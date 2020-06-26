"Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся
Глава комітету ВР з питань соцполітики і захисту ветеранів Галина Третьякова заявила про "організований булінг" проти себе і зазначила, що не збирається йти з посади.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя І не мала жодної можливості його реалізувати якби не наш Президент та Андрій Єрмак. Бо ходила й пропонувала цей план всім політичним силам", - написала Третьякова.
Також вона зазначила, що її слова про дітей "низької якості" є невдало підібраними.
"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами. Щодо дискримінації. Ми ще навчимось відрізняти дискримінацію у наявних суспільних процесів від розмов. І ми ще навчимось боротись з тими, хто каже про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своіми діями", - зазначила нардеп.
"Тримаюсь наразі за підтримки родини, Президента, фракції, офісу Президента, друзів, співратників...", - додала Третьякова.
Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості".
Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.
Будь ласка, зачекайте...
сутулится, или горбатится - позвоночник низкого качества, особенно шейный отдел,
отвечающий за энергетическое питание мозга, который недополучает энергию и
выдаёт сентенции крайне низкого качества.
Третьякова видала на гора своє підсвідоме.
Важко уявити якими метафорами ця низькопробна чинуша вишкалює своїх підлеглих
с такими "арийскими взглядами" недалеко и до
окончательного решения еврейского вопроса.....
ЗЕля, Ермак, вы бы поинтересовались планами вашей партайгеноссы, а то ведь "обнулит" вас.....
26.06.2020, 13:15 • 318 • https://uainfo.org/blognews/1593161388-raimov-esli-v-techenii-dnya-ne-budet-zayavleniya-zelenskogo.html#mc-container 0
Репутация Третьяковой… Ее можно было спасти, если бы вовремя вся коммуникационная команда включилась для защиты.
Сейчас это репутационный вызов Зеленского. Если в течении дня не будет заявления, то мы можем считать, что он разделяет ее мысли. Я верить в это отказываюсь. Но. Молчание красноречивое.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593160406--tak-ya-ne-idealna-i-ne-hochu-tretyakova-vidreaguvala-na.html "Так, я не ідеальна і не хочу": Третьякова відреагувала на скандал з дітьми, назвавши його "організованим булінгом"
Что же касается обвинений - с ними можно работать. Ранее Супрун обвиняла Михаила Радуцкого в расизме. Серьёзное обвинение. Серьёзный обвинитель. И мы смогли справиться. Сейчас об этой теме никто не вспоминает. Вовремя. Быстро и результативно команда со всех сил работала. И сам Михаил Борисович и находил время, и хотел снять эти глупые слова.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593082666--diti-nizkoyi-yakosti-denisova-zasudila-skandalnu-zayavu.html Омбудсменка Людмила Денісова засудила скандальну заяву "слуги народу" щодо "дітей низької якості"
Репутация Третьяковой размазана. Ещё можно спасти, но в зелёной команде своим не помогают и бросают.
Помните Арахамию и Корниенко в Николаеве? «А нас на той фотографии не было».Так во всем. Все руки подняли, и никто никого не спасает.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3477431552281213&set=a.252493648108369&type=3&theater Дмитрий РАИМОВ
А ее уже тоже стерилизовали, чтобы идиотов не плодила и не пришлось нам их за свой счёт на госпособия содержать?
- Мы создадим для вас 500 тысяч рабочих мест на ремонте дорог
- А какая там зарплата?
- 5000 гривен
- Не, спасибо, мы лучше в Германию
- Тогда мы закрываем границы
- Все равно не пойдем
- Тогда мы начнем стерилизовать безработных (с)
Що в людини в голові то в Зе бобіків на язиці
@BorisenkoBoris
· 22 ч
Арийцев видели? Третьякова с супругом.