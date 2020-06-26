Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

25 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутора Вільний ворог в обідню пору двічі обстріляв опорні пункти українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського, де застосував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї у передмісті Мар’їнки та на підступах до Новомихайлівки, а біля Широкиного загарбники двічі провокували українських оборонців із гранатометів та великокаліберних кулеметів.



"Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність. За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське.



"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.



За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.