Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок п'ятниці знеструмлено 7 населених пунктів у двох областях України, підтопленими залишаються 262 населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 ранку 26 червня залишається знеструмленими 7 населених пунктів у 2 областях, а саме: Івано-Франківська – 6 та Чернівецька – 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Загалом на території областей загинуло 3 особи (Івано-Франківська область).

Всього підтоплено 262 (було 342) населені пункти (Івано-Франківська (202), Чернівецька (45), Львівська (11), Тернопільській (4), підтоплено 7 тис. 731 будинок (було 14 тис. 471) (Івано-Франківська (6 тис. 653), Чернівецька (1 тис. 49), Львівська (1), Тернопільській (118), 13 об’єктів соціальної та побутової сфери (було 17); затоплено 4 тис. 553 підвали (було 7 тис. 100) (Івано-Франківська (3 тис. 694), Чернівецька (763), Тернопільська (60), Львівська (36); 12 тис. 411 присадибних ділянок (було 22 тис. 25) (Івано-Франківська (8 тис. 579), Чернівецька (3 тис. 543), Тернопільська (262), Львівська (27); зруйновано 154 км автодоріг (було 342) (Івано-Франківська (152), Чернівецька (1,4), Львівська (0,2), та 57 мостів (було 123) у Івано-Франківській 122 та Львівській – 1; пошкоджено 598 км автодоріг (було 655) та 172 мости (було 215) (Івано-Франківська (550 км доріг та 148 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (47,8 км автодоріг та 17 мостів); 650 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м; № 9 – 370 м) у Чернівецькій області.

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Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 225 осіб та 403 од. техніки, з них від ДСНС 570 рятувальників о/с, 225 од. техніки та 2 гелікоптери.