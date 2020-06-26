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В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків

В Україні

Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 1109 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 994). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 25 червня, - 994 нові випадки, до цього 24 червня - 940 випадків, перед цим 19 червня - 921 випадок, до цього 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 41 117 випадків коронавірусної інфекції.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 19 пацієнтів (добою раніше - 16), загалом - 1086. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3), Львівській (3) і Харківській (3) областях.

Читайте також: За добу на Львівщині виявили 209 нових випадків COVID-19, загалом 4836 інфікованих і 126 померлих, - міськрада

За останню добу одужалп 541 особа (добою раніше - 349), всього - 18 299.

Загалом в Україні зараз хворіють 21 732 людини, що на 549 ​​більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (209), Рівненській (116) областях, Києві (113), Закарпатській (93) і Хмельницькій (79) областях.

У Запорізькій області нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 01
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 02
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 03
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 04
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 05
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 1109, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 41 117 випадків 06

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Топ коментарі
+23
А почему Европа закрылась и сейчас у них все нормально? Ах да у нас 80% положили болт на карантин, потому сейчас такой пздц..
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26.06.2020 08:57
+19
Как раз пенсы его и придерживаются. Всем остальным чихать с высокой горы. И я даже знаю почему. Все началось с Велюра, потом идиотия в Хмельницком великого Володи на камеру, вместе с сан врачем. А потом пожирание еды в одном из ресторанов за одним столом кучи депутатов. Люди думают, если им можно, то и нам можно.
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26.06.2020 09:01
+15
Дайош нові рекорди!
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26.06.2020 08:48
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Так ведь нет же никакого вируса. Это всё выдумки Госдепа, чтоб заставить украинцев надеть маски, а потом ржать с них!
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26.06.2020 12:24 Відповісти
Та не ржать с них, а чипировать. Всех, кто надел маски, потом будут Билл Гейтс и Сорос чипировать под видом вакцинации. Это же всем известно.

Зачем чипировать, спросите вы? Потому что все чипированные будут майнить криптовалюту и им запретят протестовать против вышек G5. Ну, и кроме того, чипирование сделает всех бесплодными. Потому что Билл Гейтс и Сорос очень хотят сократить население планеты. Даже кушать не могут пока не сократят. Это же всем известно.
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26.06.2020 14:52 Відповісти
Это ужасно! Даже я не мог представить, что Сорос способен на такую подлость! Это его Бил Гейтс подговорил, не иначе!
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26.06.2020 15:41 Відповісти
быдла игнорирует Коронавирус полностью .... результат "на лиццо"
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26.06.2020 12:25 Відповісти
Коронавируса нет в природе. В Бразилии люди просто умирают от жары. Посмотрите на Беларусь
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26.06.2020 12:27 Відповісти
Коронавирусы в природе известны с 1931 г. и на данный момент обнаружено десятки их разновидностей.
В Бразилии сейчас зимний период.
Действительно, посмотрите на Беларусь.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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26.06.2020 14:23 Відповісти
Это всё жидомассонская пропаганда! Вот до 1931 года все люди по сто лет жили и никакими коронавирусами не болели.

Как там выше один коментатор правильно заметил, это всё Сорос с Гейтсом работают на сокращение населения земли. Слышали про золотой миллиард? Вот то-то и оно!
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26.06.2020 15:39 Відповісти
Исследовательская практика показывает, что «вирусоносители» - практически все живые существа на зкмле. А среди всех инфекционных заболеваний - 80 % вирусных. И коронавирусы всегда вызывали различные инфекции, просто их смогли обнаружить впервые только в 1931 году.
Это не комментатор правильно заметил, а эти личности сами официально об этом давно заявили.
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26.06.2020 20:43 Відповісти
Сейчас в Бразилии +20-25. Какой нахрен зимний период???
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27.06.2020 04:44 Відповісти
41% дебілів
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27.06.2020 09:33 Відповісти
Та запишіть все населення в інфіковані ковідом і узбагойтесь.
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26.06.2020 15:23 Відповісти
Бессимптомным все равно куда их запишут лишь бы на карантин не сажали.
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27.06.2020 05:32 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/rosijski-fejky-pro-koronavirus/30500237.html
Исследование "Радио свобода" про *********, активно дезинформирующую "лохов про неопасности"
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26.06.2020 18:11 Відповісти
"Радио свобода" Методичка КГБ: как Россия распространяет фейки о коронавирусе

В ЕС, Британии и США заявляют, что Россия целенаправленно разгоняет фейки и теории заговора о пандемии в мире

https://www.radiosvoboda.org/a/rosijski-fejky-pro-koronavirus/30500237.html

Британія створила особливий відділ для протидії дезінформації з Росії щодо коронавірусу

https://www.radiosvoboda.org/a/30485922.html

В ГосДепе США сообщили, что Россия распространяет фейки о COVID-19

https://nv.ua/world/countries/zachem-rossiya-rasprostranyaet-feyki-o-covid-19-ekspert-poslednie-novosti-50086992.html
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26.06.2020 19:23 Відповісти
Без сомнения, через определенное время будет, как и в 2010 году, раскрыта правда о раздувателях и выгодополучателях всемирного коронапсихоза.
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26.06.2020 20:54 Відповісти
В Евросрюзе, Британии и США заявляют, что Россия целенаправленно разгоняет фейки и теории заговора о пандемии в мире
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27.06.2020 00:28 Відповісти
На воре шапка горит.
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27.06.2020 15:30 Відповісти
Имеет ли отношение этот короновирус,живущий длительное время с человечеством, к той эпидемии вирусных пневмоний,начавших распостранятся по россии после взрыва 16 сентября 2019 в новосибирской области в Кольцово на Векторе? Ведь не зря кремлевская крыса спряталась в бункере.Знает ведь,что это не тот безобидный короновирус который просто китайцы первыми научились обнаруживать,и может так оказаться что он живет ничем себя не проявляя почти в каждом человеке,и под этот шум обеспечили себя нефтью,залив все хранилища и скупив все,что можно.Может я и ошибаюсь,но мне кажется,что это в Украине закончится только тогда,когда будет продана последняя партия из гуманитарно-комерческого груза.
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26.06.2020 21:12 Відповісти
Лжевирус- зло! https://youtu.be/Baqk46kTrlw
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26.06.2020 21:46 Відповісти
Потвори сатанинськи не дадуть спокійно жити і працювати людям.
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27.06.2020 09:27 Відповісти
Вони знищують економіку, щоб все скупити задарма землю
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27.06.2020 09:30 Відповісти
вой интернетдрочеров о не опасности короны закончится тогда, когда очередной интернетдрочер будет загибатся в инфекционке. ведь ни один дегенерат не знает, как отреагирует его организм при попадании в него короны .)))) кто то может выжить а кто то загнется . пути вируса не исповедимы ))))
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27.06.2020 09:55 Відповісти
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