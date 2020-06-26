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COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії. ІНФОГРАФІКА

COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 червня у світі зареєстрували 179 118 заражень COVID-19 за добу, понад 9,7 млн ​​випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,2 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 714 805 випадків інфікування та 491 856 смертей через коронавірус.

COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 126 780 (+649 за добу), хворих - 2 504 588 (+40 184 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 233 147 інфікованих (+40 673 за добу) і 55 054 (+1180 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 613 994 особи (+7113 за добу), кількість смертей - 8605 (+92 за добу).

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В Індії 491 170 хворих (+18 185 за добу) 15 308 летальних випадків (+401 за добу).

У Великій Британії - 307 980 хворих (+1118 за добу), померли 43 230 пацієнтів (+149).

В Іспанії зареєстрували 294 166 (+400 за добу) пацієнтів, померли 28 330 (+3).

COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії 02

Нагадаємо, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.

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В России дохнет мало отковида! Наверное заразившихся убивают что-бы не мучились!
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26.06.2020 08:18 Відповісти
Ого в США скачек с 15-20 тыс сразу до 40 тыс в сутки.
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26.06.2020 08:24 Відповісти
це якраз після протестів..
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26.06.2020 08:50 Відповісти
і лише в рашці до "обнулення " статистика стала ще дивніша...
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26.06.2020 08:53 Відповісти
COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії - Цензор.НЕТ 700
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26.06.2020 08:36 Відповісти
ВОЗ заявила о всплеске коронавируса в Европе26.06.2020, 9:13COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії - Цензор.НЕТ 6681
Системы здравоохранения вновь могут быть перегружены.

https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://charter97.org/ru/news/2020/6/26/383642/ https://pluso.ru/

В Европейском регионе ежедневно фиксируют 20 тысяч новых случаев коронавируса и более 700 жертв пандемии. В Европе впервые за несколько месяцев наблюдается всплеск коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает https://tass.ru/obschestvo/8819065 ТАСС .

- В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион продолжает регистрировать почти 20 тысяч новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев, - отметил Клюге.
Рост заболеваемости за последние две недели, по данным ВОЗ, наблюдается в 30 странах.
- Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены, - сказал Клюге.
показати весь коментар
26.06.2020 09:20 Відповісти
 
 