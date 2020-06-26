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обстріл (27057) поранення (2776) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

25 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутора Вільний ворог в обідню пору двічі обстріляв опорні пункти українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського, де застосував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки та на підступах до Новомихайлівки, а біля Широкиного загарбники двічі провокували українських оборонців із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське.

"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб 01

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Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб - Цензор.НЕТ 4717
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26.06.2020 07:26 Відповісти
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.06.2020 07:31 Відповісти
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі москалі!

Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 2485
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26.06.2020 08:12 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 2937
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26.06.2020 08:43 Відповісти
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення

***
с днем кримськотатарського прапора...
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 1438
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26.06.2020 13:46 Відповісти
 
 