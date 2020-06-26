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Друга світова війна (291) Німеччина (7090) історія (1069) посол (1079) путін (23317) Мельник Андрій (232)

Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник

Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник

Спроби президента РФ Володимира Путіна вказувати історикам, як їм підходити до історії Другої Світової війни, небезпечні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі Tagesschau на телеканалі ARD заявив співголова німецько-української комісії істориків Мартін Шульц Вессель.

"За нормальних обставин ми розуміємо історію як дискурс без впливу влади. Коли зараз президент береться за перо і навіть розсилає свою статтю завідувачам кафедр історії у Німеччині з проханням використовувати його текст ще й у викладанні, то це має насторожувати", - сказав Шульце Вессель.

За його словами, у цій статті не дотримуються наукові критерії, наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до розділення Європи між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, трактується як цілком нормальний інструмент дипломатії 1930-х років.

"При цьому цей акт агресії не можна порівнювати із жодним іншим історичним процесом 1930-х років", - зауважує німецький історик.

За його словами, Путін позбавляє історію контексту, коли звинувачує Польщу в участі у розділенні Чехословаччини.

"Відсутність взаємозв’язків і контексту роблять цей текст небезпечним і сумнівним", - наголошує історик.

Він звертає увагу на те, що "стосовно України путінська фальсифікація історії є найзухвалішою".

"Путін, як і радянська історична пропаганда, приписує Україні колабораціонізм і привласнює героїчний опір і перемогу над нацистською Німеччиною. Але перемога і колабораціонізм були і з російської, і з української сторони... Україна була під набагато жорсткішою окупацією з боку вермахту у порівнянні з Росією, отже, Україна і значно більше постраждала", - підкреслив Шульце Вессель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

За його словами, загалом опублікована минулого тижня стаття Путіна написана "як радянський підручник з історії".

У тій же програмі посол України в ФРН Андрій Мельник наголосив: "Такого роду стаття є надзвичайно небезпечною. Це - неприхована погроза Путіна усій Європі, що він не лише в Україні готовий "пересувати" кордони за допомогою сили, якщо Захід не виконає його цинічну вимогу і не визнає зони впливу Москви. Ухвалення нашими західними партнерами під путінським шантажем саме такого рішення стало б фатальним".

Дипломат також закликав до спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни.

Також дивіться: Путін: В СРСР кожна республіка отримала багаж російських історичних територій, а потім вийшла з його складу. Хай не тягнуть зі собою подарунки російського народу. ВIДЕО

Стаття Володимира Путіна "Реальні уроки 75-ї річниці Другої світової війни" для американського журналу The National Interest була опублікована 18 червня. У ній президент РФ, зокрема, звернувся до постійних членів Ради Безпеки ООН - США, Великої Британії, Китаю і Франції, висловивши сподівання на швидке проведення саміту лідерів "п'ятірки". Путін наголосив, що світові держави можуть і мають довіряти один одному, щоб відповісти на сучасні виклики: пандемію коронавірусу, ситуацію у світовій економіці та захист довкілля.

Після публікації директор Департаменту національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі Станіслав Жарин заявив, що Путін вже неодноразово намагався представити неправдиву картину Другої світової війни.

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Топ коментарі
+6
Він що каже, те і робить, нажаль.
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26.06.2020 08:40
+5
Это не текст, по факту это нечто вроде манифеста. То есть объявление во всеуслышание о намерениях неоимперской парадигмы.
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26.06.2020 08:39
+5
І чомусь не розглядається той факт, що частина Польщі була окупованою територією частини українських земель, які окупував СРСР з початком ДСВ.
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26.06.2020 08:45
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О, ну давайте опять обсуждать высер старого маразматика...
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26.06.2020 08:37 Відповісти
Він що каже, те і робить, нажаль.
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26.06.2020 08:40 Відповісти
робить те, що позволяют, нажаль.

надо признать, что сейчас в мире явно не до этого казла, чем оно и может воспользоваться.

но созывать ялту2 с ним вряд ли кто будет
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26.06.2020 08:48 Відповісти
эт точно
Попытки президента РФ Владимира Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны. Источник: https://censor.net/n3204499

ну каким, кроме расейских да проплаченных за бугром, историкам он может указывать?
этот бред сивого мерина(статейка) предназначена для показа своего вяличия внутри рашки.

типа, во путя крут как, шо аж в пиндосиях его печатают и разинув рот слухают.
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26.06.2020 08:44 Відповісти
Не обсуждали бы...
Если бы у старого маразматика не было бы миллионной армии и ядерного оружия.
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26.06.2020 08:56 Відповісти
Это не текст, по факту это нечто вроде манифеста. То есть объявление во всеуслышание о намерениях неоимперской парадигмы.
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26.06.2020 08:39 Відповісти
І чомусь не розглядається той факт, що частина Польщі була окупованою територією частини українських земель, які окупував СРСР з початком ДСВ.
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26.06.2020 08:45 Відповісти
Та й взагалі завдяки діям москалів у кінці 18 ст. Польща перестала існувати і москалі захопили Варшаву...
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26.06.2020 09:21 Відповісти
ВВХ понимает,что времени у него остается все меньше и меньше. Поэтому он будет все агрессивнее и агрессивнее
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26.06.2020 08:46 Відповісти
Не, ну Мельника читать.... Разве что в рубрике "Нарочно не придумаешь!"
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26.06.2020 08:52 Відповісти
Не питання , читай Путлера
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26.06.2020 08:56 Відповісти
Черчилль и Рузвельт в 45-м году встретившись с йозей сталиным в Ялте, фактически дали карт-бланш советам на оккупацию части Европы. ***** этой "научной" статьей надеется вдохновить мировых лидеров на проведение подобного саммита, а себя видит в роли йози?
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26.06.2020 08:58 Відповісти
Мы же сами отказались от статуса "страны победителя" а значит признали себя "побежденными" в той войне. Только никто здесь не помнит что благодаря той войне та же западная Украина вошла в состав Украины. Может в том и трагедия?
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26.06.2020 09:03 Відповісти
Вообще-то, тогда Западная Украина "вошла в состав" СССР. Учи история, цапа)
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26.06.2020 09:15 Відповісти
а я не так сказал? в состав Украины
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26.06.2020 09:51 Відповісти
Трагедія України в тому що за 300 років імперія кацапів зробила більшу частину українців хохломи малоросамі, і плоди ці ми пожинаємо до цих пір, а приєднання західною або східною або ще якої України це вже треття справа
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26.06.2020 09:16 Відповісти
Такий трагічний кацап, аж трохи сумно.
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26.06.2020 09:17 Відповісти
Руска курва, спєрдоляй
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26.06.2020 09:17 Відповісти
Москалику, не палися так. Навіть останній двійочник на уроках історії чув Західна Україна увійшла в склад України 22 січня 1919 року... Але через напад москалів-комуняк Західна Україна вийшла зі складу України!
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26.06.2020 09:20 Відповісти
Львів коли став Українським?
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26.06.2020 09:54 Відповісти
1256 року, коли його заснували король Данило Галицький та його син Лев))
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26.06.2020 09:54 Відповісти
а останній раз?
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26.06.2020 10:21 Відповісти
останній раз ХТО повернув Львів в лоно рідної неньки?
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26.06.2020 10:22 Відповісти
Останній раз Львів (як і Київ, Харків, Донецьк) стали Україною 24 серпня 1991 року, що було підтверджено 1 грудня 1991 року 90,3% громадянами на референдумі!
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26.06.2020 10:26 Відповісти
ню-ню - всі хто народився у Львові з 1939 по 1991 - москалі???
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26.06.2020 10:30 Відповісти
Ми про національність говоримо чи про громадянство? Це якби трішки різні речі!
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26.06.2020 10:32 Відповісти
про державу Україна і про членство Львова у її складі
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26.06.2020 10:33 Відповісти
Держави Україна з 1920 до 1991 року НЕ ІСНУВАЛО! Був ссср...
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26.06.2020 10:34 Відповісти
припини гнілой базар - тебе тролить хльопчик шарія
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26.06.2020 10:36 Відповісти
привикли так ото бла-бла, а коли по фактах - і сказати нічого.
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26.06.2020 10:40 Відповісти
У мене червоний диплом істфаку, я по історії будь-кого затролю...
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26.06.2020 10:43 Відповісти
там теж не після ПТУ і беруть тебе, умніка, на слабо
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26.06.2020 10:53 Відповісти
Верховна Рада України була, член ООН - УРСР була а України не було?
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26.06.2020 10:39 Відповісти
У паспорті в людей яке було громадянство вписане - ссср чи урср? Так отож...
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26.06.2020 10:44 Відповісти
ти шо? не впізнаєш шарійопця?
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26.06.2020 10:35 Відповісти
А в 1256 році, коли Львів заснував король Данило Галицький та його син Лев - України не було ось що цікаво....
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26.06.2020 10:37 Відповісти
Відкриваєш Галицько-Волинський літопис і читаєш, як називаються ці землі - Україна Галицька...
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26.06.2020 10:42 Відповісти
доки в студію ! Навіть Пилип Орлик у своїй Конституції слово Україна не згадує. А Русь була ? Ааааа - ми ж назву нашої держави подарували сусіду, від своєї історії відмовилися, нову назву Михнівський нам придумав після чого повісився. А тепер ще і від статусу країни-переможця у Другій світовій відмовляємося.
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26.06.2020 10:50 Відповісти
Чувак, ти попав на історика з червоним дипломом... Який Михнівський, ку-ку?

Київський літопис 1187 (за Іпатіївським списком), оповідаючи про смерть переяславського князя Володимира Глібовича, під час походу на половців, каже що «за ним же Україна багато потужила»: «ѡ нем же Украина много постона.»
У тому ж літописі за 1189 рік згадується, що князь Ростислав Берладник приїхав до «України Галицької» (на означення подністрянського Пониззя): «И еха и Смоленьска въ борзѣ и приѣхавшю же емѹ ко Украинѣ Галичькои.»
У Галицько-Волинському літописі, під 1213, записано, що князь Данило «забрав Берестій, і Угровськ, і Верещин, і Столп'є, і Комов, і всю Україну»:
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26.06.2020 10:54 Відповісти
слово Україна в тих літописах подобавляли вятровичі - читай оригінали
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26.06.2020 10:56 Відповісти
Придурок, я універ закінчив, ще коли про Вятровича не чув ніхто! І я читав ці оригінали на старослов'янській!
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26.06.2020 10:58 Відповісти
фотокопію, або посилання хоч на якийсь документ де б Україна (не тереторїя) згадувалася як ДЕРЖАВА раніше ніж 20-му столітті. Давайте конкретно а не так що як кізяк об суху дорогу
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26.06.2020 11:11 Відповісти
Купа країн не згадувалися, як держави до 20 ст. Фінляндія, Латвія, Ірландія - всі вони вперше стали незалежними плюс-мінус тоді ж, коли і УНР...

А ще Канада з Австралією і Новою Зеландією. Про країни Азії, Африки, Америки мовчу вже...
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26.06.2020 16:34 Відповісти
істєрік з красним! Шо зараз робити??? ***** розпоясався, ситий Запад готовий пожертвувати Україної задля власної зручності, а прокремлівська влада в Києві мовчки чекає аншлюсу
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26.06.2020 10:58 Відповісти
*Україною
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26.06.2020 11:01 Відповісти
Сподіватися на ЗСУ...
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26.06.2020 11:03 Відповісти
деморалізоване (за виключенням частин на передовій). Спостерігав за навчаннями елітних підрозділів, так там ідеологічної чи патріотичної підготовки нема зовсім, тільки технічна - готують вояків для імперського війська. Навіть команди, розпорядження та спілкування відбувається йєзиком, а не державною
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26.06.2020 11:16 Відповісти
цитата из из Википедии: "в 1253 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Даниил Галицкий принял в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD Дорогочине титул «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 короля Руси » от папы римского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_IV_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) Иннокентия IV , он и его внук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Львович использовали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE королевский титул . " де тут Україна?
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26.06.2020 10:55 Відповісти
Я переосмыслил видение и подход до 2 Мировой, то, что ее развязали две античеловееские системы - гитлеровская и сталинская сомнений не было давно. Теперь понимаю другой факт, коммунизм в своей кровожадности хотел господствовать во всем Мире, начиная с Европы, стягивал войска для нанесения удара на Запад, был самоуверен в своих силах(сил было больше чем в Германии с перевесом.... например в танках, в 5 раз) но никак коммунизм не думал, что войска откажутся воевать будут бросать оружие и уходить по домам... сдаваться в плен полками, корпусами, армиями... или просто драпать на восток... Третий факт - Америка со своим Ленд-Лизом..., оснастила совок, помогла устоять и дойти до Берлина. это был или просчет или грубая ошибка? совок не имел права на существование... Гуманное оружие америки - Бомба, уложили бы не только Японию, Германию тоже и освободили бы все поневоленные народы, шанс быть свободными был еще в 45 а может и раньше... но... история не имеет обратного хода. Теперь строить свое государство с отравленными душами и мозгами людей кремлевскими токсинами очень непросто...
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26.06.2020 09:19 Відповісти
К сожалению, у США на тот момент было только две бомбы, и обе пришлось применить в Японии, бо с одной японцы не поняли, и капитулировали только со второй.
А пока нарабатывали новый объем оружейного урана - совок и свою бомбу забацал, стрыяв у США документацию.
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26.06.2020 09:28 Відповісти
первая бомба совка была испытана в 49 году после кражи документации в Америке. 2 бомбы хватило для Японии в 45, сколько их могла создать Америка и имела после Японии история умалчивает. понятно другое - возможности Америки безграничны. Имея две опасности - Япония и Германия, Америка еще бы поднапряглась... и создала бомбы еще раньше... в нужном количестве.
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26.06.2020 09:44 Відповісти
А как вы думаете, сколько бомб нужно было, чтоб капитулировали коммунисты? Думаете их остановило бы массовое уничтожение советского населения?

И ленд-лиз не был ошибкой. Америке нужна была победа в войне. Для этого нужны были человеческие ресурсы, лучше преимущественно советские, чем американские. Почему они должны были заботиться о советском населении?
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26.06.2020 10:14 Відповісти
Ну да, вони і Берлін тому не штурмували... А навіщо? Жуков сам рвався вперед!

І так, атомні бомби теж кинули через бажання вберегти людські ресурси. Я на істфаку вчився і вивчав американські документи про можливість висадки в Японії... Там за попередніми підрахунками був би мільйон жертв лише з боку союзників (японців ніхто не рахував). Маленькі Іводзіму і Окінаву взяли з тисячами жертв, а тут ціла Японія, де за наказом імператора все населення готувалося стати смертниками! До речі, атомні бомби і совєтські життя врятували, бо Сталін в Ялті зобов'язався долучитися до висадки в Японії...
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26.06.2020 10:30 Відповісти
мразь - Сталин имел договор с Японией про ненападение(вот цена договоров с кремлем)... наплевал на этот договор... В 41 японцам нужно было перейти границу и пострелять..., чтоб 50 дивизий с дальнего востока никтто не снимал и совку даже по этой причине был бы каюк.
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26.06.2020 10:50 Відповісти
Точно! А тут они ради чего-то должны с советами воевать... Зачем? Советы их не трогали, торговали с ними. Значит все норм... Хотя они и противостояли экспансии в Корее, Въетнаме и тд.
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26.06.2020 16:14 Відповісти
одной Бомбы было достатчно - уничтожить "усатого таракана" и глиняные ножки колосса рассыпались бы..... америка ценила жизни своих граждан, как и жизни вообще... в отличие от совка. помогала не от того, что хотела смертей советских людей - помогала, потому что была в каолиции. кремлевский токсический бред про желание америкой смертей советских людей мог возникнуть только в воспаленых черепках кремлядей и их тупых прихвостней. Это еще один аргумент - советам помогать было ошибкой.
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26.06.2020 10:44 Відповісти
Вы наивный романтик. В жизни все не так. Никто за вас не переживает (кроме мамы с папой), ничего вам не должен и ваша жизнь никому не интересна. Это сугубо ваша проблема и ваш выбор.

В этом и проблема, что наше общество инфантильно и не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. Я тут лес вырублю, а проблемы пусть дядьки в Киеве решают. Я тут песочка намою, а последствия пусть другие разгребают. Мы тут все забъем на медицину, а МВФ пусть даст нам денег на борьбу с коронавирусом...

И опять же наивно вы думаете, что убив сталина можно было что-то изменить... Вместо него стал бы другой, не факт что менее кровожадный... А вы точно при совке пожили?
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26.06.2020 16:12 Відповісти
сталин подох и даже по его смерти система изменилась... это при том, что соблюдалась приемственность власти и у руля оставалась "вечная" партия.
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26.06.2020 17:03 Відповісти
как говорил мой знакомый Вовка. Гитлер рано начал,без бомбы.
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26.06.2020 09:53 Відповісти
Так воно і було. Тут помилка США. Вони допомогли одній сатані знищити іншу сатану і залишитися на цій землі і нести свої ідеї і руйнування по всьому світу. Радянські війська окупували частину Європи де не було американських і англійських військ. А наші військові загинули за Батьківщину, у них не було вибору і вони йшли воювати. Їх забирали пачками і відправляли на фронт і казали - що "Векликая Отечественная", що ворог віроломно напав... А хто разом із тим ворогом нападав на інших і привів його до нас? Вони не знали, тоді інтернету не було. Та й зараз є інтернет, а половина малоросів підтримують відвертого ворога.
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26.06.2020 10:27 Відповісти
Андрею Мельнику. Хватит болтать. Требуйте у Запада введения новых санкций
против путинской россии.
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26.06.2020 09:31 Відповісти
А як вимагати санкціії проти росії, як наші на днях не дали в ООН голос на користь Канади?
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26.06.2020 10:45 Відповісти
этот старый маразматик конечно способен на всё, лишь бы сохранить себе жизнь подольше даже из бункера
потому что он понимает прекрасно, начав полномасштабную войну даже против Украины, он уничтожит минимум 20 млн расиян, а если пойдёт дальше то все 80 млн.. а сколько их там осталось то на росии? а сколько будет раненых, покалеченных.. голодных и т.д.. экономика росии этого никогда не выдержит, свои же быстрее в бункере прирежут.. да и Китай в спину дышит, которому и сейчас рашку легко захватить не говоря уже о том, если населения в рашке останется 20-30 млн всего
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26.06.2020 09:33 Відповісти
в нього всьо упало - уже і на мальчіков не стоїть - дєпрєсняк ударив, жизнь нєміла - ото воно хоче гормонального всплєска, а для цього нариваєця, розуміючи сговорчівость еуропейського та американського ситого обиватєля, готового пожертвувати Україною раді міра, і буде нариватись допоки йому дозволять. Іспитує судьбу, *****
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26.06.2020 09:44 Відповісти
да но все ж понимают что одной Украиной он не ограничиться.. потом будет посматривать на Польшу, Венгрию, Болгарию, Литву и т.д.
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26.06.2020 09:50 Відповісти
так і в 38-му всі понімали - Австрію проковтнули, Чехословаччину здали і Польшу, вопшим, не жалко, але далі совєти - тогочасний союзник гітляра, а значить, після Польші волна піде на Британію, ото вона і об'явила війну, але ж війська в Польшу не направляла.
Цього разу Україна - це аналог Австрії (та Чехословаччини також: Крим то як Судєти). Нас щитай вже здали - влада повністю прокремлівська, а зламати опір безоружних добровольців регулярна армія москалів зможе легко і швидко - добровольці не встигнуть навіть штани одягнути. А Польша - аналог тієї ж Польші - коли *****, захмеліле від безкарності, сунеця в Польшу, то тут НАТО вже висловить особливу стурбованність
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26.06.2020 10:13 Відповісти
він вже проговарювався: всє здохнут, а ми в рай
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26.06.2020 09:45 Відповісти
не балаканина політиків четвертого дівізіону на телепередачах другосортних каналів, а ноти, санкції та дипломатичні ходи на найвищому рівні передових держав. Але для цього наш мзс має бити в набат і грамотні бумаги писати, звертатись до кого слід з переконливими аргументами
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26.06.2020 09:38 Відповісти
Старый казёл решил поиграть дряблыми мышцами и отвисшими сиськами? К сожалению сейчас в Европе у власти ссыкливые чистоплюи и популисты,а что бы адекватно реагировать на угрозы этого протухшего гопника нужны эрдоганы которые вмиг загнали бы эту облезлую крысу в её кремлёвскую нору.
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26.06.2020 09:48 Відповісти
А історія дуже проста. Другу світову війну розпочали два агресора - нацистська (не фашистська) Німеччина і комуністичний режим Радянського Союзу. Два військових злочинці - Сталін і Гітлер. Один напав на Чехію, інший на Фінляндію, а потім разом напали на Польщу і вбивали українців, поляків, чехів, євреїв,фінів, шведів та інших тисячами. Зі сторони радянського союзу зайшло декілька мільйонів регулярних військ. І ви десь бачили на цвинтарі моглили з написами, що загинув на війні в 1939-1940 роках? Ні всіх писали, що загинули с червня 1941 року. А гинули сотнями тисяч. А де "братські" могили і могили невідомим солдатам з 1939 року? То виходить радянський союз був посібником нацистів? А винний звичайно Бандера, якого нацисти посадили і контабір, а ще пізніше вбили кегебісти радянського союзу. Це коротко про історичні факти і як їх хочуть бачити їх злочинці. У них потерпілі - злочинці, а злочинці - герої і спасатєлі світу.. У всьому винен Бандера і українські націоналісти!!!
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26.06.2020 10:06 Відповісти
це ти себе переконуєш? Бо те шо Бандера - наш національний Герой українське суспільство збагнуло ше трицять років тому - навіть Кравчук, секретар кпу по ідеології, заявив шо прозрів, бо до того не знав історії - тіпа, його обманювали
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26.06.2020 10:19 Відповісти
Я себе не переконую, я давно це знаю, я переконую таких, які вважають його воюючою стороною на боці фашистів. Якщо Ви уважно почитали, то там написано, що посібниками нацистів були радянські війська, а вимагають писати історію, що то були бандерівці, а вони мов, герої.
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26.06.2020 10:30 Відповісти
Рідня Кравчука, до речі, в 40-х допомагала УПА... Підозрюю, через це його потім і взяли під ковпак в КГБ (як і Павличка, до речі, який зв'язковим УПА був у молодості)!
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26.06.2020 11:01 Відповісти
в середині 70-их в місцевій книгарні викупив всі екземпляри збірки "Таємниця твого обличчя" в чудовому виконанні та з неабиякими ілюстраціями. Вірші добрі, але серед них отам і читаю:
А може,
Ти бачиш, як на воловоді
Чумні бандерівські бандити
Сусіду вашого старого
Волочать, вішають на грушу
За те, що першим до колгоспу
Він записався?
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26.06.2020 11:11 Відповісти
кремлівська пропаганда засрала америці та еуропі міски - вони непублічно визнають Україну частиною московської імперії тому не стануть сильно захищати нас - ніяких дій, тільки занепокоєння та стурбованність. Навіть зброєю не допоможуть
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26.06.2020 10:23 Відповісти
Навіщо ходити через океани до америки і Європи. Кремлівська пропаганда через своїх посібників в Україні засрали мізки 73% малоросів, які себе вважають українцями. Ви собі не уявляєте, який контингент працює в поліції і прокуратурі у східних містах. Я можу розповісти про один відділок поліції в Дніпропетровській області, де 99,9 % особового складу підтримує росію, а не Україну. Вони їздять в росію і при поверненні її вихваляють і поливають брудом Україну. То що від них чекати? В день параду в московії один працівник поліції перед відділком показував проходження параду на своєму смартфоні і говорив, що дуже гарно, дуже красиво і що скрізь висять російські триколори, на кожній крамниці георгієвські стрічки. А як в Харківській області пересік кордон, то побачив українські "тряпки", а не прапори і бандерську форму (однострій). І його всі, хто там був підтримали і висловлювали незадоволення Україною.Це такі працюють в поліції. Їх там хтось контролює? З ними хтось проводить якусь роботу? Їх перевіряють на лоялість до ЗЕ і все.
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26.06.2020 10:39 Відповісти
нам піштець, але брикатимемось. Після наступного етапу агресії нам залишиця центр та захід України - те, шо самі зможемо відстояти.
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26.06.2020 11:23 Відповісти
характерно: кремль організовує атаку як колись артподготовка, то тепер пропаганда - вливає як той павук хохлам (урускойєзичним українцям) отруту в моск, затягує їх душонки в урускій мір, а потім відтинає разом з територіями та тими манкуртами-яничарами
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26.06.2020 11:52 Відповісти
чому важливо подалі від мацкви, українізація, посилене вивчення та популяризація англійської - відкриття просторів англомовної Мережі. А то хохли "гуглять" в яндексі та ковтають блатний музон під вивіскою "шансон" і москальські кіна та клоЗє!тні Зє!сєріали
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26.06.2020 11:56 Відповісти
кремль уже підготував коронавірус, чи іншу заразу. Він його випробував на всіх країнах світу і може примінити в любий вигідний для нього момент. Проти УНР і УПА вони також приміняли різні препарати, типа тифу, так вони їх не змогли б ніколи перемогти.
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26.06.2020 14:07 Відповісти
Давайте краще про повінь в Карпатах поговоримо - то ж рука Кремля? Дощі з якого боку прийшли - із Західної Європи чи з боку Росії? Думайте, думайте....
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26.06.2020 10:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t5JFY5cMDvc&t=213s 3:33 граніца роісі нігдє нє заканчіваєца - ***** біснувате
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26.06.2020 10:30 Відповісти
старе педофільне *****
Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3551
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26.06.2020 10:31 Відповісти
Вывод следующий - потерпеть розгром во 2 Мировой у совка было множество причин, выйти победителем вместе с каолицией одна причина - Америка и ее Ленд-Лиз(Британия тоже). разные байки про геройство советского народа и "гение" полководцев брехливые и несостоятельные.... зато хаять Америку в кремлядей самое модное занятие - подпитка их ущербного эго.
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26.06.2020 11:14 Відповісти
А вот макрон не согласен. ********* для франции- все . А наши манкурты и малоросы , насмотревшись педошария, медведчука и г+г, мечтают и введении бутылок ...
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26.06.2020 12:27 Відповісти
 
 