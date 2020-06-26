В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків
Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні зафіксували 1109 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 994). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 25 червня, - 994 нові випадки, до цього 24 червня - 940 випадків, перед цим 19 червня - 921 випадок, до цього 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 41 117 випадків коронавірусної інфекції.
За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 19 пацієнтів (добою раніше - 16), загалом - 1086. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3), Львівській (3) і Харківській (3) областях.
За останню добу одужалп 541 особа (добою раніше - 349), всього - 18 299.
Загалом в Україні зараз хворіють 21 732 людини, що на 549 більше, ніж напередодні.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (209), Рівненській (116) областях, Києві (113), Закарпатській (93) і Хмельницькій (79) областях.
У Запорізькій області нових випадків COVID-19 не виявили.
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Зачем чипировать, спросите вы? Потому что все чипированные будут майнить криптовалюту и им запретят протестовать против вышек G5. Ну, и кроме того, чипирование сделает всех бесплодными. Потому что Билл Гейтс и Сорос очень хотят сократить население планеты. Даже кушать не могут пока не сократят. Это же всем известно.
В Бразилии сейчас зимний период.
Действительно, посмотрите на Беларусь.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Как там выше один коментатор правильно заметил, это всё Сорос с Гейтсом работают на сокращение населения земли. Слышали про золотой миллиард? Вот то-то и оно!
Это не комментатор правильно заметил, а эти личности сами официально об этом давно заявили.
Исследование "Радио свобода" про *********, активно дезинформирующую "лохов про неопасности"
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https://www.radiosvoboda.org/a/rosijski-fejky-pro-koronavirus/30500237.html
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https://www.radiosvoboda.org/a/30485922.html
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https://nv.ua/world/countries/zachem-rossiya-rasprostranyaet-feyki-o-covid-19-ekspert-poslednie-novosti-50086992.html