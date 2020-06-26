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В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил

В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил

Станом на 10 ранку 26 червня в Збройних Силах України хворіє 153 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ.

Повідомляється, що всього за час пандемії одужали 294 людини, зареєстровано п'ять летальних випадків.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 591 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби становить 178 осіб.

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За минулу добу зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"З них у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" на лікуванні перебуває 1 військовослужбовець. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 2 особи (Київська та Вінницька області - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - сказано в повідомленні.

В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил 01

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Топ коментарі
+1
Швидкого одужання нашим воїнам
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26.06.2020 11:02
+1
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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26.06.2020 11:06
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Швидкого одужання нашим воїнам
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26.06.2020 11:02 Відповісти
О, сьогодні у ковідозалежних суцільне свято! - Україна поставила новий рекорд у щоденній кількості інфікованих на ковідотрипер і сходу перетнула межу у 1000 нових випадків на день. Сьогодні в нас прекрасне число у 1109 осіб!
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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26.06.2020 11:06 Відповісти
бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід\\\\\\\\\\\\\\

ахаха, тя против воли твоей тянут? Дааа?
да ну?
если медиков тысячи зараженных, то ты отстреливаться будешь, так как..... вирус не лечится.
чего ты "шаришь" то? иди, в палате на 20-30 поциентов полежи, даже если грипп, то выйдешь с вирусом.
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26.06.2020 11:11 Відповісти
не придурюйся
у людини - симптоми застуди та температура, вона дзвонить у швидку, яка забирає до лікарні під приводом "підозра на коронавірус"

другу частину "потоку свідомості" взагалі не зрозумів
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26.06.2020 11:28 Відповісти
и там заражают.(сперва чит. ниже, а потом тут)

- медиков тысячи зараженных = информация от Степанова.
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26.06.2020 11:30 Відповісти
вірити Степанову - себе не поважати
МОЗ ніяк не відповість на численні запити, щодо того, чи є у тестів, які використовуються в Україні, сертифікат якості
тому усі ці тисячі заражених медиків - фальшивка, як і самі тести
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26.06.2020 11:37 Відповісти
про палати на 20-30 пацієнтів смішно
ти не розумієш, про що пишеш, тому що абсолютно некомпетентний в елементарних речах
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26.06.2020 11:29 Відповісти
шукав.
на стриме было, видео, все дела - в Татарстане. 30. больных. там было на 20, расширили. мест не хватает.
я не бздун., просто может видео удалили.
и да - давай как вот у нас - че, каждому поциенту отд. палата, да?
давай не тошни
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26.06.2020 11:34 Відповісти
взагалі 5-6 ліжок на палату - звичайний підхід у державних лікарнях
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26.06.2020 11:38 Відповісти
Думаю нужно изолировать всех с подозрением на насморк, тогда нация будет спасена!
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26.06.2020 11:13 Відповісти
Баньте цю зєблоту що працює на Кремль і вживає українську
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26.06.2020 11:50 Відповісти
Стаття 125. Наклеп

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=635&lan=ukr Наклеп , тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що ********* іншу особу, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, абовиправними роботами на той же строк, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1007&lan=ukr штрафом від тридцяти довісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=1082&lan=ukr громадською доганою .
Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, в анонімному листі, а так само вчинений особою, раніше судимою за наклеп, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=372&lan=ukr виправними роботами на строк до двох років, або штрафом відп'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні державного абоіншого тяжкого http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=529&lan=ukr злочину , -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
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26.06.2020 12:17 Відповісти
Реально помогла капелланская служба. Надо удвоить надои финансирование.
По стране ротс(хм. опечатка("ротс" = красные, нем.)) инфицированных же.
Так что либо статистика лжет, либо в казармах и на поле -вирус не особо вирулентен.

Просто - на авианосце Франции слег уже давненько полэкипажа. На авианосце Трампа - точно также(а за другие 11 - молчок)
я только за шоб не болели, но такую статистику.... **** * * *** * * ***(©)
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26.06.2020 11:07 Відповісти
Та не бреши вже так нахабно про "злягло півекіпажа" В українській армії - 153 хворі на COVID-19, за останню добу зареєстровано три нові випадки, - Командування Медсил - Цензор.НЕТ 7385

On the French aircraft carrier Charles de Gaulle, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle none of 1046 test-positive sailors have died so far. On the US aircraft carrier Theodore Roosevelt, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt one of 969 test-positive sailors has died so far (preconditions and exact cause of death are not known). This yields a lethality rate of 0 to 0.1% for this population group.

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt

З француза 15 людей було в лікарні, 0 померлих. З американця аж 7, 1 помер (справжня причина смерті невідома).
Ох уже ці ковідопанікери. Самі обісралися від страху, та на інших його безпідставно наганяють.
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26.06.2020 11:45 Відповісти
то Антиколорадос писал так
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27.06.2020 09:41 Відповісти
 
 