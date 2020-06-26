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ГРВІ (144) ЗНО (322) Мандзій (54)

30 дітей не допустили до складання ЗНО, у них були ознаки ГРВІ та підвищена температура, - Мандзій

30 дітей не допустили до складання ЗНО, у них були ознаки ГРВІ та підвищена температура, - Мандзій

До складання ЗНО з математики не були допущені 83 дитини, 30 із яких мали підвищену температуру та ознаки ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За інформацією міністерства, до пунктів тестування не вдалося довезти 1 дитину до міста Рогатина і 6 дітей у Верховинському районі. Діти у Чернівецькій області, Закарпатській, Львівській та інших областях, які постраждали він повені, дісталися до пунктів тестування.

"83 дитини загалом не були допущені до ЗНО, але лише 30 із них через підвищену температуру та ознаки ГРВІ. Решта (53 дитини. - Ред.) просто запізнилися або забули документи", – сказала Мандзій.

Нагадаємо, вчора, 25 червня, стартувала основна сесія ЗНО.

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быдло должно работать, а не учиться, 100% это дети родителей, которые зарабатывают не более 15 тысяч гривен, слава ........
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26.06.2020 10:52 Відповісти
Навіщо "заводитися"? Є додаткова сесія. Не накручуй. Здоровій дитині цікаво би було "підхопити" застуду.не кажучи вже про модернову заразу? Чи забудькуватість дитинчат ті їх батьків наштовхнула на такий сум? Одужають,зберуться в кучку- і здадуть на 200!
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26.06.2020 11:31 Відповісти
 
 