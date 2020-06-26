Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС
Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок п'ятниці знеструмлено 7 населених пунктів у двох областях України, підтопленими залишаються 262 населені пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Станом на 7 ранку 26 червня залишається знеструмленими 7 населених пунктів у 2 областях, а саме: Івано-Франківська – 6 та Чернівецька – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.
Загалом на території областей загинуло 3 особи (Івано-Франківська область).
Всього підтоплено 262 (було 342) населені пункти (Івано-Франківська (202), Чернівецька (45), Львівська (11), Тернопільській (4), підтоплено 7 тис. 731 будинок (було 14 тис. 471) (Івано-Франківська (6 тис. 653), Чернівецька (1 тис. 49), Львівська (1), Тернопільській (118), 13 об’єктів соціальної та побутової сфери (було 17); затоплено 4 тис. 553 підвали (було 7 тис. 100) (Івано-Франківська (3 тис. 694), Чернівецька (763), Тернопільська (60), Львівська (36); 12 тис. 411 присадибних ділянок (було 22 тис. 25) (Івано-Франківська (8 тис. 579), Чернівецька (3 тис. 543), Тернопільська (262), Львівська (27); зруйновано 154 км автодоріг (було 342) (Івано-Франківська (152), Чернівецька (1,4), Львівська (0,2), та 57 мостів (було 123) у Івано-Франківській 122 та Львівській – 1; пошкоджено 598 км автодоріг (було 655) та 172 мости (було 215) (Івано-Франківська (550 км доріг та 148 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (47,8 км автодоріг та 17 мостів); 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м) у Чернівецькій області.
Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 225 осіб та 403 од. техніки, з них від ДСНС 570 рятувальників о/с, 225 од. техніки та 2 гелікоптери.
Будь ласка, зачекайте...
Все вокруг колхозное все вокруг мое -- теперь выгребайте
тоді касяпи навпаки -нація геніїв..
хоча там просто лісу більше :
пороховладі навпаки ,вистачало.
в вибори вони прої..али не з цієї причини, а тому що тупий нарід не зрозумів СВоЄ ЩАСТЯ..
не відразу..
процес розтягнтий в часі на час відмирання кореневої системи..
https://censor.net/comments/locate/3204494/019214dd-d871-70a3-8dbb-7d6d7ff8f84e
річка Прут- довжина 967 км (на території України - 272 км)
річка Дністер- довжина річки 1 362 км (в Україні - 705 км)
Хоча б для вантажівок...
ліс якось возити треба..
А ближе к речкам в долинах .
Удобно .И сколько раз бюджет Украины будет восстанавливать смытое .
Этот беспредел будет продолжаться , пока плательщики налохов будут безропотно отдавать заработанное тяжелым трудом для погашения
чьи - хто забубонов !.Земляные Дамбы не спасут Буковину..Закарпатье и т.д. Большая вода размоет их , как всегда.
И опять давайте спасать! Тяжелая техника МЧС, миллионы по СМС...
Или все СЛуги народа заняты дележкой доходов от продажи 500 тонн(!) медицинских масок зарубеж пред эпидемией?
Хотите эпидемию желудочно-кишечных заболеваний на Западной Украине?
Получите.