удобно, гнется как угодно. Позже ставил себе бойлер, подводку сделал именно такой трубой, намного удобней прокладывать чем пластик.
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26.06.2020 10:52 Відповісти
А не з патріотичних мотивів це зробили газовики? Може в тому будинку "вата" проживала?
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26.06.2020 08:04 Відповісти
Херню вже не пори, не робись ватою
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26.06.2020 08:09 Відповісти
Спокійно. Я мав на увазі "висер" Геращенка про мотив вбивства Шеремета. Не треба мене називати ватним
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26.06.2020 08:35 Відповісти
До речі, Казанський написав, що один із загиблих - син депутата-комуняки, який втік в Лугандонію...
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26.06.2020 09:11 Відповісти
а якщо газовики - агенти кремля?
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26.06.2020 08:11 Відповісти
Сомневаюсь я, однако.
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26.06.2020 08:37 Відповісти
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26.06.2020 12:16 Відповісти
Житель взорвавшегося на Позняках дома опроверг утечку газа: стояк находится в непострадавшей части дома
https://uainfo.org/blognews/1593125005-zhitel-vzorvavshegosya-na-poznyakah-doma-oproverg-utechku.html

Как правило убийство на несчастный случай спихивают сами убийцы!
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26.06.2020 08:09 Відповісти
Это и ежу понятно. Что дальше? Где гарантия что наши доблестные коммунальщики не будут своей "работай" взрывать и рушить дома дальше? Кто и когда ответит за смерти людей? Кто компенсирует ущерб государству? Почему государство должно оплачивать убытки, тоесть налогоплательщики?????????? Когда уже хоть одна держиморда или частная морда, ответит свободой и имуществом за свою бесхозяйственность, разгильдяйство подчиненных и некомпетентность? Доколе государство будет сопли жевать во всех вопросах? Закон и порядок когда наступит?!?
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26.06.2020 08:20 Відповісти
Офигеть, жильцы неделю жаловались на запах газа но всем было плевать, там не только криворуких работяг нужно сажать но и руководство.
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26.06.2020 08:29 Відповісти
найдут бумажку а там написано-я плохо установил газовый шланг...прокладка упала и закотилась
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26.06.2020 08:49 Відповісти
наконец то Киевгаз ответит за постоянную поверку своих счётчиков... в погоне за мегаприбылью из за них гибнут люди
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26.06.2020 09:35 Відповісти
На жаль кваліфікований персонал серед перевіряючих можна на пальцях перерахувати. Оплата мізерна, отож і ходять по квартирам "любителі", що підробляють за копійки... Винуватці мають бути покарані, при тому не лише безпосередньо "виконавці!, але й ті, хто їх направив на цю роботу. А компанія має виплатити компенсацію постраждалим.
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26.06.2020 10:34 Відповісти
А почему Геращенко несёт отсебятчину вместо того что бы опубликовать результат расследования, который и будет официальным.
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26.06.2020 11:02 Відповісти
Чушб,галиматья,брєд
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26.06.2020 19:08 Відповісти
 
 