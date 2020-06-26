УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7240 відвідувачів онлайн
Новини Скандали в Слузі народу
15 613 348
ВР (14812) скандал (617) Слуга народу (2800) Третьякова Галина (111)

"Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся

Глава комітету ВР з питань соцполітики і захисту ветеранів Галина Третьякова заявила про "організований булінг" проти себе і зазначила, що не збирається йти з посади.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя І не мала жодної можливості його реалізувати якби не наш Президент та Андрій Єрмак. Бо ходила й пропонувала цей план всім політичним силам", - написала Третьякова.

Також читайте: "Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом. ВIДЕО

Також вона зазначила, що її слова про дітей "низької якості" є невдало підібраними.

"Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами. Щодо дискримінації. Ми ще навчимось відрізняти дискримінацію у наявних суспільних процесів від розмов. І ми ще навчимось боротись з тими, хто каже про боротьбу з дискримінацією, але породжує її своіми діями", - зазначила нардеп.

"Тримаюсь наразі за підтримки родини, Президента, фракції, офісу Президента, друзів, співратників...", - додала Третьякова.

Нагадаємо, приводом для скандалу став вебінар Третьякової, в якому вона сказала, що діти людей, яких народжують заради матеріальної допомоги, є дітьми "низької якості".

Після чого уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової.

Слуга народу Третьякова заявила про організований булінг: Так, слова про дітей низької якості обрані невдало, але йти нікуди не збираюся 01
Слуга народу Третьякова заявила про організований булінг: Так, слова про дітей низької якості обрані невдало, але йти нікуди не збираюся 02
Слуга народу Третьякова заявила про організований булінг: Так, слова про дітей низької якості обрані невдало, але йти нікуди не збираюся 03

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+77
Третякова - людина "низької якості", як і всі її колеги з нинішньої влади.
показати весь коментар
26.06.2020 10:34
+54
І ще: якби не було цих дітей "низької якості", то ні Зеленський ні його партія НІКОЛИ б не дорвалась до влади. Це я про електорат цих чортів.
показати весь коментар
26.06.2020 10:35
+45
"Слуга народа" Третьякова заявила об "организованном буллинге": Да, слова о детях "низкого качества" подобраны неудачно, но уходить никуда не собираюсь - Цензор.НЕТ 6335
показати весь коментар
26.06.2020 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Третьякова лысеет (волосы низкого качества), носит очки (глаза низкого качества),
сутулится, или горбатится - позвоночник низкого качества, особенно шейный отдел,
отвечающий за энергетическое питание мозга, который недополучает энергию и
выдаёт сентенции крайне низкого качества.
показати весь коментар
26.06.2020 12:36 Відповісти
А народ в недоумении думает... "почему же в руководстве страны, парламенте, правительстве и дальше по всей гребанной вертикали, у нас из раза в раз из каденции в каденцию приходят , или точнее сказать попадаются, только,( ну процентов на 95.) ставшие уже взрослыми дети НИЗКОГО КАЧЕСТВА, видимо родители были так себе ( мягко говоря) жулики и проходимцы, или это все таки вновь приобретенные качества."
показати весь коментар
26.06.2020 12:36 Відповісти
В кого є досвід отримання соцдопомоги як багатодітної, малозабезпеченної тощо родини, напевне, спіткався з бундючним зверхнім ставленням чиновниць, особливо якщо є проблеми з документами. Тепер наочно видно звідки йде разнарядка на чиновницький булінг "дітей низької якості". Риба гніє з голови.
Третьякова видала на гора своє підсвідоме.
Важко уявити якими метафорами ця низькопробна чинуша вишкалює своїх підлеглих
показати весь коментар
26.06.2020 12:45 Відповісти
подачки -это когда мы кормим этих вредителей
показати весь коментар
26.06.2020 12:53 Відповісти
Да вы с дуба рухнули!В таком случае пусть канализацию ей в квартире чистит сантехник с дипломом,хлеб для неё индивидуально пусть сеет тракторист с высшим образованием, а за свиньёй(ведь колбаску мы любим) пусть ухаживает доцент университета!А эта арийка будет руководить страной.
показати весь коментар
26.06.2020 12:59 Відповісти
Предлагаю небольшой эксперимент.Пусть эта тётя со своим дипломом и двумя прожиточными минимумами в кармане (около 5тыс.гр.)переедет в небольшой провинциальный городок с населением 30-100тыс. или райцентр и построит счастливую жизнь себе и своим детям.
показати весь коментар
26.06.2020 12:48 Відповісти
ДУРА ДУРОЙ !!!!!!
показати весь коментар
26.06.2020 16:03 Відповісти
куда она уйдет ? где еще дуракам платят?
показати весь коментар
26.06.2020 12:52 Відповісти
Слуги уроды - вон из власти. Вы не с народом, вы воруете вместе с олигархатом.
показати весь коментар
26.06.2020 12:53 Відповісти
приросла делалкой детей к креслу
показати весь коментар
26.06.2020 12:57 Відповісти
Её лицо несёт отпечаток даунизма как и у большенства зелебобиков
показати весь коментар
26.06.2020 12:57 Відповісти
галька рейхсфюрер
показати весь коментар
26.06.2020 12:58 Відповісти
Тепер слід очікувати різкого падіння числа безробітних. Без довідки про стерилізацію допомогу по безробіттю не призначатимуть.
показати весь коментар
26.06.2020 12:59 Відповісти
галька- правнучка внебрачной дочери адольфа
показати весь коментар
26.06.2020 13:03 Відповісти
Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), которые разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак

с такими "арийскими взглядами" недалеко и до

окончательного решения еврейского вопроса.....

ЗЕля, Ермак, вы бы поинтересовались планами вашей партайгеноссы, а то ведь "обнулит" вас.....
показати весь коментар
26.06.2020 13:08 Відповісти
ВОНИ ВСЕ ЗНАЮТЬ, ВОНА ЇХНЯ БАЛАКАЮЧА ГОЛОВА ЯКА ВІДПОВІДАЄ ПЕРЕД НИМИ ЗА КАСТРАЦІЮ ЯЄЦЬ БІДНИХ,А МОЖЕ І ЗА ІНШІ ОРГАНИ.
показати весь коментар
26.06.2020 16:46 Відповісти
А вы посмотрите на всю Зю команду - за редким исключением примерное такие же . Решили лечиться не у проктолога , а у сантехника -вот вас и лечат . Вобще то наш народ как будто вырос а в сказки до сих пор верит. лапша на ушах сваливается только сама, когда не помещается . давно пора начать думать не одним местом , а головой-поют сладко только те кто хочет тебя НА....ть
показати весь коментар
26.06.2020 13:23 Відповісти
такое впечатление, шо гальке рейхсфюрер новый матрац не помог, лишилась недо........
показати весь коментар
26.06.2020 13:30 Відповісти
ЦЕ ТОЧНО.
показати весь коментар
26.06.2020 16:48 Відповісти
Кто ее спрашивать будет??? Народ Украины весь сказал, что ее нахер в отставку и еще пусть пролечится в дурдоме! Фашистка сраная!
показати весь коментар
26.06.2020 13:56 Відповісти
Реформы "разрабатывала всю жизнь"? ВСЮ ЖИЗНЬ?Та у тетки реально язык с мозгом не связан
показати весь коментар
26.06.2020 14:05 Відповісти
вцепилась как вошь в должность клещами не оторвешь
показати весь коментар
26.06.2020 14:12 Відповісти
Раимов: Если в течении дня не будет заявления Зеленского по поводу слов Третьяковой, то можем считать, что он разделяет ее мысли
26.06.2020, 13:15 • 318 • https://uainfo.org/blognews/1593161388-raimov-esli-v-techenii-dnya-ne-budet-zayavleniya-zelenskogo.html#mc-container 0

Репутация Третьяковой… Ее можно было спасти, если бы вовремя вся коммуникационная команда включилась для защиты.
Сейчас это репутационный вызов Зеленского. Если в течении дня не будет заявления, то мы можем считать, что он разделяет ее мысли. Я верить в это отказываюсь. Но. Молчание красноречивое.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593160406--tak-ya-ne-idealna-i-ne-hochu-tretyakova-vidreaguvala-na.html "Так, я не ідеальна і не хочу": Третьякова відреагувала на скандал з дітьми, назвавши його "організованим булінгом"
Что же касается обвинений - с ними можно работать. Ранее Супрун обвиняла Михаила Радуцкого в расизме. Серьёзное обвинение. Серьёзный обвинитель. И мы смогли справиться. Сейчас об этой теме никто не вспоминает. Вовремя. Быстро и результативно команда со всех сил работала. И сам Михаил Борисович и находил время, и хотел снять эти глупые слова.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593082666--diti-nizkoyi-yakosti-denisova-zasudila-skandalnu-zayavu.html Омбудсменка Людмила Денісова засудила скандальну заяву "слуги народу" щодо "дітей низької якості"
Репутация Третьяковой размазана. Ещё можно спасти, но в зелёной команде своим не помогают и бросают.
Помните Арахамию и Корниенко в Николаеве? «А нас на той фотографии не было».Так во всем. Все руки подняли, и никто никого не спасает.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3477431552281213&set=a.252493648108369&type=3&theater Дмитрий РАИМОВ
показати весь коментар
26.06.2020 14:14 Відповісти
Раїмов - зеленець.
показати весь коментар
26.06.2020 20:44 Відповісти
... значит... **** тебя вынесут с этой должности... ногами вперед....
показати весь коментар
26.06.2020 14:18 Відповісти
Объясните : почему у неё рожа низкокачественная? Похожа на жертву инцестуальной связи...
А ее уже тоже стерилизовали, чтобы идиотов не плодила и не пришлось нам их за свой счёт на госпособия содержать?
показати весь коментар
26.06.2020 14:24 Відповісти
Когда тупой овце говорят, что она тупая овца, при этом приводя как аргумент её слова, то какой это булинг? Запрятались за модными словечками, тупые овцы зелёные.
показати весь коментар
26.06.2020 14:47 Відповісти
Як же так?73% людей низькоі якості вибрали таких же як вони "некондиційних", а тепер виявляється іх потрібно стерилізувати? Погоджуюсь з цією дамою,якщо патрійоти Янелоха добровільно підуть в лікарні,через 20-30 років наша молодь буде жити серед однодумців.
показати весь коментар
26.06.2020 16:37 Відповісти
Я ВВАЖАЮ ЩО ВОНА САМА БИКУЄ.
показати весь коментар
26.06.2020 16:52 Відповісти
... Также она отметила, что ее слова о детях "низкого качества" являются неудачно подобранными... мне конечно же дико интересно, а себя она к этой группе отнесла? или это такой высокий штиль, оскорблять людей, которые ниже чем ее статус (дупатата)? так депутатом она будет недолго, а слова будут помнить ой как долго, такое выражение запоминается слету ... и честно говоря, я бы ее погнал взашей, но зеленые слуги, они такие добрые, мягкие и пушистые, да и своих они не бросают будь то насильник депутат, старый ловелас (путаны без табу) и т.д. ... мне противно смотреть и слушать этих идиотов, по другому и не скажешь ...
показати весь коментар
26.06.2020 14:52 Відповісти
так воно ще й по життю дебільне і бездумне? Хто ж її слова підбирати має, коли воно "слуга"?
показати весь коментар
26.06.2020 16:54 Відповісти
а хто буде тоді голосувати по приколу , за слуг..., коли стерилізують ))??саме вони вірять казкам ...
показати весь коментар
26.06.2020 15:12 Відповісти
Да Баба явно не рабочая Ермак уволит , и анал скорее всего табу Яременко не подойдет Так шо спишут Сос-ну на дрова
показати весь коментар
26.06.2020 15:21 Відповісти
Не, на вид - дама культурная, в очках... Поэтому помогу ей. Итак, не "https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye, а " https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennyeсомнительной социальной перспективы"
показати весь коментар
26.06.2020 15:30 Відповісти
Короче план "Слуг" понятен:
- Мы создадим для вас 500 тысяч рабочих мест на ремонте дорог
- А какая там зарплата?
- 5000 гривен
- Не, спасибо, мы лучше в Германию
- Тогда мы закрываем границы
- Все равно не пойдем
- Тогда мы начнем стерилизовать безработных (с)

"Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся - Цензор.НЕТ 6923
показати весь коментар
26.06.2020 16:24 Відповісти
Що в мудрого в голові то в пяного на язиці.
Що в людини в голові то в Зе бобіків на язиці
показати весь коментар
26.06.2020 16:53 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

· 22 ч

Арийцев видели? Третьякова с супругом.

"Слуга народу" Третьякова заявила про "організований булінг": Так, слова про дітей "низької якості" обрані невдало, але йти нікуди не збираюся - Цензор.НЕТ 47
показати весь коментар
26.06.2020 16:56 Відповісти
Гены там явно не из лучших.
показати весь коментар
26.06.2020 18:10 Відповісти
всё правильно сказала. не уходи.
показати весь коментар
26.06.2020 17:19 Відповісти
Выходит она ещё и потерпевшая, циничная баба.
показати весь коментар
26.06.2020 18:09 Відповісти
Йди Шмигалю дороги будувати,нікчемо.
показати весь коментар
26.06.2020 18:16 Відповісти
Тогда унесут. Нам не нужно группенфюреров в ВР!
показати весь коментар
26.06.2020 18:39 Відповісти
Вона не обмовилась, бо сама стверджує, що це її філософія. Якщо для народа це не має значення, нічого не поробиш. Хоча б маємо уявлення про ''моральність'' - ні, не трет'якової - а більшості народу.України. Уявляю таку заяву в якій-небудь пристойній країні.
показати весь коментар
26.06.2020 19:22 Відповісти
За що тоді судять пояркова тоді??????????
показати весь коментар
26.06.2020 22:12 Відповісти
Вот таких презервативов и сволочей как эта третьякова в правительстве большинство не удивляйтесь когда у нас в стране введут принудительную эвтаназию и стерилизацию бедного и нищего населения что бы в Украине нищеброды не плодились и не размножались по мнению вот таких третьяковых только они достойны и должны жить и жиреть в этой стране
показати весь коментар
27.06.2020 09:32 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 