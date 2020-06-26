Червень і липень проживемо в карантинних обмеженнях, ми від них не відмовимося, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз необхідно не допустити нового піку COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".
За його словами, українці "звикли жити в стресі і в кризових умовах апріорі".
"Це наш плюс і величезна перевага. Ми стільки разів були в кризах, що сьогодні кризу почали сприймати, на жаль, як частину життя", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр вважає, що різні бізнеси по-різному оцінюють нинішню кризу.
"Деякі бізнесмени сприймають як можливість - це оптимістична частина. Але будемо говорити про тих, хто страждає від кризи, це важливіше. Тих, у кого закриті магазини, ресторани, якісь сфери розваг, креативні індустрії, - їх потрібно підтримати, щоб вони зберегли робочі місця. Щоб люди знали, що настане час і вони повернуться в свої офіси, на знімальні майданчики, сцени і в ресторани. І тут питання: скільки часу буде карантин?", - пояснив глава уряду.
Однак, важливим завданням Шмигаль назвав необхідність "не розслабитися, не допустити нового піку". Для цього Кабмін планує збільшити штрафи за неносіння масок в громадських місцях, в громадському транспорті, штрафи для власників таких закладів і транспорту.
"Тому, повертаючись до питання: ми бачимо, що червень і липень ми проживемо в карантинних обмеженнях. У великих або менших, але ми від них не відмовимося", - підсумував прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Бояры хлебни, полегчает, а то совсем зеленый ты, крокодил!
не уменьшать, а наоборот увеличивать.....
вот думаю - зачем ? (днепр-область)...
2. Отличное оправдание того, что экономики просто больше нет.
Прочитайте, рекомендую.
https://defence-line.org/2020/06/eksponenta/
P.S. Пусть растет, так и должно быть.
Но читаете, не?
Все же, когда-нибудь, приходите туда снова.
Развитие никогда не заканчивается. Всё и все меняется, люди меняются, модераторы тоже.
Там сейчас комментаторское сообщество стало еще лучше.
Львівська область:
Порошенко Петро - 35,32%
Зеленський Володимир - 11,96%
Ничего особо не изменилось.
Так сейчас - это не пик?
А шо?
У ЗЕленых имбицилов все стабильно:
- заболеваемость растет,
- долги растут,
- безработица растет,
- ВВП падает
- экономика падает
- пропроизводство падает.
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
більшість тестів проводять саме у лікарнях
але це не головне
головне те, що при помітній позитивній тенденції, шахраї продовжують кошмарити населення
проносупослаблення карантіну місяць тому?
про це говорив Степанов у інтерв'ю
https://zik.ua/news/ludyna/likarni_pershoi_khvyli_zapovneni_khvorymy_na_covid_19_lyshe_na_20_stepanov_966483
за несоблюдение дистанцирования и масочного режима!
https://fraza.com/news/291284-v-ukraine-usiljat-kontrol-za-sobljudeniem-karantinnyh-ogranichenij