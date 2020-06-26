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За добу 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нові випадки коронавірусу, - ОДА

За добу 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нові випадки коронавірусу, - ОДА

Станом на вечір 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нові випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 11 до 79 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці заявив глава облдержадміністрації Віталій Коваль

Він зазначив: "Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 3364 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, 67 випадків - смертельні. Перемогли хворобу 1676 мешканців області".

На перевірці в лабораторіях області перебуває 413 зразків.

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За сутки 25 июня на Ривненщине подтверждено 84 новых случая коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 4657
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26.06.2020 05:57 Відповісти
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26.06.2020 06:02 Відповісти
Подарунок ковидла Україні від дядька Білла і тітки Меланди та їм маленького сімейного бізнеса - корпорації NIH.
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26.06.2020 08:09 Відповісти
 
 