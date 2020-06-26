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Новини Паводки на Західній Україні
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паводок (233) ДСНС (4982)

Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС

Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок п'ятниці знеструмлено 7 населених пунктів у двох областях України, підтопленими залишаються 262 населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 ранку 26 червня залишається знеструмленими 7 населених пунктів у 2 областях, а саме: Івано-Франківська – 6 та Чернівецька – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Загалом на території областей загинуло 3 особи (Івано-Франківська область).

Всього підтоплено 262 (було 342) населені пункти (Івано-Франківська (202), Чернівецька (45), Львівська (11), Тернопільській (4), підтоплено 7 тис. 731 будинок (було 14 тис. 471) (Івано-Франківська (6 тис. 653), Чернівецька (1 тис. 49), Львівська (1), Тернопільській (118), 13 об’єктів соціальної та побутової сфери (було 17); затоплено 4 тис. 553 підвали (було 7 тис. 100) (Івано-Франківська (3 тис. 694), Чернівецька (763), Тернопільська (60), Львівська (36); 12 тис. 411 присадибних ділянок (було 22 тис. 25) (Івано-Франківська (8 тис. 579), Чернівецька (3 тис. 543), Тернопільська (262), Львівська (27); зруйновано 154 км автодоріг (було 342) (Івано-Франківська (152), Чернівецька (1,4), Львівська (0,2), та 57 мостів (було 123) у Івано-Франківській 122 та Львівській – 1; пошкоджено 598 км автодоріг (було 655) та 172 мости (було 215) (Івано-Франківська (550 км доріг та 148 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (47,8 км автодоріг та 17 мостів); 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м) у Чернівецькій області.

Також дивіться: Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все". ВIДЕО

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 225 осіб та 403 од. техніки, з них від ДСНС 570 рятувальників о/с, 225 од. техніки та 2 гелікоптери.

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Топ коментарі
+9
Продовжуйте в тому ж дусі.
Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7474
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26.06.2020 08:25
+7
Пишите мне что хотите но Я скажу может вы сами єтого хотели ? Просто то что твориться с лесом просто писец -- все гребут кто в промышленных масштабах кто в небольших !!!
Все вокруг колхозное все вокруг мое -- теперь выгребайте
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26.06.2020 08:37
+4
Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5072
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26.06.2020 08:40
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Продовжуйте в тому ж дусі.
Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7474
показати весь коментар
26.06.2020 08:25 Відповісти
Пишите мне что хотите но Я скажу может вы сами єтого хотели ? Просто то что твориться с лесом просто писец -- все гребут кто в промышленных масштабах кто в небольших !!!
Все вокруг колхозное все вокруг мое -- теперь выгребайте
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26.06.2020 08:37 Відповісти
Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5072
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26.06.2020 08:40 Відповісти
У Латвії бурштину теж багато, тільки його майже не розробляють, а чому?
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26.06.2020 09:16 Відповісти
Мы нация недоумков.
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26.06.2020 08:29 Відповісти
Правильно говориш кацапе про себе. Ви кацапи нація недоумків
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26.06.2020 08:32 Відповісти
виправлю- нарід. і то 73%
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26.06.2020 08:34 Відповісти
тупий комент недоумка..
тоді касяпи навпаки -нація геніїв..

хоча там просто лісу більше :

Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1644
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26.06.2020 08:47 Відповісти
Аваков все вирішіть.🥴
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26.06.2020 08:30 Відповісти
Почему не построить каналы в которые при наводнении будет вода распределяться и не подыматься и не топить людей. Это ж повторяется там каждый год. Почему власти не построят эти каналы отводящие воду???
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26.06.2020 08:34 Відповісти
Тому, що зевладі не вистачає грошей на себе.
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26.06.2020 08:36 Відповісти
нк так..
пороховладі навпаки ,вистачало.

в вибори вони прої..али не з цієї причини, а тому що тупий нарід не зрозумів СВоЄ ЩАСТЯ..
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26.06.2020 08:42 Відповісти
А вам вистачає.🥴 Дивися на те, що робить твій вибір - зелений бубочка.
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26.06.2020 08:51 Відповісти
канали НІЯК не впливають на ерозію грунту гір,що втрачають лісове покриття внаслідок вирубки...
не відразу..
процес розтягнтий в часі на час відмирання кореневої системи..
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26.06.2020 08:39 Відповісти
Ви говорите тому, хто проголосував за владу зелених корупціонерів.🧐
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26.06.2020 09:01 Відповісти
Что деревья нужно прикратить вырубать и нужно сажать новые - это само собой понятно, а каналы построить, как дополнительное сооружение и вода будет туда впадать и уводить по каналу воду в сторону середины Украины. Возможно нужно там проводить какие то работы с ландшафтом и снизу. Нужно собрать там людей - экспертов разных и чтобы они набросали кучу предложений, как беду побороть, чтобы она больше никогда не повторялась. Может построить там плотину мощную и новое водохранилище где то и ГЭС или еще что.
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26.06.2020 09:04 Відповісти
Ти в Карпатах був, хоч раз? По полонинах, по лісах, ходив? Які "канали"? Де їх будувать? У граніті? Хоч-би головою подумав, чи що... Дощові та снігові води завжди затримувалися гумусним шаром лісів, які всотували вологу, і віддавали її поступово. Крім того, темнохвойні ліси прикривали схили гір від нагрівання, що теж зменшувало випаровування... А зараз лісів нема, гумус змивається водою, вода просто моментом стікає з гір... Скоро будем мать те саме, що і на Тянь-Шані, де вирубали ялівцеві ліси... Селі будуть звичним явищем...
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26.06.2020 08:55 Відповісти
бетонные конструкции можно строить и на граните. Но лучше наверное снизу каналы строить. Это как вспомогательный фактор имею ввиду. А на счет лесов это понятно само собой! Власти и местные на лесах бабки варили и вот пожинают плоды и ущерб за свою тупость!
https://censor.net/comments/locate/3204494/019214dd-d871-70a3-8dbb-7d6d7ff8f84e
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26.06.2020 09:03 Відповісти
Які "бетонні конструкції"? Ти "з головою дружиш"?!!! Та простіше побудувать каскад гребель, по руслу, які створять "накопичувальні водойми" - місцеві ГЕС створить, що дадуть додаткову електрику, забезпечать рівень грунтових вод, щоб криниці не пересихали, влітку... Навіть риба заведеться, у масовому масштабі... От ці греблі і будуть затримувать паводки, поки не відновляться ліси в горах... Однак, це - робота десятків років... А ти хочеш "все, і зразу...". І чим ти відрізняєшся від "дурних комуняк"?
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26.06.2020 09:59 Відповісти
бо на глобусі України, складно розгледіти об'єм робіт з малими потічками, що стають бурхливими потоками, мовчу про ріки.
річка Прут- довжина 967 км (на території України - 272 км)
річка Дністер- довжина річки 1 362 км (в Україні - 705 км)
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26.06.2020 12:33 Відповісти
думаю,уряд швидко відновить дороги..
Хоча б для вантажівок...

ліс якось возити треба..
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26.06.2020 08:36 Відповісти
Там можно построить великий канал, как в Китае!
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26.06.2020 09:06 Відповісти
Раніше проблемою паводків займалися науковці, а зараз "самі розумні". Підрахуємо збитки)
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26.06.2020 09:09 Відповісти
так главный же ********** в Одессе сидит, вот ты даешь
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26.06.2020 09:17 Відповісти
Главное - дабы мозга народная с подтоплением у народов не тонула, как корабли, и не рушилась. А в Комарово всё же приедем, хоть на недельку, до 2-го.
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26.06.2020 09:27 Відповісти
Подтоплены не только дороги и шляхи, а реноме наших властей. И там - и там грозит грозным паводком природным и народным.
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26.06.2020 09:34 Відповісти
Результат вырубки леса. И невыполнение работ по укреплению склонов, наращиванию высоты берегов, очистки рек. И ни одна падла не понесет наказания. Как всегда, власть повозмущается на камеру, а потом с наших налогов будет все это восстанавливать.
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26.06.2020 10:29 Відповісти
пилите, дядьку, пилите! И рубите! мне их не жалко.
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26.06.2020 11:44 Відповісти
По моим данным,не 154км.а 152км.35см.17мм.
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26.06.2020 12:08 Відповісти
довирубалися лісів, виродкі
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26.06.2020 13:27 Відповісти
Ой, а за кого голосував захід України? За Зеленського? Він вам допоможе, з пустої кишені.
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26.06.2020 14:12 Відповісти
при потужном леса повырубали.
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26.06.2020 17:10 Відповісти
ДАЖЕ ПРИ ТАКОЙ ТРАГЕДИИ ЛЮДЕЙ НЕ ЗОВУТ НА ПОМОЩЬ !!! БОЯТЬСЯ НАРОД ОБЪЕДИНЯТЬ !!! СВОЛОЧИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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27.06.2020 00:36 Відповісти
Все подтоплено , потому , что не строят новые нувориши котеджи на возвышеннастях.
А ближе к речкам в долинах .
Удобно .И сколько раз бюджет Украины будет восстанавливать смытое .
Этот беспредел будет продолжаться , пока плательщики налохов будут безропотно отдавать заработанное тяжелым трудом для погашения
чьи - хто забубонов !.Земляные Дамбы не спасут Буковину..Закарпатье и т.д. Большая вода размоет их , как всегда.
И опять давайте спасать! Тяжелая техника МЧС, миллионы по СМС...
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27.06.2020 01:07 Відповісти
Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 198
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27.06.2020 01:10 Відповісти
Риторический вопрос: а Слуги Народа воду питьевую, бутылированную жителям затопленных районов подвозят?
Или все СЛуги народа заняты дележкой доходов от продажи 500 тонн(!) медицинских масок зарубеж пред эпидемией?
Хотите эпидемию желудочно-кишечных заболеваний на Западной Украине?
Получите.
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27.06.2020 10:07 Відповісти
 
 