COVID-19 у світі: за добу зафіксовано майже 180 тис. випадків захворювання, з них понад 80 тис. у США та Бразилії. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 червня у світі зареєстрували 179 118 заражень COVID-19 за добу, понад 9,7 млн ​​випадків інфікування COVID-19, одужали більш ніж 5,2 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 9 714 805 випадків інфікування та 491 856 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 126 780 (+649 за добу), хворих - 2 504 588 (+40 184 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 233 147 інфікованих (+40 673 за добу) і 55 054 (+1180 за добу) летальні випадки.

Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 613 994 особи (+7113 за добу), кількість смертей - 8605 (+92 за добу).

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В Індії 491 170 хворих (+18 185 за добу) 15 308 летальних випадків (+401 за добу).

У Великій Британії - 307 980 хворих (+1118 за добу), померли 43 230 пацієнтів (+149).

В Іспанії зареєстрували 294 166 (+400 за добу) пацієнтів, померли 28 330 (+3).

Нагадаємо, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.