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За добу на Львівщині виявили 209 нових випадків COVID-19, загалом 4836 інфікованих і 126 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 209 нових випадків COVID-19, загалом 4836 інфікованих і 126 померлих, - міськрада

Станом на ранок 26 червня у Львові та Львівській області підтверджено 4836 випадків інфікування коронавірусом, з них 126 - летальні, 725 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5950 осіб, госпіталізовані - 1018, на амбулаторному лікуванні - 4932 особи, виписані - 827 осіб. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них у реанімації - 8 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

У 8-й міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 82 пацієнти, у 1-й міській клінічній лікарні - 77 пацієнтів.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1238 ПЛР-тестів, з них з нових проб - 1006 ПЛР-тестів. Отже, 209 - позитивні, з них з нових проб - 175. Серед них львів`ян - 82. Загалом у роботу взяли 500 проб, залишок у холодильнику - 1150 проб.

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Як повідомлялося раніше, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.

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Скоро ці імбецили будуть писати слово "тисяч" після цифр! Андрійко доля часом тут не в долі?
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26.06.2020 09:05 Відповісти
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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26.06.2020 10:52 Відповісти
 
 