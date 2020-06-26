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Новини Паводки на Західній Україні
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Аваков (2187) МВС (3468) паводок (233)

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пріоритет влади - відновлення інфраструктури та компенсація за житло людям, постраждалим унаслідок повені в західних областях

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це 25 червня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час огляду з Президентом України Володимиром Зеленським наслідків стихії на території західних областей.

"Другий день ми працюємо на Прикарпатті, оцінюємо масштаби руйнувань. Сьогодні рішенням уряду було виділено з резервного фонду 672 мільйони гривень. Ці гроші підуть на відновлення інфраструктури: водогонів, дамб, доріг, мостів. І, звичайно, ми будемо вживати заходи, щоб ті люди, які залишилися без житла, отримали компенсації та нове житло", - сказав міністр внутрішніх справ.

Аваков зазначив, що зараз у регіоні працює шість одиниць авіаційної техніки МВС, спеціальні сили ДСНС та гірськ-патрульний підрозділ Нацгвардії. За його словами, ліквідація наслідків повеней триватиме ще день-два.

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво 01

"Наразі маємо гарну тенденцію, вода спадає. Дуже сильно постраждало місто Галич: зруйновані будинки, сонячні станції, дороги. Гостра фаза – 10 днів. За цей час будемо ліквідовувати наслідки, потім починати велике будівництво. Насамперед треба відновити автомобільне сполучення з деякими районами. Наразі гелікоптерами доставляємо туди їжу, питну воду, забираємо хворих та вагітних жінок", - сказав Аваков.

Також дивіться: Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все". ВIДЕО

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво 02

Він додав, що на відновлення після повені, за його оцінками, необхідно близько 10 днів.

"Гостра фаза триватиме 10-12 днів, коли будемо просто налагоджувати дороги і життя. У деяких населених пунктах досі немає доступів до автомобільних доріг. Поки працює така екстремальна ситуація. Я думаю, що в найближчі кілька днів ми стабілізуємо цей чинник, а потім буде велике будівництво. Насамперед треба відновити автомобільне сполучення з деякими районами. Зараз вертольотами доставляємо туди їжу, питну воду, забираємо хворих і вагітних жінок ", - сказав міністр.

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво 03

Голова ДСНС України Микола Чечоткін зазначив, що основні зусилля були зосереджені на тому, щоб провести оповіщення населення і організувати їхню евакуацію.

Також читайте: За фактом вирубок, які могли стати причиною повені, розпочато кримінальні провадження, - прокуратура Івано-Франківської області

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво 04

"Зараз тут працює зведений загін із Волинської, Рівненської, Львівської областей, техніка з Хмельниччини. Те, що ми бачили вчора, дуже сильно відрізняється від того, що є на теперішній час. Головне наше завдання – допомогти населенню та місцевим органам влади прийти до нормальних умов життєдіяльності. Будемо працювати до тих пір, поки не виконаємо всі завдання", - сказав він.

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво 05

Загалом на цей час підтоплено 285 населених пунктів, зруйновано 117 км автодоріг, а пошкоджено - 500 км і 280 м дамб.

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво 06
Фото: сайт МВС

Автор: 
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Топ коментарі
+19
Мне кажется, что этот мент, много на себя берет
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26.06.2020 07:49
+15
Так його ж прем'єром скоро поставлять. Один з ляльководів Вовіка.
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26.06.2020 07:54
+12
Уже построили! У ЗЕленского в голове все дороги уже построены! Только вот дальнобойщики мрази жить мешают!
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26.06.2020 07:58
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Правила форума Рада форумчан
Мне кажется, что этот мент, много на себя берет
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26.06.2020 07:49 Відповісти
ага, такой себе "ыксперд на все руки"
действительно, незаменимый человек
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26.06.2020 07:53 Відповісти
Так його ж прем'єром скоро поставлять. Один з ляльководів Вовіка.
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26.06.2020 07:54 Відповісти
А Ви не замітили, що Клоун вже у Мусора на короткому поводку?
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26.06.2020 08:28 Відповісти
на мафіозі вже справу відкрили - Шапошников домігся. Правда не у нас, а то би не відкрили
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26.06.2020 08:35 Відповісти
Бере те, що погано лежить. А про "большое строїтєльство" вони свого бога давно просили. Це може бути прощальним розпилом "на дорожку". Як казав класик, ці люди у своєму житті навіть собачої будки не здатні збудувати. І стрімке піке економіки, яку вони будуть, це підтверджує.
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26.06.2020 09:33 Відповісти
А де посадки тих, хто вирубував ліси в Карпатах?
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26.06.2020 07:54 Відповісти
Это уже будут политические преследования. Европа и Америка сказали что нельзя.
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26.06.2020 08:30 Відповісти
Они про зеленых мародеров такого не говорили.

В 2019 році в Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів.



https://news.finance.ua/ua/news/-/466528/v-********-v-7-raziv-zrosla-nezakonna-vyrubka-lisiv
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26.06.2020 09:54 Відповісти
А як же велике будівництво доріг?
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26.06.2020 07:55 Відповісти
Уже построили! У ЗЕленского в голове все дороги уже построены! Только вот дальнобойщики мрази жить мешают!
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26.06.2020 07:58 Відповісти
А что мусора строить будут? Если нет то чего Аваков рот свой гнилой раскрыл? Он тут каким боком?
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26.06.2020 07:56 Відповісти
Его будут протягивать в премьеры. Вот он уже и примеряет этот костюм.
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26.06.2020 08:03 Відповісти
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям образованаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC#cite_note-3 [3] . Указом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президента Украины № 726/2012 от 24.12.2012 года путём реорганизации Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной инспекции техногенной безопасности Украины. С 25 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года деятельность Службы направляется и координируется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Кабинетом министров через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра внутренних дел Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC#cite_note-autogenerated3-4 [4]
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26.06.2020 08:27 Відповісти
Це тільки тупим вівцям дурантин, а нєбажітєлям усьо!
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26.06.2020 08:10 Відповісти
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 3250
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26.06.2020 08:00 Відповісти
Какой озабоченный у отца родного взгляд. Смотрит и переживает. Аж сморщился, шо гнилой помидор. Только вот вопрос вот в чем: он что-то понимает в том, что нужно делать? Это вопрос вопросов, но ответа на него у него нет. Лозунг про укрепление берегов на века и десятилетия на прокатит. Хотя он его уже издал, этот лозунг. После него Закарпатье тряхнуло несколько раз. Слава Б-гу не сильно, но уже и природа дала знать, что она думает про этого "гения всех времен и народов". Что дальше?
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26.06.2020 08:02 Відповісти
Наши менты уже начали оценивать масштабы разрушений, планируют средства, занимаются строительством... Подозреваю, что Рюкзакова готовят на место премьера.
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26.06.2020 08:06 Відповісти
Простите,а каким боком Аваков к наводнению?Или я что-то пропустила?)
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26.06.2020 08:06 Відповісти
Аваков и МЧС, которым он руководит ответственны за состояние дамб, которые все, как одна разрушены паводком.
Теперь он будет заниматься большой стройкой новых дамб, которые будет разрушены после следующего дождя.
Дело доходное.
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26.06.2020 08:22 Відповісти
Намив бабла намічається, ось Аваков і активізувався. А ще він відповідальний за вирубані ліси, тому зараз і носиться аби уникнути прямого звинувачення.
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26.06.2020 08:39 Відповісти
Аваків тут яким боком притулився ??
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26.06.2020 08:10 Відповісти
ДСНС - його управління.
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26.06.2020 08:37 Відповісти
а яке відношення воно має до будівництва?
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26.06.2020 08:40 Відповісти
відновлення.
а контракти на відновлення не Бетмен укладатиме, ні?
пряме відношення має.
я не за Авакова, але просто даремно ось тут наїжджати на нього
А от де треба, так це - ви дивився Шапошникова? на Авакова справу відкрили до речі. Держдеп типу.
от де наїжджати потрібно, а не за те шо виконує типу обов.язки свої
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26.06.2020 08:53 Відповісти
а смысл в большом строительстве, если все опять смоет.
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26.06.2020 08:15 Відповісти
Взгляд на первом фото у киздюка в говнодавах лихой и придурковатый
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26.06.2020 08:18 Відповісти
Лайк за дотепність.
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26.06.2020 08:30 Відповісти
Да, я только (поймал и убил блоху) хотел написать - смешно наща Зеля вытаращилась....

Аваков наверно ее в вертолете на бутылку посадил. Шапошников так и говорил что Аваков - главарь страны сейчас. И блин, он вроде как и прав то Зато теперь: "мусора - люди"
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26.06.2020 08:39 Відповісти
И сапожки на ем не по размеру
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26.06.2020 10:17 Відповісти
Строитель Аваков а сажать за вырубку кто будет. Или это многоходовочка такая вырубить, спасти, построить и все освоить.
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26.06.2020 08:22 Відповісти
Ніфіга вже не допоможе. Нехай висаджують нові ліси, почекають років 20, воно і попустить.
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26.06.2020 08:33 Відповісти
Ой, та шо ви таки нас смішите? вони ці ліси 5 разів зрубають і продадуть доки ті виростуть)) А потім знову: Памагіііітєєєєє, утопаєєєєєммм(буль-буль)
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26.06.2020 08:41 Відповісти
буба недели две небритый и помятый такой. В квартале всегда был побритый, свеженький. Переживаю за наше золотце.
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26.06.2020 08:40 Відповісти
ему идет наверное, я чет не замечаю сколько он небрит и когда он "свеж".
но если небрит, то выглядит покрепче и намного брутальней, как например:
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 6786
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26.06.2020 08:43 Відповісти
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 1713
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26.06.2020 08:42 Відповісти
Ахахаха, обожаю чуваков с креативом - как и Вольнов)))
Додумался же кто-то(вы?)
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26.06.2020 08:44 Відповісти
нє.
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26.06.2020 08:55 Відповісти
.............Это Рюкзак объясняет Зе -
Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 7174 .
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26.06.2020 09:42 Відповісти
Всё ,что сейчас делается МЧС и военными-должно было быть сделано местными властями давным давно.Все ,кто имеет любую недвижимость в зонах подтопления должны платить ежегодную обязательную страховку с повышенной ставкой .Утопающее должны заранее готовиться к утоплению.Выдать всем на пропитание и достаточно .В восточных регионах небывалая засуха да и ещё война.Дороги,мосты ,остальную инфраструктуру восстановить за счёт государства.
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26.06.2020 08:44 Відповісти
А не выгодней ли снизить УГрозу подтопления?
Они, с 20 лет взад - всегда разъезжали по стране и жебрали: памагитинасзатопилоооо!!111(причем лица скажем так(я не муссолинист) отнюдь не европеоидной расы)
Вы прав, но если дебилы вырубают леса, щас даже ссылку дам - просто норм. объяснил блогер.
https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/
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26.06.2020 08:47 Відповісти
Не все так просто. Деякі роботи настільки інженерно складні та коштовні що, місцеві не мають ні компетенції, ні коштів на їх виконання.
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26.06.2020 09:14 Відповісти
Какое отношение к строительству дорог имеет министр внутренних дел?
Пусть взяточников ловит. И воров. И убийства раскрывает - те, которые раскрывать не хочет....
Строитель хренов....
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26.06.2020 08:44 Відповісти
ДСНС = Аваков!
имеет. но то что он злой - должны знать все православные.
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26.06.2020 08:48 Відповісти
Яке відношення до будівництва доріг чи мостів має ДСНС? У нас тут на сусідній вулиці каналізація забилася чи не могли б ДСНС її прочистити?
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26.06.2020 08:54 Відповісти
ну так контракт з приватною компанією чиновника, ой, мами чиновника ДСНС, укладає хто?
Може ДСНС? На ремонт каналізації.(а реально приклад недоречний так як каналізацію чистить Водоканал)
Аваков як мінімум розбирає ситуацію та призначає відкат винних.
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26.06.2020 09:02 Відповісти
Ааков теперь и Министр Строек? Во Зеленский настроил. Милиционер-стройкой занимаецца, Цыркачи страной руководят..
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26.06.2020 08:45 Відповісти
Хочеш украсть, начни стройку, хочеш украсть много, начни большую стройку
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26.06.2020 08:47 Відповісти
Типа - министр всех построит.... в две шеренги....
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26.06.2020 08:49 Відповісти
АВАКОВ имеет ОТНОШЕНИЕ к ЭТОМУ так КАК он ГЛАВАРЬ в т.ч. ДСНС!!!(заколебали через каждый комент спрашивать - при чем тут Аваков. При том что гладиолус!)
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26.06.2020 08:50 Відповісти
А при чем тут гладиолус?
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26.06.2020 09:15 Відповісти
это "мем" такой.

можете погуглить "потому что гадиолус"(написал без буквы "л" ненароком кстати)
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26.06.2020 09:33 Відповісти
Для розуміння причин такої активності Авакова важливо пам'ятати дві речі: зараз в пошуку відповідальних за дику вирубку лісів, яка є одною з головних причин жахливих наслідків дощу, головне не вийти на самого себе; вже традиційно на відновлювальні роботи будуть виділятися сотні мільйонів гривень, які як завжди розкрадалися, і тут важливо не пропустити цей потік поміж пальців. Ось і доводиться самому рехвормованому скакати між відповідальністю за скоєне та доступу до нових можливостей- звичайне життя українського чиновника-казнокрада.
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26.06.2020 08:50 Відповісти
Государство для того и создано,чтобы помогать в трудную минуту.Вуйки пусть не дремлют.Работать и контролировать расход средств.Нужно пригласить японских консультантов .У них богатейший опыт борьбы с ежегодными потопами,ссувами и землетрусами.
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26.06.2020 09:04 Відповісти
чорт вже грає прем'єра?
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26.06.2020 09:07 Відповісти
А шмиги до речі, щось коло преза не видно
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26.06.2020 09:10 Відповісти
Да, я тоже пересмотрел фотки несколько раз. Шмыгаля рядом с президентом нет.
Есть активный не в меру Аваков, который все время "рукой водил" (руководителем был).
А Шмыгаля уже наверное слили или "поводок смыл"
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26.06.2020 10:51 Відповісти
знаю как побороть следующее наводнение, берем огромное к-во рюкзаков, наполняем их песком, и окружаем ими то что осталось от лесов, все! проблема решена!
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26.06.2020 09:22 Відповісти
Раніше проблемою паводків займалися науковці, а зараз "самі розумні". Підрахуємо збитки, можливо, якщо б, прислухатися до науковців, то було б дешевше)
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26.06.2020 09:23 Відповісти
карантин, наводнения ...лучших условий для распила бюджета и не придумаешь...
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26.06.2020 09:30 Відповісти
Я вот не верю что можно быть православным и воровать у "братьев своих". Ну разве что на публику они православные, а в реальности - как Дубинский)))
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26.06.2020 09:34 Відповісти
Рюкзак явно метит в премьеры.
Еврей+армянин+сексуально озабоченная разномастная шобла. Шануйся, Україно...
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26.06.2020 09:36 Відповісти
Странное выражение лица у Вовки , не могло остаться незамеченным , местными жителями .

Аваков про терміни відновлення після повеней на Західній Україні: Гостра фаза триватиме 10-12 днів, а потім почнеться велике будівництво - Цензор.НЕТ 9271 .
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26.06.2020 09:49 Відповісти
ПреЗедент-уникум.
С послами встречается в джинсах, в грязюку лезет в костюме.
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26.06.2020 09:50 Відповісти
"БОЛЬШОЕ строительство" - это большие деньги, это разворовывание больших денег. И не чета откатам за какие то там вертолеты или накруткам на рюкзаках. Это БОЛЬШОЕ строительство! и большие возможности. На больших строительствах много крали всегда. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть что рядом с каждым размытым "мостом" обязательно стоят , вернее торчат из речки бетонные ОПОРЫ! И так по всей Западной Украине. Эти опоры- результат большого строительства 2008 года, когда разворовали все выделенное на устранение ущерба наводнения 2008 г.....тоже летнего в результате грозовых дождей. Выделенные деньги тогда все украли, мосты не построили, а только опоры! И оставили временные мосты...которые сегодня смыло. И похоже что Аваков уже разпланировал новый дерибан
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26.06.2020 10:33 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2008_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Паводок на заході України 2008 року - стихійне лихо, що сталося влітку 2008 року через інтенсивні грозові дощі і, як результат, різке підняття рівня води в річках. Пік паводку припав на https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 -https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня , вона вважається найбільшою в історії Західної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України за останні 60 років. Загальні збитки від повені оцінювалися на суму 3-4 млрд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F гривень .Для ліквідації наслідків повені в п'яти західних областях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Верховна Рада внесла поправки до державного бюджету, якими передбачалося виділення 5 млрд гривень на допомогу і відбудову зруйнованого стихією.... Бльшість мостів не відбудували, гроші вкрали
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26.06.2020 10:36 Відповісти
Что то мне ссыкотно.....
бубочка и его цирк фриков совсем забыли что у нас война!!!!
бабло с фонда короновируса уже идут на нецелевое, а вакцины еще нет! и вирус никуда не делся!
разве что авакяна финансируют что аж подавится можно!
армию сокращают (рехформируют). ее хоть финансируют, а рекетные разработки?
економика падает и роста не будет - а они все бабло на Большую стройку!!!!
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26.06.2020 10:46 Відповісти
чортарсенборисыч премьером будет?
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26.06.2020 10:51 Відповісти
а чому він на мові окупантів говорить?
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26.06.2020 10:53 Відповісти
я не бачив жодного в рАссейской думі хто говорить українською, а там українців досить багато. Або в інших країнах вишіе ешелони влади говорять не мовою країни?
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26.06.2020 10:57 Відповісти
А Авякян у нас міністр всього? На "заході України" і ніяк інакше. Ніяких Західних, Східних Україн у нас немає і не буде.
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26.06.2020 12:59 Відповісти
 
 