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Суд скасував постанову ДБР про закриття справи щодо нападу нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді. ДОКУМЕНТ

Суд скасував постанову ДБР про закриття справи щодо нападу нардепа Пономарьова на журналіста

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова залишила без розгляду скаргу журналістів про протиправні дії слідчих ДБР, які закрили кримінальне провадження щодо нападу нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Пономарьова на двох журналістів у кулуарах Верховної Ради України Івана Марусенка та Михайла Криворучкіна. Журналісти очікують, що після рішення суду генпрокурор Венедіктова хоча б направить справу на розгляд до суду.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів журналіст Іван Марусенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 25 червня Шевченківський районний суд м. Києва скасував постанову слідчого ДБР Амеліна від 08.05.2020 р., який незаконно закрив кримінальне провадження проти нардепа Пономарьова, який 7 лютого 2018 року біля зали засідань Верховної Ради напав на мене і мого колегу Михайла Криворучкіна, вирвав наші два телефони, коли ми знімали його, виконуючи професійні обовязки журналістів, та намагався втекти. Подробиці тут", - розповів він.

Також читайте: ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді: займалися "незаконною журналістською діяльністю"

Суд скасував постанову ДБР про закриття справи щодо нападу нардепа Пономарьова на журналіста Цензор.НЕТ у Раді 01

"Слід нагадати, що перед зверненням до суду я та мій колега Михайло ініціювали звернення до Генерального прокурора Венедіктової з метою привернення її уваги до незаконної постанови слідчого ДБР про закриття кримінальної справи щодо народного депутата України Пономарьова О.С. Зазначена подія мала неабиякий розголос у засобах масової інформації, оскільки стосувалася історії з очевидним прикриттям з боку слідчих ДБР незаконних дії народного депутата України Пономарьова О.С. Журналісти очікували від пані Венедіктової її принципової оцінки незаконних дій слідчих ДБР, які безпідставно закрили кримінальну справу щодо народного депутата України Пономарьова О.С., який 07.02.2018 р. здійснив у Верховній Раді України перешкоджання журналістській діяльності. Проте, очікування виявилися марними, оскільки пані Генеральний прокурор не тільки не вирішила питання про скасування очевидно незаконно рішення слідчих ДБР, вона навіть не розглянула по суті подану скаргу, що вже є прямим порушенням з її боку вимог кримінального процесуального кодексу України в частині здійснення нагляду за законністю дій правоохоронних органів", - акцентував журналіст.

"Очевидно, що в такому випадку слід поставити питання, чому пані Генеральний прокурор не реагує на незаконні дії слідчих ДБР і чи слід тепер сподіватися на продовження розслідування цієї резонансної кримінальної справи, адже рішенням суду незаконна постанова слідчого ДБР про закриття кримінальної справи щодо народного депутата України Пономарьова О.С. скасована, а це означає, що слід завершити розслідування цієї справи та передавати до суду для її публічного розгляду і притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Чи готова пані Генеральний прокурор до здійснення дій для захисту журналістів від протиправних посягань з боку можновладців і до того, аби Закон та Верховенство права не залишалися для неї умовними?" - резюмував Марусенко.

Також дивіться: Поліція повторно викликає нардепів Пономарьова і Валентірова на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата). ДОКУМЕНТ

7 лютого "ексрегіонал" Олександр Пономарьов у кулуарах Верховної Ради вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента Цензор.НЕТ Івана Марусенка, коли журналіст знімав на камеру телефона коментар нардепа.

Редакція Цензор.НЕТ розцінює вчинок Пономарьова, як перешкоджання журналістській діяльності та вважає це підставою для відкриття кримінального провадження.

"За 7 років роботи парламентським кореспондентом не пам'ятаю такого зухвалого і нахабного ставлення до журналістів з боку депутатського корпусу. Депутат Пономарьов мало того, що почав говорити журналістам, де і як вони повинні знімати, ще й вихопив камеру, позбавивши мене можливості виконувати свою роботу. При цьому, якби не зчинився скандал, то я думаю, що свого телефона я б більше не побачив. Крім того, Пономарьов негідно прикривався своєї депутатською недоторканністю. Навіть найбільш агресивно налаштовані "регіонали" не дозволяли собі вихоплювати і забирати камеру", - прокоментував інцидент парламентський кореспондент Цензор.НЕТ Іван Марусенко.

Слід зазначити, що зйомка і сам інцидент відбувалися в публічному місці - кулуарах Верховної Ради.

Того ж дня прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження щодо перешкоджання народним депутатом України Олександром Пономарьовим професійній діяльності журналістів, серед іншого, журналіста Цензор.НЕТ Івана Марусенка.

Водночас регламентний комітет ВР не підтримав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Пономарьова. У підсумку Луценко в Раді заявив про "зупинку правосуддя" і зрив розгляду подань ГПУ на нардепів Пономарьова, Вілкула, Колєснікова та Дунаєва.

26 травня 2020 року стало відомо, що ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді: займалися "незаконною журналістською діяльністю".

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Топ коментарі
+7
Потому что эта недоучка занята клепанием дела "за перешкоджання журналістській діяльности" на Чорновол, которая ударила по руке шариевского пропагандона, за то что тот снимал телефоном у нее ......под юбкой!!!
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26.06.2020 11:01
+3
Да, партия Шария окончательно дискредитирована теперь - пытаться найти что-либо интересное под юбкой Чорновол может только полный кретин и извращенец. Для поиска под юбкой нужно выбирать корабельные сосны.
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26.06.2020 11:03
+3
так а разве тупая баба без сисек - венедиктова, пойдет против своего корефана - мертведчука и его говнопартии украинофобов?
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26.06.2020 11:40
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Потому что эта недоучка занята клепанием дела "за перешкоджання журналістській діяльности" на Чорновол, которая ударила по руке шариевского пропагандона, за то что тот снимал телефоном у нее ......под юбкой!!!
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26.06.2020 11:01 Відповісти
Да, партия Шария окончательно дискредитирована теперь - пытаться найти что-либо интересное под юбкой Чорновол может только полный кретин и извращенец. Для поиска под юбкой нужно выбирать корабельные сосны.
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26.06.2020 11:03 Відповісти
В країні повний юридичний треш!
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26.06.2020 11:01 Відповісти
http://www.ostro.org/general/society/news/592754/ В "Слуге народа" уверены, что "рабочая баба" и "корабельная сосна" укрепили их рейтинг. "При Порошенко было хуже.... ,там были две партии http://www.ostro.org/general/society/news/592754/ "рабочие бабы" и три партииhttp://www.ostro.org/general/society/news/592754/ "корабельные берёзы" и http://www.ostro.org/general/society/news/592754/ их хрейтинг упал.
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26.06.2020 11:12 Відповісти
Это всё равно, что обвинять профессора Мориарти в переходе Бейкер-Стрит в неположенном месте
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26.06.2020 11:21 Відповісти
Це зайве підтвердження, що Янек, Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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26.06.2020 11:33 Відповісти
тебе рассказать совместные юльки с медведчуком иски против Украины?
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26.06.2020 11:39 Відповісти
А ну, іспражняй
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26.06.2020 11:40 Відповісти
так а разве тупая баба без сисек - венедиктова, пойдет против своего корефана - мертведчука и его говнопартии украинофобов?
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26.06.2020 11:40 Відповісти
Зермак окружил себя одиозными типами, что то срелнее между дремучим совком и коллаьорантом, наглядный пример венедиктова.
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26.06.2020 11:53 Відповісти
Суд скасував постанову ДБР про закриття справи щодо нападу нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді - Цензор.НЕТ 9966
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26.06.2020 11:55 Відповісти
"Очевидно, что в таком случае следует задать вопрос, почему госпожа Генеральный прокурор не реагирует на незаконные действия следователей ГБР ... Источник: https://censor.net/n3204532
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26.06.2020 12:00 Відповісти
слышен шелест купюр....
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26.06.2020 12:07 Відповісти
шариевских шестерок бьют,порошенковских шестерок бьют-это просто прелесть.
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26.06.2020 12:44 Відповісти
 
 