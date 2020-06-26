В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил

Станом на 10 ранку 26 червня в Збройних Силах України хворіє 153 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ.

Повідомляється, що всього за час пандемії одужали 294 людини, зареєстровано п'ять летальних випадків.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 591 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби становить 178 осіб.

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За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"З них у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" на лікуванні перебуває 1 військовослужбовець. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 2 особи (Київська та Вінницька області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - сказано в повідомленні.