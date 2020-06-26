Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Пріоритет влади - відновлення інфраструктури та компенсація за житло людям, постраждалим унаслідок повені в західних областях
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це 25 червня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час огляду з Президентом України Володимиром Зеленським наслідків стихії на території західних областей.
"Другий день ми працюємо на Прикарпатті, оцінюємо масштаби руйнувань. Сьогодні рішенням уряду було виділено з резервного фонду 672 мільйони гривень. Ці гроші підуть на відновлення інфраструктури: водогонів, дамб, доріг, мостів. І, звичайно, ми будемо вживати заходи, щоб ті люди, які залишилися без житла, отримали компенсації та нове житло", - сказав міністр внутрішніх справ.
Аваков зазначив, що зараз у регіоні працює шість одиниць авіаційної техніки МВС, спеціальні сили ДСНС та гірськ-патрульний підрозділ Нацгвардії. За його словами, ліквідація наслідків повеней триватиме ще день-два.
"Наразі маємо гарну тенденцію, вода спадає. Дуже сильно постраждало місто Галич: зруйновані будинки, сонячні станції, дороги. Гостра фаза – 10 днів. За цей час будемо ліквідовувати наслідки, потім починати велике будівництво. Насамперед треба відновити автомобільне сполучення з деякими районами. Наразі гелікоптерами доставляємо туди їжу, питну воду, забираємо хворих та вагітних жінок", - сказав Аваков.
Він додав, що на відновлення після повені, за його оцінками, необхідно близько 10 днів.
"Гостра фаза триватиме 10-12 днів, коли будемо просто налагоджувати дороги і життя. У деяких населених пунктах досі немає доступів до автомобільних доріг. Поки працює така екстремальна ситуація. Я думаю, що в найближчі кілька днів ми стабілізуємо цей чинник, а потім буде велике будівництво. Насамперед треба відновити автомобільне сполучення з деякими районами. Зараз вертольотами доставляємо туди їжу, питну воду, забираємо хворих і вагітних жінок ", - сказав міністр.
Голова ДСНС України Микола Чечоткін зазначив, що основні зусилля були зосереджені на тому, щоб провести оповіщення населення і організувати їхню евакуацію.
"Зараз тут працює зведений загін із Волинської, Рівненської, Львівської областей, техніка з Хмельниччини. Те, що ми бачили вчора, дуже сильно відрізняється від того, що є на теперішній час. Головне наше завдання – допомогти населенню та місцевим органам влади прийти до нормальних умов життєдіяльності. Будемо працювати до тих пір, поки не виконаємо всі завдання", - сказав він.
Загалом на цей час підтоплено 285 населених пунктів, зруйновано 117 км автодоріг, а пошкоджено - 500 км і 280 м дамб.
Будь ласка, зачекайте...
действительно, незаменимый человек
В 2019 році в Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів.
https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv
Теперь он будет заниматься большой стройкой новых дамб, которые будет разрушены после следующего дождя.
Дело доходное.
а контракти на відновлення не Бетмен укладатиме, ні?
пряме відношення має.
я не за Авакова, але просто даремно ось тут наїжджати на нього
А от де треба, так це - ви дивився Шапошникова? на Авакова справу відкрили до речі. Держдеп типу.
от де наїжджати потрібно, а не за те шо виконує типу обов.язки свої
Аваков наверно ее в вертолете на бутылку посадил. Шапошников так и говорил что Аваков - главарь страны сейчас. И блин, он вроде как и прав то Зато теперь: "мусора - люди"
но если небрит, то выглядит покрепче и намного брутальней, как например:
Додумался же кто-то(вы?)
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Они, с 20 лет взад - всегда разъезжали по стране и жебрали: памагитинасзатопилоооо!!111(причем лица скажем так(я не муссолинист) отнюдь не европеоидной расы)
Вы прав, но если дебилы вырубают леса, щас даже ссылку дам - просто норм. объяснил блогер.
https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/
Пусть взяточников ловит. И воров. И убийства раскрывает - те, которые раскрывать не хочет....
Строитель хренов....
имеет. но то что он злой - должны знать все православные.
Може ДСНС? На ремонт каналізації.(а реально приклад недоречний так як каналізацію чистить Водоканал)
Аваков як мінімум розбирає ситуацію та призначає
відкатвинних.
можете погуглить "потому что гадиолус"(написал без буквы "л" ненароком кстати)
Есть активный не в меру Аваков, который все время "рукой водил" (руководителем был).
А Шмыгаля уже наверное слили или "поводок смыл"
Еврей+армянин+сексуально озабоченная разномастная шобла. Шануйся, Україно...
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С послами встречается в джинсах, в грязюку лезет в костюме.
бубочка и его цирк фриков совсем забыли что у нас война!!!!
бабло с фонда короновируса уже идут на нецелевое, а вакцины еще нет! и вирус никуда не делся!
разве что авакяна финансируют что аж подавится можно!
армию сокращают (рехформируют). ее хоть финансируют, а рекетные разработки?
економика падает и роста не будет - а они все бабло на Большую стройку!!!!