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За добу 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нові випадки коронавірусу, - ОДА
Станом на вечір 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нові випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 11 до 79 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці заявив глава облдержадміністрації Віталій Коваль
Він зазначив: "Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 3364 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 67 випадків - смертельні. Перемогли хворобу 1676 мешканців області".
На перевірці в лабораторіях області перебуває 413 зразків.
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Lvbnhj
показати весь коментар26.06.2020 05:57 Відповісти Мені подобається 2
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Ян Янович cacd0b1a
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Ozirius Shewu
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