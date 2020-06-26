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Зеленський підписав закон, що дозволяє до кінця року лікувати COVID-19 ліками без реєстрації

Зеленський підписав закон, що дозволяє до кінця року лікувати COVID-19 ліками без реєстрації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжив до 1 січня 2021 року дію закону про внесення змін до законів, що стосуються забезпечення лікування, викликаного коронавірусною хворобою (COVID-19).

Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 19 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня 2020 року зокрема, передбачає застосування за згодою пацієнта нових методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які перебувають на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування, а також незареєстровані лікарські засоби. Зокрема, закон дозволяє застосовувати в Україні для лікування пацієнтів з COVID-19 незареєстровані лікарські засоби, рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської народної республіки, держави Ізраїль для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 у відповідній країні.

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Крім того, закон дозволяє застосовувати зареєстровані лікарські засоби за показаннями, які не вказані в інструкції для медичного застосування за наявності доведеної ефективності з лікування коронавірусної хвороби Covid-19 (т.зв. off-label use) і / або якщо такі лікарські засоби рекомендовані офіційними органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської народної республіки, держави Ізраїль для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні.

Порядок призначення і застосування таких лікарських засобів встановлюється Міністерством охорони здоров'я.

Термін дії закону закінчувався 1 липня 2020 року, але депутати в зв'язку з загрозою зростання захворювання населення на COVID-19 внесли зміни до розділу II Прикінцевих положень і продовжили його дію до 1 січня 2021 року.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

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Топ коментарі
+6
На ленке надо начать это делать...будет испытательной корабельной сосной...
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26.06.2020 09:42
+3
Пусть он пример покажет - супругу свою лечит такими лекарствами
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26.06.2020 09:49
+3
а за летальные исходи и смертельные осложнения кто будет отвечать?
зачем лезть еще и в медицину и в фармакологию ???
(иди уже лучше в разведку...там хоть меньше вреда)))
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26.06.2020 09:52
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На ленке надо начать это делать...будет испытательной корабельной сосной...
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26.06.2020 09:42 Відповісти
- Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. (с)
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26.06.2020 10:00 Відповісти
Это типо чем попало?? Стерилизацию начали??
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26.06.2020 09:45 Відповісти
Пусть он пример покажет - супругу свою лечит такими лекарствами
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26.06.2020 09:49 Відповісти
Зачем на Ленку размениваться. Может, сразу гаранта полечим. ? А то Баба -да, баба-да, вызывает подозрение в слабоумии.
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26.06.2020 10:00 Відповісти
а за летальные исходи и смертельные осложнения кто будет отвечать?
зачем лезть еще и в медицину и в фармакологию ???
(иди уже лучше в разведку...там хоть меньше вреда)))
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26.06.2020 09:52 Відповісти
Скоро они нам начнут впаривать непойми какие вакцины бегом состряпаные и не протестированные даже на крысах.
Они их на нас и будут тестировать.
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26.06.2020 09:54 Відповісти
коли вже зелене підпише свою відставку?
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26.06.2020 09:55 Відповісти
другими словами узаконил анархию
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26.06.2020 10:49 Відповісти
залікують насмерть
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26.06.2020 10:51 Відповісти
ратуся хто чим може..

одна бабця сказала
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26.06.2020 13:28 Відповісти
 
 