Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник
Спроби президента РФ Володимира Путіна вказувати історикам, як їм підходити до історії Другої Світової війни, небезпечні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі Tagesschau на телеканалі ARD заявив співголова німецько-української комісії істориків Мартін Шульц Вессель.
"За нормальних обставин ми розуміємо історію як дискурс без впливу влади. Коли зараз президент береться за перо і навіть розсилає свою статтю завідувачам кафедр історії у Німеччині з проханням використовувати його текст ще й у викладанні, то це має насторожувати", - сказав Шульце Вессель.
За його словами, у цій статті не дотримуються наукові критерії, наприклад, пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до розділення Європи між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, трактується як цілком нормальний інструмент дипломатії 1930-х років.
"При цьому цей акт агресії не можна порівнювати із жодним іншим історичним процесом 1930-х років", - зауважує німецький історик.
За його словами, Путін позбавляє історію контексту, коли звинувачує Польщу в участі у розділенні Чехословаччини.
"Відсутність взаємозв’язків і контексту роблять цей текст небезпечним і сумнівним", - наголошує історик.
Він звертає увагу на те, що "стосовно України путінська фальсифікація історії є найзухвалішою".
"Путін, як і радянська історична пропаганда, приписує Україні колабораціонізм і привласнює героїчний опір і перемогу над нацистською Німеччиною. Але перемога і колабораціонізм були і з російської, і з української сторони... Україна була під набагато жорсткішою окупацією з боку вермахту у порівнянні з Росією, отже, Україна і значно більше постраждала", - підкреслив Шульце Вессель.
За його словами, загалом опублікована минулого тижня стаття Путіна написана "як радянський підручник з історії".
У тій же програмі посол України в ФРН Андрій Мельник наголосив: "Такого роду стаття є надзвичайно небезпечною. Це - неприхована погроза Путіна усій Європі, що він не лише в Україні готовий "пересувати" кордони за допомогою сили, якщо Захід не виконає його цинічну вимогу і не визнає зони впливу Москви. Ухвалення нашими західними партнерами під путінським шантажем саме такого рішення стало б фатальним".
Дипломат також закликав до спорудження у Берліні меморіалу українським жертвам війни.
Стаття Володимира Путіна "Реальні уроки 75-ї річниці Другої світової війни" для американського журналу The National Interest була опублікована 18 червня. У ній президент РФ, зокрема, звернувся до постійних членів Ради Безпеки ООН - США, Великої Британії, Китаю і Франції, висловивши сподівання на швидке проведення саміту лідерів "п'ятірки". Путін наголосив, що світові держави можуть і мають довіряти один одному, щоб відповісти на сучасні виклики: пандемію коронавірусу, ситуацію у світовій економіці та захист довкілля.
Після публікації директор Департаменту національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі Станіслав Жарин заявив, що Путін вже неодноразово намагався представити неправдиву картину Другої світової війни.
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надо признать, что сейчас в мире явно не до этого казла, чем оно и может воспользоваться.
но созывать ялту2 с ним вряд ли кто будет
Попытки президента РФ Владимира Путина указывать историкам, как им подходить к истории Второй Мировой войны, опасны. Источник: https://censor.net/n3204499
ну каким, кроме расейских да проплаченных за бугром, историкам он может указывать?
этот бред сивого мерина(статейка) предназначена для показа своего вяличия внутри рашки.
типа, во путя крут как, шо аж в пиндосиях его печатают и разинув рот слухают.
Если бы у старого маразматика не было бы миллионной армии и ядерного оружия.
Київський літопис 1187 (за Іпатіївським списком), оповідаючи про смерть переяславського князя Володимира Глібовича, під час походу на половців, каже що «за ним же Україна багато потужила»: «ѡ нем же Украина много постона.»
У тому ж літописі за 1189 рік згадується, що князь Ростислав Берладник приїхав до «України Галицької» (на означення подністрянського Пониззя): «И еха и Смоленьска въ борзѣ и приѣхавшю же емѹ ко Украинѣ Галичькои.»
У Галицько-Волинському літописі, під 1213, записано, що князь Данило «забрав Берестій, і Угровськ, і Верещин, і Столп'є, і Комов, і всю Україну»:
А ще Канада з Австралією і Новою Зеландією. Про країни Азії, Африки, Америки мовчу вже...
А пока нарабатывали новый объем оружейного урана - совок и свою бомбу забацал, стрыяв у США документацию.
И ленд-лиз не был ошибкой. Америке нужна была победа в войне. Для этого нужны были человеческие ресурсы, лучше преимущественно советские, чем американские. Почему они должны были заботиться о советском населении?
І так, атомні бомби теж кинули через бажання вберегти людські ресурси. Я на істфаку вчився і вивчав американські документи про можливість висадки в Японії... Там за попередніми підрахунками був би мільйон жертв лише з боку союзників (японців ніхто не рахував). Маленькі Іводзіму і Окінаву взяли з тисячами жертв, а тут ціла Японія, де за наказом імператора все населення готувалося стати смертниками! До речі, атомні бомби і совєтські життя врятували, бо Сталін в Ялті зобов'язався долучитися до висадки в Японії...
В этом и проблема, что наше общество инфантильно и не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. Я тут лес вырублю, а проблемы пусть дядьки в Киеве решают. Я тут песочка намою, а последствия пусть другие разгребают. Мы тут все забъем на медицину, а МВФ пусть даст нам денег на борьбу с коронавирусом...
И опять же наивно вы думаете, что убив сталина можно было что-то изменить... Вместо него стал бы другой, не факт что менее кровожадный... А вы точно при совке пожили?
против путинской россии.
потому что он понимает прекрасно, начав полномасштабную войну даже против Украины, он уничтожит минимум 20 млн расиян, а если пойдёт дальше то все 80 млн.. а сколько их там осталось то на росии? а сколько будет раненых, покалеченных.. голодных и т.д.. экономика росии этого никогда не выдержит, свои же быстрее в бункере прирежут.. да и Китай в спину дышит, которому и сейчас рашку легко захватить не говоря уже о том, если населения в рашке останется 20-30 млн всего
Цього разу Україна - це аналог Австрії (та Чехословаччини також: Крим то як Судєти). Нас щитай вже здали - влада повністю прокремлівська, а зламати опір безоружних добровольців регулярна армія москалів зможе легко і швидко - добровольці не встигнуть навіть штани одягнути. А Польша - аналог тієї ж Польші - коли *****, захмеліле від безкарності, сунеця в Польшу, то тут НАТО вже висловить особливу стурбованність
А може,
Ти бачиш, як на воловоді
Чумні бандерівські бандити
Сусіду вашого старого
Волочать, вішають на грушу
За те, що першим до колгоспу
Він записався?