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Україну внесли до списку країн, з яких хочуть дозволити в'їзд в ЄС, - ЗМІ

Україну внесли до списку країн, з яких хочуть дозволити в'їзд в ЄС, - ЗМІ

Принаймні в одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, жителям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

Про це йдеться в робочому документі, проєкт якого отримав телеканал "Євроньюз", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Видання не публікує повний текст документа, але наводить повний список країн, які пропонують внести до "білого списку" з початку липня. Документ, про який йде дискусія між державами-членами ЄС надав виданню джерело в дипломатичних колах.

У цьому списку – 54 країни. Україна зазначена серед них.

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З інших європейських країн поза межами ЄС, в’їзд пропонується відкрити громадянам та мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії. Примітно, що Молдову та Вірменію до списку не внесли.

Наразі немає певності, що список буде затверджений у даному вигляді. "Джерела сумніваються у відкритті кордонів вже з 1 липня та кажуть, що згода (між членами ЄС) не буде досягнута вчасно", - йдеться у публікації.

Також не можна виключити, що список – якщо документ є автентичним - був складений за застарілими даними, до початку нового спалаху епідемії.

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Топ коментарі
+5
завидно, рузькэ???
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26.06.2020 10:05
+4
Кому вірити? Вчора чув по радіо, що ми навпаки в жодне із цих списків не потрапили, тепер вже потрапили... хто як хоче, так і ...
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26.06.2020 10:19
+3
Спасибо Порошенко!!!
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26.06.2020 10:04
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26.06.2020 10:04 Відповісти
завидно, рузькэ???
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26.06.2020 10:05 Відповісти
- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
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26.06.2020 10:08 Відповісти
БОЯРЫ НЕТ! У клоунов наливают.
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26.06.2020 10:12 Відповісти
Спасибо Порошенко!!!
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26.06.2020 10:04 Відповісти
А чмыгаль втирает про пожизненный карантин..
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26.06.2020 10:06 Відповісти
У нас сейчас пик,так что вряд ли...
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26.06.2020 10:08 Відповісти
Кому вірити? Вчора чув по радіо, що ми навпаки в жодне із цих списків не потрапили, тепер вже потрапили... хто як хоче, так і ...
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26.06.2020 10:19 Відповісти
- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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26.06.2020 10:29 Відповісти
список явно составлялся до того как у нас количество инфицированных бурно стало расти
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26.06.2020 10:35 Відповісти
это они поторопились.
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26.06.2020 11:42 Відповісти
Евроньюз лжёт. Они про войну на Донбассе тоже говорят что это гражданский конфликт.
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26.06.2020 12:00 Відповісти
А В ЕС В КУРСЕ ОБ УКРАИНСКИХ "РЕКОРДАХ"? Я БЫ НА МЕСТЕ ЕВРОПЕЙЦЕВ НЕ ПУСКАЛ - ПОКА НЕ НАУЧАТСЯ ЗАЧАТКАМ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ! ПОФИГИСТАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В ЕВРОПЕ!
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26.06.2020 14:03 Відповісти
 
 