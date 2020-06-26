Зеленський підписав закон, що дозволяє до кінця року лікувати COVID-19 ліками без реєстрації
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжив до 1 січня 2021 року дію закону про внесення змін до законів, що стосуються забезпечення лікування, викликаного коронавірусною хворобою (COVID-19).
Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 19 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня 2020 року зокрема, передбачає застосування за згодою пацієнта нових методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які перебувають на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування, а також незареєстровані лікарські засоби. Зокрема, закон дозволяє застосовувати в Україні для лікування пацієнтів з COVID-19 незареєстровані лікарські засоби, рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської народної республіки, держави Ізраїль для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 у відповідній країні.
Крім того, закон дозволяє застосовувати зареєстровані лікарські засоби за показаннями, які не вказані в інструкції для медичного застосування за наявності доведеної ефективності з лікування коронавірусної хвороби Covid-19 (т.зв. off-label use) і / або якщо такі лікарські засоби рекомендовані офіційними органом Сполучених Штатів Америки, країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської народної республіки, держави Ізраїль для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні.
Порядок призначення і застосування таких лікарських засобів встановлюється Міністерством охорони здоров'я.
Термін дії закону закінчувався 1 липня 2020 року, але депутати в зв'язку з загрозою зростання захворювання населення на COVID-19 внесли зміни до розділу II Прикінцевих положень і продовжили його дію до 1 січня 2021 року.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Будь ласка, зачекайте...
зачем лезть еще и в медицину и в фармакологию ???
(иди уже лучше в разведку...там хоть меньше вреда)))
Они их на нас и будут тестировать.
одна бабця сказала